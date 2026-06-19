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САЩ убиха още трима заподозрени в наркотрафик в Тихия океан

САЩ убиха още трима заподозрени в наркотрафик в Тихия океан

19 Юни, 2026 05:46, обновена 19 Юни, 2026 05:50 593 3

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  • сащ

При удара срещу плавателния им съд няма пострадали американски военни

САЩ убиха още трима заподозрени в наркотрафик в Тихия океан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души бяха убити при американски удар по плавателен съд, за който американските военни смятат, че се използва за трафик на наркотици в Източния Тихи океан, съобщи Южното командване на САЩ.

Ударът е извършен от Съвместната оперативна група „Южно копие“ - Joint Task Force Southern Spear - по заповед на командира на Южното командване генерал Франсис Донован. Командването заяви, че разузнаването потвърждава движението на плавателния съд по „известни маршрути за трафик на наркотици“ и използването му в операции за трафик на наркотици.

„Трима мъже наркотерористи бяха убити по време на тази операция. Няма пострадали американски военнослужещи“, се казва в изявлението.

В началото на юни Южното командване на САЩ съобщи за удар по плавателен съд в Източния Пасифик, за който военните твърдят, че е свързан с трафик на наркотици. Двама мъже бяха убити.

През февруари Южното командване съобщи, че трима души са убити при подобен удар по плавателен съд, пътуващ по „известни маршрути за контрабанда на наркотици“ в Източния Пасифик.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Еми като няма кой!

    06:31 19.06.2026

  • 3 А американския

    1 0 Отговор
    флот плава по същите маршрути и бият по конкуренцията

    06:32 19.06.2026