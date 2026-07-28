"Володимир, можеш да разчиташ на Обединеното кралство колкото дълго е необходимо": британската подкрепа за Киев остава непоколебима

Посещението на украинския президент Володимир Зеленски във Великобритания и срещата му с новия британски министър-председател Анди Бърнам е основна тема в изданията във Великобритания, предаде БТА.
Анди Бърнъм заяви, че Обединеното кралство "подкрепя Украйна 100 процента", след като украинският президент Володимир Зеленски пристигна на официално посещение на Острова и се превърна в първия чуждестранен гост на новия британски премиер, откакто той се влезе в резиденцията на "Даунинг стрийт 10", отбелязва Би Би Си в онлайн изданието си.
Бърнам подчерта, че посещението на украинския президент има за цел да "изпрати много ясно послание" за непрекъснатата и продължаваща подкрепа на Великобритания.
"Казано с прости думи, Володимир, искам да знаеш, че сме зад вас, можеш да разчиташ на мен и можеш да разчиташ на всички нас. Можеш да разчиташ на Обединеното кралство колкото дълго е необходимо", заяви Бърнам по време на срещата на двамата лидери на борда на самолетоносача "Кралица Елизабет", акостирал във военноморската база в Портсмут.
Зеленски, на свой ред, заяви, че отношенията на Украйна с Обединеното кралство са "по-силни от всякога".
Обръщайки се към украинския президент, Бърнъм каза: "Лично аз съм на ваша страна 100 процента и ще изпълня изцяло всеки ангажимент, който тази страна е поела към Украйна". Той подчерта, че възнамерява "скоро" да посети Украйна след "много сърдечната среща" между двамата.
Бърнам обяви също така, че ще предостави на Киев лиценз за производството на новата система за електронна война "Стоун клоук" (Stone Cloak), което ще даде възможност на Украйна да произвежда тази технология в големи количества. Системата ще помогне на безпилотни летателни апарати "да поразяват целите си и да спасяват живота на украинците", посочи британският премиер.
"Стоун клоук" включва малко устройство, с размерите на таблет, проектирано така, че да предотвратява засичането от руска страна на всеки дрон, на който е монтирано. Министерството на отбраната вече е предоставило хиляди такива устройства на украинската армия.
В рамките на визитата, двамата лидери се срещнаха и с над 200 украински военнослужещи, които през последните три седмици участваха в ученията "Морски бриз" във Великобритания, насочено към укрепване на бойните способности и мерките за противоминна защита в Черно море.
Британският в. "Телеграф" отбелязва, че от своя страна, Зеленски е благодарил за изказаната от Бърнам подкрепа,заявявайки, че отношенията между двете страни са "по-крепки от всякога". "Много ценим факта, че нашата делегация е първата, която посещава Обединеното кралство, откакто Анди Бърнам встъпи в длъжност. Това е важен сигнал за подкрепа, а министър-председателят ни увери, че тази подкрепа остава непоколебима", написа в "Екс" Зеленски след срещата.
Междувременно британският в. "Гардиън" отбелязва, че на Бърнам са били нужни само седем дни на поста, за осъществи първата си среща със световен лидер. Докато посрещаше Зеленски, британският премиер подчерта, че "не е случайност", че именно украинският президент е първият чуждестранен лидер, когото приема, откакто влезе на "Даунинг стрийт 10" и че поканата му има за цел да демонстрира продължаващата подкрепа за Киев.
Новият британски премиер, който няма голям опит във външната политика, обеща да запази решителната подкрепа на своя предшественик Киър Стармър за Киев, който посети четири пъти Украйна по време на мандата си и редовно се срещаше със Зеленски в рамките на международни форуми на върха.
В символичен жест Стармър посети Украйна в последния си пълен работен ден на поста, като получи "Орден на свободата" за ролята си като лидер на т. нар. Коалицията на желаещите и за приноса си към убеждаването на президента на САЩ Доналд Тръмп да се върне на масата за преговори по въпроса за Украйна.
По време на мандата си обаче бившият премиер и доскорошен лидер на лейбъристите беше обвиняван, че отделя прекалено много време на международни въпроси, вместо на случващото се в страната.
Бърнъм, от друга страна, винаги ясно е заявявал, че ще даде приоритет на събитията в страната, което отразява както собствените му политически цели, така и предпазливостта му да не попадне в същия капан като предшественика си. Това обаче накара някои членове на Лейбъристката партия да се притесняват, че той няма да е подготвен за международната сцена, пише в. "Гардиън".
След визитата си във Великобритания Зеленски отпътува за САЩ, за да присъства на погребението на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм, който се застъпваше за налагането на по-строги санкции срещу Русия от страна на Вашингтон, отбелязаха британският в. "Индипендънт" и американският в. "Вашингтон пост.
Греъм почина внезапно след като се върна в щата Южна Каролина от посещението си в Киев.
Очаква се Зеленски да се срещне и на четири очи с Доналд Тръмп в Белия дом. Освен това, всички 100 членове на Сената на САЩ са били поканени на среща с украинския президент, посочват изданията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #29
10:32 28.07.2026
2 Делю Хайдутин
10:34 28.07.2026
3 Логично
10:34 28.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хмм
Коментиран от #6
10:36 28.07.2026
6 глупусти
До коментар #5 от "Хмм":Даже 67% от територията си загуби Украйна. С ДДСто и акциза.
10:37 28.07.2026
7 Пич
- Ние, кръвосмесителите, приветстваме геювити, наркоманите, и фашистите!!!
10:37 28.07.2026
8 реалистъ
Москва гори, а на Острова е спокойно.
Коментиран от #14, #15
10:38 28.07.2026
9 Бърнам
10:41 28.07.2026
10 Ха Ха
10:42 28.07.2026
11 az СВО Победа 81
С такива "приятели" не ти трябват врагове!
10:42 28.07.2026
12 Робот
10:42 28.07.2026
13 Ха ха ха
Коментиран от #20
10:43 28.07.2026
14 2222
До коментар #8 от "реалистъ":Един малък остров и един наркоман (и двете според руската пропаганда) унищожават и побеждават уж великата Русия.
10:43 28.07.2026
15 Ти наред ли си?
До коментар #8 от "реалистъ":Вече е безспорно доказано и това бе причината Стармър да си подаде оставката след изнасянето на данни, че 250 000 изнасилвания на малолетни бели британски момичета са били потулвани от полицията. Ако бащата отиде в полицейския участък и иска да подаде жалба, полицията го заплашва, че ще го съдят за расизъм.
Ако това е "спокойно", то се нуждаеш от лекар.
10:43 28.07.2026
16 байлар
10:43 28.07.2026
17 Тити на Кака
Коментиран от #23
10:44 28.07.2026
18 Терористична русия
Коментиран от #24, #26
10:44 28.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Орк
До коментар #13 от "Ха ха ха":Засега малко поспря. Одеса и Николаев временно не приемат пратки. Карантина.
10:47 28.07.2026
21 Поискай
10:47 28.07.2026
22 ИСКА ДА КАЖЕ............
10:48 28.07.2026
23 До Тити на Кака
До коментар #17 от "Тити на Кака":"Отговорът на Зеленски: Анди, с вас сме до последния украинец. Без мен. "
От "Без мен" нямаше нужда, той не е украинец, нито по произход нито по поведение.
10:49 28.07.2026
24 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ
До коментар #18 от "Терористична русия":У МАЛО БРИТАНИЯ ВСЕ ПО МАЛКО СА БЕЛИТЕ
10:50 28.07.2026
25 име
10:52 28.07.2026
26 Тоа па
До коментар #18 от "Терористична русия":В САЩ ли са бели, на острова ли са бели, у Германистан ли са бели?!
10:53 28.07.2026
27 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
10:54 28.07.2026
28 Идиоти
10:55 28.07.2026
29 Путин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Обединеното кралство ми каза да се евг и аз ги послушах, понеже съм фен на запада. Там са ни децата и откраднатите пари.
10:56 28.07.2026