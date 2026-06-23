Въздушна тревога! Руски стратегически бомбардировачи отново летят над Баренцово и Норвежко море

Стратегически бомбардировачи Ту-160 от състава на руските Въздушно-космически сили (ВКС) са изпълнили патрулна мисия над неутралните води на Баренцово и Норвежко море, съобщи във вторник руското Министерство на отбраната, цитирано от Фокус.
"Стратегически бомбардировачи с голям обсег Ту-160 извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Баренцово и Норвежко море“, се посочва в изявление на министерството, цитирано от агенция EFE.
По време на мисията си, която е продължила повече от 16 часа, бомбардировачите Ту-160 са били ескортирани от руски изтребители МиГ-31. В рамките на полета екипажите са отработили и презареждане с гориво във въздуха.
"Всички полети на самолетите от Въздушно-космическите сили на Русия се извършват в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство“, подчертават от руското военно ведомство.
Въпреки това, в отделни етапи от маршрута, руските бомбардировачи са били съпровождани и наблюдавани от военни самолети на други държави.
Руската стратегическа авиация, която се състои от бомбардировачи Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, редовно изпълнява патрулни полети над неутрални води в:
Арктика
Северния Атлантик
Черно море
Балтийско море
Тихия океан и други региони.
Тези полети не са прекъсвани и по време на войната в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Курд Околянов
Коментиран от #8
19:20 23.06.2026
2 Радев Скапаняка
19:20 23.06.2026
3 Е иии
19:20 23.06.2026
4 Хахахаха
-Чий е радев?
Отговор :
-руски!
Коментиран от #10, #13, #28
19:21 23.06.2026
5 ОЛЕЛЕЕ
19:22 23.06.2026
6 авантгард
Летят си хората нормално.
Но всеки има право да се тревожи колкото избере за подходящо.
Еле ако пък падне някой бомба, ами те са направо готови да умрат от страх сами.
Р0з0ви понита... в тревога... ха!
19:22 23.06.2026
7 И за какво тревога
19:22 23.06.2026
8 абе
До коментар #1 от "Курд Околянов":те като лъжат не си стиковат лъжите. Забравят какво са излъгали. Затова спряха руските медии, за да ни лъжат...но ние не сме като западните Едиоти.:))
19:22 23.06.2026
9 Примати
Коментиран от #12
19:23 23.06.2026
10 Хахохахо
До коментар #4 от "Хахахаха":Поправи се-объркал си името си.
19:25 23.06.2026
11 Е що
19:25 23.06.2026
12 име
До коментар #9 от "Примати":Парализата не е в Крим, а срещу Крим, от другия бряг на Днепър. Там неонацистчетата се беха събрали да правят десант, обаче руснаците ги парализираха още преди да са тръгнали да форсират реката. Оке миналата седмица сателити на НАСА засякоха необичайни пожари от северозападния бряг на Днепър, между Херсон и Кринки.
Коментиран от #36
19:28 23.06.2026
13 Какъв руски, бре гАй
До коментар #4 от "Хахахаха":Румен Радев не е завършил академия на НАТО, а престижни военни институции в Съединените щати. Поради факта, че САЩ са водеща държава членка на Алианса, неговото обучение често се свързва медийно и разговорно с подготовката на кадри за НАТО.
Образование на Румен Радев в САЩ
Ескадрилен офицерски курс: Завършва го през 1992 г. в американската военновъздушна база „Максуел“ (Алабама, САЩ).
Военновъздушен колеж „Максуел“ (US Air War College): Дипломира се през 2003 г. с отличен успех.
Магистърска степен: Придобива специалност „Стратегически проучвания“ (Strategic Studies).
Алея на славата: Името му е вписано в Алеята на славата на колежа „Максуел“ като признание за високите му академични постижения.
Хахаха.
19:30 23.06.2026
14 Kaлпазанин
19:32 23.06.2026
15 Владимир Путин, президент
Повод е скандинавските деца да се запознаят с Историята на авиацията и древните витлови самольоти измислени от Леонардо да Винчи ☝️
19:32 23.06.2026
16 точка
Коментиран от #22
19:36 23.06.2026
17 Ами
Все още Путин командва парада.
Но дойде ли някой като Митя ... :)
Коментиран от #20, #26
19:36 23.06.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
Къв е проблема.
19:36 23.06.2026
19 Последния Софиянец
19:37 23.06.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "Ами":Путин го БОМБЯТ ЯКО
Кой ли командва парада
19:37 23.06.2026
21 Тия без аналогови
Ехеххехехех
Коментиран от #27, #34
19:37 23.06.2026
22 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #16 от "точка":Казахстан влиза в ЕС, а после в НАТО !!!
Удря Русия от изток ☝️
19:38 23.06.2026
23 Курд Околянов
19:38 23.06.2026
24 ПОРЕДНА МАСОВКА
ПОЛУРЪСТ.
САМО МАСОВКИ
СА МУ
В ДЪРТАТА ПРАЗНА КРАТУНА.
19:39 23.06.2026
25 Ами
19:40 23.06.2026
26 Да бе
До коментар #17 от "Ами":Цел СВЕТ виде КОЙ командва парада на монголите край мумията!
Ако не беше дал Разрешение, у йло и двамата Гости от Зимбабве и Еритрея, щеа а маршируват у бункеро
Хихихихихи
19:40 23.06.2026
27 Гост
До коментар #21 от "Тия без аналогови":. Къде казвате че е украинската авиация.
Коментиран от #31
19:41 23.06.2026
28 ОРБАН
До коментар #4 от "Хахахаха":ДОКАРА УНГАРЦИТЕ
ДО ПРОСЕШКА ТОЯГА
А НОВИЯ ОРБАН
РАДЕВ ДОКЪДЕ ЛИ ЩЕ НИ ДОКАРА ?
ДОБРЕ ЗАПОЧНА
С МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА.
19:41 23.06.2026
29 Дон Корлеоне
19:42 23.06.2026
30 А50
19:42 23.06.2026
31 ПИТАЙ
До коментар #27 от "Гост":МУСКАЛИТЕ И
КРИМЧАНИТЕ
ТЕ МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯТ
КЪДЕ Е.
19:42 23.06.2026
32 Да летят над КРИМ
Криза с горивата: Свободната продажба на бензин и дизел на бензиностанциите на полуострова е напълно преустановена. Горивото е приоритетно за армията и службите за спешна помощ, което блокира нормалното придвижване на граждани и бизнеса.
Енергиен срив и инфраструктура: Регистрирани са мащабни проблеми с електроснабдяването и режим на тока. Взривове и пожари продължават да избухват в ключови обекти, включително нефтобази и железопътни възли.
Транспортни комуникации: Фериботната връзка между Керч и Русия е спряна заради атаки с дронове. Самият Кримски мост остава затворен за движение на камиони.Евакуация и пътувания: Заради логистичните затруднения и продължаващите експлозии, хиляди туристи и местни жители се опитват да напуснат полуострова, което предизвиква километрични опашки по изходните пътища към Русия. Затворени са редица хотели и детски лагери.
19:43 23.06.2026
33 Владимир Путин, президент
19:43 23.06.2026
34 Атина Палада
До коментар #21 от "Тия без аналогови":И България даде милиарди за таралясници от 60-те години на миналия век:) Ефките даже и не могат да хвърчат .В музея ги били инсталирали:)))
19:43 23.06.2026
35 Шафьоро
19:44 23.06.2026
36 Руската пропаганда
До коментар #12 от "име":Има за цел глупака.
19:44 23.06.2026
37 А50
19:45 23.06.2026
38 Какво се случи на Крим?
19:45 23.06.2026