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Прикритата война между Фон дер Лайен и Калас клати крехката европейска дипломация

Прикритата война между Фон дер Лайен и Калас клати крехката европейска дипломация

27 Юни, 2026 19:00 937 25

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  • европейска комисия-
  • кая калас-
  • урсула фон дер лaйен-
  • дипломати-
  • дипломация

В Брюксел се води все по-ожесточена и открита борба за контрола върху дипломацията

Прикритата война между Фон дер Лайен и Калас клати крехката европейска дипломация - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
El País El País
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Някои дипломати иронично отбелязват, че институциите на Европейския съюз все повече започват да приличат на "Игра на тронове", пише в. "Паис".

В Брюксел се води все по-ожесточена и открита борба за контрола върху дипломацията. Няма кръвопролития и "червени сватби", но както в сериала, базиран на фентъзи романите на Джордж Р. Р. Мартин, всичко се върти около контрола върху лостовете на властта, борбата за влияние и политическия наратив. В тази война съперничеството между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас става все по-остро. Зад този бюрократичен спор, в който се натрупват търкания заради назначения, политически позиции и дневния ред, стои много по-дълбока институционална война за това кой контролира европейската външна политика в най-бурния и нестабилен период за Европа от Втората световна война насам.

"Тези дребни конфликти и задкулисни маневри нанасят сериозни щети на дипломацията на ЕС. Те не създават добра представа", заяви високопоставен източник от европейските институции, ветеран в Брюксел. През последните дни кризата между ръководителя на Европейската комисия - германската консерваторка Урсула фон дер Лайен, и отговарящата за европейската дипломация - естонската либералка Кая Калас, излезе от коридорите на брюкселския политически балон и попадна в центъра на общественото внимание.

Миналата седмица публикация във "Файненшъл Таймс" за предполагаемите планове на Германия и Франция да променят архитектурата на властта в европейската външна политика беше възприета в Брюксел като пряка атака срещу Калас. Или по-скоро като знак, че Фон дер Лайен - която от началото на втория си мандат през 2024 г. реформира Комисията и концентрира безпрецедентно влияние - се стреми към своеобразно враждебно поглъщане, за да постави под свой контрол и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

Тук трябва да се чете между редовете. Особено след като европейските договори са ясни: върховният представител ръководи външната политика и политиката на сигурност, може да прави предложения по тези въпроси, изпълнява решенията на държавите членки - които запазват контрола - и трябва да координира външната дейност на ЕС. Освен това Франция всъщност предложи различни варианти за повишаване на ефективността на европейската дипломация - от предоставяне на повече правомощия на ЕСВД до реформирането ѝ или още по-тясното интегриране на част от нея - тази, свързана със заместник-председателския пост, който също се заема от Калас - в Европейската комисия, според френски документ.

Договорите очертават Европа с разпределени правомощия, но кризите от последното десетилетие - от пандемията през войната на Русия срещу Украйна, разрива със САЩ и съперничеството с Китай - изведоха Фон дер Лайен на преден план и във външната политика. Освен това тя реформира Европейската комисия и назначи комисари, чиито ресори навлизат в сфери на външната политика, като отбраната - чийто комисар Андрюс Кубилюс смята, че правомощията му се простират "отвъд" официалната му компетентност по индустриалната част на портфолиото, както критикуват дипломатически източници - или международното сътрудничество, наред с други.

Германската консерваторка е изградила своята система на управление като силно централизирана структура. Според критиците си тя постепенно създава паралелни центрове на власт в рамките на Комисията - от новата Генерална дирекция IDEA, занимаваща се със стратегическо планиране и перспективи, но използвана за инициативите на председателя, до звено за разузнавателен анализ, въпреки че ЕС вече разполага с такава структура. Последната обаче е подчинена на ЕСВД, тоест на структурата, ръководена от Калас.

Съперничеството между Фон дер Лайен и Калас стана очевидно още миналата есен, когато бившият естонски премиер пожела да привлече Мартин Зелмайер - бивш началник на кабинета на Жан-Клод Юнкер, предшественика на Фон дер Лайен. Той е човек, натрупал огромно влияние и опит, когото германската консерваторка своевременно изпрати далеч от Брюксел веднага след като встъпи в длъжност. Назначаването на Зелмайер в ЕСВД се оказа невъзможно. Фон дер Лайен го извади от уравнението, като създаде за него поста специален пратеник по въпросите на религиозната свобода.

"Отношенията между Европейската служба за външна дейност, Комисията и държавите членки се обсъждат още от създаването на службата", написа Калас в имейл до своите служители в петък, след като полемиката избухна. "Предвид безпрецедентните геополитически предизвикателства, пред които сме изправени, е естествено тези дебати отново да придобият значение и да станат по-интензивни", посочва тя и припомня, че функциите и отговорностите на институциите на ЕС са ясно определени в договорите. "Всички знаем също, че системата би могла да функционира по-добре и с по-малко дублиране тук, в Брюксел", допълва естонката.

"Службата за външна дейност е част от институциите, които изпълняват политиките на Европейския съюз, и следователно нашият председател очевидно я подкрепя, както и работата, която тя извършва", заяви говорител на Европейската комисия по повод напрежението в европейската столица.

Сред държавите членки също има недоволство от ситуацията, признават дипломатически източници. Някои се оплакват от "ненаситността" на Фон дер Лайен, която вече беше критикувана за някои свои инициативи във външната политика, като посещението ѝ в Израел по време на обсадата на Газа.

Други открито изразиха разочарованието си от начина на работа на Калас. Мнозина не са доволни от нейната дейност. Има такива, които смятат, че естонката е твърде "едностранчива" - критика, която е отправена и от други институции, особено от Комисията - по отношение на Русия. Други посочват редица нейни гафове, като лошо формулирани критики към Китай. "Ако страдате от много тежко заболяване, като рак, има две възможности: да увеличите дозата морфин или да започнете химиотерапия", заяви тя по повод зависимостта на ЕС от Пекин. Някои критикуват дори позицията ѝ по отношение на Израел, която всъщност е сравнително умерена. Други пък смятат, че тя не владее достатъчно добре темите, свързани с Близкия изток.

Алберто Алемано, професор по право на Европейския съюз и ръководител на катедрата "Жан Моне" във Висшето търговско училище в Париж, подчертава, че макар напрежението между Фон дер Лайен и Калас да е реално, под него се крие нещо по-дълбоко и по-сериозно. Той говори за "структурна дисфункция" в архитектурата на Договора от Лисабон - един от основните документи на ЕС, който реформира начина на функциониране на Съюза. "Фигурата на върховния представител беше създадена като хибрид между Европейската комисия и Европейския съвет, за да удовлетвори държавите членки, които искаха да запазят междуправителствения характер на външната политика, като същевременно даде на проевропейските сили усещането за по-единен глас", смята той.

Това е проблем, който може би се вижда по-ясно сега при Калас, но всъщност се проявява още от самото начало при всичките четирима титуляри на поста след влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. - британката Катрин Аштън, италианката Федерика Могерини, испанецът Жозеп Борел и естонката Кая Калас от декември 2024 г. насам, подчертава Алемано.

Социалистическият евродепутат Хави Лопес е силно критичен. "Институционалните напрежения в Брюксел отслабиха нашата външна политика. Личните и институционалните сблъсъци, многогласните и противоречиви позиции и прекалената централизация на вземането на решения доведоха до дисфункции, които Европа не може да си позволи", изтъква той. "Проблемите в политическата координация се решават чрез споделено лидерство, уважение към компетенциите на всяка институция и реформи, постигнати с консенсус; демонтирането на стратегически способности е нещо съвсем различно", отбелязва социалистът, който е един от заместник-председателите на Европейския парламент.

Зад прикритата война между Фон дер Лайен и Калас всъщност стои нарастващо безпокойство в европейските столици - усещането, че институциите, създадени за епоха на консенсус, не са подготвени за свят на конфронтация между големите сили.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да този бюджет

    0 0 Отговор
    Според мен България трябва да следва социално-ориентирана икономическа политика, основана на ниски данъци, ниски административни такси и силен инвестиционен растеж, а не на постоянно увеличаване на данъчната тежест.

    Устойчивото увеличение на пенсиите, заплатите, подкрепата за майчинството и финансирането на здравеопазването трябва да идва от реален икономически растеж, повече инвестиции, развитие на енергетиката, индустрията, високите технологии, износа и по-добрата събираемост на данъците.

    Необходимо е държавата да инвестира в образование, научни изследвания, инфраструктура и дигитализация, защото именно те създават по-висока производителност и по-високи доходи.

    Целта трябва да бъде конкурентоспособна икономика с ниски данъци, стабилни публични финанси и силна социална защита. Само така жизненият стандарт може да се повишава устойчиво, без това да води до постоянно нарастващ държавен дълг или нови данъчни увеличения.

    19:03 27.06.2026

  • 2 зИленски

    0 3 Отговор
    3 години ще ги изтърпим

    19:04 27.06.2026

  • 3 Пич

    27 0 Отговор
    Извинете, но каква е разликата?! И двете са толкова отчайващо тъпи, че не знаят какво правят!!! И в цял свят ги ползват единствено за подигравка!

    Коментиран от #13

    19:04 27.06.2026

  • 4 правилно са цъкнали

    16 0 Отговор
    Тези дребни конфликтни и задкулисни кифли калинки нанасят сериозни щети на рахатеца на ЕС. бръмбарите и източват данъците на заблудените данъкоплатци към зелките
    мислейки че ги варди от Мечока

    19:05 27.06.2026

  • 5 Механик

    17 0 Отговор
    Колко дълга статия и колко много изчанчени думи, само и само да опитате да ни кажете, че две скочубри искат да си вадят гръцмулите. Ама да го кажете така, че да не ги намразим, а просто "човешки" да се примирим и да приемем, че ни командват точно такива.
    Ми, не. Няма да ги намразим, просто защото вече ги мразим.

    19:06 27.06.2026

  • 6 Тия Дветегнусни Лелечки

    15 0 Отговор
    Защо не са в пандиза

    19:10 27.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мончо Дончев

    9 0 Отговор
    Очевидно е, че Мария Калас иска да заеме позицията на фон дер мон дер Лайен.

    19:12 27.06.2026

  • 9 Сатанас Единотнас

    15 0 Отговор
    Това се получава защото власта се дава на либерастко фригидни скочубри които са загубили връзка с реалноста. Политиците в ес са също толкова вредни както политиците в една диктатура. Изгубили са чуство за реалноста и се занимават само със себе си.

    19:12 27.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хубавата елена

    11 0 Отговор
    троянската война се е водила,заради мен,но жена на ръководна длъжност е трагедия в световен мащаб!

    Коментиран от #16

    19:12 27.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Форопоров

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Напълно си прав. Кухи празни глави живеещи в измислен свят. Изключително тъ.пи женки.

    19:15 27.06.2026

  • 14 Фарфалюлю

    11 0 Отговор
    Дърти безполезни фригидни кучки. Доста далеч са от Мелони и премиерката на Дания. Олицетворяват само тъпота и малоумие.

    19:16 27.06.2026

  • 15 Айляк

    13 0 Отговор
    Винаги ми трият подобни коментари, но...

    Комедиант, акушерка, куха естонска никаквица, аферист Епщайн и сбъркан Рютко.
    Чудно.

    Що ли ми се струва, че нито един от тези не е на мястото си?!
    Умишлено.

    19:19 27.06.2026

  • 16 Я не

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "хубавата елена":

    Ми се фукай, защото вече и ти не си това което трябва, негърке!

    Коментиран от #21

    19:25 27.06.2026

  • 17 ЕС Е ТЕСЕН

    11 0 Отговор
    За две фашистки.

    19:29 27.06.2026

  • 18 Тома

    9 0 Отговор
    Едната затънала в корупция другата п.роста патка.Някой мисли ли че тези управляват ЕС

    19:31 27.06.2026

  • 19 Запарички Ескандала Дветекрадли

    9 0 Отговор
    Комисионните от ваксинки-убийци
    от паричките за оръжието за Украйна. Трудно се поделят- всяка лакомакокошка иска по-голямо парче от баницата...

    19:31 27.06.2026

  • 20 Хаха

    9 0 Отговор
    Двете Брюкселски калинки се борят за власт.

    19:32 27.06.2026

  • 21 Някоя си

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Я не":

    Нали? Няма да гледам филма само заради това.

    19:34 27.06.2026

  • 22 гошо

    7 0 Отговор
    Тия двете скумрии се надпреварват коя е по-голяма некадърница.

    19:35 27.06.2026

  • 23 Екзорсиста

    5 0 Отговор
    Да яхат метлите и да почват битката ,па квото сабя покаже !

    19:36 27.06.2026

  • 24 не може да бъде

    9 0 Отговор
    Когато се ударят две празни тенекии дрънченето е голямо!?

    19:43 27.06.2026

  • 25 Мнение

    1 0 Отговор
    Тези две корумпирани кукувици "управляват" ЕС. А, само как го управляват!?! Ужас.

    20:12 27.06.2026