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Куба подготвя мащабни икономически реформи за либерализиране на пазара

Куба подготвя мащабни икономически реформи за либерализиране на пазара

19 Юни, 2026 07:56 931 22

  • куба-
  • икономика-
  • реформи-
  • пазар

Правителството предлага 176 мерки, включващи повече права за частния сектор и нови възможности за инвестиции

Куба подготвя мащабни икономически реформи за либерализиране на пазара - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Куба обяви планове за провеждането на мащабни икономически реформи, насочени към либерализиране на икономиката на страната. Премиерът на Острова на свободата Мануел Мареро представи пред депутатите пакет от 176 мерки, които целят да стимулират икономическата активност и да създадат нови възможности за развитие. Информацията беше разпространена от ДПА, цитирана от News.bg.

По време на специална сесия на Народното събрание, проведена в четвъртък, Мареро подчерта, че предлаганите промени не представляват отказ от социалистическия модел на развитие. Според него реформите не са насочени към демонтиране на съществуващата система, а са необходими за нейното съхраняване и адаптиране към настоящите икономически условия.

„Мерките не означават отказ от изграждането на социализма, а са предпоставка за неговото запазване“, заяви кубинският премиер при представянето на реформаторския пакет.

Сред най-съществените предложения е разрешението кубинските граждани да притежават повече от една компания. Предвижда се също легализиране на частни банки и допускане на чуждестранни инвестиции в частния сектор - стъпки, които представляват значително разширяване на възможностите за предприемачество и капиталови вложения в страната.

Планираните промени обхващат и ключови отрасли на икономиката, включително селското стопанство и туризма. Правителството възнамерява да предприеме мерки за преструктуриране на държавния апарат с цел подобряване на ефективността и управлението на икономическите процеси.

Особено внимание се отделя на туристическия сектор, който беше сериозно засегнат от поредица от американски санкции. Кубинските власти планират да открият нови възможности за бизнес и инвестиции в сфери, които до момента са били силно ограничени за частна инициатива. Сред посочените райони са старата част на Хавана и островната верига Лос Кайос, които са сред важните туристически дестинации на страната.

Реформите предвиждат и разширяване на правата на частния сектор по отношение на недвижимите имоти. На частните лица ще бъде позволено свободно да купуват и продават жилища. Освен това ще стане възможно както кубински, така и чуждестранни инвеститори да придобиват акции в държавни компании. На този етап обаче не е уточнено кои конкретни предприятия ще бъдат включени в тази схема.

Предложенията идват на фона на засилен икономически натиск от страна на Съединените щати. През последните месеци правителството на Съединени американски щати въведе нови санкции срещу Куба с цел да насърчи политически и икономически промени на острова.

Засега остава неясно дали внесените за обсъждане в парламента мерки ще бъдат достатъчни, за да отговорят на изискванията на Вашингтон и дали биха могли да окажат влияние върху бъдещото развитие на отношенията между двете държави.

Отношенията между Вашингтон и Хавана остават напрегнати от десетилетия. Тяхното обтягане започва след революцията от 1959 г., водена от Фидел Кастро, която поставя началото на продължителен период на политически и икономически противопоставяния между двете страни.


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    18 7 Отговор
    Не само Куба, не само....
    В Русия също подготвяме до 2030г да спрем изцяло интернета, топлата вода и бензина.
    За руснака само кокали и смърт на фронта.
    Запомнете го таваришчи ☝️😄

    Коментиран от #2

    08:04 19.06.2026

  • 2 Слабоумно оземпиче платено в шекели

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Запомни, че нищо от болните ви ивомирчевски мокри сънища не е реалност.

    08:07 19.06.2026

  • 3 Хм Хм

    16 3 Отговор
    Не бе, стойте си със социализма, хората по цял ден разправят колко било хубаво...

    08:09 19.06.2026

  • 4 Герги

    18 1 Отговор
    Закостенели дебели управлечески кратуни са в Куба.Оправете си отношенията със САЩ и острова ще разцъфне.Видя се до къде Ви доката КомунизЪма...Заради шепа хора,страдат милиони..

    08:09 19.06.2026

  • 5 Руснак без крак...

    20 1 Отговор
    Скоро в Русия се карат същите 80-годишни Чайки, като тази на снимката 😆

    Коментиран от #12

    08:10 19.06.2026

  • 6 Даа!

    2 8 Отговор
    И тези ги подготвят за бобслея,по изпитания модел.Перфектно проработил у нас,и бившия СССР.Една шепа мултимилиардери,няколко хиляди милионери и останалото в киреча: Жрици,обслужващ персонал в хотели,ресторанти,казина( Лас Вегас ще диша прахта на Куба).Останалите на полето: захарна тръстика,тютюн.

    Коментиран от #19, #20

    08:13 19.06.2026

  • 7 Скоро и вие,ще...

    3 9 Отговор
    ...потънете в блаГата(да не кажа блаТата...) на ,,Евро-Атлантическите Ценности!"...😃!

    08:16 19.06.2026

  • 8 В Киев за три дни

    9 2 Отговор
    КумунизмЪ Умре!!!

    08:17 19.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майор Деянов, на всеки километър

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Руснак без крак...":

    Се карат друг път, бензина нет !!!
    Освен ако България не почне изнася за Русия 😄

    08:30 19.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 гост

    1 0 Отговор
    Много си проЗд...

    08:31 19.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Обективно

    0 2 Отговор
    Това звучи като западна едеощина дано да е поредния пропаганден кйорфишек.

    08:36 19.06.2026

  • 19 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даа!":

    По добре гладни и мизерни, но горди комунисти.

    08:39 19.06.2026

  • 20 Хм Хм

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даа!":

    Най-вероятно ще се случи това, което казваш. Затова трябва нещо, което не стана нито в България, нито в Русия - Лустрация. Иначе трябва да се подготвят за 50-100 години преход.

    08:42 19.06.2026

  • 21 Чепо

    2 0 Отговор
    Комунизмът отново не сработи , е нищо да пробват отначало.Няколко млрд. заем от Световната Банка са добър старт...

    08:44 19.06.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ХАХА,
    И КУБИНЦИТЕ ЩЕ ДОКАРАТ МОДЕЛА
    ПЕЕВСКИ - САМИ ДЖЕВЖЕТ ЧАКЪРОВ НА 30 ГОДИНИ ИМА 60 ФОТОВОЛТАИЧНИ КОМПАНИИ :)
    И ФИРМИ ДЪРЖАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

    08:56 19.06.2026