Тероризъм! Взрив в претъпкано кафене в сирийската столица Дамаск уби петима

Най-малко петима души бяха убити, а 16 - ранени, при експлозия в центъра на сирийската столица Дамаск днес, съобщи държавната новинарска агенция САНА, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

САНА се позова на директора на сирийската служба за спешна медицинска помощ.

Предишните данни бяха за четирима убити и 10 ранени.

По-рано сирийската държавна телевизия каза, че взривът, станал в кафене близо до Съдебната палата в Дамаск, е бил причинен от бомба.

Засега не са известни други подробности. Никой не е поемал отговорност за предполагаемата атака.

В сирийската столица бяха извършени няколко нападения след идването на власт през декември 2024 г. на ислямисти, свалили дългогодишния президент Башар ал Асад, отбелязва Франс прес. При най-смъртоносната от тези атаки, 25 души бяха убити при бомбен атентат в църква през юни миналата година.