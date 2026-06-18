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Защо в Сингапур е толкова чисто

Защо в Сингапур е толкова чисто

18 Юни, 2026 10:05 1 294 25

  • сингапур-
  • чистота-
  • околна среда-
  • хигиена

Там важат строги правила. На тези, които не ги спазват, се налагат наказания.

Защо в Сингапур е толкова чисто - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Сингапурската Агенция за опазване на околната среда определено не може да бъде обвинена в бездействие. Според нов доклад през 2025 година ведомството е предприело 13 600 действия срещу нарушители. На някои места са извършени по 300 проверки, а 700 души са осъдени на обществено-полезен труд.

Сингапур се смята за един от най-чистите градове в света. Но и там непрекъснато се полагат нови усилия в тази област. 2024 например бе обявена от правителството за "година на публичната хигиена". Тогава фокусът бяха обществените тоалетни, за които властите отпуснаха около 10 милиона сингапурски долара за реновации и почистване (около 7 милиона евро)

"Опазете Сингапур чист"

Според политолога Марко Бюнте от Университета в Ерланген-Нюрнберг чистотата е една от най-разпознаваемите характеристики на града. В сравнение с други градове в Югоизточна Азия администрацията, градският транспорт, здравеопазването и образователната система на Сингапур функционират отлично. Държавата е "изключително ефективна в това да поддържа обществения ред”, казва Бюнте.

Всичко това е пряко свързано с историята на страната. След обявяването на независимост през 1965 година Политическото ръководство на Сингапур създава нова визия за това как трябва да изглежда държавата - чиста, ефективна, продуктивна. Кампанията "Опазете Сингапур чист", която стартира през 1968, демонстрира тази амбиция. Става дума обаче не само за боклуците по улиците, но и за поведението на хората.

Модернизация и национална гордост

Според Андреас Клайн, който ръководи бюрото на Фондация "Конрад Аденауер" в Сингапур, да се гледа на това развитие само в контекста на намесата на властите е недостатъчно. Въпреки че правителството е създало определени рамки, много от хората в Сингапур смятат всичко това за напълно нормално, обяснява и Бюнте.

Историческите документи, запазени в борда на Националната библиотека на страната, описват кампанията "Опазете Сингапур чист" като част от всеобхватен проект за модернизация. Наред с управлението на отпадъците са били разширени канализационните системи, а законите за общественото здраве са били затегнати. От самото начало чистотата е била считана като предпоставка за здраве, икономическо развитие и национална гордост. През годините правителството е разчитало на съдействието на училища, предприятия, медии и граждански организации. За спазването на правилата властите открай време залагат на обучения и социален натиск, но и на забрани и наказания. Най-известният пример и до днес е забраната на дъвките.

Образование и наказания

До каква степен се простира държавната намеса в ежедневието, показва примерът с т.нар. "Hawker Centres". Днешните популярни заведения за хранене са възникнали от улични сергии, които до голяма степен са били нерегулирани. Чрез преместване, хигиенни предписания и редовни проверки хигиенните условия са се подобрили коренно. "Това не само е направило заведенията по-чисти, но и значително е подобрило здравословното състояние на населението", казва Андреас Клайн.

Марко Бюнте вижда в това характерна черта на политическата система. "Тук става въпрос не само за почистването на общественото пространство, но и за възпитаването на населението в определено поведение", казва той. Нарушенията са били санкционирани тежко. Но подобна е била и методиката в други области, например в борбата с корупцията. Моделът се е оказал успешен, но не е лишен от проблематични страни. "В този контекст често говоря за "мек авторитаризъм", казва Бюнте.

Що е то "мек авторитаризъм"

Този термин е част и от академичната литература. В анализа си "Управлението като градинарство" политолозите Камалудин Мохамед Насир и Брайън Търнър описват Сингапур като класически пример за "мек авторитаризъм”. Легитимността на системата е обвързана по-малко с политическо съревнование и повече с икономически успехи, сигурност и стабилност.

От проучване на Технологичния университет Нанянг става ясно, че в продължение на десетилетия държавата се е опитвала да наложи желаните модели на поведение чрез плакати, комикси и кампании. Хуморът улеснява предаването на обществените норми и в същото време може да "прикрие властта на държавата", като предизвиква одобрение.

Гражданите харесват чистия град

И днес държавата продължава да се намесва. Най-новите програми за подобряване на обществените тоалетни съчетават държавни субсидии, обучения, стандарти за качество, гражданско участие и контрол. Само през 2024 са наложени около 1300 санкции срещу оператори, които не са спазвали хигиенните изисквания. Агенцията за опазване на околната среда в Сингапур също продължава да залага на наблюдение, глоби и общественополезен труд за рецидивистите.

Така че чистотата в Сингапур не е резултат нито от държавна репресия, нито само израз на гражданска добродетел. Тя е резултат от взаимодействието между инфраструктурата, обществените норми и държавното налагане. Или както го формулира Андреас Клайн: "Бих разгледал чистотата в Сингапур като резултат от взаимодействието на различни фактори: държавна регулация, образование, обществени норми, здравна профилактика и силно чувство за отговорност към обществото".

Автор: Керстен Книп


Сингапур
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАЩОТО

    16 2 Отговор
    Там ГЕРБ и петроханци никога не са били на власт.

    Коментиран от #18, #24

    10:12 18.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    3 7 Отговор
    Сингапур едно време е бил клоаката на света.

    Коментиран от #8

    10:14 18.06.2026

  • 4 Българин

    9 1 Отговор
    Много хора искат да станем по-богати. Но никой не иска да станем по-възпитани, дисциплинирани, образовани и по-културни. И това е нашата трагедия - ще станем по-богати, когато решим проблемите с паркирането. А докато се паркира по тротоари и градинки, ще ставаме по-бедни.

    10:15 18.06.2026

  • 5 Гъдьо Гъдев

    10 0 Отговор
    10 000 незаконни сметища! Всички правят каквото си искат, начело с управлението!

    10:15 18.06.2026

  • 6 Исторически парк

    11 0 Отговор
    щото имат 2000$ глоба за б0к лук и аи камери, които ги засичат и са забранени дъвките, а за графити е 3-5 години затвор и 5 удара с камшик на голо без майтап, а тука глоба 50лв

    10:19 18.06.2026

  • 7 ало гулю гулю

    5 9 Отговор
    Боли ме фарра за Сингапур, що не напишете статия Защо в София е толкова мръсно?

    Коментиран от #9

    10:20 18.06.2026

  • 8 икономист

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    така е дори през 1989г. българската икономика е по голяма от тяхната, но в момента тяхната е 7 пъти по голяма от българската. Това е разликата между авторитаризъм и демокрация

    10:20 18.06.2026

  • 9 германец

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "ало гулю гулю":

    щото в софия живеят българи, а в сингапур живеят сингапурци ;) ако телепортираш 6 милиона българи в Сингапур и 6 милиона сингапурци в България, след 10 години България ще е най-богатата държава в света, а Сингапур най-бедната.

    Коментиран от #13, #14

    10:21 18.06.2026

  • 10 Креми Боташлийска

    12 0 Отговор
    У нас една стена да пребоядисат и до една седмица е одраскана със спрейове. Камерите са за красота, а милицията какво прави не е ясно.

    10:22 18.06.2026

  • 11 Стенли

    5 0 Отговор
    Чета тук разни коментари , че виновни били политиците , но според мен виновни сме всички ние като общество ,това че всеки си изхвърля боклука където му удобно , отделно циг,ните ровят по контейнерите и разхвърлят много боклуци край тях ,но като цяло ний сме си мър, лячи,

    10:28 18.06.2026

  • 12 Циник

    4 0 Отговор
    Защото ги управляват компетентни управници, а не продажни женски полови органи, както при нас.

    10:32 18.06.2026

  • 13 оои

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "германец":

    не, защото тук никой не глобява - не сте чели статията за Сингапур, ама коментирате! Затова тук е мръсно - безнаказаност. И там хвърлят, но веднага идва глобата.

    Коментиран от #20

    10:33 18.06.2026

  • 14 Име

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "германец":

    Смешен сте! Сингапур е локация, и България никога няма да стане Сингапур! България си е супер като територия, но не и като държава!

    Коментиран от #17, #21

    10:36 18.06.2026

  • 15 Моряка

    6 0 Отговор
    Няколко примера,колко е мек мекия авторитаризъм в Сингапур.
    - наказанието за притежаване наркотик,даже и в минимални количества е смърт чрез обесване.До сега никой осъден не е помилван.
    - наказанието за дъвчене на дъвка е 100 сингапурски долара.
    - наказанието за хвърлен фас е 100 сингапурски долара
    Острова блести от чистота,красота и сигурност.
    Осъзната дисциплина или социализъм,както го наречете.В неделен ден наблюдавах масов крос.Безкраен поток от хора бягаха културно,никой никого не блъскаше,красиви спортни облекла,бутилка за вода на кръста.

    10:37 18.06.2026

  • 16 българин

    3 0 Отговор
    Още по времето на соца българи бяха отишли по държавна работа в Сингапур.
    И тогава в соц България беше чисто, но в Сингапур - още по- чисто.
    А сега???

    10:40 18.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 юрист

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "оои":

    то тука дори и да вкарат сингапурски закони ганю ще бута по 20лв на ганю с фуражка и пак ще е същият кендзеф

    10:54 18.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Щото няма българи

    3 0 Отговор
    Те правят мизерий

    Коментиран от #23

    10:57 18.06.2026

  • 23 учител

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Щото няма българи":

    и щото си знаят да пишат на родния си език за разлика от бунгаретата ;)

    10:58 18.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Политиците са

    1 0 Отговор
    огледалото на обществото. По тази причина първо са важни хората, от които се прави подбор за политици и след това същите да работят в синхрон с обществото. В нашата мила родина за политици се избират не най-добрите, умни и морални хора, а послушковци и далаверджии. Тези хора моделират законите и обществото по свой образ и подобие. Така че първо промяната трябва да стане в обществото и тогава ще дойдат и качествените политици или иначе казано спрете да замърсявате, бъдете морални и възпитавайте децата си в същото, и тогава промяната ще дойде.

    11:36 18.06.2026