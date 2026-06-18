Заетостта в германския промишлен сектор падна до най-ниското си ниво от десетилетие

Заетостта в германския промишлен сектор е спаднала до най-ниското си ниво за последното десетилетие, като компаниите все по-често избират да не назначават нови служители на мястото на напускащите. Това се посочва в проучване, възложено от фондация „Бертелсман“ (Bertelsmann), цитирано от ДПА, предаде БТА.

Секторът има 6,6 милиона заети служители в момента, а делът му от общата заетост е намалял до 19 на сто спрямо 22 на сто през 2014 г., показва проучването на Института за германска икономика (IW)

Спадът не се дължи на масови съкращения, а на по-слаба активност при наемането на нови служители, сочи проучването.

Новите назначения и напусканията на работа до голяма степен са се движели успоредно, но впоследствие новоназначените служители намаляват значително по-бързо, отколкото приключват съществуващите трудови правоотношения, според института.

„Спадът в наемането на служители е предупредителен сигнал за бъдещите тенденции на пазара на труда“, казва Луиза Кунце, експерт по пазара на труда във фондация „Бертелсман“.

„Необходимо е възстановяване на търсенето на работна сила в промишления сектор и повече динамика на пазара на труда“, заявява тя и допълва, че по-активното наемане би създало възможности за новопостъпващи служители, би улеснило смяната на професията и би помогнало на сектора да се обновява.

Проучването установява също, че германската индустрия е станала по-малко привлекателна за работниците през последните години.

Премията за служители, които започват кариера в промишления сектор в сравнение с други сектори, е спаднала до 10,4 на сто през 2024 г., спрямо 20,4 на сто преди 10 години. За дългогодишните служители допълнителните средства в заплащането са намалели до 8,7 на сто спрямо 16,5 на сто за същия период.

Тази премия в заплащането представлява допълнителния процент доход, който работниците получават просто защото са избрали работа в индустриалния сектор вместо сходна позиция в друга сфера.

Авторите на проучването отбелязват обаче, че рискът от загуба на работа в индустрията през 2024 г. остава по-нисък, отколкото е бил преди 10 години.