НАТО ще модернизира ядрените си способности и ще засили капацитета за планиране

Министрите на отбраната от държавите, участващи в Групата за ядрено планиране на НАТО, постигнаха съгласие за модернизиране на ядрените способности на Алианса и за разширяване на възможностите му в областта на ядреното планиране. Това съобщи НАТО след заседание на групата, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

В приетото изявление се подчертава, че стратегическите ядрени сили на НАТО продължават да бъдат най-висшата гаранция за сигурността на съюзниците и остават в основата на системата за разширено възпиране на Алианса.

Според договореното страните членки ще продължат усилията за укрепване на ядрената мисия на НАТО чрез обновяване на наличните способности, развитие на механизмите за ядрено планиране и адаптиране към променящата се международна среда за сигурност.

Групата за ядрено планиране е водещият орган в рамките на НАТО за консултации и вземане на решения по въпросите, свързани с ядреното възпиране. В нея участват всички държави членки на Алианса с изключение на Франция, която следва самостоятелна ядрена политика и не е част от този формат.

Решението е взето в условията на нарастващи предизвикателства пред сигурността в Европа и по света, както и на фона на усилията на НАТО да приведе отбранителните си способности в съответствие с актуалната геополитическа обстановка.

От Алианса не уточняват какви конкретни програми или системи ще бъдат включени в процеса на модернизация. Въпреки това от организацията подчертават, че ядреното възпиране продължава да бъде ключов компонент на колективната отбрана и важен фактор за гарантиране на сигурността на съюзническите държави.