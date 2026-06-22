Въздушна опасност! Москва затвори четирите си летища заради атака с десетки украински дронове

Руската столица Москва е свалила десетки дронове рано тази сутрин и за кратко е преустановила полетите на летищата си, съобщиха местните власти, цитирани от "Ройтерс".

Това се случва само дни, след като Украйна отново порази единствената петролна рафинерия на града.

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Близо 60 дрона, насочени към Москва, са били свалени, докладва в "Телеграм" кметът Сергей Собянин. Той не предостави допълнителни подробности, но посочи, че към районите, където са паднали дроновете, са изпратени аварийни и спасителни служби.

Летищата Шереметиево, Домодедово и Внуково, както и летище Жуковски край столицата, временно преустановиха дейността си, но впоследствие полетите бяха възобновени, съобщи отделно руският авиационен регулатор.

Атаката се случва, след като миналата седмица дронове отново удариха единствената петролна рафинерия на Москва. При това нападение руските системи за противовъздушна отбрана свалиха близо 200 дрона в една от най-мащабните въздушни атаки срещу града от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 301 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 21 юни тази година до 07:00 часа московско време на 22 юни дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 301 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Ростовска, Тамбовска, Тверска, Тулска и Смоленска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе още, че дронове са били свалени и над акваториите на Азовско и Черно море.

Град Севастопол в анексирания от Русия Крим отмени всички обществени прояви на открито днес и ще остави уличното осветление изключено, съобщи в "Телеграм" губернаторът на града Михаил Развожаев, който призова жителите да ограничат потреблението на електроенергия.

Крим - популярна туристическа дестинация за руснаците, преустанови продажбата на горива за населението и бизнеса, като доставките са ограничени единствено до държавни структури, отговарящи за жизненоважните услуги и сигурността. Причината е, че украинските атаки с дронове срещу маршрутите за доставки и енергийните съоръжения на други места доведоха до криза с горивата.