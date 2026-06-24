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Премиерът в Скопие: Това са аматьорски ходове! Ситуацията в отношенията с България се радикализира, не виждам изход

Премиерът в Скопие: Това са аматьорски ходове! Ситуацията в отношенията с България се радикализира, не виждам изход

24 Юни, 2026 20:51 985 20

  • християн мицкоски-
  • северна македония-
  • вмро-дпмне

Това обяви премиерът Християн Мицкоски във връзка с появилата се в онлайн пространството дипломатическа нота относно престоя на премиера и семейството му в Пампорово в началото на тази година

Премиерът в Скопие: Това са аматьорски ходове! Ситуацията в отношенията с България се радикализира, не виждам изход - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Ситуацията в отношенията с България се радикализира, не очаквам положителни развития. Това обяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски във връзка с появилата се в онлайн пространството дипломатическа нота относно престоя на премиера и семейството му в Пампорово в началото на тази година, пише МКД.

"Сигналите, идващи оттам, не ме правят оптимист. Напротив. Тук видяхме прецедент в дипломацията, когато беше издадена дипломатическа нота за тридневен престой на съпругата ми с по-малкия ми син при наши роднини, в Пампорово, нещо, което е необичайна практика в света на дипломацията и може би уникална като такава. Представете си сега, че трябва да извадим всички дипломатически ноти, които се изпращат от източната ни съседка, и на практика в тези дипломатически ноти да пишат неща, които може би също биха били интересни за обществеността“, каза Мицкоски.

Той също така се извини на съпругата си и по-малкия си син, че "са били принудени да търпят всичко това“.

"Това са аматьорски ходове, неясни, недоразумения и не водят в посока подобряване на отношенията между двете страни", допълни той.

Документът, за който говори Мицкоски е бил публикуван миналата седмица от група в социалните мрежи, пише още МКД.

Външният министър на РСМ обяви, че е привикан българският посланик в страната, за да даде обяснение и да се започне щателно разследване на публикуването на дипломатическата нота в публичното пространство.

Тимчо Муцунски посочи, че това е "неприемлив начин на съвместно функциониране, особено когато става въпрос за движение на членове на семейства на държавни служители".

Българският посланик в страната беше извикан вчера в МВТВТ и поиска обяснение и щателно разследване на публикуването на дипломатическата нота в публичното пространство за пътуването до Пампорово на съпругата и сина на премиера Християн Мицкоски. За случая са информирани представители на нашите стратегически партньори и НАТО. Това заяви днес външният министър Тимчо Муцунски, пише МКД.

Муцунски подчерта, че според международното право подобно нещо е неприемливо в отношенията между двете страни.

"За нас това е неприемлив начин на съвместно функциониране, особено когато става въпрос за движение на членове на семейства на държавни служители. Сигурността е на първо място. И на територията на нашата страна постоянно се случва членове на семейства на високопоставени чуждестранни представители, самите чуждестранни представители, понякога с частни цели, да се местят, но никога не се е случвало подобен документ да бъде оповестяван публично. И ако нещо подобно се случи, първата стъпка, която бих предприел, би била да се извиня на тази държава, защото очевидно не е имало достатъчно високо ниво на сигурност вътре в институцията. Второто нещо, което ме тревожи, е, че се разкриват лични данни, свързани със съпругата на президента на това правителство и непълнолетно дете“, каза Муцунски.

Той припомни и инцидента със запалените автомобили пред българското посолство в Скопие. "Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието публично са осъдили деянието, а институциите са действали възможно най-бързо и е била установена комуникация с представители на съседна България", подчерта той.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей си маiката

    26 1 Отговор
    Сръбски боклуци

    Коментиран от #5

    20:54 24.06.2026

  • 2 Мдаааа

    6 13 Отговор
    ДА МУНЧО КАКВО ЩЕ КАЖЕ ТОЗИ ПЪТ ЗА ТОЗИ ШИЗОФРЕНИК 🤷🤷🤷
    НЕ ЧЕ ЩЕ ИМА ДЕЙСТВИЯ

    20:54 24.06.2026

  • 3 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    8 1 Отговор
    F-16 Block 70 има целева работа за вършене 🎆

    20:55 24.06.2026

  • 4 При роднини в България

    26 0 Отговор
    Майка, баща, брат, братовчед?
    Извод.....?

    20:56 24.06.2026

  • 5 Чети

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ей си маiката":

    Македонски бе.

    20:57 24.06.2026

  • 6 Майор Деянов, на всеки километър

    8 7 Отговор
    Северомакедонските 6оклyци и руските НЕМОЖАЧИ трябва си направят една държава НЕМОЖАЧИЯ и се кръстат НЕМОЖАЧИ 👈😄

    Коментиран от #20

    21:00 24.06.2026

  • 7 До кога

    4 2 Отговор
    Няма ли да ги превземаме тия мишки вече

    21:02 24.06.2026

  • 8 Красимир Петров

    10 0 Отговор
    Бах ги и в злобарите

    21:03 24.06.2026

  • 9 Ехх

    10 0 Отговор
    Какви неща е бил принуден да изтърпи горкият !

    21:03 24.06.2026

  • 10 Що си не пратиш жената у Маврово?

    13 0 Отговор
    Да си почива, ски да кара с детето, пък и с чуждия български език да се не мъчи? Голем зор да си на Пампорово при татарите!

    21:03 24.06.2026

  • 11 Тото

    8 0 Отговор
    Изхода е да си подадеш оставката.

    21:03 24.06.2026

  • 12 маке

    4 1 Отговор
    Няма такава държава Северна Македония....Името и е Южна България, свиквайте. че 90% в тази територия са българи, другите 10% са албанските ни братя, може и да са повече)))

    21:09 24.06.2026

  • 13 Слепоци манипулирани

    3 1 Отговор
    Изродени шовинисти

    21:09 24.06.2026

  • 14 Грийн чóрап

    3 3 Отговор
    Аз мисля, че България трябва да се отстъпи Пирин и околията, за да има мир.

    21:10 24.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ходи се лекувай хахо

    2 0 Отговор
    с такъв клоун българофоб като тебе?

    Опищя орталъка, че някой си (незнайно кой) публикувал нещо си във ФБ.
    Голям "срам"- синковеца и жената се разходили до "лошата" България.

    Сезираме НАТО, ЕС, ЕК, ООН, ФИФА, ФАФА и ФУФА за този междугалактически скандал. Някой си постнал нещо си у ФБ.

    21:16 24.06.2026

  • 17 вата

    0 0 Отговор
    фашистчета,а Румъния и Молдова,ще се обединяват

    21:16 24.06.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор
    България има своята украйна. Хахахх

    21:17 24.06.2026

  • 19 Мдаа

    0 0 Отговор
    Мицко фашагата пак се прави на жертва, нищо чудно неговите троловете да са изнесли информацията за Пампорово.

    21:22 24.06.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    льо Хман,чети:
    Фелдмаршал Клейст е писал: «Руснаците от самото начало се показаха като първокласни воини, и нашите успехи в первте месеци на войната се обясняват просто с по добра подготовка. След като получиха боен опит, те станаха първокласни войници. Те се биеха с изключително упорство, имаха поразителна издържливост..
    Неможачи са българите в момента, щото и деца не могат да правят. Ако не са ромите и турците, ще сте2 млн, Ха-ха-ха
    Да не говорим, че без Русия един що года Голям завод не можете да направите. Да не говорим за Атомна Централа, хазазаз

    21:22 24.06.2026

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