Мишел Барние: Великобритания може да се върне в ЕС като запази паунда и не влиза в Шенген

Бившият главен преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние заяви в интервю за "Гардиън", че Великобритания може да си възвърне специалните условия за членство, които имаше преди напускането на блока, ако се присъедини отново към него. Барние също твърди, че на британците с всеки изминал ден става все по-ясно, че ще бъдат по-силни в Европа.

В интервю преди 10-ата годишнина от референдума за Брекзит следващата седмица Мишел Барние заяви, че не вижда никаква пречка Обединеното кралство да запази паунда и да остане извън Шенгенското пространство без паспорти, ако страната се присъедини отново.

Коментарите хвърлят сериозно съмнение върху предположенията на някои авторитетни гласове, включително полския външен министър, че Обединеното кралство може да бъде принудено да приеме по-трудни условия при повторно влизане в блока. Думите на Барние са окуражаващи за онези, които водят кампания за повторно присъединяване на Обединеното кралство към ЕС, като проучванията показват, че подкрепата за това е по-силна, когато старите условия са на масата.

Съгласно договорите на ЕС се очаква всички държави членки да се присъединят към еврозоната, с изключение на Дания, която има постоянно право на неучастие. Новите държави членки също са законово задължени да се присъединят към Шенгенското пространство без паспорти, след като изпълнят необходимите техническите и правните изисквания и изисквания за сигурност.

Барние, който остава влиятелен глас в Брюксел и беше министър-председател на Франция през 2024 г., заяви, че вярва, че Обединеното кралство ще може да си възвърне изключенията, предвид вече създадените прецеденти.

"Говоря за Шенген, говоря за единната валута: има и други държави членки, които не са в тях. Напълно възможно е да има изключения в тези области", изтъкна бившият преговарящ на ЕС.

Мишел Барние ще бъде във вторник в Лондон за конференцията "Обединеното кралство в променящата се Европа", отбелязваща десетилетието от гласуването за Брекзит.