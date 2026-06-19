Франция настоява за роля в преговорите за ядрената програма на Иран

Франция заяви, че иска да участва в преговорите относно ядрената програма на Иран и че няма да подкрепи отмяна на санкциите на ООН, ако не бъде удовлетворена от условията на бъдещото окончателно споразумение. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Баро подчерта, че като постоянен член на Съвет за сигурност на ООН с право на вето, Франция ще има ключова роля при всяко решение за евентуално отменяне на санкции. Той заяви, че това няма да се случи без одобрението на Париж, ако условията не бъдат изпълнени.

Френският външен министър посочи още, че стабилност в региона не може да бъде постигната, ако преговорите между Съединени американски щати и Иран не обхванат и иранската програма за балистични ракети, както и подкрепата на Техеран за негови регионални съюзници и въоръжени групировки.

Според Баро санкциите на ООН, наложени срещу Иран, могат да бъдат отменени само в замяна на значителни отстъпки от страна на иранските власти и при ясно дефинирано окончателно споразумение. Той подчерта, че Франция ще настоява за сериозни гаранции преди да подкрепи подобна стъпка.

Преговорният процес, договорен между САЩ и Иран, предвижда разговорите по ядрената програма да се проведат в рамките на следващите 60 дни, като крайният резултат трябва да бъде одобрен от Съвета за сигурност на ООН.

Европейските държави изразяват опасения, че текущият американски преговорен подход може да не доведе до достатъчно устойчиво споразумение. Според тях съществува риск ядрената програма на Иран и въпросите, свързани с балистичните ракети, да останат нерешени, което би довело до нова дипломатическа безизходица.

Франция, заедно с Великобритания и Германия, настоява да участва по-активно в предстоящите преговори, след като в последните етапи е била частично изолирана от процеса. Трите европейски държави имат дългогодишна роля в преговорите, започнали още през 2003 г., които по-късно доведоха до споразумението от 2015 г. за ограничаване на ядрената програма на Иран в замяна на облекчаване на санкциите.

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп по време на първия си мандат изтегли страната от това споразумение, което допълнително усложни международните усилия за контрол върху иранската ядрена програма.

Франция подчертава, че целта ѝ е да се постигнат значителни отстъпки от Иран и да се наложи по-широка промяна в поведението на страната, като същевременно се гарантира, че европейските държави ще останат ключов фактор в решаването на кризата.