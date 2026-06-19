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Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс отмени полета си до Швейцария за подписа с Иран!

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс отмени полета си до Швейцария за подписа с Иран!

19 Юни, 2026 05:07, обновена 19 Юни, 2026 05:17 2 360 19

  • ванс-
  • сащ-
  • иран-
  • споразумение-
  • швейцария-
  • полет

Логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима и все още не е завършена. Към този момент вицепрезидентът не заминава, се казва в изявление на Белия дом

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс отмени полета си до Швейцария за подписа с Иран! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс отмени полета си до Швейцария в петък вечерта, където трябваше да подпише меморандум с Иран, заяви говорител на Белия дом, предаде Al Jazeera.com

„Логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима и все още не е завършена. Към този момент вицепрезидентът не заминава“, се казва в изявлението.

Това развитие идва на фона на продължаващи критики от страна на Израел към споразумението и призиви от страна на Белия дом към израелското правителство да се съобрази с дипломатическите усилия на САЩ, допълва Time.

Същевременно Белият дом изрази надежда, че техническите преговори с Техеран ще започнат възможно най-скоро.

В четвъртък Ванс потвърди, че ще ръководи американската делегация в преговорите с Иран. Той отбеляза, че за уикенда е планирано пътуване до Швейцария, но времето за отпътуване на преговарящите зависи от пристигането на представители от Техеран.

Иранското външно министерство, коментирайки първоначалните планове за подписване на споразумението в Швейцария, заяви, че меморандумът вече е подписан от президентите на двете страни и няма нужда от церемония. Те обаче заявиха плановете на Иран да участва в преговорите със Съединените щати.

Иран и Съединените щати подписаха меморандум дистанционно в нощта на 18 юни, който предвижда прекратяване на военния конфликт, започнал на 28 февруари.

Според иранския външен министър Абас Арагчи, условията му предвиждат незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително израелската операция в Ливан.

Според този документ страните се ангажират да зачитат суверенитета и териториалната си цялост и да се въздържат от намеса във вътрешните си работи.

Иран се ангажира да не таксува корабите за преминаване през Ормузкия проток в продължение на 60 дни, а САЩ и техните съюзници в Близкия изток трябва да подготвят програма за възстановяване на Иран на стойност минимум 300 милиарда долара;

Вашингтон трябва да отмени санкциите срещу Техеран в рамките на срок, договорен от страните в окончателното споразумение.

Иран няма да произвежда или придобива ядрени оръжия.

Страните ще решат въпроса за ядрените материали под надзора на МААЕ.

По-рано вчера Ванс заяви, че 60-дневният период за преговори за постигане на окончателно споразумение е започнал в четвъртък.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимеен

    10 0 Отговор
    От страх

    Коментиран от #9

    05:20 19.06.2026

  • 2 Факти

    13 0 Отговор
    Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс отмени полета си до Швейцария за подписа с Иран, забравил си писалката !

    05:23 19.06.2026

  • 3 Лопата Орешник

    23 3 Отговор
    Пълен Мики Маус е тоя! Иди ми , дойди ми!! Кво ли да очакваме от наследниците на краварите и емигрантите! Тръгнали с Персия да си го мерят!! Хайде в обора!

    Коментиран от #4

    05:26 19.06.2026

  • 4 лопата с л@йна

    1 16 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    си.ква персия ве забулен

    Коментиран от #8

    05:44 19.06.2026

  • 5 хехе

    11 0 Отговор
    мошетата работят ще турят пръста на "миротвореца"

    05:59 19.06.2026

  • 6 Гориил

    8 0 Отговор
    Москва е раздразнена и недоволна от бавността на Вашингтон. Липсата на напредък все повече убеждава Кремъл, че Западът отново се опитва да заблуди Русия.

    Коментиран от #12

    06:10 19.06.2026

  • 7 Да подписваш такъв важен договор

    12 0 Отговор
    Дистанционно е все едно да правиш секс през стъкло.
    Още един удар за Тръмп!
    Браво на дипломация а на Иран!

    06:16 19.06.2026

  • 8 Лопата Орешник

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "лопата с л@йна":

    Забулена е тая където те е родила, с хартиен плик на главата е забулена!! Хайде да прочетеш една книжка , която не е Винету и тогава пак се изхождай тук, кестен!

    06:21 19.06.2026

  • 9 Американско кино

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимеен":

    Добри декори, лош сценарий...

    06:30 19.06.2026

  • 10 Българин

    7 0 Отговор
    Тоя уж се опълчи на Израел, но много бързо го вкараха в пътя! Сега вече не иска да подписва никакво споразумение, зашото не било в интерес на Израел.

    06:34 19.06.2026

  • 11 Казах ли ви, че

    3 0 Отговор
    Среща няма да има! Казах!
    Много съм умна!
    Благодаря!

    06:36 19.06.2026

  • 12 Жожи

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Не само Москва, а целия свят, вече никой не вярва на Тръмп. Лошото е, че разполага със сила.

    Коментиран от #13

    06:44 19.06.2026

  • 13 Жожи, няма сила

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Жожи":

    Която да не може да бъде овладяна!
    Дори водите на река Амурдаря и Сърдаря потекоха в обратна посака.
    САЩ е пропаганда, която започна да издиша, като спукана гума!

    06:48 19.06.2026

  • 14 Артилерист

    5 0 Отговор
    За нищо не може да се вярва на САЩ. Те са узурпатори, които се считат за предопределени да командват света. Тръмп цинично заяви, че международното право е за СЛАБАЦИ. Е, как при това да се прави с тях някакво равноправно сътрудничество? Няма в историята на търговията такъв договор, какъвто американците наложиха на България за старата си модификация самолети-плащане на милиарди наведнъж без никакви ангажименти на САЩ за доставката. Първите самолети пристигнаха след ШЕСТ ГОДИНИ и то с дефекти. А Тагарев, Шаламанов и другите от Атлантическия клуб ни проглушиха ушите колко спешно са ни нужни точно тез самолети ЗА ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ С НАТО!!!

    07:03 19.06.2026

  • 15 Иран победи

    3 0 Отговор
    сащ ще изплаща 300 мррд репарациции но с друго наименование,прохода ще се таксува под формата на различни други такси,ядрената им програма ще си продължи и няма да се откажат заявиха го...Джейди няма да ходи в Швейцария понеже иранците били готови да пращат някакви треторазрядни чиновници и излагацията за саш е голяма.

    07:04 19.06.2026

  • 16 ЕВРЕИТЕ НЕ РАЗРЕШАВАТ

    3 0 Отговор
    Войната да спре.

    Коментиран от #17

    07:06 19.06.2026

  • 17 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЕВРЕИТЕ НЕ РАЗРЕШАВАТ":

    Тъй както войнолюбците от европа не разрешават войната в украйна също да спре !!!!??!

    07:14 19.06.2026

  • 18 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Абе тия евреи големи нацисти и убийци станаха !

    07:15 19.06.2026

  • 19 Трол

    0 0 Отговор
    Ето вижте краварите,боклуци

    07:17 19.06.2026