Тероризъм! Взрив в претъпкано кафене в сирийската столица Дамаск уби петима

Най-малко петима души бяха убити, а 16 - ранени, при експлозия в центъра на сирийската столица Дамаск днес, съобщи държавната новинарска агенция САНА, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
САНА се позова на директора на сирийската служба за спешна медицинска помощ.
Предишните данни бяха за четирима убити и 10 ранени.
По-рано сирийската държавна телевизия каза, че взривът, станал в кафене близо до Съдебната палата в Дамаск, е бил причинен от бомба.
Засега не са известни други подробности. Никой не е поемал отговорност за предполагаемата атака.
В сирийската столица бяха извършени няколко нападения след идването на власт през декември 2024 г. на ислямисти, свалили дългогодишния президент Башар ал Асад, отбелязва Франс прес. При най-смъртоносната от тези атаки, 25 души бяха убити при бомбен атентат в църква през юни миналата година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам само
18:24 02.07.2026
2 Хан Крум
Коментиран от #14
18:25 02.07.2026
3 Нико
ци онистките живот ни,започват да се берат.Започва безкрайната гражданска война в Сирия по подобие на Судан,Сомалия,Либия,Ирак е Йемен.Желанието на ционис тката гме ж това да стане и в Иран,засега удрят на камък.Но за сметка на това,най вероятно ще им се получи и в Ливан.
Колкото по рано се разбере,че цион има е най голямото зло в съвременния свят,толкова по добре. Някои демократи и републиканци в Америка започнаха да се усещат.....
18:37 02.07.2026
4 456
18:37 02.07.2026
5 456
Осрайна се опитво да вкара Беларус в конфликта.
18:38 02.07.2026
6 Стоил Маноилов
Зеления се хвали когато напада РУСИЯ, а сега реве и пълни гащите.
Коментиран от #7
18:39 02.07.2026
7 Стоил Маноилов
До коментар #6 от "Стоил Маноилов":И Киев днес!
Зеления се хвали когато напада РУСИЯ, а сега реве и пълни гащите.
18:39 02.07.2026
8 Милен
18:44 02.07.2026
9 Мдаа...
Кво става бе, ройтерс? Анатолчо? Има ли шекелчета?
Ред основан на правила, мдааа... независима журналистика, мдааа... евроатлантически ценности, мдааа...
Коментиран от #11
18:55 02.07.2026
10 Коста
19:03 02.07.2026
11 Коста
До коментар #9 от "Мдаа...":Чисти вагабонти, престъпници и убийци. От тренировъчните лагери на ЦРУ.
19:05 02.07.2026
12 Как
19:34 02.07.2026
13 При толкова много джоревци
19:42 02.07.2026
14 Здравей..... хан
До коментар #2 от "Хан Крум":А представяш ли си някой от тях да е бъдещият тъпкач на Кая каква огромна загуба е. Или на някое сменило пола розово брюкселско розово пони. Ужас
19:45 02.07.2026