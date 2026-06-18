Германия се готви за най-горещия ден на годината и продължителна гореща вълна

Германия се очаква да регистрира най-високите температури за годината, като страната се подготвя и за по-продължителна гореща вълна. Това съобщава ДПА, предава БТА.
Германската метеорологична служба е издала предупреждения за опасно високи температури, които първоначално засягат югозападните райони, а впоследствие ще обхванат почти цялата територия на страната през утрешния ден и събота.
Вчера в провинция Баден-Вюртемберг са измерени 32,7 градуса по Целзий, стойност, която остава под най-високата температура за годината до момента - 33,4 градуса, регистрирана на 26 май.
Очакванията са температурите да се повишат до около 35 градуса до края на деня, а в петък да достигнат до 38 градуса. Според прогнозите горещото време ще се задържи и през следващата седмица, като стойностите ще останат значително над обичайните за сезона.
Историческият температурен рекорд за Германия е 41,2 градуса, измерен през юли 2019 година, докато най-високата отчетена температура през юни е 39,6 градуса, също от 2019 година.
Метеорологът Себастиан Шаперт предупреди, че високите температури могат да представляват сериозен риск за здравето. Той призова хората да избягват излагането на горещина, да поддържат прохладна среда у дома и да приемат достатъчно течности, включително електролити, за да намалят риска от топлинен стрес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нема се плашите
Коментиран от #3
14:38 18.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Харун АлРашид
До коментар #1 от "Нема се плашите":Така си е......оня ден срещам баба Меркел, тръгнала на джамия. Нема лошо викам, ама що си с бела забрадка, черна пише в Корана!
Простих ѝ, все пак вкара 50-60 милиона от нашите в Ойропата!
14:56 18.06.2026
4 Поръсен с джоджен
Тука има някаква конспирация хора...
15:12 18.06.2026