Ядрото на военния суверенитет! Ким Чен-ун призова за увеличаване на атомния арсенал на страната

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун призова за увеличаване на ядрения арсенал на страната, пише агенция Йонхап.
Управляващата Корейска работническа партия (WPK) свика пленарно заседание на деветия си централен комитет, за да оцени как са се развили политиките на страната през първата половина на годината и да прегледа дневния ред, определен на големия партиен конгрес през февруари 2026 г.
На срещата ядрените оръжия на Пхенян бяха определени като "ядрото на военния суверенитет" на нацията и основа на прилагането на стратегията за възпиране или водене на война.
Отбелязва се, че ядреният статут на страната е най-ефективния начин за справяне с непредсказуемата международна военна и политическа обстановка.
Северна Корея продължава да разглежда Южна Корея като свой основен враг. Пхенян критикува военния съюз между Сеул и Вашингтон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Прави са българите като казват, че от руснак по-голям тъпaк нет ☝️😆
Коментиран от #7, #13
15:20 23.06.2026
2 Досега....
Коментиран от #9
15:21 23.06.2026
3 Само така Кими!
Нямаш ли-ше те оглозгат до кокал!
Само от ответна сила разбират,от нищо друго!
15:21 23.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хе,хе...🤣!
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Че и плюсче си тури,умничкото ми ,дълбокомислено... чехълче ...😝!
15:23 23.06.2026
8 Сила
Пилот , въздушен ас , майор от армията на Северна Корея ....!!!?
Коментиран от #11, #12, #14
15:24 23.06.2026
9 Атина Палада
До коментар #2 от "Досега....":Ти беше там и видя какво яде народа им или съдиш по това,че щом в България е такава мизерия и навсякъде е така .
15:29 23.06.2026
10 Атина Палада
15:34 23.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тъпо соросоидче
До коментар #8 от "Сила":И акат във външни тоалетни, ужас....
15:45 23.06.2026
13 Троломор
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Виждал ли си соц радиоточка? Скучна и постоянно бръмчаща. Някаква аналогия правя!
15:50 23.06.2026
14 Троломор
До коментар #8 от "Сила":Верваме ти!!!
15:52 23.06.2026
15 Хасковски каунь
15:54 23.06.2026
16 руззззНаци
15:59 23.06.2026
17 Мухаа ха!
16:12 23.06.2026