Украйна каза, че Русия е атакувала територията ѝ с 99 дрона през изминалата нощ

Противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 92 от 99-те дрона, с които руските сили са атакували територията ѝ през изминалата нощ, съобщи Укринформ, като се позова на информация на украинските военновъздушни сили в Телеграм.
От 18:00 ч. снощи украинско време (също и българско) Русия е насочила от Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск срещу украинска територия 99 бойни дрона - от моделите "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "Пародия", уточнява БТА.
Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, противовъздушната отбрана, средствата за радиоелектронна борба, безпилотните отбранителни системи и мобилните огневи групи, посочва Укринформ.
Свалени са били 92 руски дрона според предварителни данни от 8:00 ч. тази сутрин. Седем руски дрона са поразили три района.
Нападението продължава и в момента, отбелязва украинската армия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
11:46 20.06.2026
2 Ивка Бейбе
11:47 20.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:48 20.06.2026
4 ФАКТ
Коментиран от #11, #34, #46, #47
11:48 20.06.2026
5 Оставка бакшиш пр 0 ст
Коментиран от #39
11:49 20.06.2026
6 Тоталитарните режими
11:49 20.06.2026
7 Жега
Коментиран от #8, #14
11:50 20.06.2026
8 Пуся
До коментар #7 от "Жега":Точно два хода ми бяха нужни да застана в стойка Г
11:52 20.06.2026
9 Затова стана така
11:53 20.06.2026
10 Швейк
11:53 20.06.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "ФАКТ":В Москва съм, небе то е чисто, Интернет имам. Бензин също.
И яйца, хахаах
Коментиран от #18, #19
11:54 20.06.2026
12 криза
11:54 20.06.2026
13 Демократ
11:54 20.06.2026
14 Путин
До коментар #7 от "Жега":Не знам.... тука в бункера е спокойно и нищо не гори.
11:54 20.06.2026
15 матю хари
С Русийката е свършено.
Коментиран от #21, #24
11:55 20.06.2026
16 Семо
11:55 20.06.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
В гърлото
До слившиеся, хахах
В Москва всичко Имаме и всичко работи.хахахах
Коментиран от #23, #25
11:56 20.06.2026
18 666
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да не си в бункера на Многоходовото?
Коментиран от #26
11:56 20.06.2026
19 Евала
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ако имаш и течаща вода, комунизмът е дошъл.
11:56 20.06.2026
20 az СВО Победа 81
1. Руснаците решиха да прилагат "украинската" тактика на удари по снабдяването с гориво.
2. Основните доставки на гориво за Киев идват от Румъния в Одеска област и оттам с цистерни се разкарват из територията на бивша Украйна.
3. Сега руснаците бият по основния трандпортен коридор за гориво на Киев. При това със значителен успех. Като последствията за ВСУ от тези удари са далеч по-тежки, отколкото украинските удари по руския транспортен коридор "Новоросия".
4. Тази игра може да се играе от двама, както правилно отбелязват руските военни блогъри....
Коментиран от #30
11:56 20.06.2026
21 Путин
До коментар #15 от "матю хари":Англия ни каза да сме "многоходови".
11:57 20.06.2026
22 Величко
11:58 20.06.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":таджики-маджики имате ли? имаше песен такава..да ви бъркат из ду пки те!?
Коментиран от #28, #31
11:58 20.06.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "матю хари":Ей така 2023 правехте" Контраступ".
До Работино само, хахахах
11:58 20.06.2026
25 Сомалиец
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":У нас небето също е чисто и интернет на баира има.
11:59 20.06.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "666":Не, в Чертаново съм, хахахх
11:59 20.06.2026
27 Коментар
Коментиран от #38, #45
12:00 20.06.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Те бъркат на найкати само, хахах
12:00 20.06.2026
29 56788
12:01 20.06.2026
30 Блатен стратег
До коментар #20 от "az СВО Победа 81":Както винаги копи-пейст и както винаги обосрались.
12:01 20.06.2026
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":КВО стана с полския Бял Орёл? Що излетя от Зеленски, а?
12:02 20.06.2026
32 Смрад
12:03 20.06.2026
33 Хи хи хи
12:04 20.06.2026
34 пешо
До коментар #4 от "ФАКТ":ЩО НЕ КАЖЕШ НАД КИЕВ КАК Е
12:04 20.06.2026
35 Ха ХаХа
Украйна е маргинална фашистка държава избила 14000 цивилни е 500 деца в Донбас с танкове и самолети.
Организирала АТО .
В Конституцията им пише...Единственият коренен език е украинският.
Преписани са го от Хитлер, там немският.
Русия влезе за да защити 8 млн руснаци.
Тя не е България да остави българите в РСМ ,а за българите в Гърция гък да не казва
Коментиран от #41
12:05 20.06.2026
36 Бой по канчетата на
12:05 20.06.2026
37 az СВО Победа 81
Удари са нанесени по Донбас, Сумска, Харковска, Запорожска, Днепропетровска и Херсонска, Полтавска, Черниговска области и гр. Николаев. Като по Николаев целите са удряни само с БПЛА. По останалите места е бито с всички средства за поражение, вкл. авиобомби с УМПК.
Интересно защо Киев не съобщава всичко? 🤣
12:08 20.06.2026
38 Ха ХаХа
До коментар #27 от "Коментар":Пътят ти за Сибир е отворен.
Скоро ще ти се радват тунгусите
12:08 20.06.2026
39 Ха ХаХа
До коментар #5 от "Оставка бакшиш пр 0 ст":Изплюй му полюциите
12:09 20.06.2026
40 Хахахаха
12:12 20.06.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "Ха ХаХа":Дори поляците признаха, че украйна- бандеровска е фашистка държава и отнеха ордена" Белия орел" от Зеления наркоман, защото си спомниха как " героите на УПА" са избиваха поляци-120 000 човека поне.
12:12 20.06.2026
42 Хахахаха
12:13 20.06.2026
43 az СВО Победа 81
Тотална демилитаризация!
12:38 20.06.2026
44 Украйна ни лъже
12:40 20.06.2026
45 Кольо
До коментар #27 от "Коментар":Украинците са брутално тъпи, от 45 милиона останаха 23 милиона население и минус 120 000 кв. км площ, за дългове и външна зависимост да не пишем.
12:41 20.06.2026
46 не може да бъде
До коментар #4 от "ФАКТ":Написаното е абсолютно невярно и доказателствата за това са налични в нета и съвсем ясни - няма как ЦЯЛА Москва да е в пламъци -тя е твърде голяма .второ оказа се че са запалени само два резервоара наистина ефектно с много пушек .вероятно в единия резервоар е имало тежко гориво/може би мазут/... на снимките след избухването на резервоара всичко е много ефектно ...но толкова ..пожарът е потушен за по-малко от 12 ч. но основните съоръжения не са засегнати в района на рафинерията за известно време е имало замърсяване на въздуха от тежките частици на горивото ...но само в района!?И не разбирам това въодушевление -каквито и да са дроновете с един дрон не се получава сериозна щета трябва удар с цяло ято -при това дронове способни да носят бомбен товар повече от 90 кг в комбинация с ракети ...само тогава щетите са трудно поправими!? Големите укрански успехи засега са най-вече в пропагандата!?
12:50 20.06.2026
47 Мишел
До коментар #4 от "ФАКТ":Фантазии. Досега Украйна не можа да нанесе нито един удар в град Москва, който е в очертания от околовръстната магистрала (МКАД) кръг с диаметър 20 км.
13:03 20.06.2026
48 Механик
Бангаранга форевър!!!
13:35 20.06.2026