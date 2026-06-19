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Франция настоява за роля в преговорите за ядрената програма на Иран

Франция настоява за роля в преговорите за ядрената програма на Иран

19 Юни, 2026 11:36 578 14

  • иран-
  • франция-
  • ядрена програма-
  • преговори-
  • санкции

Париж поставя условие за санкциите и иска разширяване на обсъжданията към ракетната програма и регионалното влияние на Техеран

Франция настоява за роля в преговорите за ядрената програма на Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция заяви, че иска да участва в преговорите относно ядрената програма на Иран и че няма да подкрепи отмяна на санкциите на ООН, ако не бъде удовлетворена от условията на бъдещото окончателно споразумение. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Баро подчерта, че като постоянен член на Съвет за сигурност на ООН с право на вето, Франция ще има ключова роля при всяко решение за евентуално отменяне на санкции. Той заяви, че това няма да се случи без одобрението на Париж, ако условията не бъдат изпълнени.

Френският външен министър посочи още, че стабилност в региона не може да бъде постигната, ако преговорите между Съединени американски щати и Иран не обхванат и иранската програма за балистични ракети, както и подкрепата на Техеран за негови регионални съюзници и въоръжени групировки.

Според Баро санкциите на ООН, наложени срещу Иран, могат да бъдат отменени само в замяна на значителни отстъпки от страна на иранските власти и при ясно дефинирано окончателно споразумение. Той подчерта, че Франция ще настоява за сериозни гаранции преди да подкрепи подобна стъпка.

Преговорният процес, договорен между САЩ и Иран, предвижда разговорите по ядрената програма да се проведат в рамките на следващите 60 дни, като крайният резултат трябва да бъде одобрен от Съвета за сигурност на ООН.

Европейските държави изразяват опасения, че текущият американски преговорен подход може да не доведе до достатъчно устойчиво споразумение. Според тях съществува риск ядрената програма на Иран и въпросите, свързани с балистичните ракети, да останат нерешени, което би довело до нова дипломатическа безизходица.

Франция, заедно с Великобритания и Германия, настоява да участва по-активно в предстоящите преговори, след като в последните етапи е била частично изолирана от процеса. Трите европейски държави имат дългогодишна роля в преговорите, започнали още през 2003 г., които по-късно доведоха до споразумението от 2015 г. за ограничаване на ядрената програма на Иран в замяна на облекчаване на санкциите.

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп по време на първия си мандат изтегли страната от това споразумение, което допълнително усложни международните усилия за контрол върху иранската ядрена програма.

Франция подчертава, че целта ѝ е да се постигнат значителни отстъпки от Иран и да се наложи по-широка промяна в поведението на страната, като същевременно се гарантира, че европейските държави ще останат ключов фактор в решаването на кризата.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Микрончо е на всяка

    13 0 Отговор
    манджа мерудия.
    Такъв иска да бъде и в преговорите с Русия.
    Много му се иска ама не му стиска.
    Страх го е от ,, бабет ,,.

    11:39 19.06.2026

  • 2 Макарон

    11 0 Отговор
    Бриджит ме шамароса и ми заповяда да участвам.

    11:42 19.06.2026

  • 3 Анонимен

    3 0 Отговор
    И аз искам!

    Коментиран от #7

    11:42 19.06.2026

  • 4 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    7 0 Отговор
    Френските мннт.4ии откога взеха да се броят и за международен фактор ?

    11:48 19.06.2026

  • 5 Е , едно е да искаш

    6 0 Отговор
    Друго и да стане
    Бабата вече е слаба

    11:48 19.06.2026

  • 6 Някой

    5 0 Отговор
    Интересно като какви ще участвате? Определено може да ви се отреди роялта на почистващ персонал на залата за преговори. Друго - не.

    11:52 19.06.2026

  • 7 И аз искам

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    но не и да ме шамашамарят сутрин обед и вечер. Виж ако е нещо до 20....23 години може.

    11:55 19.06.2026

  • 8 И тоя е от широките

    2 0 Отговор
    ама не социалисти.

    11:58 19.06.2026

  • 9 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    след като Нигер се измъкна от лапите им франсетата се опитват да "наваксат" загубата от доставката на уран ......защо да не опитат от Иран ......да ама не
    ианките също имат мераци за таа стока

    11:59 19.06.2026

  • 10 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Когато Тръмп искаше помощ от вас ,тогава не искахте да участвате,но сега драпате за баницата....

    12:04 19.06.2026

  • 11 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА

    4 0 Отговор
    Тия пак се бутат при преговорите. Смешници.

    12:14 19.06.2026

  • 12 Защо не?

    1 0 Отговор
    Франсетата могат да сервират напитките на преговарящите!

    12:21 19.06.2026

  • 13 Я гледай, ти

    0 0 Отговор
    Франция каква се опитва да го играе в момента. Ясно е, че има интереси, но реално тя нищо не направи за да предотврати или да спре този конфликт. Явно държи ирански пари, които или са похарчени или са затворени в инвестиции и сега се чуди как да не ги върне.

    12:56 19.06.2026

  • 14 Неграмотници

    0 0 Отговор
    "Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп". А сегашният как ли се казва?

    12:59 19.06.2026

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