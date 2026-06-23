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Как ФСБ се готви за ерата "след Путин"

Как ФСБ се готви за ерата "след Путин"

23 Юни, 2026 06:00 1 652 19

  • русия-
  • украйна-
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  • владимир путин-
  • сергей шойгу-
  • иля трабер-
  • евгений пригожин

Приликата е в това, че както бунтът на Пригожин от 24 юни 2023 година, така и внезапното задържане на Трабер сякаш вдигнаха за няколко исторически мига завесата над истинското състояние на нещата в дълбините на режима на Путин

Как ФСБ се готви за ерата "след Путин" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Щом Путин може да бъде убеден да арестува свой толкова стар и близък познат като Иля Трабер, то очевидно предишните правила на Кремъл са престанали да действат, смята Константин Егерт.

Арестът на "авторитетния бизнесмен" от Санкт Петербург Иля Трабер напомня за бунта на Евгений Пригожин. Не само и не толкова заради приликите в житейския път и социалната среда на Иля Илич и покойния Евгений Викторович. Не и защото и двамата са били близки с Владимир Путин, макар и по малко по-различен начин.

Приликата е в това, че както бунтът на Пригожин от 24 юни 2023 година, така и внезапното задържане на Трабер сякаш вдигнаха за няколко исторически мига завесата над истинското състояние на нещата в дълбините на режима на Путин.

По какво си приличат делото на Трабер и бунтът на Пригожин

Преди почти три години, когато бойците от частната армия "Вагнер" без нито един изстрел превзеха Ростов на Дон с население от над един милион души и блокираха щаба на Южния военен окръг, след което си направиха множество селфита с възторжени граждани, стана ясно: системата, изградена от руския диктатор, не е способна да реагира на извънредни ситуации и сериозни кризи.

Тя се оказва напълно парализирана, защото всички - от постовия полицай до командващия окръга, от стрелочника на гарата до губернатора - чакат указания отгоре. Фактът, че Пригожин до последния момент се смяташе за изпълнител на волята на Кремъл, естествено постави тогава мнозина в затруднение. Това обаче е логично: в Русия неформалните неписани правила и достъпът до ръководството са по-важни от формалния статус, да не говорим за закона.

Арестът на Иля Трабер също повдигна завесата за случващото се в системата. Това е особено важно, защото настоящият политически и военен контекст се различава коренно от този през юни 2023 година. При тези обстоятелства арестът на фактическия собственик на почти цялата пристанищна инфраструктура в северозападната част на Русия, който освен това е в близки отношения с Путин, не би могъл да се случи без знанието и одобрението на самия президент.

Извънредно събитие

Ще си позволя да предположа: обвинението в организиране на убийството на петербургския бизнесмен и общински депутат Александър Петров през 2020 година е официалният повод, но не и истинската причина за ареста на Трабер. Та нали до тази седмица ФСБ спокойно приемаше факта, че човекът, контролиращ стратегически обекти като пристанището Уст-Луга, живее спокойно с младата си съпруга в мразената от Кремъл натовска Латвия. Значи е имало заповед "Да не се пипа". А сега са дали разрешение за арест.

Ако се има предвид колко важна е за Путин репутацията на човек, лоялен към старите си приятели, който очаква същата лоялност от обкръжението си, арестът и повдигането на обвинение срещу Иля Трабер изглеждат като извънредно събитие. В края на краищата дори бившият министър на отбраната Сергей Шойгу, който уж не е знаел нищо за мащабната кражба, извършена от собствения му заместник в разгара на войната, беше отстранен от поста си по мек начин - чрез преместване в Съвета за сигурност.

Кой кого контролира - ФСБ Путин или Путин ФСБ?

Възможно е Трабер да е направил нещо, което Путин е възприел като лична измяна. Възможно е да не е проявил нелоялност, но ФСБ да е убедила Путин, че бизнесменът го е предал. Във всеки случай, сега северозападните пристанища ще бъдат ръководени от човек на ФСБ.

Това е мащабна специална операция за поставяне под контрола на руската тайна полиция на важни активи в Балтийско море, които освен това обслужват сенчестия флот на Русия. Т.е. тайната полиция е готова не само да получава приходи, но и да поема всички рискове, свързани с управлението на пристанищната инфраструктура в северозападната част на страната на фона на украинските атаки с дронове и ракети.

По-младото поколение наследници на КГБ ще се опита под различни претексти - реални и измислени - постепенно да отстрани близкото обкръжение на Путин от собствеността, а след това и от властта. Ако Путин сега е готов да хвърли в затвора (в това няма място за съмнение) човек, когото неотдавна покани на рождения си ден, това означава, че вече няма неприкосновено близко обкръжение. Диктаторът, затворил се в бункера си и упорито водещ безрезултатно една безсмислена война, няма на кого да разчита, освен на чекистите. А те се възползват от това, за да преразпределят собствеността, с намерението по-късно да спечелят битката за властта.

Арестът на Иля Трабер е символ на разпадането на старата система от връзки вътре в режима и на началото на борбата за това кой ще определя съдбата на Русия след оттеглянето на Путин - когато и да се случи това.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гуня

    15 8 Отговор
    Нещо като страх тресе велето за ерата след путин а

    06:02 23.06.2026

  • 2 Читател

    14 6 Отговор
    Дано е жив и здрав Путин защото не се знае който ще дойде след него да не е КУХ като бай Данчо.

    Коментиран от #6

    06:02 23.06.2026

  • 3 койдазнай

    8 10 Отговор
    Абе щом Сталин отровиха, дето спечели ВСВ, то какво ще стане с Путин, който провали СВО-то, мисля е ясно за всеки И за самият Путин е ясно. А кой, как и кога, на дали е толкова важно.

    06:33 23.06.2026

  • 4 Свободен

    8 7 Отговор
    Ами нашите мурзлки?!
    Какво да правят?
    Кой ще е новият Господар за българските путиновци?!

    Коментиран от #11

    06:40 23.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    8 7 Отговор
    Ще вадят бункерния страхливец от калното мазе увит в килим и тиксо!

    06:54 23.06.2026

  • 6 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    бакшиша ще го жалите на бунището заровен!

    06:55 23.06.2026

  • 7 Артилерист

    10 5 Отговор
    Отново нескопосано дойчовско съчинение. Вместо да се погледне на случилото се ПРИНЦИПНО, че за Путин няма свои и чужди, когато става дума за нарушения, те скалъпват някакво нелепо сравнение с Пригожин. Не ми се е случвало досега да прочета сравнение в dw за истинското лице на украинските бандеровски нацисти, които, примерно, изгориха живи 45 жители на Одеса само за това, че не желаят да се нацизират. Върнете се отново към онази жестока картина и кажете с ръка на сърцето що за човеци са това бандеровци...

    Коментиран от #14

    07:02 23.06.2026

  • 8 Наблюдател

    9 4 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    Коментиран от #15

    07:07 23.06.2026

  • 9 Злите езици говорят..

    8 3 Отговор
    Защо Урсула е ходила тайно с група желаещи "на килимчето" пред Путин, като е толкова слаб и немощен?

    07:09 23.06.2026

  • 10 ДЪРТИЯ ПЛЕШИВЕЦ

    3 7 Отговор
    ЕЛЕКСИРИ и БОТОКС
    Няма да му помогнат
    Да живее 150 години.

    На Дъртите Коне
    Които не могат вече да бягат
    Им пускат по Един Патрон.

    Путин го знае и от това го е страх
    Най много.

    Коментиран от #13

    07:18 23.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 НА СНИМКАТА

    1 4 Отговор
    Още една От Известните
    МАСОВКИ
    на
    ВОВКА.
    Цял Живот МАСОВКИ
    Вече е изгубил връзка
    С Реалността ...

    Коментиран от #17

    07:21 23.06.2026

  • 13 Ма наф

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "ДЪРТИЯ ПЛЕШИВЕЦ":

    Не задоволени пе дали кът тиебе
    събират ногу злоба у устъта си.
    Купи си краставица бре.

    07:23 23.06.2026

  • 14 Случайно да си чул...

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Артилерист":

    че точно тази близка на Кремълския диктатор шайка от олигарси е и неговото семейство ???,
    Ще арестува ли Путин , мадам Кабаева , или някой от "зетьовете" си според твоите "честни"
    прогнози , ако нещата излязат от контрола на "КГБ"
    или ще ги изпрати в Гулаг на "специализация"???
    Аз лично предполагам, че всички ще бъдат арестувани, но не заради "престъпленията" които
    са извършели , а чисто и просто" превентивно" за да не се разпадне" КГБ", на парчета
    а от там и властта в Кремъл!!!!!!
    Диктатури без такива, като "Лаврентий Берия" не могат да съществуват дълго време!!!

    07:26 23.06.2026

  • 15 А ТАСС какво е ???

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Наблюдател":

    Има пропаганда и анти такава има я и Русия!!!

    Иначе бившата Волжка България ,
    е готова да си смени името , само да свирне някой!!!!!!
    Нищо добро не чака Импереска Русия, републики много и мераклий за диктори" бол"!!!

    Коментиран от #18

    07:33 23.06.2026

  • 16 Има нещо емблематично!

    3 1 Отговор
    Дойче-ЗЕЛЕ и...
    ...Володимир-ЗЕЛЕ...😉🤣😆!

    07:38 23.06.2026

  • 17 Е все пак има много хляб да яде Путин!

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "НА СНИМКАТА":

    Докато стигне театралните Селфита на Зеленски...😝!

    07:41 23.06.2026

  • 18 ДВОЕН СТАНДАРТ!

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "А ТАСС какво е ???":

    Поне ТАСС,не ни го натрапват тук, всеки ден,като Зелето...!

    07:45 23.06.2026

  • 19 Фен

    0 0 Отговор
    Вие, Путин го оставете. Кажете какво ще правите, когато Мерц и Макрон последват Стърмър... Нещо глобализмът ви взе да отича...

    07:47 23.06.2026