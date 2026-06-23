ЕК: Това може да се случи скоро! Европа трябва да се подготви за предстоящо изтегляне на американските бойни части

Европа трябва бързо да бъде готова да компенсира предстоящото изтегляне на американско оборудване или сили, които преди това са били предназначени за отбраната на континента, предупреди европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Америка ще пренасочи възможности, по-специално материални възможности, към други региони на света. И ние трябва да сме подготвени“, заяви той в реч пред аудитория от представители на промишлеността и отбраната в Брюксел.

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И това оттегляне "може да се случи скоро", добави Кубилиус.

САЩ на Доналд Тръмп многократно са предупреждавали своите европейски съюзници, че те трябва да поемат по-голяма отговорност за отбраната на своя континент. Те потвърдиха тази своя позиция, като миналата седмица обявиха, че ще преразгледат военното си присъствие в рамките на шест месеца, по време на среща на министрите на отбраната от НАТО.

"Днес обаче Европа зависи в много голяма степен от САЩ по отношение на стратегически средства като дозареждане във въздуха или разузнаване от космоса", посочи Кубилиус. А без тях "ще бъдем по-слаби в отбраната си, по-слаби във възможностите си за сдържане", като рискуваме Русия да дойде да "тества" европейските способности за реакция, предупреди още той.

Кубилиус оцени разходите за европейците, свързани с такова укрепване на тези стратегически способности, на около 500 млрд. евро.

Такава сума може да дойде единствено от страните членки на ЕС, заяви той. Европейската комисия предложи да се заделят 131 млрд. евро за отбрана в следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз, който обхваща периода 2028–2034 г. Предстои държавите членки и Европейският парламент да дадат своето съгласие.

Според изчисленията на европейския комисар по отбраната, европейците ще отделят 7000 млрд. евро за отбраната си до 2035 г., в съответствие с ангажиментите, които са поели в рамките на НАТО.

Страните от Атлантическия алианс се ангажираха миналата година да отделят поне 5% от брутния си вътрешен продукт за разходи за сигурността до 2035 г.