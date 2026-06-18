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Завръщането на атома! Швейцария вдига забраната за строеж на нови ядрени централи

Завръщането на атома! Швейцария вдига забраната за строеж на нови ядрени централи

18 Юни, 2026 17:38 707 6

  • швейцария-
  • ядрена енергетика-
  • ядрена електроцентрала-
  • референдум

Решението няма непосредствени последици, тъй като към момента няма конкретни планове за изграждане на нови ядрени мощности в страната

Завръщането на атома! Швейцария вдига забраната за строеж на нови ядрени централи - 1
Снимка: Shutterstock
DPA DPA

Долната камара на парламента на Швейцария одобри инициатива за премахване на забраната за изграждане на нови атомни електроцентрали, съобщава ДПА.

С решението си тя проправи пътя за продължаване на правителствения план.

Одобрението от Националния съвет идва, след като предложението вече получи подкрепата на горната камара на парламента - Съвета на кантоните, както и на федералното правителство.

Партията на Зелените обяви, че ще инициира референдум в опит да се противопостави на мярката.

Решението няма непосредствени последици, тъй като към момента няма конкретни планове за изграждане на нови ядрени мощности в страната.

Гражданска инициатива, подкрепена от бизнес организации, настоява за разрешаване на строителството на нови атомни електроцентрали. Правителството обаче отхвърли това предложение, тъй като реализирането му би изисквало промяна в конституцията.

Вместо това кабинетът предложи алтернативен вариант - да бъде отменена действащата забрана за изграждане на нови ядрени централи.

Швейцария въведе забрана за строителството на нови атомни електроцентрали през 2017 г. след аварията в японската АЕЦ "Фукушима" през 2011 г. Съществуващите четири ядрени реактора могат да продължат работа, докато отговарят на изискванията за безопасност.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ЕС е увеличил

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    8 пъти количеството на обогатен уран от Русия.
    Защо и у на Русия петрол и газ като тук печели в пъти повече

    17:42 18.06.2026

  • 2 авантгард

    8 0 Отговор
    Китайците напредват с ториев реактор, а умниците в Европа само забрани и изоставане от света.
    Станаха за смях с онова Г-7, на уж седемте най-развити икономики в света, без Китай и Индия, хахаха, може би са били Г-7 към 1990 год.....

    17:52 18.06.2026

  • 3 И швейцарците поумняха

    3 0 Отговор
    Но урси и розовите понита все така си остават............. . Вие се сещате.... защото трият когато изразиш собствено мнение което е истина. Истината много боли.

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  • 4 зелена еуглена

    3 0 Отговор
    що бе зелената енергия не върши ли работа

    18:07 18.06.2026

  • 5 Гориил

    5 1 Отговор
    Крайно време е да се вземат важни решения относно енергийната сигурност на Европа. Евтините изкопаеми горива никога повече няма да бъдат налични. Световните въглеводородни ресурси са ограничени и близо до изчерпване.Държавите, които имат значителни запаси от петрол и газ, не ви вярват и не са склонни да жертват благосъстоянието си за вас.

    18:13 18.06.2026

  • 6 Мурка

    0 0 Отговор
    А ГАБОНСКАТА КРИВОУСТА УСОЙНИЦА ЗАТВОРИ ДВА БЛОКА

    18:32 18.06.2026

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