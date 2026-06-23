Как ФСБ се готви за ерата "след Путин"

Щом Путин може да бъде убеден да арестува свой толкова стар и близък познат като Иля Трабер, то очевидно предишните правила на Кремъл са престанали да действат, смята Константин Егерт.
Арестът на "авторитетния бизнесмен" от Санкт Петербург Иля Трабер напомня за бунта на Евгений Пригожин. Не само и не толкова заради приликите в житейския път и социалната среда на Иля Илич и покойния Евгений Викторович. Не и защото и двамата са били близки с Владимир Путин, макар и по малко по-различен начин.
Приликата е в това, че както бунтът на Пригожин от 24 юни 2023 година, така и внезапното задържане на Трабер сякаш вдигнаха за няколко исторически мига завесата над истинското състояние на нещата в дълбините на режима на Путин.
По какво си приличат делото на Трабер и бунтът на Пригожин
Преди почти три години, когато бойците от частната армия "Вагнер" без нито един изстрел превзеха Ростов на Дон с население от над един милион души и блокираха щаба на Южния военен окръг, след което си направиха множество селфита с възторжени граждани, стана ясно: системата, изградена от руския диктатор, не е способна да реагира на извънредни ситуации и сериозни кризи.
Тя се оказва напълно парализирана, защото всички - от постовия полицай до командващия окръга, от стрелочника на гарата до губернатора - чакат указания отгоре. Фактът, че Пригожин до последния момент се смяташе за изпълнител на волята на Кремъл, естествено постави тогава мнозина в затруднение. Това обаче е логично: в Русия неформалните неписани правила и достъпът до ръководството са по-важни от формалния статус, да не говорим за закона.
Арестът на Иля Трабер също повдигна завесата за случващото се в системата. Това е особено важно, защото настоящият политически и военен контекст се различава коренно от този през юни 2023 година. При тези обстоятелства арестът на фактическия собственик на почти цялата пристанищна инфраструктура в северозападната част на Русия, който освен това е в близки отношения с Путин, не би могъл да се случи без знанието и одобрението на самия президент.
Извънредно събитие
Ще си позволя да предположа: обвинението в организиране на убийството на петербургския бизнесмен и общински депутат Александър Петров през 2020 година е официалният повод, но не и истинската причина за ареста на Трабер. Та нали до тази седмица ФСБ спокойно приемаше факта, че човекът, контролиращ стратегически обекти като пристанището Уст-Луга, живее спокойно с младата си съпруга в мразената от Кремъл натовска Латвия. Значи е имало заповед "Да не се пипа". А сега са дали разрешение за арест.
Ако се има предвид колко важна е за Путин репутацията на човек, лоялен към старите си приятели, който очаква същата лоялност от обкръжението си, арестът и повдигането на обвинение срещу Иля Трабер изглеждат като извънредно събитие. В края на краищата дори бившият министър на отбраната Сергей Шойгу, който уж не е знаел нищо за мащабната кражба, извършена от собствения му заместник в разгара на войната, беше отстранен от поста си по мек начин - чрез преместване в Съвета за сигурност.
Кой кого контролира - ФСБ Путин или Путин ФСБ?
Възможно е Трабер да е направил нещо, което Путин е възприел като лична измяна. Възможно е да не е проявил нелоялност, но ФСБ да е убедила Путин, че бизнесменът го е предал. Във всеки случай, сега северозападните пристанища ще бъдат ръководени от човек на ФСБ.
Това е мащабна специална операция за поставяне под контрола на руската тайна полиция на важни активи в Балтийско море, които освен това обслужват сенчестия флот на Русия. Т.е. тайната полиция е готова не само да получава приходи, но и да поема всички рискове, свързани с управлението на пристанищната инфраструктура в северозападната част на страната на фона на украинските атаки с дронове и ракети.
По-младото поколение наследници на КГБ ще се опита под различни претексти - реални и измислени - постепенно да отстрани близкото обкръжение на Путин от собствеността, а след това и от властта. Ако Путин сега е готов да хвърли в затвора (в това няма място за съмнение) човек, когото неотдавна покани на рождения си ден, това означава, че вече няма неприкосновено близко обкръжение. Диктаторът, затворил се в бункера си и упорито водещ безрезултатно една безсмислена война, няма на кого да разчита, освен на чекистите. А те се възползват от това, за да преразпределят собствеността, с намерението по-късно да спечелят битката за властта.
Арестът на Иля Трабер е символ на разпадането на старата система от връзки вътре в режима и на началото на борбата за това кой ще определя съдбата на Русия след оттеглянето на Путин - когато и да се случи това.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гуня
06:02 23.06.2026
2 Читател
Коментиран от #6
06:02 23.06.2026
3 койдазнай
06:33 23.06.2026
4 Свободен
Какво да правят?
Кой ще е новият Господар за българските путиновци?!
Коментиран от #11
06:40 23.06.2026
5 Последния Софиянец
06:54 23.06.2026
6 Атина Палада
До коментар #2 от "Читател":бакшиша ще го жалите на бунището заровен!
06:55 23.06.2026
7 Артилерист
Коментиран от #14
07:02 23.06.2026
8 Наблюдател
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
Коментиран от #15
07:07 23.06.2026
9 Злите езици говорят..
07:09 23.06.2026
10 ДЪРТИЯ ПЛЕШИВЕЦ
Няма да му помогнат
Да живее 150 години.
На Дъртите Коне
Които не могат вече да бягат
Им пускат по Един Патрон.
Путин го знае и от това го е страх
Най много.
Коментиран от #13
07:18 23.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 НА СНИМКАТА
МАСОВКИ
на
ВОВКА.
Цял Живот МАСОВКИ
Вече е изгубил връзка
С Реалността ...
Коментиран от #17
07:21 23.06.2026
13 Ма наф
До коментар #10 от "ДЪРТИЯ ПЛЕШИВЕЦ":Не задоволени пе дали кът тиебе
събират ногу злоба у устъта си.
Купи си краставица бре.
07:23 23.06.2026
14 Случайно да си чул...
До коментар #7 от "Артилерист":че точно тази близка на Кремълския диктатор шайка от олигарси е и неговото семейство ???,
Ще арестува ли Путин , мадам Кабаева , или някой от "зетьовете" си според твоите "честни"
прогнози , ако нещата излязат от контрола на "КГБ"
или ще ги изпрати в Гулаг на "специализация"???
Аз лично предполагам, че всички ще бъдат арестувани, но не заради "престъпленията" които
са извършели , а чисто и просто" превентивно" за да не се разпадне" КГБ", на парчета
а от там и властта в Кремъл!!!!!!
Диктатури без такива, като "Лаврентий Берия" не могат да съществуват дълго време!!!
07:26 23.06.2026
15 А ТАСС какво е ???
До коментар #8 от "Наблюдател":Има пропаганда и анти такава има я и Русия!!!
Иначе бившата Волжка България ,
е готова да си смени името , само да свирне някой!!!!!!
Нищо добро не чака Импереска Русия, републики много и мераклий за диктори" бол"!!!
Коментиран от #18
07:33 23.06.2026
16 Има нещо емблематично!
...Володимир-ЗЕЛЕ...😉🤣😆!
07:38 23.06.2026
17 Е все пак има много хляб да яде Путин!
До коментар #12 от "НА СНИМКАТА":Докато стигне театралните Селфита на Зеленски...😝!
07:41 23.06.2026
18 ДВОЕН СТАНДАРТ!
До коментар #15 от "А ТАСС какво е ???":Поне ТАСС,не ни го натрапват тук, всеки ден,като Зелето...!
07:45 23.06.2026
19 Фен
07:47 23.06.2026