Куба подготвя мащабни икономически реформи за либерализиране на пазара

Куба обяви планове за провеждането на мащабни икономически реформи, насочени към либерализиране на икономиката на страната. Премиерът на Острова на свободата Мануел Мареро представи пред депутатите пакет от 176 мерки, които целят да стимулират икономическата активност и да създадат нови възможности за развитие. Информацията беше разпространена от ДПА, цитирана от News.bg.

По време на специална сесия на Народното събрание, проведена в четвъртък, Мареро подчерта, че предлаганите промени не представляват отказ от социалистическия модел на развитие. Според него реформите не са насочени към демонтиране на съществуващата система, а са необходими за нейното съхраняване и адаптиране към настоящите икономически условия.

„Мерките не означават отказ от изграждането на социализма, а са предпоставка за неговото запазване“, заяви кубинският премиер при представянето на реформаторския пакет.

Сред най-съществените предложения е разрешението кубинските граждани да притежават повече от една компания. Предвижда се също легализиране на частни банки и допускане на чуждестранни инвестиции в частния сектор - стъпки, които представляват значително разширяване на възможностите за предприемачество и капиталови вложения в страната.

Планираните промени обхващат и ключови отрасли на икономиката, включително селското стопанство и туризма. Правителството възнамерява да предприеме мерки за преструктуриране на държавния апарат с цел подобряване на ефективността и управлението на икономическите процеси.

Особено внимание се отделя на туристическия сектор, който беше сериозно засегнат от поредица от американски санкции. Кубинските власти планират да открият нови възможности за бизнес и инвестиции в сфери, които до момента са били силно ограничени за частна инициатива. Сред посочените райони са старата част на Хавана и островната верига Лос Кайос, които са сред важните туристически дестинации на страната.

Реформите предвиждат и разширяване на правата на частния сектор по отношение на недвижимите имоти. На частните лица ще бъде позволено свободно да купуват и продават жилища. Освен това ще стане възможно както кубински, така и чуждестранни инвеститори да придобиват акции в държавни компании. На този етап обаче не е уточнено кои конкретни предприятия ще бъдат включени в тази схема.

Предложенията идват на фона на засилен икономически натиск от страна на Съединените щати. През последните месеци правителството на Съединени американски щати въведе нови санкции срещу Куба с цел да насърчи политически и икономически промени на острова.

Засега остава неясно дали внесените за обсъждане в парламента мерки ще бъдат достатъчни, за да отговорят на изискванията на Вашингтон и дали биха могли да окажат влияние върху бъдещото развитие на отношенията между двете държави.

Отношенията между Вашингтон и Хавана остават напрегнати от десетилетия. Тяхното обтягане започва след революцията от 1959 г., водена от Фидел Кастро, която поставя началото на продължителен период на политически и икономически противопоставяния между двете страни.