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Премиерът в Скопие: Конституционни промени в исканата форма няма да има

Премиерът в Скопие: Конституционни промени в исканата форма няма да има

29 Юли, 2026 18:53 652 25

  • християн мицкоски-
  • северна македония-
  • вмро-дпмне

По думите на Християн Мицкоски тези 4-5 години са минали преди 3 години, а Република Северна Македония още е на същото място, където е била преди да си смени името

Премиерът в Скопие: Конституционни промени в исканата форма няма да има - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Няма да има промени в Конституцията на Северна Македония в тази форма, в която сега се иска. Това заяви премиерът на страната Християн Мицкоски в подкаста "Рищази". По думите му целта на правителството в Скопие е да се намери устойчиво решение, което да доведе Северна Македония до крайната ѝ цел - членство в Европейския съюз (ЕС).

"В целия този процес нещата трябва да се разглеждат от гледна точка на принципи, а принципите трябва да важат за всички", подчерта Мицкоски, цитиран от БТА.

Запитан за приетата от правителството на страната преговорна рамка, която е част от условията за начало на преговорите с ЕС и включва промените в Конституцията, Мицкоски посочи, че е наясно за какво се е споразумяло предишното правителство, но по думите му и в България предишно правителство се е споразумяло за нещо, наречено зачитане на правата на човека.

"Сега на принципа, "ние сме вътре, вие сте отвън и искате да влезете", ние сме задължени да приемем това, което е договорено", допълни той. Християн Мицкоски каза още, че има дузина решения от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург за македонската общност в България, които постановяват да се зачитат нейните човешки права, да се разреши регистрацията на клубове и организации и т.н.

"Нещо, което трябва да се зачита, а не се зачита. Това се нарича тормоз и няма нищо общо с критериите от Копенхаген, нито с ценностите на ЕС", заяви премиерът на Северна Македония. Той изтъкна, че това е политика на двойни стандарти и добави, че не е фен на този тип политика.

Мицкоски обясни, че целта на правителството на Северна Македония е не просто да започне преговори за членство, а да бъде част от ЕС.

"Когато знаем и когато имаме на масата решение, което ще ни отведе до членство в ЕС, тогава сме готови да разговаряме. Не сме готови да говорим за бързи, временни решения, които да стартират този процес, защото го заслужихме (още) преди 25 години (...) Свидетел съм, когато ни казаха просто да сменим името и веднага след това ставаме част от НАТО. Че започваме преговорите и понеже "си най-добрият в клуба, след 4-5 години ставаш член на ЕС", заяви той.

По думите на Християн Мицкоски тези 4-5 години са минали преди 3 години, а Република Северна Македония още е на същото място, където е била преди да си смени името. "Сменихме и знамето, сменихме банкнотите и конституцията - няколко пъти. И винаги беше една и съща реторика - прозорецът е отворен, сега е инерцията, просто направете това и е готово", посочи той и допълни, че страната се учи от опита си по трудния начин.

Премиерът на Северна Македония обясни, че като първи човек в правителството той се опитва да види нещата малко по-ясно. Той каза още, че кабинетът му ще продължи да бъде ангажиран с изпълнението на Плана за реформи и да работи за създаването на по-добро общество и по-добри условия на живот за всички граждани.

Иначе, според Мицкоски в страната има усещане за корупция. Той цитира проучване, според което 80% от гражданите посочват, че в Северна Македония има корупция. Същевременно на въпрос дали са били обект на корупция или познават човек, който е бил обект на корупция на общинско равнище, по-малко от 5% от анкетираните отговарят положително, а на централно равнище по-малко от 3%. Затова в сътрудничество между МВР и "известна международна неправителствена организация" ще бъде открита линия "Докладване на корупция", чрез която граждани, от които е поискан подкуп, ще могат подадат сигнал.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    22 0 Отговор
    Тво колко пъти..знаем , разбрахме, дреме ни на шушоните!

    18:55 29.07.2026

  • 2 Конспиратор

    10 1 Отговор
    Египтяните могат да са държавотворен народ в РСМ, но не и "бугарите".

    18:55 29.07.2026

  • 3 Пич

    5 9 Отговор
    Цял свят воюва та пушек се вдига! Сега е момента, да ги окупираме! При правилно изиграни карти ще ги направим рвроатлантици, и САЩ и ЕС няма да пискат!!!

    Коментиран от #13, #14, #23

    18:57 29.07.2026

  • 4 Дедо

    16 0 Отговор
    Студенти намериха оловен печат с лика на Цар Симеон I тези дни, чудно ми е в тази измислена държава РСМ никога нищо не е намерено ,а уж били древна държава от времето на Александър Велики.

    Коментиран от #21

    18:57 29.07.2026

  • 5 Българин

    17 0 Отговор
    Мицко не иска ЕС, иска Сърбия!

    18:57 29.07.2026

  • 6 Като няма новина,

    12 0 Отговор
    защо го съобщава.
    Тежък комплексар.

    18:58 29.07.2026

  • 7 1914-1918

    10 0 Отговор
    Ма да бе, като изселихте българите ,какви права на човека имаше тогава😂😂

    18:58 29.07.2026

  • 8 Инатливото

    8 1 Отговор
    сръбско мекере има задача тази държава да е не е член на ЕС

    18:59 29.07.2026

  • 9 Тервел

    13 0 Отговор
    Когато Албания влезе в ЕС ще видите че 2/3 от населението в Северна Македония ще преоткрие албанските си корени и ще вземат албански паспорти.....тогава ще дойде края на тази измислена бутафория Северна Македония

    Коментиран от #11

    18:59 29.07.2026

  • 10 ....

    6 0 Отговор
    Мицко ,стига си се заяждал вече😂😂🤣

    19:00 29.07.2026

  • 11 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тервел":

    ,😂🤣🤣

    Коментиран от #15

    19:00 29.07.2026

  • 12 Цецко

    9 2 Отговор
    Е па стойте си тогава извън ЕС кво ревете. Яжте си конституцията.

    19:00 29.07.2026

  • 13 Фройд

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    И за какво ти са ?! Още един катун за хранене....

    19:01 29.07.2026

  • 14 604

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Теб тъ знам...всеки ден громиш рашите ся и макетътъ че окупираш...въх мари.....

    19:01 29.07.2026

  • 15 до12

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ха,ха":

    Ми те си стоят отвън ЕС ве, нищо не мрънкат, няма как директно да кажат, че не искат да влизат в затъналата в дългове и пълна с всякви данъци клоака, някак не е политкоректно, а и ЕС са отмъстителни и ще ги накажат.

    Коментиран от #20

    19:09 29.07.2026

  • 16 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 0 Отговор
    АЙ СТИГА НИ ЗАНИМАВАХТЕ С ТИЯ БЕ. ЕС СПИРА РАЗШИРЕНИЕТО СЛЕД АЛБАНИЯ И ЧЕРНА ГОРЧА ЕВЕНТУАЛНО УКРАЙНА И МОЛДОВА. СЕВЕРДЖАНИТЕ И СЪРБИЯ ОСТАВАТ ИЗВЪН БОРДА. ПА ТИЯ ДА ПРАВЯТ КАКВОТО ИСКАТ. И БЕЗ ТОВА СЛЕД 10ТИНА -20 ГОДИНИ АЛБАНЦИТЕ ЩЕ ГИ СМЕЛЯТ.

    19:09 29.07.2026

  • 17 Зъл пес

    4 0 Отговор
    Мицкоски,дреме ми какво мшслиш.Стойте си там,на м@йн@т@ си,и стига пискахте.

    19:10 29.07.2026

  • 18 ЩО Е МАКЕ СЕ Е ЮНАК

    4 0 Отговор
    Оставете го Митовски на мира. Да оди у БЕУГРАД.

    19:10 29.07.2026

  • 19 Още на същото място...

    3 0 Отговор
    Ще останете на същото място докато сте, Титови отрепки. В ЕС няма място за комунисти! Българските комунисти същ още бъдат изхвърлени от ЕС.

    19:10 29.07.2026

  • 20 да ти кажа ...🤣🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "до12":

    ТИ АКО ЗНАЕШ КАК СА СЕ ОТИНИЛИ В ЗАЕМИ..БЕДНА ТИ ФАНТАЗИЯТА,КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА СЕВЕРДЖАНИТЕ Е ТОЛКОВА НИСЪК, ЧЕ НИКОЙ НЕ ИМ ДАВА КРЕДИТИ. ОСВЕН МВФ..

    19:12 29.07.2026

  • 21 Саше Македонски

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    Како ке намерат бре? Не са намерени македонски монети, защото от време оно македонците са ползували кредитни карти.

    19:12 29.07.2026

  • 22 Наложих санкции на Северна Македония

    1 0 Отговор
    Да, наложих лични санкции на Северна Македония. От години не съм стъпвал там, съответно един евроцент не съм им оставил. Не си купувам македонски стоки, нищо че са само 2-3 в България. Не рекламирам Македония като туристическа дестинация, въпреки че имам много лични впечатления оттам. Семейството ми също се присъедини към санкциите. А Мицко ще я гледа Унията през крива макарона.

    19:14 29.07.2026

  • 23 Бастардо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Хич не ни трябват пич.Имах еди колеги макета в Италия,разбира се с бг паспорти.Та,Розета,едната македонка се биеше в гърдите и викаше,В мен тече кръвта на Александър Македонски!А баба й и дедо й,българи:)

    19:14 29.07.2026

  • 24 маке

    2 0 Отговор
    И ЕС ще има за вас през крив макарон

    19:15 29.07.2026

  • 25 Мицо

    1 0 Отговор
    Отивай да пасеш трева тогава. Егати и буковите глави.

    19:23 29.07.2026

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