Равносметката от влаковата катастрофа в Англия: Загинал машинист и близо 90 ранени пътници и служители ВИДЕО

Вчерашната железопътната катастрофа край Бедфорд е обявена за първия фатален сблъсък между два пътнически влака на магистрална линия във Великобритания за този век, предаде BBC.

В инцидента загина един машинист и общо 89 пътници и служители бяха ранени.

Сблъсъкът стана в петък вечерта в 17:12 ч. местно време (19:12 ч. българско време) в района на Елстоу, на около 2,3 км южно от град Бедфорд (приблизително 90 км северно от Лондон).

Двата влака са управлявани от оператора East Midlands Railway (EMR). Едната композиция е пътувала от Корби до Лондон (тръгнала в 16:40) а другата от Нотингам до Лондон (тръгнала в 15:50).

Службите за спешна помощ на Източна Англия потвърдиха следните данни за един загинал. Профсъюзът на железопътните работници (RMT) обяви, че жертвата е един от машинистите на влаковете.

11 души са с много тежки наранявания, 22-ма души със сериозни наранявания, а .56 души с леки наранявания и уплаха.

Местните болници в Бедфорд и Лутън преминаха в режим „всички на борда“, за да поемат над 50 от по-тежките случаи, като призоваха гражданите да не посещават спешните отделения освен при крайна нужда.

Официалното разследване се води от Службата за разследване на железопътни произшествия (RAIB), чиито инспектори са на терен от снощи. Според първоначална техническа информация, единият от влаковете е спрял на релсите поради внезапна неизправност в Системата за автоматично предупреждение. Вторият влак се е ударил в него отзад.

Разследващите тепърва ще изясняват защо защитните системи на линията не са спрели навреме втората композиция.

Свидетели описват удара като „експлозия на бомба“, а кадри от пътници показват силно деформирани вагони и поне един дерайлирал.

Всички железопътни линии между Лутън и Бедфорд остават напълно затворени тази сутрин. Няма влакове по направлението на East Midlands Railway към и от ключовата лондонска гара Сейнт Панкрас. Пътниците се съветват изобщо да не предприемат пътувания по този маршрут днес.

Британският премиер Киър Стармър и транспортният министър Хайди Александър изразиха съболезнования и увериха, че се работи на максимални обороти за подкрепа на пострадалите и изясняване на системната грешка.