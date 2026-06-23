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ЕК: Това може да се случи скоро! Европа трябва да се подготви за предстоящо изтегляне на американските бойни части
  Тема: Украйна

ЕК: Това може да се случи скоро! Европа трябва да се подготви за предстоящо изтегляне на американските бойни части

23 Юни, 2026 18:10, обновена 23 Юни, 2026 18:35 1 331 44

  • сащ-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • пентагон-
  • европейски съюз-
  • андриус кубилиус

САЩ на Доналд Тръмп многократно са предупреждавали своите европейски съюзници, че те трябва да поемат по-голяма отговорност за отбраната на своя континент

ЕК: Това може да се случи скоро! Европа трябва да се подготви за предстоящо изтегляне на американските бойни части - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европа трябва бързо да бъде готова да компенсира предстоящото изтегляне на американско оборудване или сили, които преди това са били предназначени за отбраната на континента, предупреди европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Америка ще пренасочи възможности, по-специално материални възможности, към други региони на света. И ние трябва да сме подготвени“, заяви той в реч пред аудитория от представители на промишлеността и отбраната в Брюксел.

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И това оттегляне "може да се случи скоро", добави Кубилиус.

САЩ на Доналд Тръмп многократно са предупреждавали своите европейски съюзници, че те трябва да поемат по-голяма отговорност за отбраната на своя континент. Те потвърдиха тази своя позиция, като миналата седмица обявиха, че ще преразгледат военното си присъствие в рамките на шест месеца, по време на среща на министрите на отбраната от НАТО.

"Днес обаче Европа зависи в много голяма степен от САЩ по отношение на стратегически средства като дозареждане във въздуха или разузнаване от космоса", посочи Кубилиус. А без тях "ще бъдем по-слаби в отбраната си, по-слаби във възможностите си за сдържане", като рискуваме Русия да дойде да "тества" европейските способности за реакция, предупреди още той.

Кубилиус оцени разходите за европейците, свързани с такова укрепване на тези стратегически способности, на около 500 млрд. евро.

Такава сума може да дойде единствено от страните членки на ЕС, заяви той. Европейската комисия предложи да се заделят 131 млрд. евро за отбрана в следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз, който обхваща периода 2028–2034 г. Предстои държавите членки и Европейският парламент да дадат своето съгласие.

Според изчисленията на европейския комисар по отбраната, европейците ще отделят 7000 млрд. евро за отбраната си до 2035 г., в съответствие с ангажиментите, които са поели в рамките на НАТО.

Страните от Атлантическия алианс се ангажираха миналата година да отделят поне 5% от брутния си вътрешен продукт за разходи за сигурността до 2035 г.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    Само на летище София ще останат янките.

    18:12 23.06.2026

  • 2 Пич

    19 5 Отговор
    Сега да разгледаме потайностите! Защо му беше на Тръмп войната срещу Иран, и защо стопира Европа в Украйна?! Може ли да кажем, че воюва срещу тъмната държава, и коя е тя в края на краищата?! Това е Англия! Тръмп воюва срещу Англия!!! Доставката на ресурси през Ормузкия проток удри най много Англия и Европа! Европа все още е подчинена на Англия. Разбира се от това, че Европа има споразумение Англия да не плаща мито!!? А ако Тръмп лиши Европа от колкото се може повече ресурси от Украйна, най много отново ще пострада Англия! Тръмп смени гвардията на ФЕД, и отне привилегиите на петте най големи английски банки!!! Така удари интересите на Ситито, и англо - еврейската олигархия. Затова толкова пъти се опитаха да го убият, уж случайни хора. Единият път беше като предупреждение, точно преди суверена на тъмната държава да отиде в САЩ, и официално да напомни пред целия Конгрес, че САЩ говорят английски език (следователно са още английска колония)! Сега на 12 се срещнаха в Женева, Блекрок, Вангард, и други стълбове на тъмната държава. Говорили са за намаляване на населението, и отстраняване на един президент. Проект "Глад" върви, от 47 години вече притежават небето. С 22 станции контролират климата, земетресенията, наводненията, както и виждате как унищожават животните на фермерите!

    18:14 23.06.2026

  • 3 Урсула фон дер Лайен, председател

    8 14 Отговор
    Заменяме американците с българи и украинци !!!
    Само те могат държат мечката изкъсо ☝️

    Коментиран от #32

    18:15 23.06.2026

  • 4 Мурка

    13 2 Отговор
    ПРЕЛЪСТЕНА И ИЗОСТАВЕНА

    18:15 23.06.2026

  • 5 тръц

    13 1 Отговор
    Абе не бе,давайте на Зелю,нас кучета ни яли.

    18:18 23.06.2026

  • 6 ШЕКСПИР

    19 1 Отговор
    Факти БГ всеки ден само за война пишете ,други новини няма ли ???

    Коментиран от #10

    18:22 23.06.2026

  • 7 лошо народе

    18 1 Отговор
    Отдавна е ясно че Фащ искат да отслабят Европа,и това се случва.Нашите урсулци обаче нехаят.Те са си влюбени в Зелю,мразят си Путин и нямат намерение да спиратда го правят.Май сме набутани в ъгъла,и няма шанс да излезнем от там.Дончо си е прав като изтегля войските си.Няма да ни хрантути вечно я.

    Коментиран от #11

    18:24 23.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 2 Отговор
    След Афганистан и Ирак сега и от ЕсеС...🤔

    18:24 23.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "лошо народе":

    ТръНп не ни хрантути❗

    Коментиран от #26

    18:25 23.06.2026

  • 12 Топла новина

    6 17 Отговор
    Русия се моли за преговори. Лавров коня казал, че Русия била готова за преговори от там, където били спрели. Няма ултиматуми за изтегляне на украинците от Донбас. Шамарите си казват думата.

    Коментиран от #13, #21, #22

    18:26 23.06.2026

  • 13 Когато си тъп

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Топла новина":

    Това е за цял живот

    18:29 23.06.2026

  • 14 така, така

    18 4 Отговор
    Поредния рев на ущипаната мома, че нямало кой да я брани. Видите ли, Русия щяла да дойде и да тества колко е готова момата! Смях и пародия.
    Тоя Кубилиус що не вземе да си каже без никакви шикалкавения за какво точно иде реч - фалиралия ЕС се готви за война и иска война. Рецептата през въоръжаване да се стабилизира продънен бюджет и след това през война да се изтрият дългове не е нова - стара е като света. Само защо се надят, че някой ще ги чака да се въоръжат, еле пък когато всеки ден слуша как това помпане на мускули е насочено за бой с него!
    От друга страна, САЩ няма да изоставят колония, поне докато не я ограбят както си се полага. ЕС, още не са съвсем третия свят, така че ще се радват на американската "протекция" още някоя друга петилетка. Като "изсмучат" всичкия живец, тогава САЩ ще се разкарат, т.е. не е нужно да се вдига такъв панаир. Населението в ЕС вече е достатъчно зомбирано в страх от Русия, че ще им клекне на всички лишения, на които го подлагат или смятат да го подлагат, та не се налага да използват панически опорки.
    Знаех си, че пак сме избрали страната на булката. Не вярвам скоро да има много доволни, че сме се набутали в една тоталитарна система, за която обикновения човек ще е добър докато снася данъци, а след това ще става излишен и хомот. Ама бюрократите ще търсят и сигурно ще намерят елегантен начин, излишните да отиват по-бързо на по-хубавото място, та да не харчат и без това все по-малкото средства за социални разходи. Красота!

    18:30 23.06.2026

  • 15 Умно село

    6 1 Отговор
    Американците да се готвят,да си ги ранат!

    18:36 23.06.2026

  • 16 Алфахри

    2 0 Отговор
    Да не одат у ръфъ ?

    18:38 23.06.2026

  • 17 Дориана

    11 1 Отговор
    Така ви се пада, като водите абсолютно грешна и недалновидна политика НАТО наистина трябва да се изтегли от Европа. И при предстоящата война , която вие провокирате Америка уж ще се намеси , но безрезултатно. Точно това ще се случи .

    18:41 23.06.2026

  • 18 Уса

    8 1 Отговор
    Бита карта сте вие ВС на шорош

    18:48 23.06.2026

  • 19 Ами

    7 1 Отговор
    Още преди месеци Тръмп каза че обмисля
    идеята САЩ да напуснат Европа. След това излезе
    изказване на висш американски офицер, че в САЩ
    тече ускорена подготовка за изтегляне от Европа.
    Вчера Тръмп каза че скоро САЩ ще напуснат Европа.
    Тръмп май вече започна да слуша какво му
    казват службите, а не какво му приказват
    пасторите, партньорите и прятелите :)

    Коментиран от #27

    18:51 23.06.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор
    Хвахахаха.
    Първо приемаха в НАТо.
    Сега НАТО първо се распада.
    После, всеки сам за себе Си и...
    ЕС заминава и той.

    19:02 23.06.2026

  • 21 Нема преговори с блатари!

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Топла новина":

    Ботокса ще се бие за Донбас до предпоследният клет руснак.Пита се кой първи ще докопа кремълскста
    мишка.Укрите или неговите хора.

    Коментиран от #23

    19:04 23.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Нема преговори с блатари!":

    Да не би да освободихте некое населено место, а? Кажи Му името, молч те не крий. Хахахах

    Коментиран от #28

    19:06 23.06.2026

  • 24 ЕЛЕКТОРАТ

    2 2 Отговор
    ДЕНЯТ В КОЙТО СЕ ИЗТЕГЛЯТ ЯНКИТЕ ОТ ГЕРМАНИЯ,ЩЕ Е НОВИЯТ ИМ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК,А СЛЕД ТРИ ГОДИНИ МОЖЕ ДА ОПАТКАТ КОЧИНАТА БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!

    19:06 23.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 лошо народе

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Добре де,ДУНДУРКА:)

    19:07 23.06.2026

  • 27 Тихо пико4!

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Не си компетентен.

    19:07 23.06.2026

  • 28 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Село Херсон.Много вата умря там.

    Коментиран от #30, #33

    19:08 23.06.2026

  • 29 Бай Ганьо

    2 2 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    19:08 23.06.2026

  • 30 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    Всички умират.
    Едни като герои, други като скотове.

    Коментиран от #37

    19:12 23.06.2026

  • 31 Търновец

    0 1 Отговор
    В Европа Американците имат на въоръжение основно морално и физически стари оръжия като стари модели F 16 и F 18 стари БМП Страйкър и износени и стари модели гаубици. Американските войски в ЕС са за политическо влияние върху Европа. А в Германия Франция Австрия Швеция влизат на въоръжение нови системи бронетанкова артилерийска морска техника и нови самолети които са поне две класи пред Руски и Китайски аналози. А Украйна да върне на Полша Словакия Унгария и Австрия териториите които заграби като част от Руската империя и СССР. ЕС няма нужда от много оръжия а от конституция и ниски данъци.

    19:13 23.06.2026

  • 32 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    То трябва да си голям наивник, за да разчиташ на думата на Тръмп.

    19:13 23.06.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    Иди лъжи някой друг, боеве за град Херсон не е имало.Русия се изтегли от Десния бряг на Днепър

    Коментиран от #35

    19:16 23.06.2026

  • 34 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    19:16 23.06.2026

  • 35 Общо се изтегли Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    на десният бряг?Биха ли ги много,а?

    19:19 23.06.2026

  • 36 Механик

    3 0 Отговор
    Гледам пак ви е страх от Русия?!
    Тя нали е в икономически колапс и се разпада без ракети и лопати?! Нали и "нанесохте стратегическо поражение на бойното поле"? Даже чух, че вече нямали кокоши яйца и краве масло.

    Коментиран от #39

    19:19 23.06.2026

  • 37 Гюндяев

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ами":

    Руските прасета като ги занулят отиват в Рая.

    19:21 23.06.2026

  • 38 точка

    0 1 Отговор
    То още от легендата си е. така. Европа си е била готино парче, та даже Зевс си я пожелал за това/ онова. Превърнал се в бик , прикоткал я и после я отмъкнал на Крит. Та оттогава си е така. Ползват си я Европа за това/ онова.

    19:22 23.06.2026

  • 39 Хъ хъ хъ

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Гледаш миУя.
    Хъ хъ хъ

    Коментиран от #43

    19:23 23.06.2026

  • 40 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    3 0 Отговор
    Щял да бяга.

    Коментиран от #44

    19:25 23.06.2026

  • 41 Име

    0 0 Отговор
    Да ги изтегля!

    19:28 23.06.2026

  • 42 Европейските войнолюбци де готвят за

    2 0 Отговор
    Война със Русия !!!!!! Строят заводи за боеприпаси , нацистите , франсетата , ингилизите мразят Русия , но ще ни набутат много яко нас .....защото сме първа линия !!!! Глупави ГЛУПАЦИ са урсулите от феса !!!!!!

    19:32 23.06.2026

  • 43 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хъ хъ хъ":

    Много им е трудно на близките ти с теб.
    Искрено ми е жал за тях (ако ги имаш).
    И за теб ми е жал. Чудя се какво ли събитие миналото ти те е изкарало така яко извън нормалните релси?!

    19:32 23.06.2026

  • 44 Ааааааа не !

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Магарев е събрал куфарите и чадъра , но отива на ГЕЙ - парада във Париж и после щял да ходи на малдивите понеже объркал дестинацията за Покрайна , за да се сражава храбро за евроатлантическите ценности !!!!!!!!!

    19:36 23.06.2026

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