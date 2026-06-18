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Германия се готви за най-горещия ден на годината и продължителна гореща вълна

Германия се готви за най-горещия ден на годината и продължителна гореща вълна

18 Юни, 2026 14:34 636 4

  • германия-
  • гореща вълна

Метеорологичните служби предупреждават за екстремни температури до 38 градуса и повишен риск за здравето

Германия се готви за най-горещия ден на годината и продължителна гореща вълна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия се очаква да регистрира най-високите температури за годината, като страната се подготвя и за по-продължителна гореща вълна. Това съобщава ДПА, предава БТА.

Германската метеорологична служба е издала предупреждения за опасно високи температури, които първоначално засягат югозападните райони, а впоследствие ще обхванат почти цялата територия на страната през утрешния ден и събота.

Вчера в провинция Баден-Вюртемберг са измерени 32,7 градуса по Целзий, стойност, която остава под най-високата температура за годината до момента - 33,4 градуса, регистрирана на 26 май.

Очакванията са температурите да се повишат до около 35 градуса до края на деня, а в петък да достигнат до 38 градуса. Според прогнозите горещото време ще се задържи и през следващата седмица, като стойностите ще останат значително над обичайните за сезона.

Историческият температурен рекорд за Германия е 41,2 градуса, измерен през юли 2019 година, докато най-високата отчетена температура през юни е 39,6 градуса, също от 2019 година.

Метеорологът Себастиан Шаперт предупреди, че високите температури могат да представляват сериозен риск за здравето. Той призова хората да избягват излагането на горещина, да поддържат прохладна среда у дома и да приемат достатъчно течности, включително електролити, за да намалят риска от топлинен стрес.


Германия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нема се плашите

    4 0 Отговор
    повечето от новите германци са родени близо до екватора и тях жега не ги плаши

    Коментиран от #3

    14:38 18.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Харун АлРашид

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нема се плашите":

    Така си е......оня ден срещам баба Меркел, тръгнала на джамия. Нема лошо викам, ама що си с бела забрадка, черна пише в Корана!
    Простих ѝ, все пак вкара 50-60 милиона от нашите в Ойропата!

    14:56 18.06.2026

  • 4 Поръсен с джоджен

    1 0 Отговор
    Горещата вълна все идва лятото.
    Тука има някаква конспирация хора...

    15:12 18.06.2026

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