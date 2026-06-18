Премиерът в Скопие: Гответе се за дълга и трудна борба за запазване на националните интереси

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски призова членовете на управляващата партия и гражданите на страната да се подготвят за "дълга и трудна борба за запазване на националните интереси и напредък към европейско бъдеще", предаде БТА.

По време на речта си по повод отбелязване на 36-тата годишнина от създаването на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски настоя за ясни граници и без нови двустранни условия по време на преговорите на Република Северна Македония с ЕС.

Той призова за заключение на Европейския съвет, че "вече няма да има двустранни въпроси, че вековната македонска идентичност, култура, традиция, обичаи, език са константа и факт и че никой вече няма да повдига тази тема".

По този повод той се обърна към членовете на партията и гражданите: "Пригответе се за маратон, защото ще трябва да се борим, за да поправим предателството и капитулацията, които предишното, най-корумпираното македонско правителство в историята направи на този народ и на родината му".

"Пригответе се да се борите и да се борите, за да може нашият народ от другата страна на границата да упражнява човешките си права, най-накрая да регистрира своя собствена институция, под която да се организира културно. Имаме договор, подписан от предишното правителство, но източният ни съсед също има на масата 14 решения от Европейския съд по правата на човека, които казват незабавно да регистрират организацията на македонците в източния ни съсед, ОМО Илинден - Пирин", подчерта Християн Мицкоски.