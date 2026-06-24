Премиерът в Скопие: Това са аматьорски ходове! Ситуацията в отношенията с България се радикализира, не виждам изход

Ситуацията в отношенията с България се радикализира, не очаквам положителни развития. Това обяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски във връзка с появилата се в онлайн пространството дипломатическа нота относно престоя на премиера и семейството му в Пампорово в началото на тази година, пише МКД.

"Сигналите, идващи оттам, не ме правят оптимист. Напротив. Тук видяхме прецедент в дипломацията, когато беше издадена дипломатическа нота за тридневен престой на съпругата ми с по-малкия ми син при наши роднини, в Пампорово, нещо, което е необичайна практика в света на дипломацията и може би уникална като такава. Представете си сега, че трябва да извадим всички дипломатически ноти, които се изпращат от източната ни съседка, и на практика в тези дипломатически ноти да пишат неща, които може би също биха били интересни за обществеността“, каза Мицкоски.

Той също така се извини на съпругата си и по-малкия си син, че "са били принудени да търпят всичко това“.

"Това са аматьорски ходове, неясни, недоразумения и не водят в посока подобряване на отношенията между двете страни", допълни той.

Документът, за който говори Мицкоски е бил публикуван миналата седмица от група в социалните мрежи, пише още МКД.

Външният министър на РСМ обяви, че е привикан българският посланик в страната, за да даде обяснение и да се започне щателно разследване на публикуването на дипломатическата нота в публичното пространство.

Тимчо Муцунски посочи, че това е "неприемлив начин на съвместно функциониране, особено когато става въпрос за движение на членове на семейства на държавни служители".

Българският посланик в страната беше извикан вчера в МВТВТ и поиска обяснение и щателно разследване на публикуването на дипломатическата нота в публичното пространство за пътуването до Пампорово на съпругата и сина на премиера Християн Мицкоски. За случая са информирани представители на нашите стратегически партньори и НАТО. Това заяви днес външният министър Тимчо Муцунски, пише МКД.

Муцунски подчерта, че според международното право подобно нещо е неприемливо в отношенията между двете страни.

"За нас това е неприемлив начин на съвместно функциониране, особено когато става въпрос за движение на членове на семейства на държавни служители. Сигурността е на първо място. И на територията на нашата страна постоянно се случва членове на семейства на високопоставени чуждестранни представители, самите чуждестранни представители, понякога с частни цели, да се местят, но никога не се е случвало подобен документ да бъде оповестяван публично. И ако нещо подобно се случи, първата стъпка, която бих предприел, би била да се извиня на тази държава, защото очевидно не е имало достатъчно високо ниво на сигурност вътре в институцията. Второто нещо, което ме тревожи, е, че се разкриват лични данни, свързани със съпругата на президента на това правителство и непълнолетно дете“, каза Муцунски.

Той припомни и инцидента със запалените автомобили пред българското посолство в Скопие. "Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието публично са осъдили деянието, а институциите са действали възможно най-бързо и е била установена комуникация с представители на съседна България", подчерта той.