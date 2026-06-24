След сделката с Тръмп! Иран налива повече чуждестранна валута в икономиката си

Иран ще увеличи значително разпределенията на чуждестранна валута от събота, след като получи по-добър достъп до външни активи и след неотдавнашно облекчаване на ограниченията върху износа на петрол, заяви в сряда управителят на Централната банка на Иран Абдолнасер Хемати, цитиран от иранската агенция Nournews.

Според него временното споразумение, подписано миналата седмица между Техеран и Вашингтон, задължава САЩ да издадат временни дерогации за износ на ирански енергийни продукти и да улеснят достъпа на Иран до замразените му средства в чужбина.

Хемати заяви, че централната банка ще насочи част от увеличените си валутни резерви към икономиката, като първоначално 2 милиарда долара ще бъдат предоставени в събота за индустриалния сектор. По думите му мярката ще подпомогне контрола върху инфлацията и ще улесни вноса на стоки от първа необходимост.

По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп направи остри коментари относно Иран, заявявайки, че държавата е "свършена" и че страната няма да получи "нито пукната парá". Той повтори твърденията си, че информации за възможни 300 милиарда долара, които Иран би получил от Вашингтон, са "фалшиви новини".

"Не се срещнахме от отчаяние - Иран го направи. Те са СВЪРШЕНИ", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Изявленията му идват след критики от няколко републикански законодатели към меморандума за разбирателство с Иран, като според тях той може да отвори път към американска подкрепа за възстановяването на страната след войната.