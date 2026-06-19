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Иран: САЩ ще получат смазващ отговор, ако нарушат споразумението

Иран: САЩ ще получат смазващ отговор, ако нарушат споразумението

19 Юни, 2026 06:01, обновена 19 Юни, 2026 06:06 1 066 7

  • мохамед галибаф-
  • иран-
  • сащ-
  • споразумение

Веднъж те бяха ударени през лицето във война. И ако искат да тръгнат по същия път отново, ще бъдат ударени още по-силно, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф

Иран: САЩ ще получат смазващ отговор, ако нарушат споразумението - 1
Мохамед Галибаф, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ако САЩ нарушат споразумението с Иран или отправят прекомерни искания, Техеран ще отговори със „смазващ отговор“, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

„Веднъж те бяха ударени през лицето във война. И ако искат да тръгнат по същия път отново, ще бъдат ударени още по-силно“, написа той в социалните мрежи.

Той добави, че настоящата отговорност на Иран е да прилага и спазва условията на споразумението.

По-рано върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че първоначално е имал различно мнение относно подписването на меморандума между САЩ и Иран, но по-късно е дал разрешение на президента Масуд Пезешкиан, след като последният го е уверил в защитата на иранската нация. Той добави, че Техеран сега ще изчака изпълнението на условията на меморандума, „ясно е обаче, че бъдещите преговори няма да означават приемане на гледната точка на врага“.

В нощта на 18 юни Съединените щати и Иран подписаха дистанционно меморандум, който предвижда прекратяване на конфликта, график за вдигане на блокадата и възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток. По-късно Централното командване на САЩ потвърди, че военноморската блокада на иранските пристанища и кораби е вдигната. Подписването на документа даде началото на 60-дневно прекратяване на огъня, по време на което страните ще продължат преговорите за окончателно споразумение.

Подписите си под споразумението сложиха президентът на САЩ Доналд Тръмп и иранският президент Пезешкиан. Последният публикува текста на меморандума от 14 точки на страницата си във Facebook.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мая Александрова Непокорна България

    2 7 Отговор
    Прогресистите благодариха официално на ДПС-НН за подкрепата от парламентарната трибуна.

    📃Направиха го с нарочна декларация за 50 дни от управлението. Прочете я на брайл незрящият депутат Иван Янев. Симпатичен човек. Защо Янев, който е редови депутат, прави отчета, а не председателят на групата Витанов, както е редно. Или поне някой от тримата заместници.

    💞Янев заяви, че още първите дни управляващите подали ръка на опозицията и сега благодарят на тези, които са поели тази ръка.

    💍Само една формация гласува всичко заедно с ПБ от началото на парламента и това е ДПС-Ново начало. И в зала, и в комисии. Като годеници са. Подкрепят се за всичко. На второ място е ГЕРБ.
    Други поели "ръката" няма!

    💋Преди месец прогресистите говореха, че това било непоискана подкрепа. Днес благодарят за нея! Бракът е консумиран. И официален. Честито на печелившите. Моделът не се разгради, а се разшири.

    Коментиран от #4, #7

    06:08 19.06.2026

  • 2 12343211

    4 1 Отговор
    Примирие,трънки.

    06:10 19.06.2026

  • 3 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Някои от аудиторията сега разбра ли как се защитава родина ,ценности и култура ,недопускане на англосаксии на земята си ,в либерастията няма такова нещо като патриотизъм

    06:23 19.06.2026

  • 4 Ало, Майче

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мая Александрова Непокорна България":

    Ще вземеш мсй хляба на факти с такива комункета...

    06:23 19.06.2026

  • 5 Жан Бойко

    2 1 Отговор
    Браво Иран! Вие победихте !

    06:36 19.06.2026

  • 6 Ще го наруши, бас хващам

    3 1 Отговор
    САЩ са драка, а Тръмп се е закачил за нея и отърване няма!

    06:41 19.06.2026

  • 7 хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мая Александрова Непокорна България":

    🌽💀🌽🌽🌽👃👃👃👃👃👃🐷🐷🎃🎃🤑🤑🤑

    07:00 19.06.2026

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