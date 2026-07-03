Строителството на път в Амазония е ускорило разпространението на вируса денга

Американски и перуански лекари и еколози са установили, че строителството на трансконтинентален път, свързващ Перу и Бразилия, е довело до ускоряване на разпространението на вируса на треската денга в западната част на Амазония, пише сп. "Нейчър", предаде БТА.

В резултат на това броят на годишните случаи на зараза се е увеличил четирикратно в сравнение с 2009 г.

"Тропическите региони на Земята бързо се трансформират вследствие на изграждането на транспортна инфраструктура, но засега знаем малко за последствията за здравето на населението от реализацията на тези проекти", пишат изследователите.

Прокарването на трансконтинентален път през изолирания регион Мадре-де-Диос в Перу през 2009 г. предоставя възможност на авторите на изследването да проучат как реализацията на този проект е повлияла на разпространението на вируса на денга.

През последните две десетилетия в Амазония се извършва активно строителство на магистрали, свързващи преди това разпръснати и изолирани един от друг региони на Бразилия, Перу и съседните им държави. Като цяло страните планират да построят над 12 000 километра магистрали, което трябва да подобри икономическата ситуация в региона, отбелязва Андрес Лескано от Университета "Каетано Ередия" в Перу.

Медици и еколози са проявили интерес към това как изграждането на един от най-големите проекти от този род - транспортен коридор с дължина 2600 километра, свързващ Перу и Бразилия, е повлияло на разпространението на различни патогени.

За целта учените са събрали статистически данни за броя на заразите с денга и лайшманиоза в региона Мадре-де-Диос, който е бил изолиран от останалата част на Перу до изграждането на магистралата.

Направеният от учените анализ показва, че честотата на случаите на зараза с лайшманиоза почти не се е променила, докато разпространението на денга рязко се е ускорило в населените места, разположени на пет километра от магистралата.

Броят на годишните случаи на зараза с този вирус се е увеличил четирикратно от момента на построяването на пътя.

Учените предполагат, че ускореното разпространение на болестта е свързано с нарастването на гъстотата на населението, увеличаването на трафика между населените места и повишената подвижност на преносителите на денга.

Изследователите също така допускат, че прокарването на пътя е спомогнало за проникването в региона на комарите от вида Aedes aegypti, разпространяващи денга, но засега няма еднозначни доказателства за това.

Според учените по-нататъшните наблюдения ще помогнат да се разбере как точно изграждането на магистралата е ускорило разпространението на вируса.

Вирусът на денга е един от флавивирусите, към които спадат също така причинителите на зика, кърлежовия енцефалит, хеморагичната треска и редица други опасни заболявания. Този патоген е широко разпространен в тропическите и екваториалните региони на Евразия, Африка и Америка, където се разпространява от комари от вида Aedes aegypti. Според данни на Световната здравна организация (СЗО) всяка година до 400 милиона души се заразяват с денга, за която на този етап няма лечение или ваксина.