Премиерът в Скопие: Гответе се за дълга и трудна борба за запазване на националните интереси

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски призова членовете на управляващата партия и гражданите на страната да се подготвят за "дълга и трудна борба за запазване на националните интереси и напредък към европейско бъдеще", предаде БТА.
По време на речта си по повод отбелязване на 36-тата годишнина от създаването на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски настоя за ясни граници и без нови двустранни условия по време на преговорите на Република Северна Македония с ЕС.
Той призова за заключение на Европейския съвет, че "вече няма да има двустранни въпроси, че вековната македонска идентичност, култура, традиция, обичаи, език са константа и факт и че никой вече няма да повдига тази тема".
По този повод той се обърна към членовете на партията и гражданите: "Пригответе се за маратон, защото ще трябва да се борим, за да поправим предателството и капитулацията, които предишното, най-корумпираното македонско правителство в историята направи на този народ и на родината му".
"Пригответе се да се борите и да се борите, за да може нашият народ от другата страна на границата да упражнява човешките си права, най-накрая да регистрира своя собствена институция, под която да се организира културно. Имаме договор, подписан от предишното правителство, но източният ни съсед също има на масата 14 решения от Европейския съд по правата на човека, които казват незабавно да регистрират организацията на македонците в източния ни съсед, ОМО Илинден - Пирин", подчерта Християн Мицкоски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма как да има национални интереси
Коментиран от #18
16:11 18.06.2026
2 вехтия
Коментиран от #11
16:12 18.06.2026
3 Как сме днес Къоейки?
Коментиран от #36
16:14 18.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:14 18.06.2026
5 То вие скоро
16:17 18.06.2026
6 Александър Северомакедонски
16:17 18.06.2026
7 Перо
Коментиран от #17
16:19 18.06.2026
8 Гайката
16:21 18.06.2026
9 Факт
Допреди това ги наричахте български.
16:24 18.06.2026
10 Анонимен
16:24 18.06.2026
11 Факт
До коментар #2 от "вехтия":Колкото турците са потомци на византийците, толкова и македонците имат нещо общо с някогашните македонци на Александър.
16:25 18.06.2026
12 Макеподке
16:25 18.06.2026
13 койдазнай
16:26 18.06.2026
14 На върбе
16:27 18.06.2026
15 Макеподобна маймуна
16:27 18.06.2026
16 гадател
16:28 18.06.2026
17 Даааа
До коментар #7 от "Перо":Ама знаеш ли кое е по- тъжното. Хората не искат да знаят истината, не искат. По- лесно е да има някой виновен, без значение за какво става въпрос. Никой не търси истината, никой не го е еня за историята, никой! Такива са хора им трябват в Европа - послушни, интелектуално осакатени, не мислещи, но подкрепящи. И ние сме такива, за жалост.
16:28 18.06.2026
18 няма да,
До коментар #1 от "Няма как да има национални интереси":но това е без значение. то е параван.
Този се готви за война !! Ще премине всякакви граници. Затова е поставен там.
16:30 18.06.2026
19 Обективен
16:30 18.06.2026
20 тъй ли...
16:38 18.06.2026
21 Герги
16:39 18.06.2026
22 кой разбрал, разбрал...
16:46 18.06.2026
23 Перо
16:49 18.06.2026
24 Да ти се
16:50 18.06.2026
25 Не така
16:51 18.06.2026
26 Вижда се
16:53 18.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Шпек Салам Народен
Но надали,щом си го избират,упоени от речите му,значи си го заслужават.
Скоро приказвах с Македонци,по-умните от тях ясно виждат албанската заплаха и как в западната им РСМ,всички имоти се изкупуват от албанци и албанските знамена се веят от тях.
По захлюпените и горди националисти,се мъчеха да покажат вината ни(на България) ,а даже не знаеха,че ние първи признание държавици им,а за танковете,които им подарихме и с които ги спасихме от албанците,никой не беше и чувал.
16:58 18.06.2026
32 Сите македонци са со / Бугарски посоши
16:58 18.06.2026
33 Да,бе
17:01 18.06.2026
34 чии
Албанските? Сръбските? Нечии други?
От кога историческите измами са национални интереси? Коя нация, кой народ и коя личност печели от историческа фантастика? С каква цел?
17:06 18.06.2026
35 Единственият човек,
Ние искаме договорът да се изпълнява такъв, какъвто е 😂😂😂😂
17:06 18.06.2026
36 Да краснай площад е станал Хрязнай
До коментар #3 от "Как сме днес Къоейки?":Путин води русия към гибел
17:07 18.06.2026
37 Град Козлодуй
17:10 18.06.2026
38 5етко
17:12 18.06.2026
39 ЕК каза
17:13 18.06.2026