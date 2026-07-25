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Историческа визита! Генералният секретар на ООН призова международната общност да подкрепи сирийския народ по време на посещението си в Дамаск
  Тема: Сирия

Историческа визита! Генералният секретар на ООН призова международната общност да подкрепи сирийския народ по време на посещението си в Дамаск

25 Юли, 2026 17:10 568 12

  • сирия-
  • башар асад-
  • дамаск-
  • ахмед аш шараа-
  • антонио гутериш-
  • оон

Малко след пристигането си Гутериш разговаря с временния сирийски президент Ахмед аш Шараа, преди да направи кратка обиколка в стария квартал на Дамаск и да посети прочутата джамия на Омаядите

Историческа визита! Генералният секретар на ООН призова международната общност да подкрепи сирийския народ по време на посещението си в Дамаск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес призова международната общност да подкрепи сирийския народ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Той е на първото си посещение в арабската страна след падането на Башар Асад, като това е и първата визита на ръководител на ООН в сирийската столица от 2009 г. насам.

Малко след пристигането си Гутериш разговаря с временния сирийски президент Ахмед аш Шараа, преди да направи кратка обиколка в стария квартал на Дамаск и да посети прочутата джамия на Омаядите.

Посещението на генералния секретар на ООН в Сирия идва на фона на опитите на страната да се възстанови от смъртоносния конфликт, който избухна през март 2011 г., като причини смъртта на близо половин милион души и доведе до разрушения в обширни територии, чието възстановяване ще струва десетки милиарди долари.

"Току-що пристигнах в Дамаск на посещение за солидарност", написа Гутериш в социалната мрежа Екс в началото на тридневната си визита. Той добави, че ООН стои до Сирия в този "ключов момент".

"Призовавам международната общност да не пести усилия в подкрепата си за сирийския народ", добави той.

По време на посещението му в Сирия е планирано Гутериш да посети силите на ООН, разположени по границата с Израел.

След като превзе властта Аш Шараа заяви, че няма желание за конфликт с Израел, но Израел е подозрителен към воденото от ислямистите сирийско правителство и бързо предприе действия, за да поеме контрола над буферната зона, припомня АП.

Израел нанесе стотици въздушни удари по сирийски военни съоръжения и периодично нахлува в села извън буферната зона, което понякога води до насилствени сблъсъци с жителите.

Във връзка с това днес сирийският министър на външните работи призовава за незабавно изтегляне на Израел от южната част на страната по време на срещата си с Гутериш, предаде Франс прес.


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Ама нали джЯНКИТЕ насадиха САШтинска БОМБОКРАЦИЯ там‼️

    17:11 25.07.2026

  • 2 име

    7 1 Отговор
    Абе, хора, 21ви век сме, що пишете тъпотии все едно никой няма телефон с интернет в джоба? Сирийците са докарани до глад благодарение на турдките и краварските кражби на газ и петрол, и разрухата на селското им стопанство и торопроизводство заради атаките на ИДИЛ. А ИДИЛ бяха създадени и спонсорираните от САЩ, израел и саудитска арабия. Затова нямат сили да се борят с терористите, затова Асад избяга. Хората там просто гладуват. И сега положението не е по-различно. Бъдещето на Сирия е само военни конфликти и кражба на зема от ционистите, евентуално и от турците. И всички, които подкрепяха терористичните действия на САЩ, ердоган и някои страни от ЕССР срещу Асад, които лъжеха за белите каски, лъжите за химически оръжия, всички вие носите вината за милионите загинали е разрушената държава.

    17:20 25.07.2026

  • 3 Овчар

    7 0 Отговор
    Когато Асад беше на власт нефта в Сирия се продаваше а Израел бяха послушни кученца , сега вампирите точат безплатно колкото си искат.!

    17:21 25.07.2026

  • 4 И кво прави Европа а?

    4 0 Отговор
    днес сирийският министър на външните работи призовава за незабавно изтегляне на Израел от южната част на страната по време на срещата си с Гутериш, предаде Франс прес.

    17:24 25.07.2026

  • 5 Точният цитат обаче е :

    1 1 Отговор
    Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес призова международната общност да подкрепи сирийския народ срещу израелският сатрап ...

    17:26 25.07.2026

  • 6 Тия ги хрантутим, за

    3 0 Отговор
    Да ни призовават: Другари, дайте да дадем!

    17:28 25.07.2026

  • 7 Анонимен

    4 0 Отговор
    Солидарност? С Ал-Кайда? Направо да им честитим 11-ти септември.

    17:33 25.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Артилерист

    3 0 Отговор
    Американците са виновни за опустошението на Сирия. Те подкрепиха ислямските терористи срещу правителството на Асад , настаниха се в най-богатата област на петрол и житница на Сирия, заградиха я с над 120 КПП и смукаха и крадаха десетки години нагло и цинично. Русия помагаше колкото можеше, но беше още слаба след Елцин и не можеше да си позволи да воюва с американците, ислямските джихадисти, израелците и турците...

    17:53 25.07.2026

  • 10 ?????

    3 0 Отговор
    За християните, алавитите, друзите в Сирия нещо мъцнал ли е Гутериш?
    Или вече ги е отписал?

    17:56 25.07.2026

  • 11 Истината

    2 0 Отговор
    Аш Шараа терорист от Ислямска държава до вчера режеше главите на неверниците а днес пръв демократ вместо смъртна присъда и да го екзекутират ! На каде отива този свят . Дебелото прасе и Боко тиквата вместо в затвора се изтъпанват всеки ден по медиите да говорят глупости

    Коментиран от #12

    18:00 25.07.2026

  • 12 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    И всички тия безобразия се подкрепят от Моше Боташ Крадев.

    18:07 25.07.2026

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