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Ядрото на военния суверенитет! Ким Чен-ун призова за увеличаване на атомния арсенал на страната

Ядрото на военния суверенитет! Ким Чен-ун призова за увеличаване на атомния арсенал на страната

23 Юни, 2026 15:16 664 17

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • южна корея-
  • корейски полуостров-
  • пентагон

Северна Корея продължава да разглежда Южна Корея като свой основен враг, Пхенян критикува военния съюз между Сеул и Вашингтон

Ядрото на военния суверенитет! Ким Чен-ун призова за увеличаване на атомния арсенал на страната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун призова за увеличаване на ядрения арсенал на страната, пише агенция Йонхап.

Управляващата Корейска работническа партия (WPK) свика пленарно заседание на деветия си централен комитет, за да оцени как са се развили политиките на страната през първата половина на годината и да прегледа дневния ред, определен на големия партиен конгрес през февруари 2026 г.

На срещата ядрените оръжия на Пхенян бяха определени като "ядрото на военния суверенитет" на нацията и основа на прилагането на стратегията за възпиране или водене на война.

Отбелязва се, че ядреният статут на страната е най-ефективния начин за справяне с непредсказуемата международна военна и политическа обстановка.

Северна Корея продължава да разглежда Южна Корея като свой основен враг. Пхенян критикува военния съюз между Сеул и Вашингтон.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    4 9 Отговор
    Невероятно колко по-умни и кадърни от мен и Русия се оказаха Ким, Корея, Иран !!!
    Прави са българите като казват, че от руснак по-голям тъпaк нет ☝️😆

    Коментиран от #7, #13

    15:20 23.06.2026

  • 2 Досега....

    4 8 Отговор
    Народа ядеше трева,сега ще почне са яде ракети.

    Коментиран от #9

    15:21 23.06.2026

  • 3 Само така Кими!

    9 2 Отговор
    Имаш ли ЯО-Краварските Чакали,няма да посмеят да те пипнат!
    Нямаш ли-ше те оглозгат до кокал!
    Само от ответна сила разбират,от нищо друго!

    15:21 23.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хе,хе...🤣!

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Че и плюсче си тури,умничкото ми ,дълбокомислено... чехълче ...😝!

    15:23 23.06.2026

  • 8 Сила

    4 11 Отговор
    Къв ядрен арсенал бе , хората пасат трева по ливадите , метрото е бутафорно и пускат хора само за масовка при снимки , витрините на магазините са аранжирани с пластмасови продукти а един избягал пилот със самолета си в Южна Корея беше облечен със скъса анцуг и обут в парцаливи чорапи !!!
    Пилот , въздушен ас , майор от армията на Северна Корея ....!!!?

    Коментиран от #11, #12, #14

    15:24 23.06.2026

  • 9 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Досега....":

    Ти беше там и видя какво яде народа им или съдиш по това,че щом в България е такава мизерия и навсякъде е така .

    15:29 23.06.2026

  • 10 Атина Палада

    4 3 Отговор
    Северна Корея е богата на редкоземни минерали ..По богата е и от Гренландия и Украйна взети заедно,но Тръмп не им иска минералите..Тръмп иска минералите на Гренландия и Украйна:)

    15:34 23.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тъпо соросоидче

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    И акат във външни тоалетни, ужас....

    15:45 23.06.2026

  • 13 Троломор

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Виждал ли си соц радиоточка? Скучна и постоянно бръмчаща. Някаква аналогия правя!

    15:50 23.06.2026

  • 14 Троломор

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Верваме ти!!!

    15:52 23.06.2026

  • 15 Хасковски каунь

    0 2 Отговор
    Точен и ясен.

    15:54 23.06.2026

  • 16 руззззНаци

    1 2 Отговор
    Защо никой, ама буквално НИКОЙ не бяга да живее в севрна корея? Просто питам... за един прЕател? ;)))

    15:59 23.06.2026

  • 17 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Баце Кимчо с големите кюнци.И ще ги валцува,още по- големи! Така се постъпва,ако искаш останалите да се замислят здравата,дали си струва,да ти внасят" демокрация" по техен модел.А вие си използвайте всякакви епитети за него и неговото управление.На него му е през" кюнеца".

    16:12 23.06.2026

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