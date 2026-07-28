Заместник-председателят на тайванския парламент призова за по-тесни отношения с Канада

Заместник-председателят на Законодателния юан Джони Чанг призова за по-тесни отношения между Тайван и Канада по време на среща по-рано миналата седмица с гостуваща делегация от канадски учени и представители на аналитични центрове.

Чанг заяви, че Тайван и Канада споделят основни ценности като демокрацията, свободата, върховенството на закона и правата на човека, както и че двата народа отдавна поддържат близки връзки, съобщи Законодателният юан.

Освен общите демократични ценности, Тайван и Канада развиват все по-тесни икономически и търговски отношения, като двустранната търговия е продължила да нараства и през миналата година, посочи Чанг. Той изрази надежда, че двете страни ще разширят сътрудничеството си в области като технологиите и образованието.

Чанг благодари на Канада за дългогодишната ѝ подкрепа за Тайван, особено за нейните многократни призиви за пълноценно участие на Тайван в международни организации, както и за загрижеността ѝ за мира и стабилността в Тайванския проток.

Директорът на Канадския институт за лидерство „Палмър“ Джефри Франсис Колинс, който ръководеше делегацията, заяви, че Тайван и Канада споделят утвърдени общи ценности като демокрацията и свободата. По думите на Колинс по време на посещението делегацията е обменила мнения с тайванските си партньори относно задълбочаването на сътрудничеството в областта на образованието, икономиката, отбраната и сигурността.