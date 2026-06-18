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Заетостта в германския промишлен сектор падна до най-ниското си ниво от десетилетие

Заетостта в германския промишлен сектор падна до най-ниското си ниво от десетилетие

18 Юни, 2026 11:04 569 5

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Спадът не се дължи на масови съкращения, а на по-слаба активност при наемането на нови служители

Заетостта в германския промишлен сектор падна до най-ниското си ниво от десетилетие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заетостта в германския промишлен сектор е спаднала до най-ниското си ниво за последното десетилетие, като компаниите все по-често избират да не назначават нови служители на мястото на напускащите. Това се посочва в проучване, възложено от фондация „Бертелсман“ (Bertelsmann), цитирано от ДПА, предаде БТА.

Секторът има 6,6 милиона заети служители в момента, а делът му от общата заетост е намалял до 19 на сто спрямо 22 на сто през 2014 г., показва проучването на Института за германска икономика (IW)

Спадът не се дължи на масови съкращения, а на по-слаба активност при наемането на нови служители, сочи проучването.

Новите назначения и напусканията на работа до голяма степен са се движели успоредно, но впоследствие новоназначените служители намаляват значително по-бързо, отколкото приключват съществуващите трудови правоотношения, според института.

„Спадът в наемането на служители е предупредителен сигнал за бъдещите тенденции на пазара на труда“, казва Луиза Кунце, експерт по пазара на труда във фондация „Бертелсман“.

„Необходимо е възстановяване на търсенето на работна сила в промишления сектор и повече динамика на пазара на труда“, заявява тя и допълва, че по-активното наемане би създало възможности за новопостъпващи служители, би улеснило смяната на професията и би помогнало на сектора да се обновява.

Проучването установява също, че германската индустрия е станала по-малко привлекателна за работниците през последните години.

Премията за служители, които започват кариера в промишления сектор в сравнение с други сектори, е спаднала до 10,4 на сто през 2024 г., спрямо 20,4 на сто преди 10 години. За дългогодишните служители допълнителните средства в заплащането са намалели до 8,7 на сто спрямо 16,5 на сто за същия период.

Тази премия в заплащането представлява допълнителния процент доход, който работниците получават просто защото са избрали работа в индустриалния сектор вместо сходна позиция в друга сфера.

Авторите на проучването отбелязват обаче, че рискът от загуба на работа в индустрията през 2024 г. остава по-нисък, отколкото е бил преди 10 години.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    11 0 Отговор
    Ефекта на зелената сделка, декарбонизацията и т.н.
    Европа не е конкуретна на Китай, САЩ, Индия и т.н.

    11:08 18.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кой фабрикант ще си остави нещата

    3 0 Отговор
    без да е заел хора . може да е фалшива новина . вчера германия обяви санкции . меркел финансираше порошенко да удря днр . а турския да гони сирийския . така мигрантите дойдоха до берлин . до 3-4 години може да освободят киев . с тея ракетки нощем . сега е модерно всеки да търси хора . един за фабриката друг за армията . в курск корейците избиха полско-германските наемници и около 120000 редови укаински . пленените слушат ленин и сталин . учат ги да се молят на руски . четат им библията . евреите освободиха пленниците при хисбула .

    11:18 18.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Абе не бе!!!! Ма как! Германия печели войната!
    Германия е лидер! Лакомотив! Дръпа! Икономика да искаш!
    Сега кат почнем пак да правим Панцерите ила глей летеШ

    ... ако и тъпотията си намерят как да продават гладни нема останат!

    11:22 18.06.2026

  • 5 Така де

    6 0 Отговор
    Санкците работят!....абе важното е на Путин да му е зле!....нали така тъпаци!?

    11:32 18.06.2026

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