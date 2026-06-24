Премиерът в Скопие: Това са аматьорски ходове! Ситуацията в отношенията с България се радикализира, не виждам изход

Ситуацията в отношенията с България се радикализира, не очаквам положителни развития. Това обяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски във връзка с появилата се в онлайн пространството дипломатическа нота относно престоя на премиера и семейството му в Пампорово в началото на тази година, пише МКД.
"Сигналите, идващи оттам, не ме правят оптимист. Напротив. Тук видяхме прецедент в дипломацията, когато беше издадена дипломатическа нота за тридневен престой на съпругата ми с по-малкия ми син при наши роднини, в Пампорово, нещо, което е необичайна практика в света на дипломацията и може би уникална като такава. Представете си сега, че трябва да извадим всички дипломатически ноти, които се изпращат от източната ни съседка, и на практика в тези дипломатически ноти да пишат неща, които може би също биха били интересни за обществеността“, каза Мицкоски.
Той също така се извини на съпругата си и по-малкия си син, че "са били принудени да търпят всичко това“.
"Това са аматьорски ходове, неясни, недоразумения и не водят в посока подобряване на отношенията между двете страни", допълни той.
Документът, за който говори Мицкоски е бил публикуван миналата седмица от група в социалните мрежи, пише още МКД.
Външният министър на РСМ обяви, че е привикан българският посланик в страната, за да даде обяснение и да се започне щателно разследване на публикуването на дипломатическата нота в публичното пространство.
Тимчо Муцунски посочи, че това е "неприемлив начин на съвместно функциониране, особено когато става въпрос за движение на членове на семейства на държавни служители".
Българският посланик в страната беше извикан вчера в МВТВТ и поиска обяснение и щателно разследване на публикуването на дипломатическата нота в публичното пространство за пътуването до Пампорово на съпругата и сина на премиера Християн Мицкоски. За случая са информирани представители на нашите стратегически партньори и НАТО. Това заяви днес външният министър Тимчо Муцунски, пише МКД.
Муцунски подчерта, че според международното право подобно нещо е неприемливо в отношенията между двете страни.
"За нас това е неприемлив начин на съвместно функциониране, особено когато става въпрос за движение на членове на семейства на държавни служители. Сигурността е на първо място. И на територията на нашата страна постоянно се случва членове на семейства на високопоставени чуждестранни представители, самите чуждестранни представители, понякога с частни цели, да се местят, но никога не се е случвало подобен документ да бъде оповестяван публично. И ако нещо подобно се случи, първата стъпка, която бих предприел, би била да се извиня на тази държава, защото очевидно не е имало достатъчно високо ниво на сигурност вътре в институцията. Второто нещо, което ме тревожи, е, че се разкриват лични данни, свързани със съпругата на президента на това правителство и непълнолетно дете“, каза Муцунски.
Той припомни и инцидента със запалените автомобили пред българското посолство в Скопие. "Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието публично са осъдили деянието, а институциите са действали възможно най-бързо и е била установена комуникация с представители на съседна България", подчерта той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ей си маiката
Коментиран от #5
20:54 24.06.2026
2 Мдаааа
НЕ ЧЕ ЩЕ ИМА ДЕЙСТВИЯ
20:54 24.06.2026
3 Миролюб Войнов, пилот ВВС
20:55 24.06.2026
4 При роднини в България
Извод.....?
20:56 24.06.2026
5 Чети
До коментар #1 от "Ей си маiката":Македонски бе.
20:57 24.06.2026
6 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #20
21:00 24.06.2026
7 До кога
21:02 24.06.2026
8 Красимир Петров
21:03 24.06.2026
9 Ехх
21:03 24.06.2026
10 Що си не пратиш жената у Маврово?
21:03 24.06.2026
11 Тото
21:03 24.06.2026
12 маке
21:09 24.06.2026
13 Слепоци манипулирани
21:09 24.06.2026
14 Грийн чóрап
21:10 24.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ходи се лекувай хахо
Опищя орталъка, че някой си (незнайно кой) публикувал нещо си във ФБ.
Голям "срам"- синковеца и жената се разходили до "лошата" България.
Сезираме НАТО, ЕС, ЕК, ООН, ФИФА, ФАФА и ФУФА за този междугалактически скандал. Някой си постнал нещо си у ФБ.
21:16 24.06.2026
17 вата
21:16 24.06.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
21:17 24.06.2026
19 Мдаа
21:22 24.06.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":льо Хман,чети:
Фелдмаршал Клейст е писал: «Руснаците от самото начало се показаха като първокласни воини, и нашите успехи в первте месеци на войната се обясняват просто с по добра подготовка. След като получиха боен опит, те станаха първокласни войници. Те се биеха с изключително упорство, имаха поразителна издържливост..
Неможачи са българите в момента, щото и деца не могат да правят. Ако не са ромите и турците, ще сте2 млн, Ха-ха-ха
Да не говорим, че без Русия един що года Голям завод не можете да направите. Да не говорим за Атомна Централа, хазазаз
21:22 24.06.2026