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Въздушна тревога! Руски стратегически бомбардировачи отново летят над Баренцово и Норвежко море
  Тема: Украйна

Въздушна тревога! Руски стратегически бомбардировачи отново летят над Баренцово и Норвежко море

23 Юни, 2026 19:16 730 38

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  • ту-22-
  • баренцово море-
  • балтийско море-
  • бомбардировачи

Всички полети на самолетите от Въздушно-космическите сили на Русия се извършват в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, подчертават от руското военно ведомство

Въздушна тревога! Руски стратегически бомбардировачи отново летят над Баренцово и Норвежко море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Стратегически бомбардировачи Ту-160 от състава на руските Въздушно-космически сили (ВКС) са изпълнили патрулна мисия над неутралните води на Баренцово и Норвежко море, съобщи във вторник руското Министерство на отбраната, цитирано от Фокус.

"Стратегически бомбардировачи с голям обсег Ту-160 извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Баренцово и Норвежко море“, се посочва в изявление на министерството, цитирано от агенция EFE.

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По време на мисията си, която е продължила повече от 16 часа, бомбардировачите Ту-160 са били ескортирани от руски изтребители МиГ-31. В рамките на полета екипажите са отработили и презареждане с гориво във въздуха.

"Всички полети на самолетите от Въздушно-космическите сили на Русия се извършват в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство“, подчертават от руското военно ведомство.

Въпреки това, в отделни етапи от маршрута, руските бомбардировачи са били съпровождани и наблюдавани от военни самолети на други държави.

Руската стратегическа авиация, която се състои от бомбардировачи Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, редовно изпълнява патрулни полети над неутрални води в:

Арктика

Северния Атлантик

Черно море

Балтийско море

Тихия океан и други региони.

Тези полети не са прекъсвани и по време на войната в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Курд Околянов

    16 4 Отговор
    Ама нали украинцете ги унищожиха по летищата !?

    Коментиран от #8

    19:20 23.06.2026

  • 2 Радев Скапаняка

    7 13 Отговор
    Светът се управлява от дърти психопати.

    19:20 23.06.2026

  • 3 Е иии

    18 2 Отговор
    Нали сам си написал, че са неутрални води. Какво те сърби....

    19:20 23.06.2026

  • 4 Хахахаха

    8 18 Отговор
    Въпрос :
    -Чий е радев?
    Отговор :
    -руски!

    Коментиран от #10, #13, #28

    19:21 23.06.2026

  • 5 ОЛЕЛЕЕ

    15 4 Отговор
    НАТЮ се умирисаха.

    19:22 23.06.2026

  • 6 авантгард

    18 1 Отговор
    И защо тревога да е?
    Летят си хората нормално.
    Но всеки има право да се тревожи колкото избере за подходящо.
    Еле ако пък падне някой бомба, ами те са направо готови да умрат от страх сами.
    Р0з0ви понита... в тревога... ха!

    19:22 23.06.2026

  • 7 И за какво тревога

    15 2 Отговор
    Те са си у тях, а агресора е НАТО, респективно САЩ!

    19:22 23.06.2026

  • 8 абе

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Курд Околянов":

    те като лъжат не си стиковат лъжите. Забравят какво са излъгали. Затова спряха руските медии, за да ни лъжат...но ние не сме като западните Едиоти.:))

    19:22 23.06.2026

  • 9 Примати

    4 10 Отговор
    Какви самолети бе… дайте една статия за парализата в Крим … и за критичното състояние на пограничните с Украйна региони

    Коментиран от #12

    19:23 23.06.2026

  • 10 Хахохахо

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Поправи се-объркал си името си.

    19:25 23.06.2026

  • 11 Е що

    8 1 Отговор
    Да не летят

    19:25 23.06.2026

  • 12 име

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "Примати":

    Парализата не е в Крим, а срещу Крим, от другия бряг на Днепър. Там неонацистчетата се беха събрали да правят десант, обаче руснаците ги парализираха още преди да са тръгнали да форсират реката. Оке миналата седмица сателити на НАСА засякоха необичайни пожари от северозападния бряг на Днепър, между Херсон и Кринки.

    Коментиран от #36

    19:28 23.06.2026

  • 13 Какъв руски, бре гАй

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Румен Радев не е завършил академия на НАТО, а престижни военни институции в Съединените щати. Поради факта, че САЩ са водеща държава членка на Алианса, неговото обучение често се свързва медийно и разговорно с подготовката на кадри за НАТО.
    Образование на Румен Радев в САЩ
    Ескадрилен офицерски курс: Завършва го през 1992 г. в американската военновъздушна база „Максуел“ (Алабама, САЩ).
    Военновъздушен колеж „Максуел“ (US Air War College): Дипломира се през 2003 г. с отличен успех.
    Магистърска степен: Придобива специалност „Стратегически проучвания“ (Strategic Studies).
    Алея на славата: Името му е вписано в Алеята на славата на колежа „Максуел“ като признание за високите му академични постижения.
    Хахаха.

    19:30 23.06.2026

  • 14 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Абе мисероци и мисорки ,нали го бяхте думнали бря ,аз вече очаквам че укрите стигнали до Владивосток и по инерция замалко да влязат в Южна Корея

    19:32 23.06.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    4 0 Отговор
    Това не е повод за тревога !!!
    Повод е скандинавските деца да се запознаят с Историята на авиацията и древните витлови самольоти измислени от Леонардо да Винчи ☝️

    19:32 23.06.2026

  • 16 точка

    4 3 Отговор
    Не може да бъде! Русия е сломена, разгромена, победена, без никакъв шанс, търпи поражения , обсадена и без приятели, ликвидирана само от 21 ПАКЕТА САНКЦИЙ , затънала в укроблатото. И, моля ти се, ТЕ СИ ХВЪРКАТ!!!!!! Поддържали си редовни патрулни полети….. СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО!!!!!!! Какво нахалство а? Не са ли слушали за ПРАВОТО , основано на правила.

    Коментиран от #22

    19:36 23.06.2026

  • 17 Ами

    4 4 Отговор
    Няма да се плашите.
    Все още Путин командва парада.
    Но дойде ли някой като Митя ... :)

    Коментиран от #20, #26

    19:36 23.06.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор
    Нека си летят
    Къв е проблема.

    19:36 23.06.2026

  • 19 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    До като бункервото не висне от башнята няма да спре блатния терор.

    19:37 23.06.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Путин го БОМБЯТ ЯКО
    Кой ли командва парада

    19:37 23.06.2026

  • 21 Тия без аналогови

    3 3 Отговор
    Таралясници от 60- те год на миналия век са абсолютен СМЕХ! От 78 бройки, .. украинците опраскаха 42 бройки и 3 се разбиха ! Ехеххехехех Иначе фръкят ама далече от Украйна, иначе и тия ше фърлят Фира!
    Ехеххехехех

    Коментиран от #27, #34

    19:37 23.06.2026

  • 22 Майор Деянов, на всеки километър

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "точка":

    Казахстан влиза в ЕС, а после в НАТО !!!
    Удря Русия от изток ☝️

    19:38 23.06.2026

  • 23 Курд Околянов

    3 1 Отговор
    Тази година ще е последна на бакшиша с ботокса, на самагонения хаганат тоже.

    19:38 23.06.2026

  • 24 ПОРЕДНА МАСОВКА

    4 0 Отговор
    БУНКЕРНИЯ Е ТОЛКАВА ЖАЛЪК МАЛЪК

    ПОЛУРЪСТ.

    САМО МАСОВКИ
    СА МУ
    В ДЪРТАТА ПРАЗНА КРАТУНА.

    19:39 23.06.2026

  • 25 Ами

    0 0 Отговор
    Геостратега от калното мазе се опитва да плаши цивилизацията с фърчоплани от 60те години!

    19:40 23.06.2026

  • 26 Да бе

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Цел СВЕТ виде КОЙ командва парада на монголите край мумията!
    Ако не беше дал Разрешение, у йло и двамата Гости от Зимбабве и Еритрея, щеа а маршируват у бункеро
    Хихихихихи

    19:40 23.06.2026

  • 27 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тия без аналогови":

    . Къде казвате че е украинската авиация.

    Коментиран от #31

    19:41 23.06.2026

  • 28 ОРБАН

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    ДОКАРА УНГАРЦИТЕ

    ДО ПРОСЕШКА ТОЯГА

    А НОВИЯ ОРБАН

    РАДЕВ ДОКЪДЕ ЛИ ЩЕ НИ ДОКАРА ?

    ДОБРЕ ЗАПОЧНА

    С МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА.

    19:41 23.06.2026

  • 29 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор
    Хаяско закара ли бензин в Крим?

    19:42 23.06.2026

  • 30 А50

    0 0 Отговор
    Иран показа какво е народ с хиляди години история и защо Персийския залив е персийски.Руснаците има още много попара да изядат, докато се научат как се действа със запада и другите врагове

    19:42 23.06.2026

  • 31 ПИТАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    МУСКАЛИТЕ И
    КРИМЧАНИТЕ

    ТЕ МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯТ
    КЪДЕ Е.

    19:42 23.06.2026

  • 32 Да летят над КРИМ

    1 0 Отговор
    Крим ДНЕС

    Криза с горивата: Свободната продажба на бензин и дизел на бензиностанциите на полуострова е напълно преустановена. Горивото е приоритетно за армията и службите за спешна помощ, което блокира нормалното придвижване на граждани и бизнеса.

    Енергиен срив и инфраструктура: Регистрирани са мащабни проблеми с електроснабдяването и режим на тока. Взривове и пожари продължават да избухват в ключови обекти, включително нефтобази и железопътни възли.

    Транспортни комуникации: Фериботната връзка между Керч и Русия е спряна заради атаки с дронове. Самият Кримски мост остава затворен за движение на камиони.Евакуация и пътувания: Заради логистичните затруднения и продължаващите експлозии, хиляди туристи и местни жители се опитват да напуснат полуострова, което предизвиква километрични опашки по изходните пътища към Русия. Затворени са редица хотели и детски лагери.

    19:43 23.06.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Русия е готова са преговаря с Украйна без условия !!! Но Украйна не мисли преговаря с руските собаки ☝️😄

    19:43 23.06.2026

  • 34 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тия без аналогови":

    И България даде милиарди за таралясници от 60-те години на миналия век:) Ефките даже и не могат да хвърчат .В музея ги били инсталирали:)))

    19:43 23.06.2026

  • 35 Шафьоро

    1 0 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    19:44 23.06.2026

  • 36 Руската пропаганда

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Има за цел глупака.

    19:44 23.06.2026

  • 37 А50

    0 0 Отговор
    Всички знаят че руснаците са беззъби и само се плюмчат. Като си казал А кажи и Б. Всеки знае че като извадиш оръжие трябва да го използваш иначе те пребиват

    19:45 23.06.2026

  • 38 Какво се случи на Крим?

    0 0 Отговор
    И там летяха самолети... до преди 20зена....сега нямали бензин и храна.... Няма от къде да бягат към Русия. Что произходът, товарищи

    19:45 23.06.2026

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