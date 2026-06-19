Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс отмени полета си до Швейцария за подписа с Иран!

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс отмени полета си до Швейцария в петък вечерта, където трябваше да подпише меморандум с Иран, заяви говорител на Белия дом, предаде Al Jazeera.com

„Логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима и все още не е завършена. Към този момент вицепрезидентът не заминава“, се казва в изявлението.

Това развитие идва на фона на продължаващи критики от страна на Израел към споразумението и призиви от страна на Белия дом към израелското правителство да се съобрази с дипломатическите усилия на САЩ, допълва Time.

Същевременно Белият дом изрази надежда, че техническите преговори с Техеран ще започнат възможно най-скоро.

В четвъртък Ванс потвърди, че ще ръководи американската делегация в преговорите с Иран. Той отбеляза, че за уикенда е планирано пътуване до Швейцария, но времето за отпътуване на преговарящите зависи от пристигането на представители от Техеран.

Иранското външно министерство, коментирайки първоначалните планове за подписване на споразумението в Швейцария, заяви, че меморандумът вече е подписан от президентите на двете страни и няма нужда от церемония. Те обаче заявиха плановете на Иран да участва в преговорите със Съединените щати.

Иран и Съединените щати подписаха меморандум дистанционно в нощта на 18 юни, който предвижда прекратяване на военния конфликт, започнал на 28 февруари.

Според иранския външен министър Абас Арагчи, условията му предвиждат незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително израелската операция в Ливан.

Според този документ страните се ангажират да зачитат суверенитета и териториалната си цялост и да се въздържат от намеса във вътрешните си работи.

Иран се ангажира да не таксува корабите за преминаване през Ормузкия проток в продължение на 60 дни, а САЩ и техните съюзници в Близкия изток трябва да подготвят програма за възстановяване на Иран на стойност минимум 300 милиарда долара;

Вашингтон трябва да отмени санкциите срещу Техеран в рамките на срок, договорен от страните в окончателното споразумение.

Иран няма да произвежда или придобива ядрени оръжия.

Страните ще решат въпроса за ядрените материали под надзора на МААЕ.

По-рано вчера Ванс заяви, че 60-дневният период за преговори за постигане на окончателно споразумение е започнал в четвъртък.