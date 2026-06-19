Лидерите на ЕС призоваха Русия за безусловно спиране на огъня и преговори за справедлив и траен мир ВИДЕО

Лидерите на Европейския съюз реагираха разнопосочно на опита на председателя на Европейския съвет Антонио Коща да отвори дипломатически канали с Русия с оглед на евентуални мирни преговори, предаде ДПА.
Източници от германското правителство определиха вчера инициативата като „обида“ след дискусия между лидерите на ЕС в Брюксел. Според тях ходът е бил „некоординиран“ и „непрофесионален“.
Други предупредиха, че моментът не е подходящ за диалог с Русия, докато някои приветстваха инициативата.
„Досега не сме видели никаква истинска готовност от страна на Путин да влезе в сериозни преговори. Оттам започва всичко“, заяви нидерландският премиер Роб Йетен.
„Ние, разбира се, сме готови и отворени да подкрепим всеки опит, който може да бъде направен за постигане на мир и прекратяване на войната в Украйна“, каза испанският премиер Педро Санчес.
Австрийският канцлер Кристиан Щокер изрази сходна позиция. „Винаги съм казвал, че съм за диалог, за отваряне на канали за комуникация, защото всеки мир започва с диалог“, заяви той.
Украинският президент Володимир Зеленски, който участва в срещата на върха на ЕС като гост, каза, че не знае много подробности за дипломатическия контакт.
Представител на ЕС потвърди медийни информации, че през последните седмици е имало кратки контакти на дипломатическо равнище, целящи да бъдат установени канали за комуникация с Москва, но не са се водили същински разговори.
Дипломатическите отношения между Брюксел и Москва са силно обтегнати, откакто Русия първо окупира части от Украйна през 2014 г., и са замразени от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.
В съвместно изявление се казва, че лидерите на ЕС подкрепят дипломатическите усилия за прекратяване на войната на Русия в Украйна и подчертават готовността на ЕС да засили ангажимента си в това отношение.
„Европа има ключова роля в бъдещо уреждане и е готова да защити интересите си“, се казва в декларацията.
Лидерите на ЕС призовават „Русия да покаже истинска готовност за мир, да се съгласи на пълно, безусловно и незабавно спиране на огъня и да се включи в съдържателни преговори за справедлив и траен мир“.
Зеленски се присъедини към лидерите за брифинг за ситуацията на бойното поле, след като се върна в Брюксел за първи път, откакто най-видният му опонент в ЕС, бившият унгарски премиер Виктор Орбан, беше отстранен от власт по-рано тази година.
Украйна получи нова вълна от подкрепа от ЕС, след като Будапеща вдигна ветото си върху няколко инициативи – от откриването на официални преговори за присъединяване до приемането на заем от 90 милиарда евро (104,5 милиарда долара) за Киев.
Всички 27 лидери на ЕС, събрали се в Брюксел, приеха също единодушно съвместно изявление в подкрепа на Украйна за първи път от повече от година и се договориха да удължат икономическите санкции срещу Русия с 12 месеца вместо с 6 месеца.
По икономическите въпроси лидерите обсъдиха някои от най-належащите предизвикателства пред ЕС, включително отслабващата конкурентоспособност на блока и по-широки глобални теми, като трудните търговски отношения на ЕС с Китай.
Но участниците в Европейския съвет понижиха вчера очакванията за бързо присъединяване на Украйна към блока и потвърдиха, че всяко разширяване трябва да се основава на заслуги, както единодушно се договориха 27-те за първи път от повече от година, отбеляза ЕФЕ.
В текст със заключения, одобрен през първия ден от срещата на върха в Брюксел, лидерите приветстваха откриването миналия понеделник на първия блок от официалните преговори за присъединяването на Украйна и заявиха, че „очакват с интерес откриването на останалите тематични блокове в съответствие с подхода, основан на заслуги“.
В предишен проект на заключенията обаче се подчертаваше откриването на останалите преговорни блокове „възможно най-скоро“.
По този начин държавите членки охладиха възможностите за продължаване на откриването на останалите „клъстери“, за да се постигне напредък в присъединяването на Украйна през лятото, както заявиха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и украинският президент Володимир Зеленски при пристигането си на срещата на ЕС, добави ЕФЕ.
Еманюел Макрон изтъкна „поразителния“ капацитет на Украйна за производство на дронове, докато страната оказва съпротива на Русия с „храброст, която смайва“. Той заяви това вчера в интервю за телевизия „Франс 2“, няколко часа след мащабна украинска атака срещу Москва.
„Днес имаме война на дронове и в тази война украинският производствен капацитет е поразителен“, заяви френският президент.
„Украйна се съпротивлява с храброст, способност за иновации и военно производство, които смайват всички още от първия ден“, добави той.
Киев предприе вчера сутринта най-мащабната си атака с дронове срещу Москва от поне 2 години, като предизвика пожари в района около руската столица и наруши работата на основните ѝ летища.
В същото време, докато настъплението на руските сили на украинския фронт се забави значително тази година, преговорите за опит за прекратяване на конфликта остават в задънена улица, отбеляза Франс Прес.
Еманюел Макрон обаче заяви, че на срещата на Г-7 в Евиан, Франция, е имало „истинска промяна“, „истински напредък“, по-специално от страна на Съединените щати.
Доналд Тръмп, който обикновено е резервиран към подкрепата за Киев, действително заяви на тази среща на върха, че Русия „трябва да сключи споразумение“. Той каза също, че Вашингтон може да възстанови санкциите срещу руския петрол, докато цените на суровия петрол спадат след обявяването на споразумение между Иран и Съединените щати.
„Убеден съм, че президентът Тръмп ще вложи повече ангажираност, за да можем колективно да помогнем на Украйна в тези военни усилия [...] да се защитава и да защити територията си“, както и „да окажем по-голям натиск върху Русия, върху икономиката ѝ, и да я върнем на масата на преговорите“, подчерта Еманюел Макрон.
Днес лидерите на ЕС трябва да насочат вниманието си към следващия дългосрочен бюджет на блока за периода от 2028 до 2034 г., който в момента се очаква да бъде в диапазона от 1 трилион до 2 трилиона евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съветник
Коментиран от #7, #11, #12
04:46 19.06.2026
2 подстрекаване на ситуацията
Коментиран от #5
04:48 19.06.2026
3 Мир
04:48 19.06.2026
4 Факти
04:51 19.06.2026
5 Ама само
До коментар #2 от "подстрекаване на ситуацията":Според теб.
04:51 19.06.2026
6 Наистина
04:53 19.06.2026
7 Отиде и Путлер
До коментар #1 от "Съветник":И путлеровица
04:53 19.06.2026
8 Мдаа
Същото се случи и с Красний лиман, и той вече няма никакво значение, но само за укронацистите.
Останаха неосвободени само Славянск и Краматорск на около десетина километра, за да загуби и Донбас стратегическо значение.
Мдаа....руският валяк не спира своя победен ход!
Коментиран от #13
04:59 19.06.2026
9 Гинкобилоба
05:01 19.06.2026
10 Голям пердах
05:03 19.06.2026
11 пешо
До коментар #1 от "Съветник":тя вече е станала
05:04 19.06.2026
12 оня с коня
До коментар #1 от "Съветник":Гледам от рано започваш да заработваш центови сребърници за ежедневната доза. Инфалция, цени, мъка, кафевото скъпо, лепилото и то... Да не си козяшки пapцал на хранилка на днешно време...
05:07 19.06.2026
13 Даааа
До коментар #8 от "Мдаа":В Москва вали нефтен дъждец.Нефт има бензин няма.Що е то?Руски идиот разбира се.
Путлера губи и Крим,а от там и цялата СВО.
Вместо да чегърташ клавиатурата изпеи една заупокойна молитва за 1,3 милиона денацифицирани руски войници.Че още ще има .
Коментиран от #15
05:07 19.06.2026
14 голям смях
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
05:08 19.06.2026
15 голям смях
До коментар #13 от "Даааа":абе вие козяшките сополи сън не спите ли бе?
глад а? глад? галя не дава парички и от рано сте по кофите за боклук
05:09 19.06.2026
16 оня с коня
05:09 19.06.2026