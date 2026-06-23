ЕК: Това може да се случи скоро! Европа трябва да се подготви за предстоящо изтегляне на американските бойни части

Европа трябва бързо да бъде готова да компенсира предстоящото изтегляне на американско оборудване или сили, които преди това са били предназначени за отбраната на континента, предупреди европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус, цитиран от Франс прес, пише БТА.
"Америка ще пренасочи възможности, по-специално материални възможности, към други региони на света. И ние трябва да сме подготвени“, заяви той в реч пред аудитория от представители на промишлеността и отбраната в Брюксел.
И това оттегляне "може да се случи скоро", добави Кубилиус.
САЩ на Доналд Тръмп многократно са предупреждавали своите европейски съюзници, че те трябва да поемат по-голяма отговорност за отбраната на своя континент. Те потвърдиха тази своя позиция, като миналата седмица обявиха, че ще преразгледат военното си присъствие в рамките на шест месеца, по време на среща на министрите на отбраната от НАТО.
"Днес обаче Европа зависи в много голяма степен от САЩ по отношение на стратегически средства като дозареждане във въздуха или разузнаване от космоса", посочи Кубилиус. А без тях "ще бъдем по-слаби в отбраната си, по-слаби във възможностите си за сдържане", като рискуваме Русия да дойде да "тества" европейските способности за реакция, предупреди още той.
Кубилиус оцени разходите за европейците, свързани с такова укрепване на тези стратегически способности, на около 500 млрд. евро.
Такава сума може да дойде единствено от страните членки на ЕС, заяви той. Европейската комисия предложи да се заделят 131 млрд. евро за отбрана в следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз, който обхваща периода 2028–2034 г. Предстои държавите членки и Европейският парламент да дадат своето съгласие.
Според изчисленията на европейския комисар по отбраната, европейците ще отделят 7000 млрд. евро за отбраната си до 2035 г., в съответствие с ангажиментите, които са поели в рамките на НАТО.
Страните от Атлантическия алианс се ангажираха миналата година да отделят поне 5% от брутния си вътрешен продукт за разходи за сигурността до 2035 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:12 23.06.2026
2 Пич
18:14 23.06.2026
3 Урсула фон дер Лайен, председател
Само те могат държат мечката изкъсо ☝️
Коментиран от #32
18:15 23.06.2026
4 Мурка
18:15 23.06.2026
5 тръц
18:18 23.06.2026
6 ШЕКСПИР
Коментиран от #10
18:22 23.06.2026
7 лошо народе
Коментиран от #11
18:24 23.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
18:24 23.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "лошо народе":ТръНп не ни хрантути❗
Коментиран от #26
18:25 23.06.2026
12 Топла новина
Коментиран от #13, #21, #22
18:26 23.06.2026
13 Когато си тъп
До коментар #12 от "Топла новина":Това е за цял живот
18:29 23.06.2026
14 така, така
Тоя Кубилиус що не вземе да си каже без никакви шикалкавения за какво точно иде реч - фалиралия ЕС се готви за война и иска война. Рецептата през въоръжаване да се стабилизира продънен бюджет и след това през война да се изтрият дългове не е нова - стара е като света. Само защо се надят, че някой ще ги чака да се въоръжат, еле пък когато всеки ден слуша как това помпане на мускули е насочено за бой с него!
От друга страна, САЩ няма да изоставят колония, поне докато не я ограбят както си се полага. ЕС, още не са съвсем третия свят, така че ще се радват на американската "протекция" още някоя друга петилетка. Като "изсмучат" всичкия живец, тогава САЩ ще се разкарат, т.е. не е нужно да се вдига такъв панаир. Населението в ЕС вече е достатъчно зомбирано в страх от Русия, че ще им клекне на всички лишения, на които го подлагат или смятат да го подлагат, та не се налага да използват панически опорки.
Знаех си, че пак сме избрали страната на булката. Не вярвам скоро да има много доволни, че сме се набутали в една тоталитарна система, за която обикновения човек ще е добър докато снася данъци, а след това ще става излишен и хомот. Ама бюрократите ще търсят и сигурно ще намерят елегантен начин, излишните да отиват по-бързо на по-хубавото място, та да не харчат и без това все по-малкото средства за социални разходи. Красота!
18:30 23.06.2026
15 Умно село
18:36 23.06.2026
16 Алфахри
18:38 23.06.2026
17 Дориана
18:41 23.06.2026
18 Уса
18:48 23.06.2026
19 Ами
идеята САЩ да напуснат Европа. След това излезе
изказване на висш американски офицер, че в САЩ
тече ускорена подготовка за изтегляне от Европа.
Вчера Тръмп каза че скоро САЩ ще напуснат Европа.
Тръмп май вече започна да слуша какво му
казват службите, а не какво му приказват
пасторите, партньорите и прятелите :)
Коментиран от #27
18:51 23.06.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Първо приемаха в НАТо.
Сега НАТО първо се распада.
После, всеки сам за себе Си и...
ЕС заминава и той.
19:02 23.06.2026
21 Нема преговори с блатари!
До коментар #12 от "Топла новина":Ботокса ще се бие за Донбас до предпоследният клет руснак.Пита се кой първи ще докопа кремълскста
мишка.Укрите или неговите хора.
Коментиран от #23
19:04 23.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Нема преговори с блатари!":Да не би да освободихте некое населено место, а? Кажи Му името, молч те не крий. Хахахах
Коментиран от #28
19:06 23.06.2026
24 ЕЛЕКТОРАТ
19:06 23.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 лошо народе
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Добре де,ДУНДУРКА:)
19:07 23.06.2026
27 Тихо пико4!
До коментар #19 от "Ами":Не си компетентен.
19:07 23.06.2026
28 Ами
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Село Херсон.Много вата умря там.
Коментиран от #30, #33
19:08 23.06.2026
29 Бай Ганьо
19:08 23.06.2026
30 Ами
До коментар #28 от "Ами":Всички умират.
Едни като герои, други като скотове.
Коментиран от #37
19:12 23.06.2026
31 Търновец
19:13 23.06.2026
32 Така де
До коментар #3 от "Урсула фон дер Лайен, председател":То трябва да си голям наивник, за да разчиташ на думата на Тръмп.
19:13 23.06.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Ами":Иди лъжи някой друг, боеве за град Херсон не е имало.Русия се изтегли от Десния бряг на Днепър
Коментиран от #35
19:16 23.06.2026
34 Атина Палада
19:16 23.06.2026
35 Общо се изтегли Русия
До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":на десният бряг?Биха ли ги много,а?
19:19 23.06.2026
36 Механик
Тя нали е в икономически колапс и се разпада без ракети и лопати?! Нали и "нанесохте стратегическо поражение на бойното поле"? Даже чух, че вече нямали кокоши яйца и краве масло.
Коментиран от #39
19:19 23.06.2026
37 Гюндяев
До коментар #30 от "Ами":Руските прасета като ги занулят отиват в Рая.
19:21 23.06.2026
38 точка
19:22 23.06.2026
39 Хъ хъ хъ
До коментар #36 от "Механик":Гледаш миУя.
Хъ хъ хъ
Коментиран от #43
19:23 23.06.2026
40 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #44
19:25 23.06.2026
41 Име
19:28 23.06.2026
42 Европейските войнолюбци де готвят за
19:32 23.06.2026
43 Механик
До коментар #39 от "Хъ хъ хъ":Много им е трудно на близките ти с теб.
Искрено ми е жал за тях (ако ги имаш).
И за теб ми е жал. Чудя се какво ли събитие миналото ти те е изкарало така яко извън нормалните релси?!
19:32 23.06.2026
44 Ааааааа не !
До коментар #40 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Магарев е събрал куфарите и чадъра , но отива на ГЕЙ - парада във Париж и после щял да ходи на малдивите понеже объркал дестинацията за Покрайна , за да се сражава храбро за евроатлантическите ценности !!!!!!!!!
19:36 23.06.2026