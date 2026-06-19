Новини
Свят »
Израел »
Израел нанесе нови удари по позиции на „Хизбула“ в Южен Ливан

Израел нанесе нови удари по позиции на „Хизбула“ в Южен Ливан

19 Юни, 2026 09:57 622 8

  • хизбула-
  • южен ливан-
  • израел-
  • позиции-
  • удари

ЦАХАЛ заяви, че операциите ще продължат, докато ливанската агенция съобщава за 15 загинали

Израел нанесе нови удари по позиции на „Хизбула“ в Южен Ливан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че през изминалата нощ са нанесли удари по бойци и инфраструктура на Хизбула в няколко района на Южен Ливан. От израелската армия посочиха, че военните действия ще продължат и през следващите часове и дни, като целта е да бъдат поразени обекти и структури, свързани с организацията, предава БТА.

Според изявлението на ЦАХАЛ атаките са предприети в отговор на многократни нарушения на действащото примирие от страна на „Хизбула“. Израелските военни подчертаха, че разглеждат тези действия като необходима мярка за гарантиране на сигурността и за предотвратяване на по-нататъшни заплахи по северната граница на страната.

Междувременно Национална информационна агенция на Ливан съобщи, че при израелските въздушни удари в Южен Ливан са загинали 15 души. Към момента не са предоставени допълнителни подробности относно самоличността на жертвите или точните места на ударите.

Информацията за новите израелски атаки идва на фона на усложнената обстановка в Близкия изток и нарастващото напрежение в региона. Военните действия съвпадат и с новината, че планираните преговори между Иран и Съединени американски щати в Швейцария са били отложени.

Очакваше се разговорите да бъдат насочени към търсене на възможности за намаляване на напрежението и прекратяване на военните действия в региона. Отлагането на срещата обаче поражда допълнителни въпроси относно перспективите за дипломатическо решение на кризата.

На този етап няма информация кога преговорите между Иран и Съединените щати ще бъдат подновени. Същевременно продължаващите удари в Южен Ливан показват, че напрежението между Израел и „Хизбула“ остава високо, а рискът от по-широка регионална ескалация продължава да бъде сериозен фактор за сигурността в Близкия изток.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Мирните преговори с Иран се провалиха.

    09:59 19.06.2026

  • 2 ЕВРЕИТЕ

    13 3 Отговор
    Крадат земята на Ливан.

    10:01 19.06.2026

  • 3 Евреите

    7 9 Отговор
    Диктуват играта.

    10:11 19.06.2026

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    4 3 Отговор
    Чершафите пак кафеви

    10:22 19.06.2026

  • 5 продажници бизбожници

    4 3 Отговор
    И аз утре влизам в двора и къщата на комшията и почвам да се отбранявам от него каго трепа като куче?

    Схванахте ли продажници мръсни?

    Коментиран от #6

    10:26 19.06.2026

  • 6 Данко

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "продажници бизбожници":

    Ами влез при съседа - какво чакаш?
    Ама не ти стиска - диванна копейка с чалма.

    Коментиран от #7

    10:33 19.06.2026

  • 7 Улав

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко":

    Не те слуша главата

    10:38 19.06.2026

  • 8 гошо

    0 0 Отговор
    Евреите са крадци,лъжци и убийци,а художника се оказа 100% прав за тях.

    11:11 19.06.2026