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Мишел Барние: Великобритания може да се върне в ЕС като запази паунда и не влиза в Шенген

Мишел Барние: Великобритания може да се върне в ЕС като запази паунда и не влиза в Шенген

19 Юни, 2026 05:54, обновена 19 Юни, 2026 04:57 900 8

  • мишел барние-
  • велискобритания-
  • европейски съюз-
  • брекзит

Бившият главен преговарящ на ЕС за Брекзит смята, че Лондон може да си възвърне специалните условия за членство, ако се присъедини отново към блока

Мишел Барние: Великобритания може да се върне в ЕС като запази паунда и не влиза в Шенген - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Бившият главен преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние заяви в интервю за "Гардиън", че Великобритания може да си възвърне специалните условия за членство, които имаше преди напускането на блока, ако се присъедини отново към него. Барние също твърди, че на британците с всеки изминал ден става все по-ясно, че ще бъдат по-силни в Европа.

В интервю преди 10-ата годишнина от референдума за Брекзит следващата седмица Мишел Барние заяви, че не вижда никаква пречка Обединеното кралство да запази паунда и да остане извън Шенгенското пространство без паспорти, ако страната се присъедини отново.

Коментарите хвърлят сериозно съмнение върху предположенията на някои авторитетни гласове, включително полския външен министър, че Обединеното кралство може да бъде принудено да приеме по-трудни условия при повторно влизане в блока. Думите на Барние са окуражаващи за онези, които водят кампания за повторно присъединяване на Обединеното кралство към ЕС, като проучванията показват, че подкрепата за това е по-силна, когато старите условия са на масата.

Съгласно договорите на ЕС се очаква всички държави членки да се присъединят към еврозоната, с изключение на Дания, която има постоянно право на неучастие. Новите държави членки също са законово задължени да се присъединят към Шенгенското пространство без паспорти, след като изпълнят необходимите техническите и правните изисквания и изисквания за сигурност.

Барние, който остава влиятелен глас в Брюксел и беше министър-председател на Франция през 2024 г., заяви, че вярва, че Обединеното кралство ще може да си възвърне изключенията, предвид вече създадените прецеденти.

"Говоря за Шенген, говоря за единната валута: има и други държави членки, които не са в тях. Напълно възможно е да има изключения в тези области", изтъкна бившият преговарящ на ЕС.

Мишел Барние ще бъде във вторник в Лондон за конференцията "Обединеното кралство в променящата се Европа", отбелязваща десетилетието от гласуването за Брекзит.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 как ще запази паунда ?

    8 2 Отговор
    нали менюто било за всички едно

    Коментиран от #2

    05:02 19.06.2026

  • 2 Така

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "как ще запази паунда ?":

    както ние запазихме леврото !

    05:12 19.06.2026

  • 3 Хмм

    5 1 Отговор
    няма да се върне

    05:12 19.06.2026

  • 4 Стенли

    5 0 Отговор
    Влез излез , айде нема ннужда , ингилизите винаги се правят на тарикати , то впрочем според едно проучване ингилизите вече са малцинство в Лондон

    05:26 19.06.2026

  • 5 12343211

    2 0 Отговор
    Плащат,влизат.

    05:45 19.06.2026

  • 6 ООрана държава

    2 1 Отговор
    То ес ще се разпада след приемането на оркхайна

    05:47 19.06.2026

  • 7 Луд

    3 0 Отговор
    Украина влиза без такси защото е във воина и заеми трилиони отпадат и правилата за влизане .Ангелите Англичани се връщат но със свои правила и изисквания.Този Евросъюз ще гръмне като атомна бомба ,Няма да е като Римската империя която се е разпаднала бавно за около 200год.

    06:27 19.06.2026

  • 8 Тити

    0 0 Отговор
    Същата претоплена манджа.

    07:19 19.06.2026

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