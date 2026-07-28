"Володимир, можеш да разчиташ на Обединеното кралство колкото дълго е необходимо": британската подкрепа за Киев остава непоколебима

Посещението на украинския президент Володимир Зеленски във Великобритания и срещата му с новия британски министър-председател Анди Бърнам е основна тема в изданията във Великобритания, предаде БТА.

Анди Бърнъм заяви, че Обединеното кралство "подкрепя Украйна 100 процента", след като украинският президент Володимир Зеленски пристигна на официално посещение на Острова и се превърна в първия чуждестранен гост на новия британски премиер, откакто той се влезе в резиденцията на "Даунинг стрийт 10", отбелязва Би Би Си в онлайн изданието си.

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Бърнам подчерта, че посещението на украинския президент има за цел да "изпрати много ясно послание" за непрекъснатата и продължаваща подкрепа на Великобритания.

"Казано с прости думи, Володимир, искам да знаеш, че сме зад вас, можеш да разчиташ на мен и можеш да разчиташ на всички нас. Можеш да разчиташ на Обединеното кралство колкото дълго е необходимо", заяви Бърнам по време на срещата на двамата лидери на борда на самолетоносача "Кралица Елизабет", акостирал във военноморската база в Портсмут.

Зеленски, на свой ред, заяви, че отношенията на Украйна с Обединеното кралство са "по-силни от всякога".

Обръщайки се към украинския президент, Бърнъм каза: "Лично аз съм на ваша страна 100 процента и ще изпълня изцяло всеки ангажимент, който тази страна е поела към Украйна". Той подчерта, че възнамерява "скоро" да посети Украйна след "много сърдечната среща" между двамата.

Бърнам обяви също така, че ще предостави на Киев лиценз за производството на новата система за електронна война "Стоун клоук" (Stone Cloak), което ще даде възможност на Украйна да произвежда тази технология в големи количества. Системата ще помогне на безпилотни летателни апарати "да поразяват целите си и да спасяват живота на украинците", посочи британският премиер.

"Стоун клоук" включва малко устройство, с размерите на таблет, проектирано така, че да предотвратява засичането от руска страна на всеки дрон, на който е монтирано. Министерството на отбраната вече е предоставило хиляди такива устройства на украинската армия.

В рамките на визитата, двамата лидери се срещнаха и с над 200 украински военнослужещи, които през последните три седмици участваха в ученията "Морски бриз" във Великобритания, насочено към укрепване на бойните способности и мерките за противоминна защита в Черно море.

Британският в. "Телеграф" отбелязва, че от своя страна, Зеленски е благодарил за изказаната от Бърнам подкрепа,заявявайки, че отношенията между двете страни са "по-крепки от всякога". "Много ценим факта, че нашата делегация е първата, която посещава Обединеното кралство, откакто Анди Бърнам встъпи в длъжност. Това е важен сигнал за подкрепа, а министър-председателят ни увери, че тази подкрепа остава непоколебима", написа в "Екс" Зеленски след срещата.

Междувременно британският в. "Гардиън" отбелязва, че на Бърнам са били нужни само седем дни на поста, за осъществи първата си среща със световен лидер. Докато посрещаше Зеленски, британският премиер подчерта, че "не е случайност", че именно украинският президент е първият чуждестранен лидер, когото приема, откакто влезе на "Даунинг стрийт 10" и че поканата му има за цел да демонстрира продължаващата подкрепа за Киев.

Новият британски премиер, който няма голям опит във външната политика, обеща да запази решителната подкрепа на своя предшественик Киър Стармър за Киев, който посети четири пъти Украйна по време на мандата си и редовно се срещаше със Зеленски в рамките на международни форуми на върха.

В символичен жест Стармър посети Украйна в последния си пълен работен ден на поста, като получи "Орден на свободата" за ролята си като лидер на т. нар. Коалицията на желаещите и за приноса си към убеждаването на президента на САЩ Доналд Тръмп да се върне на масата за преговори по въпроса за Украйна.

По време на мандата си обаче бившият премиер и доскорошен лидер на лейбъристите беше обвиняван, че отделя прекалено много време на международни въпроси, вместо на случващото се в страната.

Бърнъм, от друга страна, винаги ясно е заявявал, че ще даде приоритет на събитията в страната, което отразява както собствените му политически цели, така и предпазливостта му да не попадне в същия капан като предшественика си. Това обаче накара някои членове на Лейбъристката партия да се притесняват, че той няма да е подготвен за международната сцена, пише в. "Гардиън".

След визитата си във Великобритания Зеленски отпътува за САЩ, за да присъства на погребението на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм, който се застъпваше за налагането на по-строги санкции срещу Русия от страна на Вашингтон, отбелязаха британският в. "Индипендънт" и американският в. "Вашингтон пост.

Греъм почина внезапно след като се върна в щата Южна Каролина от посещението си в Киев.

Очаква се Зеленски да се срещне и на четири очи с Доналд Тръмп в Белия дом. Освен това, всички 100 членове на Сената на САЩ са били поканени на среща с украинския президент, посочват изданията.