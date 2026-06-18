Германия се готви за най-горещия ден на годината и продължителна гореща вълна

Германия се очаква да регистрира най-високите температури за годината, като страната се подготвя и за по-продължителна гореща вълна. Това съобщава ДПА, предава БТА.

Германската метеорологична служба е издала предупреждения за опасно високи температури, които първоначално засягат югозападните райони, а впоследствие ще обхванат почти цялата територия на страната през утрешния ден и събота.

Вчера в провинция Баден-Вюртемберг са измерени 32,7 градуса по Целзий, стойност, която остава под най-високата температура за годината до момента - 33,4 градуса, регистрирана на 26 май.

Очакванията са температурите да се повишат до около 35 градуса до края на деня, а в петък да достигнат до 38 градуса. Според прогнозите горещото време ще се задържи и през следващата седмица, като стойностите ще останат значително над обичайните за сезона.

Историческият температурен рекорд за Германия е 41,2 градуса, измерен през юли 2019 година, докато най-високата отчетена температура през юни е 39,6 градуса, също от 2019 година.

Метеорологът Себастиан Шаперт предупреди, че високите температури могат да представляват сериозен риск за здравето. Той призова хората да избягват излагането на горещина, да поддържат прохладна среда у дома и да приемат достатъчно течности, включително електролити, за да намалят риска от топлинен стрес.