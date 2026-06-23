Ядрото на военния суверенитет! Ким Чен-ун призова за увеличаване на атомния арсенал на страната

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун призова за увеличаване на ядрения арсенал на страната, пише агенция Йонхап.

Управляващата Корейска работническа партия (WPK) свика пленарно заседание на деветия си централен комитет, за да оцени как са се развили политиките на страната през първата половина на годината и да прегледа дневния ред, определен на големия партиен конгрес през февруари 2026 г.

На срещата ядрените оръжия на Пхенян бяха определени като "ядрото на военния суверенитет" на нацията и основа на прилагането на стратегията за възпиране или водене на война.

Отбелязва се, че ядреният статут на страната е най-ефективния начин за справяне с непредсказуемата международна военна и политическа обстановка.

Северна Корея продължава да разглежда Южна Корея като свой основен враг. Пхенян критикува военния съюз между Сеул и Вашингтон.