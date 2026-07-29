Премиерът в Скопие: Конституционни промени в исканата форма няма да има

Няма да има промени в Конституцията на Северна Македония в тази форма, в която сега се иска. Това заяви премиерът на страната Християн Мицкоски в подкаста "Рищази". По думите му целта на правителството в Скопие е да се намери устойчиво решение, което да доведе Северна Македония до крайната ѝ цел - членство в Европейския съюз (ЕС).

"В целия този процес нещата трябва да се разглеждат от гледна точка на принципи, а принципите трябва да важат за всички", подчерта Мицкоски, цитиран от БТА.

Запитан за приетата от правителството на страната преговорна рамка, която е част от условията за начало на преговорите с ЕС и включва промените в Конституцията, Мицкоски посочи, че е наясно за какво се е споразумяло предишното правителство, но по думите му и в България предишно правителство се е споразумяло за нещо, наречено зачитане на правата на човека.

"Сега на принципа, "ние сме вътре, вие сте отвън и искате да влезете", ние сме задължени да приемем това, което е договорено", допълни той. Християн Мицкоски каза още, че има дузина решения от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург за македонската общност в България, които постановяват да се зачитат нейните човешки права, да се разреши регистрацията на клубове и организации и т.н.

"Нещо, което трябва да се зачита, а не се зачита. Това се нарича тормоз и няма нищо общо с критериите от Копенхаген, нито с ценностите на ЕС", заяви премиерът на Северна Македония. Той изтъкна, че това е политика на двойни стандарти и добави, че не е фен на този тип политика.

Мицкоски обясни, че целта на правителството на Северна Македония е не просто да започне преговори за членство, а да бъде част от ЕС.

"Когато знаем и когато имаме на масата решение, което ще ни отведе до членство в ЕС, тогава сме готови да разговаряме. Не сме готови да говорим за бързи, временни решения, които да стартират този процес, защото го заслужихме (още) преди 25 години (...) Свидетел съм, когато ни казаха просто да сменим името и веднага след това ставаме част от НАТО. Че започваме преговорите и понеже "си най-добрият в клуба, след 4-5 години ставаш член на ЕС", заяви той.

По думите на Християн Мицкоски тези 4-5 години са минали преди 3 години, а Република Северна Македония още е на същото място, където е била преди да си смени името. "Сменихме и знамето, сменихме банкнотите и конституцията - няколко пъти. И винаги беше една и съща реторика - прозорецът е отворен, сега е инерцията, просто направете това и е готово", посочи той и допълни, че страната се учи от опита си по трудния начин.

Премиерът на Северна Македония обясни, че като първи човек в правителството той се опитва да види нещата малко по-ясно. Той каза още, че кабинетът му ще продължи да бъде ангажиран с изпълнението на Плана за реформи и да работи за създаването на по-добро общество и по-добри условия на живот за всички граждани.

Иначе, според Мицкоски в страната има усещане за корупция. Той цитира проучване, според което 80% от гражданите посочват, че в Северна Македония има корупция. Същевременно на въпрос дали са били обект на корупция или познават човек, който е бил обект на корупция на общинско равнище, по-малко от 5% от анкетираните отговарят положително, а на централно равнище по-малко от 3%. Затова в сътрудничество между МВР и "известна международна неправителствена организация" ще бъде открита линия "Докладване на корупция", чрез която граждани, от които е поискан подкуп, ще могат подадат сигнал.