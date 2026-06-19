Иран: САЩ ще получат смазващ отговор, ако нарушат споразумението

Ако САЩ нарушат споразумението с Иран или отправят прекомерни искания, Техеран ще отговори със „смазващ отговор“, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.
„Веднъж те бяха ударени през лицето във война. И ако искат да тръгнат по същия път отново, ще бъдат ударени още по-силно“, написа той в социалните мрежи.
Той добави, че настоящата отговорност на Иран е да прилага и спазва условията на споразумението.
По-рано върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че първоначално е имал различно мнение относно подписването на меморандума между САЩ и Иран, но по-късно е дал разрешение на президента Масуд Пезешкиан, след като последният го е уверил в защитата на иранската нация. Той добави, че Техеран сега ще изчака изпълнението на условията на меморандума, „ясно е обаче, че бъдещите преговори няма да означават приемане на гледната точка на врага“.
В нощта на 18 юни Съединените щати и Иран подписаха дистанционно меморандум, който предвижда прекратяване на конфликта, график за вдигане на блокадата и възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток. По-късно Централното командване на САЩ потвърди, че военноморската блокада на иранските пристанища и кораби е вдигната. Подписването на документа даде началото на 60-дневно прекратяване на огъня, по време на което страните ще продължат преговорите за окончателно споразумение.
Подписите си под споразумението сложиха президентът на САЩ Доналд Тръмп и иранският президент Пезешкиан. Последният публикува текста на меморандума от 14 точки на страницата си във Facebook.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мая Александрова Непокорна България
📃Направиха го с нарочна декларация за 50 дни от управлението. Прочете я на брайл незрящият депутат Иван Янев. Симпатичен човек. Защо Янев, който е редови депутат, прави отчета, а не председателят на групата Витанов, както е редно. Или поне някой от тримата заместници.
💞Янев заяви, че още първите дни управляващите подали ръка на опозицията и сега благодарят на тези, които са поели тази ръка.
💍Само една формация гласува всичко заедно с ПБ от началото на парламента и това е ДПС-Ново начало. И в зала, и в комисии. Като годеници са. Подкрепят се за всичко. На второ място е ГЕРБ.
Други поели "ръката" няма!
💋Преди месец прогресистите говореха, че това било непоискана подкрепа. Днес благодарят за нея! Бракът е консумиран. И официален. Честито на печелившите. Моделът не се разгради, а се разшири.
Коментиран от #4, #7
06:08 19.06.2026
2 12343211
06:10 19.06.2026
3 Kaлпазанин
06:23 19.06.2026
4 Ало, Майче
До коментар #1 от "Мая Александрова Непокорна България":Ще вземеш мсй хляба на факти с такива комункета...
06:23 19.06.2026
5 Жан Бойко
06:36 19.06.2026
6 Ще го наруши, бас хващам
06:41 19.06.2026
7 хахаха
До коментар #1 от "Мая Александрова Непокорна България":🌽💀🌽🌽🌽👃👃👃👃👃👃🐷🐷🎃🎃🤑🤑🤑
07:00 19.06.2026