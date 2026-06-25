Въздушно превъзходство! Китайското военно разузнаване проучи американските стелт самолети и извлече погрешни изводи

Китай внимателно е изучавал американските стелт самолети, но е направил погрешни изводи за причините за тяхната ефективност. Това мнение изразява майорът от ВВС на САЩ Дерек Еклебе в изследване, публикувано този месец от Института за изследвания на китайската аерокосмическа индустрия към американските ВВС, предава Defense News.

В публикацията се отбелязва, че Пекин едновременно се възхищава от възможностите на американската стелт авиация и се опасява от нея. Именно затова Китай инвестира значителни ресурси както в създаването на собствени самолети с ниска забележимост, така и в разработването на системи за противодействие на подобни въздушни платформи.

Въпреки това, както твърди Еклебе, китайските военни анализатори тълкуват погрешно основата на американския успех. Според тях ключова роля играят преди всичко технологиите, докато в САЩ стелт технологията се разглежда само като един от елементите на по-широка концепция за водене на въздушна война.

"Оценките на китайската страна за стелт технологиите често се различават от техническата реалност и практиката на оперативното им използване“, подчертава Еклебе.

Според експерта американските военни възприемат незабележимостта като комплексна възможност, съчетаваща технологии, тактика и методи за използване на силите с цел запазване на превъзходството във въздуха. Ето защо само технологичните решения не гарантират успех.

В статията се посочва, че Китай реагира на американските стелт възможности в две направления: активно развива многослойна противовъздушна отбрана и ускорява създаването на собствени самолети с намалена забележимост. Тъй като китайските специалисти считат технологиите за основен фактор за ефективността на американските самолети, те са убедени, че противодействието срещу тях трябва да бъде преди всичко технологично.

Именно затова Китай инвестира в разработването на нискочестотни радари, пасивни сензори и други средства за откриване. Според оценката на Еклебе обаче много от тези решения все още или не са доказали своята ефективност, или имат съществени ограничения.

В същото време авторът на изследването предупреждава да не се подценява китайската противовъздушна отбрана. Нейната сила се състои не в отделни радари или ракети, а в интегрирането на различни средства в единна система за ПВО. Китайската армия обединява данните от радарите за ранно предупреждение, пасивните детектори и дори спътниците в общи командни центрове.

Подобен подход, според Еклебе, се наблюдава и при китайските стелт самолети. По-конкретно, изтребителят J-35 до голяма степен напомня американския F-35, но залага на хардуерните характеристики, а не на софтуерната гъвкавост и модернизирането на тактиките за използване.

Експертът също така предполага, че оценките на Китай за американската авиация може да са изкривени от собствените проблеми на китайските самолети, по-специално от трудностите с надеждността на двигателите. Поради това китайските стратези може погрешно да проектират недостатъците на своята техника върху американските системи.

Според Еклебе това погрешно възприятие може да има негативни последствия за сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион. Ако китайското ръководство се убеди, че съвременните сензори са в състояние да неутрализират предимствата на американската стелт авиация, това може да го подтикне към по-рисковани и агресивни действия по отношение на Тайван.

"Китайските стратези изглежда разглеждат стелт технологията не като непреодолима пречка, а като фактор, който може да бъде неутрализиран с помощта на превъзхождащи сили и интегрирани мрежи“, посочва в заключение изследователят.