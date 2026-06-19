Куба подготвя мащабни икономически реформи за либерализиране на пазара

Куба обяви планове за провеждането на мащабни икономически реформи, насочени към либерализиране на икономиката на страната. Премиерът на Острова на свободата Мануел Мареро представи пред депутатите пакет от 176 мерки, които целят да стимулират икономическата активност и да създадат нови възможности за развитие. Информацията беше разпространена от ДПА, цитирана от News.bg.
По време на специална сесия на Народното събрание, проведена в четвъртък, Мареро подчерта, че предлаганите промени не представляват отказ от социалистическия модел на развитие. Според него реформите не са насочени към демонтиране на съществуващата система, а са необходими за нейното съхраняване и адаптиране към настоящите икономически условия.
„Мерките не означават отказ от изграждането на социализма, а са предпоставка за неговото запазване“, заяви кубинският премиер при представянето на реформаторския пакет.
Сред най-съществените предложения е разрешението кубинските граждани да притежават повече от една компания. Предвижда се също легализиране на частни банки и допускане на чуждестранни инвестиции в частния сектор - стъпки, които представляват значително разширяване на възможностите за предприемачество и капиталови вложения в страната.
Планираните промени обхващат и ключови отрасли на икономиката, включително селското стопанство и туризма. Правителството възнамерява да предприеме мерки за преструктуриране на държавния апарат с цел подобряване на ефективността и управлението на икономическите процеси.
Особено внимание се отделя на туристическия сектор, който беше сериозно засегнат от поредица от американски санкции. Кубинските власти планират да открият нови възможности за бизнес и инвестиции в сфери, които до момента са били силно ограничени за частна инициатива. Сред посочените райони са старата част на Хавана и островната верига Лос Кайос, които са сред важните туристически дестинации на страната.
Реформите предвиждат и разширяване на правата на частния сектор по отношение на недвижимите имоти. На частните лица ще бъде позволено свободно да купуват и продават жилища. Освен това ще стане възможно както кубински, така и чуждестранни инвеститори да придобиват акции в държавни компании. На този етап обаче не е уточнено кои конкретни предприятия ще бъдат включени в тази схема.
Предложенията идват на фона на засилен икономически натиск от страна на Съединените щати. През последните месеци правителството на Съединени американски щати въведе нови санкции срещу Куба с цел да насърчи политически и икономически промени на острова.
Засега остава неясно дали внесените за обсъждане в парламента мерки ще бъдат достатъчни, за да отговорят на изискванията на Вашингтон и дали биха могли да окажат влияние върху бъдещото развитие на отношенията между двете държави.
Отношенията между Вашингтон и Хавана остават напрегнати от десетилетия. Тяхното обтягане започва след революцията от 1959 г., водена от Фидел Кастро, която поставя началото на продължителен период на политически и икономически противопоставяния между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
В Русия също подготвяме до 2030г да спрем изцяло интернета, топлата вода и бензина.
За руснака само кокали и смърт на фронта.
Запомнете го таваришчи ☝️😄
Коментиран от #2
08:04 19.06.2026
2 Слабоумно оземпиче платено в шекели
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Запомни, че нищо от болните ви ивомирчевски мокри сънища не е реалност.
08:07 19.06.2026
3 Хм Хм
08:09 19.06.2026
4 Герги
08:09 19.06.2026
5 Руснак без крак...
Коментиран от #12
08:10 19.06.2026
6 Даа!
Коментиран от #19, #20
08:13 19.06.2026
7 Скоро и вие,ще...
08:16 19.06.2026
8 В Киев за три дни
08:17 19.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #5 от "Руснак без крак...":Се карат друг път, бензина нет !!!
Освен ако България не почне изнася за Русия 😄
08:30 19.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 гост
08:31 19.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Обективно
08:36 19.06.2026
19 Ха ха
До коментар #6 от "Даа!":По добре гладни и мизерни, но горди комунисти.
08:39 19.06.2026
20 Хм Хм
До коментар #6 от "Даа!":Най-вероятно ще се случи това, което казваш. Затова трябва нещо, което не стана нито в България, нито в Русия - Лустрация. Иначе трябва да се подготвят за 50-100 години преход.
08:42 19.06.2026
21 Чепо
08:44 19.06.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И КУБИНЦИТЕ ЩЕ ДОКАРАТ МОДЕЛА
ПЕЕВСКИ - САМИ ДЖЕВЖЕТ ЧАКЪРОВ НА 30 ГОДИНИ ИМА 60 ФОТОВОЛТАИЧНИ КОМПАНИИ :)
И ФИРМИ ДЪРЖАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
08:56 19.06.2026