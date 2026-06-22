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Въздушна опасност! Москва затвори четирите си летища заради атака с десетки украински дронове
  Тема: Украйна

Въздушна опасност! Москва затвори четирите си летища заради атака с десетки украински дронове

22 Юни, 2026 08:15 1 489 52

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • москва-
  • сергей собянин-
  • олександър сирски

Атаката се случва, след като миналата седмица дронове отново удариха единствената петролна рафинерия на Москва

Въздушна опасност! Москва затвори четирите си летища заради атака с десетки украински дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руската столица Москва е свалила десетки дронове рано тази сутрин и за кратко е преустановила полетите на летищата си, съобщиха местните власти, цитирани от "Ройтерс".

Това се случва само дни, след като Украйна отново порази единствената петролна рафинерия на града.

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Близо 60 дрона, насочени към Москва, са били свалени, докладва в "Телеграм" кметът Сергей Собянин. Той не предостави допълнителни подробности, но посочи, че към районите, където са паднали дроновете, са изпратени аварийни и спасителни служби.

Летищата Шереметиево, Домодедово и Внуково, както и летище Жуковски край столицата, временно преустановиха дейността си, но впоследствие полетите бяха възобновени, съобщи отделно руският авиационен регулатор.

Атаката се случва, след като миналата седмица дронове отново удариха единствената петролна рафинерия на Москва. При това нападение руските системи за противовъздушна отбрана свалиха близо 200 дрона в една от най-мащабните въздушни атаки срещу града от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 301 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 21 юни тази година до 07:00 часа московско време на 22 юни дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 301 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Ростовска, Тамбовска, Тверска, Тулска и Смоленска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе още, че дронове са били свалени и над акваториите на Азовско и Черно море.

Град Севастопол в анексирания от Русия Крим отмени всички обществени прояви на открито днес и ще остави уличното осветление изключено, съобщи в "Телеграм" губернаторът на града Михаил Развожаев, който призова жителите да ограничат потреблението на електроенергия.

Крим - популярна туристическа дестинация за руснаците, преустанови продажбата на горива за населението и бизнеса, като доставките са ограничени единствено до държавни структури, отговарящи за жизненоважните услуги и сигурността. Причината е, че украинските атаки с дронове срещу маршрутите за доставки и енергийните съоръжения на други места доведоха до криза с горивата.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руския

    27 10 Отговор
    срам и позор нямат край

    08:18 22.06.2026

  • 2 Kypнелия Рускова, кypатор в ТАСС

    14 15 Отговор
    Долна пропаганда !!!
    В Москва има бензин, а интернета е безплатен ☝️😁

    Коментиран от #35

    08:19 22.06.2026

  • 3 Презвитер Козча

    28 14 Отговор
    Къде му трябваше на стария блатен педофил да се прави на Петър велики. Да си беше продължил да си краде държавна нафта и да трупа милиарди под дюшеците на двореца в Геленджик, сега нямаше да му се клатят краката и ФСБ да му взема мярка за ковчег

    08:20 22.06.2026

  • 4 Ончо

    24 8 Отговор
    Чичо Румене, а Крим чий е ?

    08:21 22.06.2026

  • 5 Цървула

    16 5 Отговор
    Смях на парцали ке вали. Много са зле

    08:21 22.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    24 7 Отговор
    Това лято бенкерното с ботокса ще виси от башнята.

    08:22 22.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мдаа!🤔

    10 16 Отговор
    Украинските летища ще отворят едва след Освобождението от нацисткият режим!😋

    08:24 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЙДЕ БРЕ УРСУЛА

    8 22 Отговор
    Калас кажете нещо. Набийте чивията на наркомана. Така война не се спира. След като клоуна бомби със нашите пари народни от Европа естествено ще има и ответен удар. Всички и навсякъде САМО КРЯКАТЕ ПУТИН ВИНОВЕН НА ПУТИН ЩЕ ВЗЕМЕМ ПАРИТЕ ЩЕ ИМА БОЙКОТ НА ВСИЧКО А ЕВРЕЙЧЕТО ЩЕ СИ РАЗВЯВА КОНЯ. НАКАРАЙТЕ ТОЙ ДА СПРЕ БОМБИТЕ И ПУТИН ЩЕ СПРЕ.

    Коментиран от #21, #27

    08:25 22.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мишел

    13 5 Отговор
    Топливо нет, инет тоже, все па план сказал бенкернай!

    08:29 22.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Швейк

    12 5 Отговор
    Путин мрънкя и плаче , Зеленски тропа и скача.

    08:32 22.06.2026

  • 18 Сега им се епа

    6 16 Отговор
    На укрите маминките!
    Разораната целина!
    Зеленски е извън Украйна, както и цялото му котило!

    08:35 22.06.2026

  • 19 Ще има ръгацони

    11 6 Отговор
    "Защо съм тук? Искам да се върна в Москва!": Рускиня приплаква, че не може да напусне Крим 😂

    Според съобщенията билетите за влак от временно окупирания полуостров вече са разпродадени и дори някои от тези услуги се отменят.

    Припомняме, че ситуацията за шофьорите не е по-добра. Поради големия брой хора, опитващи се да напуснат, близо до Кримския мост се е образувало задръстване от над 700 превозни средства.

    08:36 22.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Костя

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "АЙДЕ БРЕ УРСУЛА":

    Той пусин и на ми го каза това, ама не бил много сигурен....

    08:42 22.06.2026

  • 22 има наредба . затварят за време

    3 6 Отговор
    новите дронове минават през пво . новата тактика ще постави зелиски на масата за преговори . за 4 години на киев му се свършиха резервите и запасите .

    08:43 22.06.2026

  • 23 Хмхмхмхмх

    11 6 Отговор
    Малко е- още може- цяла москва да бъде изравнена със земята, заради заканите за първи руски ядрен холкост над неядрена България от медведев и цялата кремълска шайка. Който е посегнал да заплашва мирна и невойнолюбива България, винаги е ял хурката, независимо от кого...

    08:44 22.06.2026

  • 24 Значи

    10 1 Отговор
    Няма страшно. Всички дронове са свалени загуби няма. Ура!

    08:44 22.06.2026

  • 25 гост

    14 4 Отговор
    Бий руската зараза...колко е хубаво когато войната се прехвърли на тяхна територия..

    08:45 22.06.2026

  • 26 Тодор Тагарев, военен министър

    16 4 Отговор

    До коментар #10 от "В момента по НОВА":

    "...Говори фашиста Тагарев..."

    Първо фашистите са в Кремъл !!!
    Второ България ще помага на Украйна с бомби, дронове, ракети до края на кремльовския олигархичен режим ограбил до шушка руския народ. България дължи това на Русия ☝️

    08:49 22.06.2026

  • 27 Урсула фон дер Лайен, председател

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "АЙДЕ БРЕ УРСУЛА":

    Европа и България ще разорим и поставим на колене руските олигарси и ще върнем Русия на руския народ ☝️

    08:53 22.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Всичко са свалили

    8 4 Отговор
    А в Мацква гари ли гари.

    09:00 22.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 АГАТ а Кристи

    10 2 Отговор
    До Москва - "ЗА ТРИ ДНИ" !!!

    09:14 22.06.2026

  • 32 Дон Корлеоне

    6 2 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    09:15 22.06.2026

  • 33 Джуджето да се предава вече

    6 2 Отговор
    ако не иска да се превърне в най-големия лузър живял на планетата

    09:16 22.06.2026

  • 34 Бг гражданин

    6 4 Отговор
    Съд ,на Червения Площад ,за предателя Путин! Бият навътре в Русия,бият Москва,реакция 0!

    09:17 22.06.2026

  • 35 Питане

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Kypнелия Рускова, кypатор в ТАСС":

    Какво е това "куратор" ? 🤣
    Поемане на пър вите три букви ли ???

    09:17 22.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Tопчето

    4 0 Отговор
    Кой го хвркна капака?

    09:21 22.06.2026

  • 38 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ

    3 0 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂

    09:24 22.06.2026

  • 39 Архимандрисандрит Бибиян

    3 1 Отговор
    Од 36 нпз у Менгяния 30 са в различна степен "ремонтирани" од окраинските санкции! Два кораба бензин пътуват од Оризия към Алкашия,кое се равнява на еднодневното им потребление и ще са налични след няколко седмици. Внетен ли сме?

    09:25 22.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Тоя - на "общата" пратил депеша до Зеленски - "Моля те, карай само на североизток, ние тук - на югозапад сме твой фенове" !

    09:28 22.06.2026

  • 42 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    5 2 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    ЕДНА МАСКВА

    НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.

    09:39 22.06.2026

  • 43 дядо дръмпир

    7 3 Отговор
    Руснаците осмиват режима на Путин: "Всичко върви по план"Кремъл публикува ново изявление през уикенда относно последната серия дронови атаки срещу Москва. Според "нтв", говорителят на Кремъл Песков съобщи, че собствената му противовъздушна отбрана работи добре. Повечето дронове бяха свалени, само няколко достигнаха целта си. Въпреки това, настоящите снимки изглеждат различно на някои места.

    Песков словесно нападна западните политици. В репортаж на "ntv" говорителят на Кремъл е цитиран така: "Всеки, който вярва, че може да говори с Русия от позиция на сила", очевидно не знае "дали това е некомпетентност или глупост". Това означаваше преди всичко представителите на европейското правителство. Москва е готова да преговаря – но само без ултиматуми и без лекции отвън.Войната в Украйна
    Военният конфликт започна през 2014 г. с анексирането на Кримския полуостров в нарушение на международното право.
    Минските споразумения през 2014 и 2015 г. трябваше да донесат дългосрочно примирие – но конфликтът за източна Украйна между руските сепаратистки сили и Киев продължи.
    На 24 февруари 2022 г. започна руската инвазия и нападение над цяла Украйна.

    09:46 22.06.2026

  • 44 дядо дръмпир

    3 3 Отговор
    Режимът на Путин настоява за сила
    Режимът на Путин очевидно не вижда причина за големи съмнения в себе си. Официални лица на Кремъл подчертават, че руската армия продължава да постига успехи в собствените си въздушни удари. Настроението в апарата на властта остава уверено в себе си. Според репортера на "ntv" Райнер Мунц остава увереност, че военно важни райони като Донбас в крайна сметка ще бъдат контролирани. Въпреки че в момента има малък напредък на фронта, той продължава, дори и да е съпроводен със значителни загуби за руски войници.

    09:47 22.06.2026

  • 45 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 2 Отговор
    ГОЛЯМА ВЕСЕЛБА

    СЪС ТИЯ КРЕМЪЛСКИ У..Б...ИТА.ЦИ.

    ОТ КИЕВ ЗА 3 ДНЯ

    СЕГА РЕВАТ:

    ТРЯБВА ДА ПОДОБРИМ
    НАШЕТО ПВО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАЩИТИМ ОТ
    НЯКАКВИ ДРОНОВЕ....
    А ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
    ЩЕ НИ БОМБЯТ С БАЛИСТИКИ.

    ЧАКАТ НИ ТЕЖКИ ВРЕМЕНА.

    09:56 22.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Тази атаката както и доста други пропагандни акции е без особено военно значение!Но има голямо символно значение .да нападнеш Москва на 22 юни означава да се присъединиш и приравниш към тези които са нападнали СССР преди 85 г!?Ние подценяваме тези неща защото за наше щастие не сме замесени/а е замесена цяла Европа!??/ благодарение преди всичко на цар Борис -но за хората които са преживяли тази война това има голямо значение жизнено важно значение !?Вижте руснаците днес са в режим на мълчание!?А това което казвам се подсилва от събитията около връщането или по-точно отнемането на орден Белият орел от Зеленски от Полша както връщането на полски ордени от други известни украинци!?Всичко това означава че Украйна се превръща в това в което са се превърнали УПА и ОУН -и това ще даде голямо отражение в мисленето на много хора в Русия Украйна Полша Белорусия... и цяла Европа!? ...За мен всички тези събития които се случват са индикация че Украйна е обречена като държави -въпреки крясъците за големите украински постижения и победи!?

    10:07 22.06.2026

  • 49 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор
    Наркоманската държава ТОРМОЗИ мирното население на Крим, защото хората избраха Крим да е в състава на РФ. Ще бъде достойно отмъстено за това. Бъдете уверени!

    10:09 22.06.2026

  • 50 Димата

    2 0 Отговор
    Абе няма ли кой да донесе една Финландия

    10:09 22.06.2026

  • 51 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    пуснааа ли токЪ ф кииийюф.......

    10:17 22.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

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