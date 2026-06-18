Постоянна военна база в Полша? Пентагонът харесва тази идея

Пентагонът е отворен за предложението на Варшава за изграждане на постоянна военна база на САЩ в Полша, заяви днес полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш след среща с американския си колега Пийт Хегсет в Брюксел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По-рано в интервю за Асошиейтед прес заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик каза, че САЩ проявяват интерес към предложението на Варшава за постоянна база на полска територия. Полското правителство отправи официално предложение към Вашингтон, като упълномощи Министерството на отбраната да придвижи плановете за базата.
Полша настоява за по-голямо съюзническо присъствие по Източния фланг на НАТО след руската инвазия в съседна Украйна през февруари 2022 г.
"Имах възможността днес да разговарям с министъра на отбраната (на САЩ) и обсъдихме колективната отбрана и сътрудничеството", каза Кошиняк-Камиш пред журналисти в Брюксел.
"САЩ отговориха положително на предложението на Полша за изграждане на постоянна американска военна база в Полша", посочи полският министър. Той добави, че засега не е взето окончателно решение. Понастоящем в Полша е разположен американски военен контингент, като личният му състав е на ротационен принцип.
Хегсет обяви днес шестмесечен процес по преразглеждане от страна на Пентагона на схемата на разполагане на американските части в Европа, като резултатите ще зависят от това колко бързо страните членове на НАТО ще предпиемат самостоятелни мерки за сигурността си.
Освен това американският министър на отбраната заплаши да преразгледа американския принос към НАТО, ако съюзниците, които "се възползват, без да допринасят", не изпълнят своите ангажименти за разходите за отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мълния !!!
Коментиран от #10, #15
20:12 18.06.2026
2 мдааааааа
20:13 18.06.2026
3 как няма да я харесва
Коментиран от #8
20:15 18.06.2026
4 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
Че САЩ напускат Германия.
Оказа се че идват
По близо до
Границите на ПУТИНЛАНДИЯ.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #17
20:17 18.06.2026
5 800 бази
20:18 18.06.2026
6 4488
20:20 18.06.2026
7 Путлер се уака!
20:21 18.06.2026
8 Йо хо хо
До коментар #3 от "как няма да я харесва":Важното е ракетите да са насочени към муцуните на кремълските убитаци.
Хо йо хо
Коментиран от #11
20:23 18.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Смех с ватенки
До коментар #1 от "Мълния !!!":Да не е възкръснал Пригожин?😅😅😅
20:24 18.06.2026
11 Мнение
До коментар #8 от "Йо хо хо":Внимавай твоята муцуна да не лъсне от някоя ферма към нпо-тата на шорош, че тогава Путин ще ти стане най-малкият проблем!
Коментиран от #16
20:25 18.06.2026
12 Поляците
20:26 18.06.2026
13 Сатана Z
20:26 18.06.2026
14 Сащ търсят
20:27 18.06.2026
15 И аз
До коментар #1 от "Мълния !!!":Така, но обстрелвам родителката ти! Тя е мълния- така въри, че ханша и изглежда размазан като криле на пчела!
20:29 18.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сбъркан
До коментар #4 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Ти е Ника ! Правилно е да се напишеш като рендерас! А що си гламафф, цугтромбони без пари ли правиш?
Коментиран от #21
20:31 18.06.2026
18 дядото
20:32 18.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
До коментар #17 от "Сбъркан":ИМА И ПО ГЛАМАВИ
ОТ МЕНЕ.
БАЧКАТ ГИ ЗА НЯКОЯ ДРУГА КАПЕЙКА .
20:57 18.06.2026