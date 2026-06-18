Постоянна военна база в Полша? Пентагонът харесва тази идея

Пентагонът е отворен за предложението на Варшава за изграждане на постоянна военна база на САЩ в Полша, заяви днес полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш след среща с американския си колега Пийт Хегсет в Брюксел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано в интервю за Асошиейтед прес заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик каза, че САЩ проявяват интерес към предложението на Варшава за постоянна база на полска територия. Полското правителство отправи официално предложение към Вашингтон, като упълномощи Министерството на отбраната да придвижи плановете за базата.

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"Имах възможността днес да разговарям с министъра на отбраната (на САЩ) и обсъдихме колективната отбрана и сътрудничеството", каза Кошиняк-Камиш пред журналисти в Брюксел.

"САЩ отговориха положително на предложението на Полша за изграждане на постоянна американска военна база в Полша", посочи полският министър. Той добави, че засега не е взето окончателно решение. Понастоящем в Полша е разположен американски военен контингент, като личният му състав е на ротационен принцип.

Хегсет обяви днес шестмесечен процес по преразглеждане от страна на Пентагона на схемата на разполагане на американските части в Европа, като резултатите ще зависят от това колко бързо страните членове на НАТО ще предпиемат самостоятелни мерки за сигурността си.

Освен това американският министър на отбраната заплаши да преразгледа американския принос към НАТО, ако съюзниците, които "се възползват, без да допринасят", не изпълнят своите ангажименти за разходите за отбрана.