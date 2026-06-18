Завръщането на атома! Швейцария вдига забраната за строеж на нови ядрени централи

Долната камара на парламента на Швейцария одобри инициатива за премахване на забраната за изграждане на нови атомни електроцентрали, съобщава ДПА.
С решението си тя проправи пътя за продължаване на правителствения план.
Одобрението от Националния съвет идва, след като предложението вече получи подкрепата на горната камара на парламента - Съвета на кантоните, както и на федералното правителство.
Партията на Зелените обяви, че ще инициира референдум в опит да се противопостави на мярката.
Решението няма непосредствени последици, тъй като към момента няма конкретни планове за изграждане на нови ядрени мощности в страната.
Гражданска инициатива, подкрепена от бизнес организации, настоява за разрешаване на строителството на нови атомни електроцентрали. Правителството обаче отхвърли това предложение, тъй като реализирането му би изисквало промяна в конституцията.
Вместо това кабинетът предложи алтернативен вариант - да бъде отменена действащата забрана за изграждане на нови ядрени централи.
Швейцария въведе забрана за строителството на нови атомни електроцентрали през 2017 г. след аварията в японската АЕЦ "Фукушима" през 2011 г. Съществуващите четири ядрени реактора могат да продължат работа, докато отговарят на изискванията за безопасност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕС е увеличил
Защо и у на Русия петрол и газ като тук печели в пъти повече
17:42 18.06.2026
2 авантгард
Станаха за смях с онова Г-7, на уж седемте най-развити икономики в света, без Китай и Индия, хахаха, може би са били Г-7 към 1990 год.....
17:52 18.06.2026
3 И швейцарците поумняха
17:59 18.06.2026
4 зелена еуглена
18:07 18.06.2026
5 Гориил
18:13 18.06.2026
6 Мурка
18:32 18.06.2026