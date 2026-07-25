Историческа визита! Генералният секретар на ООН призова международната общност да подкрепи сирийския народ по време на посещението си в Дамаск

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес призова международната общност да подкрепи сирийския народ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Той е на първото си посещение в арабската страна след падането на Башар Асад, като това е и първата визита на ръководител на ООН в сирийската столица от 2009 г. насам.
Малко след пристигането си Гутериш разговаря с временния сирийски президент Ахмед аш Шараа, преди да направи кратка обиколка в стария квартал на Дамаск и да посети прочутата джамия на Омаядите.
Посещението на генералния секретар на ООН в Сирия идва на фона на опитите на страната да се възстанови от смъртоносния конфликт, който избухна през март 2011 г., като причини смъртта на близо половин милион души и доведе до разрушения в обширни територии, чието възстановяване ще струва десетки милиарди долари.
"Току-що пристигнах в Дамаск на посещение за солидарност", написа Гутериш в социалната мрежа Екс в началото на тридневната си визита. Той добави, че ООН стои до Сирия в този "ключов момент".
"Призовавам международната общност да не пести усилия в подкрепата си за сирийския народ", добави той.
По време на посещението му в Сирия е планирано Гутериш да посети силите на ООН, разположени по границата с Израел.
След като превзе властта Аш Шараа заяви, че няма желание за конфликт с Израел, но Израел е подозрителен към воденото от ислямистите сирийско правителство и бързо предприе действия, за да поеме контрола над буферната зона, припомня АП.
Израел нанесе стотици въздушни удари по сирийски военни съоръжения и периодично нахлува в села извън буферната зона, което понякога води до насилствени сблъсъци с жителите.
Във връзка с това днес сирийският министър на външните работи призовава за незабавно изтегляне на Израел от южната част на страната по време на срещата си с Гутериш, предаде Франс прес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:11 25.07.2026
2 име
17:20 25.07.2026
3 Овчар
17:21 25.07.2026
4 И кво прави Европа а?
17:24 25.07.2026
5 Точният цитат обаче е :
17:26 25.07.2026
6 Тия ги хрантутим, за
17:28 25.07.2026
7 Анонимен
17:33 25.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Артилерист
17:53 25.07.2026
10 ?????
Или вече ги е отписал?
17:56 25.07.2026
11 Истината
Коментиран от #12
18:00 25.07.2026
12 Факт
До коментар #11 от "Истината":И всички тия безобразия се подкрепят от Моше Боташ Крадев.
18:07 25.07.2026