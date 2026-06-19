Иран: САЩ ще получат смазващ отговор, ако нарушат споразумението

Ако САЩ нарушат споразумението с Иран или отправят прекомерни искания, Техеран ще отговори със „смазващ отговор“, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

„Веднъж те бяха ударени през лицето във война. И ако искат да тръгнат по същия път отново, ще бъдат ударени още по-силно“, написа той в социалните мрежи.

Той добави, че настоящата отговорност на Иран е да прилага и спазва условията на споразумението.

По-рано върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че първоначално е имал различно мнение относно подписването на меморандума между САЩ и Иран, но по-късно е дал разрешение на президента Масуд Пезешкиан, след като последният го е уверил в защитата на иранската нация. Той добави, че Техеран сега ще изчака изпълнението на условията на меморандума, „ясно е обаче, че бъдещите преговори няма да означават приемане на гледната точка на врага“.

В нощта на 18 юни Съединените щати и Иран подписаха дистанционно меморандум, който предвижда прекратяване на конфликта, график за вдигане на блокадата и възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток. По-късно Централното командване на САЩ потвърди, че военноморската блокада на иранските пристанища и кораби е вдигната. Подписването на документа даде началото на 60-дневно прекратяване на огъня, по време на което страните ще продължат преговорите за окончателно споразумение.

Подписите си под споразумението сложиха президентът на САЩ Доналд Тръмп и иранският президент Пезешкиан. Последният публикува текста на меморандума от 14 точки на страницата си във Facebook.