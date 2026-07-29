Разминаване във версиите за инцидента с автобуса на "Цариградско шосе"

Спирачната система на автобуса от градския транспорт по линия 204, който катастрофира на столичния булевард „Цариградско шосе“, е била напълно изправна.

Това обявиха официално от общинското дружество „Столичен автотранспорт“ след приключване на обстойната документална и техническа проверка от назначената експертна комисия.

Инцидентът, който препречи движението и предизвика сериозни затруднения в трафика, се случи в понеделник (27 юли) малко преди 14:00 часа на моста над Площада на авиацията. Превозното средство скъса разделителната мантинела и навлезе в платното за насрещно движение, където бетонни ограничители предотвратиха падането му от съоръжението. При катастрофата пострадаха леко четирима души, които вече са освободени за домашно лечение.

Какво установи техническата експертиза на автобуса?

Въпреки първоначалните твърдения на шофьора и пътници, че спирачките на машината са отказали, проверката с прецизна апаратура опроверга тази версия. От пресцентъра на „Столичен автотранспорт“ уточниха следните ключови детайли:

Спирачна система : Измерванията показват, че системата работи изцяло в допустимите граници и без никакви отклонения преди сблъсъка.

: Измерванията показват, че системата работи изцяло в допустимите граници и без никакви отклонения преди сблъсъка. Състояние на гумите : Протекторите на гумите са били напълно съобразени с нормите – 13 мм на първия мост, 12 мм на втория и 15 мм на третия мост.

: Протекторите на гумите са били напълно съобразени с нормите – 13 мм на първия мост, 12 мм на втория и 15 мм на третия мост. Произход на щетите: Всички констатирани повреди, включително компрометираната цялост на една от гумите, са възникнали единствено вследствие на пътнотранспортното произшествие.

От дружеството допълват, че съчлененият автобус е преминал задължителен годишен технически преглед на 21 юли, както и редовно техническо обслужване в края на месец юни 2026 г.

Разминаване във версиите и състояние на инфраструктурата

Веднага след катастрофата свидетели във форумите и социалните мрежи изразиха съмнения относно възрастта на превозното средство (произведено през 2003 г.). Органите на СДВР и експерти по пътна безопасност продължават да нищят причините, довели до загубата на контрол над превозното средство. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.

Паралелно с разследването, в медийното пространство се зароди широк дебат относно качеството на предпазните огради по високоинтензивните трасета в София. Инженери и експерти призоваха за подмяна на стоманените мантинели със стоманобетонни ограничители тип „Ню Джърси“, които да имат реален капацитет да удържат тежкотоварни машини и автобуси над 20 тона.

Официалните заключения и пълните записи от видеонаблюдението в салона ще бъдат приложени към финалния протокол по случая.