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Премиерът в Скопие: Гответе се за дълга и трудна борба за запазване на националните интереси

Премиерът в Скопие: Гответе се за дълга и трудна борба за запазване на националните интереси

18 Юни, 2026 16:08 2 730 39

  • северна македония-
  • скопие-
  • европейски съюз-
  • християн мицкоски-
  • вмро-дпмне

По време на речта си по повод отбелязване на 36-тата годишнина от създаването на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски настоя за ясни граници и без нови двустранни условия по време на преговорите на Република Северна Македония с ЕС

Премиерът в Скопие: Гответе се за дълга и трудна борба за запазване на националните интереси - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски призова членовете на управляващата партия и гражданите на страната да се подготвят за "дълга и трудна борба за запазване на националните интереси и напредък към европейско бъдеще", предаде БТА.

По време на речта си по повод отбелязване на 36-тата годишнина от създаването на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски настоя за ясни граници и без нови двустранни условия по време на преговорите на Република Северна Македония с ЕС.

Той призова за заключение на Европейския съвет, че "вече няма да има двустранни въпроси, че вековната македонска идентичност, култура, традиция, обичаи, език са константа и факт и че никой вече няма да повдига тази тема".

По този повод той се обърна към членовете на партията и гражданите: "Пригответе се за маратон, защото ще трябва да се борим, за да поправим предателството и капитулацията, които предишното, най-корумпираното македонско правителство в историята направи на този народ и на родината му".

"Пригответе се да се борите и да се борите, за да може нашият народ от другата страна на границата да упражнява човешките си права, най-накрая да регистрира своя собствена институция, под която да се организира културно. Имаме договор, подписан от предишното правителство, но източният ни съсед също има на масата 14 решения от Европейския съд по правата на човека, които казват незабавно да регистрират организацията на македонците в източния ни съсед, ОМО Илинден - Пирин", подчерта Християн Мицкоски.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма как да има национални интереси

    51 1 Отговор
    когато няма такава нация

    Коментиран от #18

    16:11 18.06.2026

  • 2 вехтия

    49 1 Отговор
    вековната македонска идентичност,тоя чува ли се ,какво приказва

    Коментиран от #11

    16:12 18.06.2026

  • 3 Как сме днес Къоейки?

    10 16 Отговор
    Някой да е чул нещо за Москва?

    Коментиран от #36

    16:14 18.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 3 Отговор
    абсолютен хюмн!!!майедохски

    16:14 18.06.2026

  • 5 То вие скоро

    34 1 Отговор
    май ще бъдете албанска нация...

    16:17 18.06.2026

  • 6 Александър Северомакедонски

    15 1 Отговор
    Объркахме гена като се сродихме с афганистанските племена

    16:17 18.06.2026

  • 7 Перо

    26 1 Отговор
    Болен македонистки мозък! До кога ще лъже хората, че има нови условия от страна на БГ? До кога ще лъже хората с несъществуваща история? Никога няма да влезне в ЕС с македонизма и титовизма! Един файтон измислени македонисти лъжат хората, че искат гаранции за приемане. На нито една държава-член на ЕС не са давани никакви гаранции, защото има процедура за успешно приключване на преговорните глави и влизането в ЕС е по заслуги и успех, а не по македонистка идеология от 1945 г.!

    Коментиран от #17

    16:19 18.06.2026

  • 8 Гайката

    18 1 Отговор
    Мицкоски е съмнителен. Нещо цикли и цикли от години. Забравили са да му сменят софтуера. Вероятно още не знаят с какво. Може нещо от батериите да е .

    16:21 18.06.2026

  • 9 Факт

    13 1 Отговор
    Националните ви интереси са на по-малко от 200 години.
    Допреди това ги наричахте български.

    16:24 18.06.2026

  • 10 Анонимен

    11 11 Отговор
    Мицко е брат близнак на Зеления наркоман

    16:24 18.06.2026

  • 11 Факт

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "вехтия":

    Колкото турците са потомци на византийците, толкова и македонците имат нещо общо с някогашните македонци на Александър.

    16:25 18.06.2026

  • 12 Макеподке

    19 0 Отговор
    Областни интереси по-скоро, защото македония е Област.

    16:25 18.06.2026

  • 13 койдазнай

    17 0 Отговор
    За тоя Мицкоски единственият национален интерес е опазването на пъпната му връв със Сърбия. За това и така яростно се борят срещу приемането на Македония в ЕС, защото това ще наруши сръпската хегемония в Скопие.

    16:26 18.06.2026

  • 14 На върбе

    9 7 Отговор
    Рускосръпската политика е да не допуснат Северомакедонците в ЕС и те като нашите копейки са продажници

    16:27 18.06.2026

  • 15 Макеподобна маймуна

    14 0 Отговор
    След 50 години слизам от клона.Обещавам!

    16:27 18.06.2026

  • 16 гадател

    5 0 Отговор
    60 години

    16:28 18.06.2026

  • 17 Даааа

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    Ама знаеш ли кое е по- тъжното. Хората не искат да знаят истината, не искат. По- лесно е да има някой виновен, без значение за какво става въпрос. Никой не търси истината, никой не го е еня за историята, никой! Такива са хора им трябват в Европа - послушни, интелектуално осакатени, не мислещи, но подкрепящи. И ние сме такива, за жалост.

    16:28 18.06.2026

  • 18 няма да,

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няма как да има национални интереси":

    но това е без значение. то е параван.
    Този се готви за война !! Ще премине всякакви граници. Затова е поставен там.

    16:30 18.06.2026

  • 19 Обективен

    15 0 Отговор
    Баба ми казваше за такива като този,"хапе го главата от вътре и не може да се почеше".

    16:30 18.06.2026

  • 20 тъй ли...

    9 1 Отговор
    демек - нема а го биде скоро улизането у европейскиот союз.

    16:38 18.06.2026

  • 21 Герги

    9 0 Отговор
    Колкото по рано изгонят това вредно за РСМ недоразумение,толкова по бързо ще се радват на влизането в ЕС..И да се отвори УДБА,може да се окаже че дядото на този, масово е убивал българи....Другият начин,, Каракачанов го каза.....

    16:39 18.06.2026

  • 22 кой разбрал, разбрал...

    4 0 Отговор
    Всичко което предприемат ако, изобщо стигне до осъществяване, винаги ще е по най трудния начин. Само по това ще ги разпознаеш, че са българи. Ние даже и в Еврозоната пак сме първи по всички отрицателни и последни по всички положителни показатели не само в ЕС и на Балканите, но и спрямо доста други страни от останалия свят.

    16:46 18.06.2026

  • 23 Перо

    10 0 Отговор
    Кои са отявлените “македонисти” в РСМ: Гордана Силянова Давкова - половината и рода са бежанци в БГ, от репресиите срещу българската народност в комунистическа Югославия, Мицкоски - майка еврейка и баща сърбин, а той “македонист”, Тимчо Муцунски - дядо му е българския войник Ефтим Григоров Муцунов, българин, бивш войник от щаба на 14-ти дивизионен артилерийски полк, дислоциран в Скопие 1942-44 г., участва във войната. Под горното име фигурира във централния военен архив във В. Търново. Баща му е “американист”, работил в УДБ-а и движи делата на сина му в сянка! Роден през 1962 г. в Берово с новото македонско име завършващо на -ски! Има и един вице-премиер сърбин, щатен служител на новата сръбска служба за сигурност, който контролира “правилното” поведение на режима!

    16:49 18.06.2026

  • 24 Да ти се

    5 1 Отговор
    рем на интересите.

    16:50 18.06.2026

  • 25 Не така

    6 0 Отговор
    Този професионално е прегрял, да си вземе многогодишна отпуска и да изчезва по надалече .

    16:51 18.06.2026

  • 26 Вижда се

    2 0 Отговор
    Вижда се, че мицковски и неговия кръг титовисти нямат намерение да изпълняват критериите за влизане в ЕС. Както е тръгнало, Украйна и Модова ще влязат в ЕС преди Сърбия и Република Северна Македония.

    16:53 18.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Шпек Салам Народен

    2 0 Отговор
    Шушляк!Дано РСМакедонците го изритат по-скоро от политиката,та да имат шанс за ЕС!
    Но надали,щом си го избират,упоени от речите му,значи си го заслужават.
    Скоро приказвах с Македонци,по-умните от тях ясно виждат албанската заплаха и как в западната им РСМ,всички имоти се изкупуват от албанци и албанските знамена се веят от тях.
    По захлюпените и горди националисти,се мъчеха да покажат вината ни(на България) ,а даже не знаеха,че ние първи признание държавици им,а за танковете,които им подарихме и с които ги спасихме от албанците,никой не беше и чувал.

    16:58 18.06.2026

  • 32 Сите македонци са со / Бугарски посоши

    0 0 Отговор
    И радат у Италия на виноградите у Алба / Гало / Бароло и тамо другите / Барбареско ….

    16:58 18.06.2026

  • 33 Да,бе

    3 0 Отговор
    Предлагам да убием северомакедонците с презрение...Друго не заслужават.

    17:01 18.06.2026

  • 34 чии

    3 0 Отговор
    национални интереси?

    Албанските? Сръбските? Нечии други?
    От кога историческите измами са национални интереси? Коя нация, кой народ и коя личност печели от историческа фантастика? С каква цел?

    17:06 18.06.2026

  • 35 Единственият човек,

    0 0 Отговор
    Който иска промени и допълнителни условия, е северномакедонския управник 🤣🤣🤣
    Ние искаме договорът да се изпълнява такъв, какъвто е 😂😂😂😂

    17:06 18.06.2026

  • 36 Да краснай площад е станал Хрязнай

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Как сме днес Къоейки?":

    Путин води русия към гибел

    17:07 18.06.2026

  • 37 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Еуропската Уния ке я видите през крив макарон!

    17:10 18.06.2026

  • 38 5етко

    1 0 Отговор
    Мицкоски води Северна Македония към разпад. Слуша само политическото си его. Забил е в една безсмислена посока на конфронтация и се надявам на следващите избори македонците да се освестят.

    17:12 18.06.2026

  • 39 ЕК каза

    2 0 Отговор
    Отворете архивите на мракобесните титови репресивни служби!!!

    17:13 18.06.2026

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