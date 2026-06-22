Въздушна опасност! Москва затвори четирите си летища заради атака с десетки украински дронове

Руската столица Москва е свалила десетки дронове рано тази сутрин и за кратко е преустановила полетите на летищата си, съобщиха местните власти, цитирани от "Ройтерс".
Това се случва само дни, след като Украйна отново порази единствената петролна рафинерия на града.
Близо 60 дрона, насочени към Москва, са били свалени, докладва в "Телеграм" кметът Сергей Собянин. Той не предостави допълнителни подробности, но посочи, че към районите, където са паднали дроновете, са изпратени аварийни и спасителни служби.
Летищата Шереметиево, Домодедово и Внуково, както и летище Жуковски край столицата, временно преустановиха дейността си, но впоследствие полетите бяха възобновени, съобщи отделно руският авиационен регулатор.
Атаката се случва, след като миналата седмица дронове отново удариха единствената петролна рафинерия на Москва. При това нападение руските системи за противовъздушна отбрана свалиха близо 200 дрона в една от най-мащабните въздушни атаки срещу града от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.
Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 301 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.
"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 21 юни тази година до 07:00 часа московско време на 22 юни дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 301 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Ростовска, Тамбовска, Тверска, Тулска и Смоленска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.
Съобщено бе още, че дронове са били свалени и над акваториите на Азовско и Черно море.
Град Севастопол в анексирания от Русия Крим отмени всички обществени прояви на открито днес и ще остави уличното осветление изключено, съобщи в "Телеграм" губернаторът на града Михаил Развожаев, който призова жителите да ограничат потреблението на електроенергия.
Крим - популярна туристическа дестинация за руснаците, преустанови продажбата на горива за населението и бизнеса, като доставките са ограничени единствено до държавни структури, отговарящи за жизненоважните услуги и сигурността. Причината е, че украинските атаки с дронове срещу маршрутите за доставки и енергийните съоръжения на други места доведоха до криза с горивата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 руския
08:18 22.06.2026
2 Kypнелия Рускова, кypатор в ТАСС
В Москва има бензин, а интернета е безплатен ☝️😁
Коментиран от #35
08:19 22.06.2026
3 Презвитер Козча
08:20 22.06.2026
4 Ончо
08:21 22.06.2026
5 Цървула
08:21 22.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
08:22 22.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мдаа!🤔
08:24 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АЙДЕ БРЕ УРСУЛА
Коментиран от #21, #27
08:25 22.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мишел
08:29 22.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Швейк
08:32 22.06.2026
18 Сега им се епа
Разораната целина!
Зеленски е извън Украйна, както и цялото му котило!
08:35 22.06.2026
19 Ще има ръгацони
Според съобщенията билетите за влак от временно окупирания полуостров вече са разпродадени и дори някои от тези услуги се отменят.
Припомняме, че ситуацията за шофьорите не е по-добра. Поради големия брой хора, опитващи се да напуснат, близо до Кримския мост се е образувало задръстване от над 700 превозни средства.
08:36 22.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Костя
До коментар #11 от "АЙДЕ БРЕ УРСУЛА":Той пусин и на ми го каза това, ама не бил много сигурен....
08:42 22.06.2026
22 има наредба . затварят за време
08:43 22.06.2026
23 Хмхмхмхмх
08:44 22.06.2026
24 Значи
08:44 22.06.2026
25 гост
08:45 22.06.2026
26 Тодор Тагарев, военен министър
До коментар #10 от "В момента по НОВА":"...Говори фашиста Тагарев..."
Първо фашистите са в Кремъл !!!
Второ България ще помага на Украйна с бомби, дронове, ракети до края на кремльовския олигархичен режим ограбил до шушка руския народ. България дължи това на Русия ☝️
08:49 22.06.2026
27 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #11 от "АЙДЕ БРЕ УРСУЛА":Европа и България ще разорим и поставим на колене руските олигарси и ще върнем Русия на руския народ ☝️
08:53 22.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Всичко са свалили
09:00 22.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 АГАТ а Кристи
09:14 22.06.2026
32 Дон Корлеоне
09:15 22.06.2026
33 Джуджето да се предава вече
09:16 22.06.2026
34 Бг гражданин
09:17 22.06.2026
35 Питане
До коментар #2 от "Kypнелия Рускова, кypатор в ТАСС":Какво е това "куратор" ? 🤣
Поемане на пър вите три букви ли ???
09:17 22.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Tопчето
09:21 22.06.2026
38 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ
09:24 22.06.2026
39 Архимандрисандрит Бибиян
09:25 22.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 АГАТ а Кристи
09:28 22.06.2026
42 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ЕДНА МАСКВА
НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.
09:39 22.06.2026
43 дядо дръмпир
Песков словесно нападна западните политици. В репортаж на "ntv" говорителят на Кремъл е цитиран така: "Всеки, който вярва, че може да говори с Русия от позиция на сила", очевидно не знае "дали това е некомпетентност или глупост". Това означаваше преди всичко представителите на европейското правителство. Москва е готова да преговаря – но само без ултиматуми и без лекции отвън.Войната в Украйна
Военният конфликт започна през 2014 г. с анексирането на Кримския полуостров в нарушение на международното право.
Минските споразумения през 2014 и 2015 г. трябваше да донесат дългосрочно примирие – но конфликтът за източна Украйна между руските сепаратистки сили и Киев продължи.
На 24 февруари 2022 г. започна руската инвазия и нападение над цяла Украйна.
09:46 22.06.2026
44 дядо дръмпир
Режимът на Путин очевидно не вижда причина за големи съмнения в себе си. Официални лица на Кремъл подчертават, че руската армия продължава да постига успехи в собствените си въздушни удари. Настроението в апарата на властта остава уверено в себе си. Според репортера на "ntv" Райнер Мунц остава увереност, че военно важни райони като Донбас в крайна сметка ще бъдат контролирани. Въпреки че в момента има малък напредък на фронта, той продължава, дори и да е съпроводен със значителни загуби за руски войници.
09:47 22.06.2026
45 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
СЪС ТИЯ КРЕМЪЛСКИ У..Б...ИТА.ЦИ.
ОТ КИЕВ ЗА 3 ДНЯ
СЕГА РЕВАТ:
ТРЯБВА ДА ПОДОБРИМ
НАШЕТО ПВО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАЩИТИМ ОТ
НЯКАКВИ ДРОНОВЕ....
А ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
ЩЕ НИ БОМБЯТ С БАЛИСТИКИ.
ЧАКАТ НИ ТЕЖКИ ВРЕМЕНА.
09:56 22.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 не може да бъде
10:07 22.06.2026
49 Хахаха!🎺🥳😀
10:09 22.06.2026
50 Димата
10:09 22.06.2026
51 Дон Корлеоне
10:17 22.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.