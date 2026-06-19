САЩ убиха още трима заподозрени в наркотрафик в Тихия океан

Трима души бяха убити при американски удар по плавателен съд, за който американските военни смятат, че се използва за трафик на наркотици в Източния Тихи океан, съобщи Южното командване на САЩ.

Ударът е извършен от Съвместната оперативна група „Южно копие“ - Joint Task Force Southern Spear - по заповед на командира на Южното командване генерал Франсис Донован. Командването заяви, че разузнаването потвърждава движението на плавателния съд по „известни маршрути за трафик на наркотици“ и използването му в операции за трафик на наркотици.

„Трима мъже наркотерористи бяха убити по време на тази операция. Няма пострадали американски военнослужещи“, се казва в изявлението.

В началото на юни Южното командване на САЩ съобщи за удар по плавателен съд в Източния Пасифик, за който военните твърдят, че е свързан с трафик на наркотици. Двама мъже бяха убити.

През февруари Южното командване съобщи, че трима души са убити при подобен удар по плавателен съд, пътуващ по „известни маршрути за контрабанда на наркотици“ в Източния Пасифик.