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Тероризъм! Взрив в претъпкано кафене в сирийската столица Дамаск уби петима
  Тема: Сирия

Тероризъм! Взрив в претъпкано кафене в сирийската столица Дамаск уби петима

2 Юли, 2026 18:16 988 14

  • сирия-
  • дамаск-
  • башар асад-
  • ахмед аш шараа-
  • ислямска държава

Засега не са известни други подробности, никой не е поемал отговорност за предполагаемата атака

Тероризъм! Взрив в претъпкано кафене в сирийската столица Дамаск уби петима - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Най-малко петима души бяха убити, а 16 - ранени, при експлозия в центъра на сирийската столица Дамаск днес, съобщи държавната новинарска агенция САНА, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

САНА се позова на директора на сирийската служба за спешна медицинска помощ.

Предишните данни бяха за четирима убити и 10 ранени.

По-рано сирийската държавна телевизия каза, че взривът, станал в кафене близо до Съдебната палата в Дамаск, е бил причинен от бомба.

Засега не са известни други подробности. Никой не е поемал отговорност за предполагаемата атака.

В сирийската столица бяха извършени няколко нападения след идването на власт през декември 2024 г. на ислямисти, свалили дългогодишния президент Башар ал Асад, отбелязва Франс прес. При най-смъртоносната от тези атаки, 25 души бяха убити при бомбен атентат в църква през юни миналата година.


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам само

    7 0 Отговор
    Демократът Ал-Шараа по новому Ал-Джолани кво рече?

    18:24 02.07.2026

  • 2 Хан Крум

    6 4 Отговор
    Малко са...

    Коментиран от #14

    18:25 02.07.2026

  • 3 Нико

    10 1 Отговор
    Плодовете на привнесената американска "демокрация" с явното настояване на
    ци онистките живот ни,започват да се берат.Започва безкрайната гражданска война в Сирия по подобие на Судан,Сомалия,Либия,Ирак е Йемен.Желанието на ционис тката гме ж това да стане и в Иран,засега удрят на камък.Но за сметка на това,най вероятно ще им се получи и в Ливан.
    Колкото по рано се разбере,че цион има е най голямото зло в съвременния свят,толкова по добре. Някои демократи и републиканци в Америка започнаха да се усещат.....

    18:37 02.07.2026

  • 4 456

    7 0 Отговор
    А тероризъм ли е когато се атакува с дрон цивилни граждани на трета държава?

    18:37 02.07.2026

  • 5 456

    10 0 Отговор
    Осрайна отново атакува с дрон автобус на Беларус.
    Осрайна се опитво да вкара Беларус в конфликта.

    18:38 02.07.2026

  • 6 Стоил Маноилов

    6 0 Отговор
    И Кие днес!

    Зеления се хвали когато напада РУСИЯ, а сега реве и пълни гащите.

    Коментиран от #7

    18:39 02.07.2026

  • 7 Стоил Маноилов

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стоил Маноилов":

    И Киев днес!

    Зеления се хвали когато напада РУСИЯ, а сега реве и пълни гащите.

    18:39 02.07.2026

  • 8 Милен

    9 0 Отговор
    Преди да ,,свалят" Асад само евреите и тяхното отроче ,,ислямска държава" мятаха бомби в Сирия, сега конкуренцията стана по-голяма.

    18:44 02.07.2026

  • 9 Мдаа...

    9 0 Отговор
    Сега последно! Тия днешните ислямисти дето свалиха Асад вчера ислямисти ли бяха или бивши борци за свобода, по бивши екстремисти и още по бивши терористи? Щото преди да свалят Асад бяха ту терористи, ту ислямисти джихадисти. После изведнъж станаха борци за свобода, пък сега пак са ислямисти на път да станат я терористи, я отново борци за демокрация.
    Кво става бе, ройтерс? Анатолчо? Има ли шекелчета?

    Ред основан на правила, мдааа... независима журналистика, мдааа... евроатлантически ценности, мдааа...

    Коментиран от #11

    18:55 02.07.2026

  • 10 Коста

    4 1 Отговор
    След абдикиралия Башар Ал Асад и бягството му в Росия, тази кочина. В Сирия настъпи демокрацията, учениците на Американците, от ИДИЛ въведоха май-демократичното управление. Учат се от талибаните за по-добър и справедлив живот.

    19:03 02.07.2026

  • 11 Коста

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа...":

    Чисти вагабонти, престъпници и убийци. От тренировъчните лагери на ЦРУ.

    19:05 02.07.2026

  • 12 Как

    1 0 Отговор
    претъпкано, а "само" 5 жертви?!

    19:34 02.07.2026

  • 13 При толкова много джоревци

    2 0 Отговор
    5...6 по-малко не е от значение. Тъкмо тези Дали фира няма да се втурнат да стават доктори и инженери в дюнеровата република на Меркел.

    19:42 02.07.2026

  • 14 Здравей..... хан

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хан Крум":

    А представяш ли си някой от тях да е бъдещият тъпкач на Кая каква огромна загуба е. Или на някое сменило пола розово брюкселско розово пони. Ужас

    19:45 02.07.2026

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