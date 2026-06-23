Въздушна тревога! Руски стратегически бомбардировачи отново летят над Баренцово и Норвежко море

Стратегически бомбардировачи Ту-160 от състава на руските Въздушно-космически сили (ВКС) са изпълнили патрулна мисия над неутралните води на Баренцово и Норвежко море, съобщи във вторник руското Министерство на отбраната, цитирано от Фокус.

"Стратегически бомбардировачи с голям обсег Ту-160 извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Баренцово и Норвежко море“, се посочва в изявление на министерството, цитирано от агенция EFE.

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По време на мисията си, която е продължила повече от 16 часа, бомбардировачите Ту-160 са били ескортирани от руски изтребители МиГ-31. В рамките на полета екипажите са отработили и презареждане с гориво във въздуха.

"Всички полети на самолетите от Въздушно-космическите сили на Русия се извършват в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство“, подчертават от руското военно ведомство.

Въпреки това, в отделни етапи от маршрута, руските бомбардировачи са били съпровождани и наблюдавани от военни самолети на други държави.

Руската стратегическа авиация, която се състои от бомбардировачи Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, редовно изпълнява патрулни полети над неутрални води в:

Арктика

Северния Атлантик

Черно море

Балтийско море

Тихия океан и други региони.

Тези полети не са прекъсвани и по време на войната в Украйна.