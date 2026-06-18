Новини
Свят »
САЩ »
Постоянна военна база в Полша? Пентагонът харесва тази идея
  Тема: Украйна

Постоянна военна база в Полша? Пентагонът харесва тази идея

18 Юни, 2026 20:08 1 190 21

  • полша-
  • нато-
  • пентагон-
  • украйна-
  • русия-
  • пийт хегсет-
  • анджей дуда-
  • доналд туск

Досега Полша е приемала американски войски само на ротационен принцип

Постоянна военна база в Полша? Пентагонът харесва тази идея - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Пентагонът е отворен за предложението на Варшава за изграждане на постоянна военна база на САЩ в Полша, заяви днес полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш след среща с американския си колега Пийт Хегсет в Брюксел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано в интервю за Асошиейтед прес заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик каза, че САЩ проявяват интерес към предложението на Варшава за постоянна база на полска територия. Полското правителство отправи официално предложение към Вашингтон, като упълномощи Министерството на отбраната да придвижи плановете за базата.

Още новини от Украйна

Полша настоява за по-голямо съюзническо присъствие по Източния фланг на НАТО след руската инвазия в съседна Украйна през февруари 2022 г.

"Имах възможността днес да разговарям с министъра на отбраната (на САЩ) и обсъдихме колективната отбрана и сътрудничеството", каза Кошиняк-Камиш пред журналисти в Брюксел.

"САЩ отговориха положително на предложението на Полша за изграждане на постоянна американска военна база в Полша", посочи полският министър. Той добави, че засега не е взето окончателно решение. Понастоящем в Полша е разположен американски военен контингент, като личният му състав е на ротационен принцип.

Хегсет обяви днес шестмесечен процес по преразглеждане от страна на Пентагона на схемата на разполагане на американските части в Европа, като резултатите ще зависят от това колко бързо страните членове на НАТО ще предпиемат самостоятелни мерки за сигурността си.

Освен това американският министър на отбраната заплаши да преразгледа американския принос към НАТО, ако съюзниците, които "се възползват, без да допринасят", не изпълнят своите ангажименти за разходите за отбрана.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мълния !!!

    2 12 Отговор
    Самолета на Путин е бил обстрелван след като Путин се е опитал да напусне Москва!

    Коментиран от #10, #15

    20:12 18.06.2026

  • 2 мдааааааа

    3 7 Отговор
    И Луйашуенко се нас раасаа

    20:13 18.06.2026

  • 3 как няма да я харесва

    15 3 Отговор
    Нали боклуците и мизриите няма да са в САЩ , а в задният им двор Европа.

    Коментиран от #8

    20:15 18.06.2026

  • 4 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 12 Отговор
    А се радвахме
    Че САЩ напускат Германия.
    Оказа се че идват
    По близо до
    Границите на ПУТИНЛАНДИЯ.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #17

    20:17 18.06.2026

  • 5 800 бази

    15 2 Отговор
    най големите терористи

    20:18 18.06.2026

  • 6 4488

    15 3 Отговор
    Иран попиля Американските бази а за технологично развита Русия да не говорим ни бази ще останат ни Полша.

    20:20 18.06.2026

  • 7 Путлер се уака!

    4 11 Отговор
    Здраво.

    20:21 18.06.2026

  • 8 Йо хо хо

    2 12 Отговор

    До коментар #3 от "как няма да я харесва":

    Важното е ракетите да са насочени към муцуните на кремълските убитаци.
    Хо йо хо

    Коментиран от #11

    20:23 18.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смех с ватенки

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мълния !!!":

    Да не е възкръснал Пригожин?😅😅😅

    20:24 18.06.2026

  • 11 Мнение

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Йо хо хо":

    Внимавай твоята муцуна да не лъсне от някоя ферма към нпо-тата на шорош, че тогава Путин ще ти стане най-малкият проблем!

    Коментиран от #16

    20:25 18.06.2026

  • 12 Поляците

    11 2 Отговор
    имат голяма държава. От какъв зор се молят да бъдат окупирани от войска на далечната САЩ? Малко ли им е НАТО, европейска отбрана, тяхната си армия, че канят и войски от САЩ.

    20:26 18.06.2026

  • 13 Сатана Z

    10 3 Отговор
    Хубавото на новата Краварска база,е че нейните обитатели ще имат удоволствието да умрат много по—бързо от краварите в базата Кабиле край Ямбол.Но няма да е никаква загуба .

    20:26 18.06.2026

  • 14 Сащ търсят

    14 1 Отговор
    Балъци по света да им натресат бази. И да им продават на пресолени цени техни безполезни ръждясали железа. И ако балъците наистина са доста балъци, военните бази п и тях да са безплатни за окупатора. Евала от толкова глупави народи по света.

    20:27 18.06.2026

  • 15 И аз

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мълния !!!":

    Така, но обстрелвам родителката ти! Тя е мълния- така въри, че ханша и изглежда размазан като криле на пчела!

    20:29 18.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сбъркан

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Ти е Ника ! Правилно е да се напишеш като рендерас! А що си гламафф, цугтромбони без пари ли правиш?

    Коментиран от #21

    20:31 18.06.2026

  • 18 дядото

    6 1 Отговор
    защо пък не.една военна база в полша ще отбранява границите на сащ от интервенция,нали така

    20:32 18.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сбъркан":

    ИМА И ПО ГЛАМАВИ
    ОТ МЕНЕ.

    БАЧКАТ ГИ ЗА НЯКОЯ ДРУГА КАПЕЙКА .

    20:57 18.06.2026