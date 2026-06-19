Израел нанесе нови удари по позиции на „Хизбула“ в Южен Ливан

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че през изминалата нощ са нанесли удари по бойци и инфраструктура на Хизбула в няколко района на Южен Ливан. От израелската армия посочиха, че военните действия ще продължат и през следващите часове и дни, като целта е да бъдат поразени обекти и структури, свързани с организацията, предава БТА.

Според изявлението на ЦАХАЛ атаките са предприети в отговор на многократни нарушения на действащото примирие от страна на „Хизбула“. Израелските военни подчертаха, че разглеждат тези действия като необходима мярка за гарантиране на сигурността и за предотвратяване на по-нататъшни заплахи по северната граница на страната.

Междувременно Национална информационна агенция на Ливан съобщи, че при израелските въздушни удари в Южен Ливан са загинали 15 души. Към момента не са предоставени допълнителни подробности относно самоличността на жертвите или точните места на ударите.

Информацията за новите израелски атаки идва на фона на усложнената обстановка в Близкия изток и нарастващото напрежение в региона. Военните действия съвпадат и с новината, че планираните преговори между Иран и Съединени американски щати в Швейцария са били отложени.

Очакваше се разговорите да бъдат насочени към търсене на възможности за намаляване на напрежението и прекратяване на военните действия в региона. Отлагането на срещата обаче поражда допълнителни въпроси относно перспективите за дипломатическо решение на кризата.

На този етап няма информация кога преговорите между Иран и Съединените щати ще бъдат подновени. Същевременно продължаващите удари в Южен Ливан показват, че напрежението между Израел и „Хизбула“ остава високо, а рискът от по-широка регионална ескалация продължава да бъде сериозен фактор за сигурността в Близкия изток.