Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Равносметката от влаковата катастрофа в Англия: Загинал машинист и близо 90 ранени пътници и служители ВИДЕО

Равносметката от влаковата катастрофа в Англия: Загинал машинист и близо 90 ранени пътници и служители ВИДЕО

20 Юни, 2026 07:16, обновена 20 Юни, 2026 07:30 498 2

  • влакое-
  • катастрофа-
  • великобритания-
  • пострадали

Разследването сочи, че едната композиция внезапно спряла на релсите, след което другата я е ударила отзад, без системите да блокират втория влак

Равносметката от влаковата катастрофа в Англия: Загинал машинист и близо 90 ранени пътници и служители ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вчерашната железопътната катастрофа край Бедфорд е обявена за първия фатален сблъсък между два пътнически влака на магистрална линия във Великобритания за този век, предаде BBC.

В инцидента загина един машинист и общо 89 пътници и служители бяха ранени.

Сблъсъкът стана в петък вечерта в 17:12 ч. местно време (19:12 ч. българско време) в района на Елстоу, на около 2,3 км южно от град Бедфорд (приблизително 90 км северно от Лондон).

Двата влака са управлявани от оператора East Midlands Railway (EMR). Едната композиция е пътувала от Корби до Лондон (тръгнала в 16:40) а другата от Нотингам до Лондон (тръгнала в 15:50).

Службите за спешна помощ на Източна Англия потвърдиха следните данни за един загинал. Профсъюзът на железопътните работници (RMT) обяви, че жертвата е един от машинистите на влаковете.

11 души са с много тежки наранявания, 22-ма души със сериозни наранявания, а .56 души с леки наранявания и уплаха.

Местните болници в Бедфорд и Лутън преминаха в режим „всички на борда“, за да поемат над 50 от по-тежките случаи, като призоваха гражданите да не посещават спешните отделения освен при крайна нужда.

Официалното разследване се води от Службата за разследване на железопътни произшествия (RAIB), чиито инспектори са на терен от снощи. Според първоначална техническа информация, единият от влаковете е спрял на релсите поради внезапна неизправност в Системата за автоматично предупреждение. Вторият влак се е ударил в него отзад.

Разследващите тепърва ще изясняват защо защитните системи на линията не са спрели навреме втората композиция.

Свидетели описват удара като „експлозия на бомба“, а кадри от пътници показват силно деформирани вагони и поне един дерайлирал.

Всички железопътни линии между Лутън и Бедфорд остават напълно затворени тази сутрин. Няма влакове по направлението на East Midlands Railway към и от ключовата лондонска гара Сейнт Панкрас. Пътниците се съветват изобщо да не предприемат пътувания по този маршрут днес.

Британският премиер Киър Стармър и транспортният министър Хайди Александър изразиха съболезнования и увериха, че се работи на максимални обороти за подкрепа на пострадалите и изясняване на системната грешка.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    3 0 Отговор
    Чудя се, че още не се обвинили за катастрофата либералният Путин.....

    07:48 20.06.2026

  • 2 незнайко

    0 0 Отговор
    Никаква системна грешка няма ! Това може да го направи ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ който управлява влаковете !!!
    Тези влакове защо нямат GPS който да следи за разстояния и скорост ? А сетих се то и той е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ !!!

    07:50 20.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания