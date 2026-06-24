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След сделката с Тръмп! Иран налива повече чуждестранна валута в икономиката си

След сделката с Тръмп! Иран налива повече чуждестранна валута в икономиката си

24 Юни, 2026 17:21 644 8

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция

По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп направи остри коментари относно Иран, заявявайки, че държавата е "свършена" и че страната няма да получи "нито пукната парá"

След сделката с Тръмп! Иран налива повече чуждестранна валута в икономиката си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Иран ще увеличи значително разпределенията на чуждестранна валута от събота, след като получи по-добър достъп до външни активи и след неотдавнашно облекчаване на ограниченията върху износа на петрол, заяви в сряда управителят на Централната банка на Иран Абдолнасер Хемати, цитиран от иранската агенция Nournews.

Според него временното споразумение, подписано миналата седмица между Техеран и Вашингтон, задължава САЩ да издадат временни дерогации за износ на ирански енергийни продукти и да улеснят достъпа на Иран до замразените му средства в чужбина.

Хемати заяви, че централната банка ще насочи част от увеличените си валутни резерви към икономиката, като първоначално 2 милиарда долара ще бъдат предоставени в събота за индустриалния сектор. По думите му мярката ще подпомогне контрола върху инфлацията и ще улесни вноса на стоки от първа необходимост.

По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп направи остри коментари относно Иран, заявявайки, че държавата е "свършена" и че страната няма да получи "нито пукната парá". Той повтори твърденията си, че информации за възможни 300 милиарда долара, които Иран би получил от Вашингтон, са "фалшиви новини".

"Не се срещнахме от отчаяние - Иран го направи. Те са СВЪРШЕНИ", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Изявленията му идват след критики от няколко републикански законодатели към меморандума за разбирателство с Иран, като според тях той може да отвори път към американска подкрепа за възстановяването на страната след войната.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    ОАЕ излезе от ОПЕК и с петродоларите купува земеделска земя в България, Румъния и Черна гора вместо да ги влага в американската икономика.

    17:27 24.06.2026

  • 2 ядрения проток за петрол

    3 0 Отговор
    Тръмп ефект - слон в стъкларски магазин, а по-късно изведен за хобота навън.

    17:27 24.06.2026

  • 3 А Путин Праща и децата

    0 2 Отговор
    На фронта

    17:29 24.06.2026

  • 4 Бг дракон 🐉

    2 0 Отговор
    Та американците пропиляха поредната война! Нов Виетнам или Афганистан! Тръмпи е велик! Започна война да сменя режима! Сега маха санкции на Иранския петрол, дава им право да събират индиректно такси за Омруз. Бонус репарации от САЩ и Израел за 300 милиарда долара. Бонус Иран си запазва ядреното гориво! А колко струваше войната на обикновените американски данъкоплатци само Тръмпи знае!

    17:30 24.06.2026

  • 5 Странно

    0 2 Отговор
    Чуждестранната валута за Иран не трябва ли да е стабилната рубла? Защо наливат долари които стават само за тоалетна хартия?

    Коментиран от #6

    17:31 24.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Странно":

    Иран търгува с юани и златни юнити

    17:37 24.06.2026

  • 7 хехе

    0 0 Отговор
    излиза, че "миротнореца" вместо да извади очите на аятоласите им изписа веждите.

    17:47 24.06.2026

  • 8 Артилерист

    1 0 Отговор
    Тръмп е много променлив и изглежда, че няма значение какво е казал сутринта или преди няколко часа. Това, според мен, е следствие на нарастване уязвимостта на американската хегемония, от една страна и увеличаване на стремежа за независимост на националните държави, от друга. Иран засега устоя на агресията и заплахите на бившия световен жандарм и неговия послушник в Близкия изток. Тук разбира се е много важна "негласната" намеса на съюзниците Китай на първо място и Русия след него. В това отношение прави силно впечатление, че очертаващата се след макронова Франция, например, ясно заявява своето желание за освобождаване от зависимостта на евроатлантическия модел за сметка на засилване на националния суверинитет. Това означава, че е крайно време да се ограничат възможностите на коалицията на желаещите (тройката и урсулите), начело със САЩ, да си си разширяват "отбранителното", нали, НАТО и да си започват войни срещу всеки който не е съгласен с тях по целия свят...

    18:03 24.06.2026

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