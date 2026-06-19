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Техеран: Преминаването през Ормузкия проток ще бъде безплатно! Поне през следващите 60 дни

Техеран: Преминаването през Ормузкия проток ще бъде безплатно! Поне през следващите 60 дни

19 Юни, 2026 18:47 634 8

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Съветът добави, че Иран ще предприеме всички мерки за разминиране на Ормузкия проток в съответствие с меморандума, сключен със Съединените щати

Техеран: Преминаването през Ормузкия проток ще бъде безплатно! Поне през следващите 60 дни - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран няма да изисква такси за услуги в Ормузкия проток в продължение на 60 дни и ще покрие всички разходи. Това беше обявено от Висшия съвет за национална сигурност на страната на 18 юни, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

''В съответствие с Меморандума за разбирателство от Исламабад, на кандидатите няма да се начисляват такси в продължение на 60 дни и всички свързани с това разходи ще бъдат покрити от правителството на Ислямска република Иран'', се казва в изявлението.

В него се отбелязва, че всички плавателни съдове, желаещи да преминат през Ормузкия проток, все още са длъжни да подават заявления до Иранската служба за сигурност в Персийския залив (PGSA), но всички заявления ще бъдат обработени своевременно.

Съветът добави, че Иран ще предприеме всички мерки за разминиране на Ормузкия проток в съответствие с меморандума, сключен със Съединените щати.

''По отношение на други въпроси, включително разминирането, ще бъдат взети необходимите мерки в съответствие с параграф 5 от Меморандума за разбирателство от Исламабад“, се казва в изявлението. В него се отбелязва, че предвид специалните условия и наличието на определени заплахи за сигурността в Ормузкия проток, както и необходимостта от осигуряване на безопасно преминаване и предотвратяване на морски инциденти, плавателните съдове трябва да се придържат към определените им часове и маршрути, което ще позволи постепенно увеличаване на пропускателната способност.

На 14 юни Съединените щати, Иран и Пакистан, който действа като медиатор, потвърдиха споразумението, постигнато между Вашингтон и Техеран. От 15 юни САЩ обявиха, че ще прекратят морската блокада на Иран, заедно с незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. На 17 юни, след среща с френския си колега Еманюел Макрон във Версайския дворец, президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди подписването на меморандума между Вашингтон и Техеран.

От страна на Иран документът беше одобрен от Пезешкиан. Планирано бе той да бъде подписано официално в Женева на 19 юни, но по-късно срещата бе отменена. Техеран отбеляза днес, че през 60-дневния период след подписването на меморандума преговарящите ще обсъдят, наред с други неща, ядрената програма на Ислямската република.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

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    Коментиран от #5

    18:49 19.06.2026

  • 2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор
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    Коментиран от #6

    18:53 19.06.2026

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    19:00 19.06.2026

  • 4 СПОРЕД МЕН И ПО ДОБРЕ

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  • 5 Картата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

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    19:04 19.06.2026

  • 6 Атина Палада

    1 0 Отговор

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    Коментиран от #7

    19:11 19.06.2026

  • 7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Янките са там, Вервай ми
    Не слушкат ли аятоласите Биби ги почва пак.

    19:16 19.06.2026

  • 8 ДОНИ ВЕЧЕ Е ПРЕВЕЛ

    0 0 Отговор
    300 милиарда на Иран.

    19:31 19.06.2026

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