Историческа визита! Генералният секретар на ООН призова международната общност да подкрепи сирийския народ по време на посещението си в Дамаск

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес призова международната общност да подкрепи сирийския народ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Той е на първото си посещение в арабската страна след падането на Башар Асад, като това е и първата визита на ръководител на ООН в сирийската столица от 2009 г. насам.

Малко след пристигането си Гутериш разговаря с временния сирийски президент Ахмед аш Шараа, преди да направи кратка обиколка в стария квартал на Дамаск и да посети прочутата джамия на Омаядите.

Посещението на генералния секретар на ООН в Сирия идва на фона на опитите на страната да се възстанови от смъртоносния конфликт, който избухна през март 2011 г., като причини смъртта на близо половин милион души и доведе до разрушения в обширни територии, чието възстановяване ще струва десетки милиарди долари.

"Току-що пристигнах в Дамаск на посещение за солидарност", написа Гутериш в социалната мрежа Екс в началото на тридневната си визита. Той добави, че ООН стои до Сирия в този "ключов момент".

"Призовавам международната общност да не пести усилия в подкрепата си за сирийския народ", добави той.

По време на посещението му в Сирия е планирано Гутериш да посети силите на ООН, разположени по границата с Израел.

След като превзе властта Аш Шараа заяви, че няма желание за конфликт с Израел, но Израел е подозрителен към воденото от ислямистите сирийско правителство и бързо предприе действия, за да поеме контрола над буферната зона, припомня АП.

Израел нанесе стотици въздушни удари по сирийски военни съоръжения и периодично нахлува в села извън буферната зона, което понякога води до насилствени сблъсъци с жителите.

Във връзка с това днес сирийският министър на външните работи призовава за незабавно изтегляне на Израел от южната част на страната по време на срещата си с Гутериш, предаде Франс прес.