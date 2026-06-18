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НАТО ще модернизира ядрените си способности и ще засили капацитета за планиране

НАТО ще модернизира ядрените си способности и ще засили капацитета за планиране

18 Юни, 2026 12:58 332 8

  • нато-
  • ядрени способности-
  • планиране

Страните от Групата за ядрено планиране потвърдиха ролята на ядреното възпиране като основен елемент от колективната отбранa

НАТО ще модернизира ядрените си способности и ще засили капацитета за планиране - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министрите на отбраната от държавите, участващи в Групата за ядрено планиране на НАТО, постигнаха съгласие за модернизиране на ядрените способности на Алианса и за разширяване на възможностите му в областта на ядреното планиране. Това съобщи НАТО след заседание на групата, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

В приетото изявление се подчертава, че стратегическите ядрени сили на НАТО продължават да бъдат най-висшата гаранция за сигурността на съюзниците и остават в основата на системата за разширено възпиране на Алианса.

Според договореното страните членки ще продължат усилията за укрепване на ядрената мисия на НАТО чрез обновяване на наличните способности, развитие на механизмите за ядрено планиране и адаптиране към променящата се международна среда за сигурност.

Групата за ядрено планиране е водещият орган в рамките на НАТО за консултации и вземане на решения по въпросите, свързани с ядреното възпиране. В нея участват всички държави членки на Алианса с изключение на Франция, която следва самостоятелна ядрена политика и не е част от този формат.

Решението е взето в условията на нарастващи предизвикателства пред сигурността в Европа и по света, както и на фона на усилията на НАТО да приведе отбранителните си способности в съответствие с актуалната геополитическа обстановка.

От Алианса не уточняват какви конкретни програми или системи ще бъдат включени в процеса на модернизация. Въпреки това от организацията подчертават, че ядреното възпиране продължава да бъде ключов компонент на колективната отбрана и важен фактор за гарантиране на сигурността на съюзническите държави.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    5 0 Отговор
    Тоя рюте е пълен нещастник, празнодумец..... Какви са ядрените способности на натото ,че нещо ми се губи.... НАТО без САЩ е айран без кисело мляко.....

    13:02 18.06.2026

  • 2 орешник

    4 1 Отговор
    много ми е интересно, ако се стигне до там как ще ме спрат.

    Коментиран от #6

    13:04 18.06.2026

  • 3 Гълъб Делигълъбов

    4 1 Отговор
    Марк ми прилича на хомосексуалист.

    Коментиран от #4

    13:06 18.06.2026

  • 4 Рундьо Фатмак- фръчилото

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гълъб Делигълъбов":

    Ху.. йло ...НЕ прилича,..той Е фамозен пен ДЕЛ !!
    Хихихихихи
    И.. педофил...

    Коментиран от #7

    13:10 18.06.2026

  • 5 САМО на думи

    3 0 Отговор
    Всичко е толкова лесно и ВНУШИТЕЛНО

    13:10 18.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Рундьо Фатмак- фръчилото":

    Спор няма

    13:16 18.06.2026

  • 8 Напомням

    0 2 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш голям враг!

    13:34 18.06.2026

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