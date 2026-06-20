Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Украйна каза, че Русия е атакувала територията ѝ с 99 дрона през изминалата нощ
  Тема: Украйна

Украйна каза, че Русия е атакувала територията ѝ с 99 дрона през изминалата нощ

20 Юни, 2026 11:45 1 006 48

  • дрон-
  • украйна-
  • русия

От тях 92 са били неутрализирани

Украйна каза, че Русия е атакувала територията ѝ с 99 дрона през изминалата нощ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 92 от 99-те дрона, с които руските сили са атакували територията ѝ през изминалата нощ, съобщи Укринформ, като се позова на информация на украинските военновъздушни сили в Телеграм.

От 18:00 ч. снощи украинско време (също и българско) Русия е насочила от Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск срещу украинска територия 99 бойни дрона - от моделите "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "Пародия", уточнява БТА.

Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, противовъздушната отбрана, средствата за радиоелектронна борба, безпилотните отбранителни системи и мобилните огневи групи, посочва Укринформ.

Свалени са били 92 руски дрона според предварителни данни от 8:00 ч. тази сутрин. Седем руски дрона са поразили три района.

Нападението продължава и в момента, отбелязва украинската армия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    5 19 Отговор
    Бавн0 ра3 виващи сме веееее

    11:46 20.06.2026

  • 2 Ивка Бейбе

    14 4 Отговор
    Дубре, Украйна!😍

    11:47 20.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 24 Отговор
    ВАЖНОТО Е , ЧЕ РФ зарежда бензин за поданиците , и им пуска чат-пат интернета

    11:48 20.06.2026

  • 4 ФАКТ

    7 26 Отговор
    Цялата Москва гори в пламъци, а бебето е черно след украиндките атаки по столицата на простотията. Заешкото сърце Пуслер не се появява по медиите от месец насам.

    Коментиран от #11, #34, #46, #47

    11:48 20.06.2026

  • 5 Оставка бакшиш пр 0 ст

    6 22 Отговор
    Долу Путлер и пълния му памперс.

    Коментиран от #39

    11:49 20.06.2026

  • 6 Тоталитарните режими

    6 17 Отговор
    От цял свят от 5 години се опитват да затрият малка Украйна.

    11:49 20.06.2026

  • 7 Жега

    22 6 Отговор
    Путин е най-умния политик на световната сцена. С 2 хода матира запада и НАТО и ги постави на колене.

    Коментиран от #8, #14

    11:50 20.06.2026

  • 8 Пуся

    4 19 Отговор

    До коментар #7 от "Жега":

    Точно два хода ми бяха нужни да застана в стойка Г

    11:52 20.06.2026

  • 9 Затова стана така

    3 18 Отговор
    Сорос забрани на Путлерчо да води война

    11:53 20.06.2026

  • 10 Швейк

    3 19 Отговор
    Украинците атакуваха Москва , а Русия ги изгледа накриво

    11:53 20.06.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    23 7 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    В Москва съм, небе то е чисто, Интернет имам. Бензин също.
    И яйца, хахаах

    Коментиран от #18, #19

    11:54 20.06.2026

  • 12 криза

    5 17 Отговор
    Само 99. Руската мъка край няма. Ни бензин, ни ракети, ни дронове.

    11:54 20.06.2026

  • 13 Демократ

    10 3 Отговор
    Ясно е че дроновете са оръжие на терора и не могат да доведат до край на война или до генерална победа. Да вземем например един западно европейски педераздки шамар да той дразни но не е тупаник с който да победиш

    11:54 20.06.2026

  • 14 Путин

    6 16 Отговор

    До коментар #7 от "Жега":

    Не знам.... тука в бункера е спокойно и нищо не гори.

    11:54 20.06.2026

  • 15 матю хари

    5 16 Отговор
    Великобритания може да достави до 150 000 дрона на Украйна до края на годината


    С Русийката е свършено.

    Коментиран от #21, #24

    11:55 20.06.2026

  • 16 Семо

    11 6 Отговор
    Днес 99 дано утре с 990!

    11:55 20.06.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 3 Отговор
    Жълтопаветемци,
    В гърлото
    До слившиеся, хахах
    В Москва всичко Имаме и всичко работи.хахахах

    Коментиран от #23, #25

    11:56 20.06.2026

  • 18 666

    2 14 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да не си в бункера на Многоходовото?

    Коментиран от #26

    11:56 20.06.2026

  • 19 Евала

    3 13 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ако имаш и течаща вода, комунизмът е дошъл.

    11:56 20.06.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    16 8 Отговор
    Накратко:

    1. Руснаците решиха да прилагат "украинската" тактика на удари по снабдяването с гориво.

    2. Основните доставки на гориво за Киев идват от Румъния в Одеска област и оттам с цистерни се разкарват из територията на бивша Украйна.

    3. Сега руснаците бият по основния трандпортен коридор за гориво на Киев. При това със значителен успех. Като последствията за ВСУ от тези удари са далеч по-тежки, отколкото украинските удари по руския транспортен коридор "Новоросия".

    4. Тази игра може да се играе от двама, както правилно отбелязват руските военни блогъри....

    Коментиран от #30

    11:56 20.06.2026

  • 21 Путин

    3 13 Отговор

    До коментар #15 от "матю хари":

    Англия ни каза да сме "многоходови".

    11:57 20.06.2026

  • 22 Величко

    13 2 Отговор
    ООО ... , МАЛКО СА , МНОГО СА МАЛКО ! ТРЯБВА ОЩЕ , ОЩЕ... , И ВСЯКА НОЩ ! ДААА , И МНОГО , МНАГО ОРЕХЧЕТА ... ! И НЕПРЕМЕННО ЕДНО ЦИРКОНЧЕ ДА СМАЧКА ЗЕЛЕНАТА ЛИСТНА ВЪШКА !

    11:58 20.06.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 10 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    таджики-маджики имате ли? имаше песен такава..да ви бъркат из ду пки те!?

    Коментиран от #28, #31

    11:58 20.06.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "матю хари":

    Ей така 2023 правехте" Контраступ".
    До Работино само, хахахах

    11:58 20.06.2026

  • 25 Сомалиец

    5 9 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    У нас небето също е чисто и интернет на баира има.

    11:59 20.06.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 12 Отговор

    До коментар #18 от "666":

    Не, в Чертаново съм, хахахх

    11:59 20.06.2026

  • 27 Коментар

    11 17 Отговор
    Украинците са брутално ефективни и ще стават все по-добри. Путлер да се готви за преврат или да бяга в Северна Корея .

    Коментиран от #38, #45

    12:00 20.06.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 9 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Те бъркат на найкати само, хахах

    12:00 20.06.2026

  • 29 56788

    13 10 Отговор
    Абе Киев гори целия а вие пак пропаганда

    12:01 20.06.2026

  • 30 Блатен стратег

    9 12 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 81":

    Както винаги копи-пейст и както винаги обосрались.

    12:01 20.06.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 7 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    КВО стана с полския Бял Орёл? Що излетя от Зеленски, а?

    12:02 20.06.2026

  • 32 Смрад

    5 14 Отговор
    Цари над Русия, смрадна разпад, на гнило. Путин погребва Русия методично с всеки изтрелян дрон срещу Украйна

    12:03 20.06.2026

  • 33 Хи хи хи

    11 3 Отговор
    А клоуна каза , че са свалили 199 дрона .....на кои да вярва човек .....?????

    12:04 20.06.2026

  • 34 пешо

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    ЩО НЕ КАЖЕШ НАД КИЕВ КАК Е

    12:04 20.06.2026

  • 35 Ха ХаХа

    14 5 Отговор
    Украйна била жертва?
    Украйна е маргинална фашистка държава избила 14000 цивилни е 500 деца в Донбас с танкове и самолети.
    Организирала АТО .
    В Конституцията им пише...Единственият коренен език е украинският.
    Преписани са го от Хитлер, там немският.
    Русия влезе за да защити 8 млн руснаци.
    Тя не е България да остави българите в РСМ ,а за българите в Гърция гък да не казва

    Коментиран от #41

    12:05 20.06.2026

  • 36 Бой по канчетата на

    13 3 Отговор
    Укрофашистите !

    12:05 20.06.2026

  • 37 az СВО Победа 81

    11 3 Отговор
    Накратко:

    Удари са нанесени по Донбас, Сумска, Харковска, Запорожска, Днепропетровска и Херсонска, Полтавска, Черниговска области и гр. Николаев. Като по Николаев целите са удряни само с БПЛА. По останалите места е бито с всички средства за поражение, вкл. авиобомби с УМПК.

    Интересно защо Киев не съобщава всичко? 🤣

    12:08 20.06.2026

  • 38 Ха ХаХа

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Коментар":

    Пътят ти за Сибир е отворен.
    Скоро ще ти се радват тунгусите

    12:08 20.06.2026

  • 39 Ха ХаХа

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Оставка бакшиш пр 0 ст":

    Изплюй му полюциите

    12:09 20.06.2026

  • 40 Хахахаха

    3 7 Отговор
    Факти пуснете видеото, интересно и информативно е за хората.

    12:12 20.06.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ХаХа":

    Дори поляците признаха, че украйна- бандеровска е фашистка държава и отнеха ордена" Белия орел" от Зеления наркоман, защото си спомниха как " героите на УПА" са избиваха поляци-120 000 човека поне.

    12:12 20.06.2026

  • 42 Хахахаха

    7 7 Отговор
    При следващите удари на ВСУ по руска територия, Орешника се пуска по сървърите на Телеграм!

    12:13 20.06.2026

  • 43 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор
    По-страшен от всички БПЛА и ракети е чугуният, с който руснаците работят по целите на изток и юг. Активно се използва чугуний с калибър 500кг. и 1500кг., при това в комбинация 5-6 × 500кг. и 3 × 1500кг.

    Тотална демилитаризация!

    12:38 20.06.2026

  • 44 Украйна ни лъже

    3 1 Отговор
    Само когато спи

    12:40 20.06.2026

  • 45 Кольо

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Коментар":

    Украинците са брутално тъпи, от 45 милиона останаха 23 милиона население и минус 120 000 кв. км площ, за дългове и външна зависимост да не пишем.

    12:41 20.06.2026

  • 46 не може да бъде

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Написаното е абсолютно невярно и доказателствата за това са налични в нета и съвсем ясни - няма как ЦЯЛА Москва да е в пламъци -тя е твърде голяма .второ оказа се че са запалени само два резервоара наистина ефектно с много пушек .вероятно в единия резервоар е имало тежко гориво/може би мазут/... на снимките след избухването на резервоара всичко е много ефектно ...но толкова ..пожарът е потушен за по-малко от 12 ч. но основните съоръжения не са засегнати в района на рафинерията за известно време е имало замърсяване на въздуха от тежките частици на горивото ...но само в района!?И не разбирам това въодушевление -каквито и да са дроновете с един дрон не се получава сериозна щета трябва удар с цяло ято -при това дронове способни да носят бомбен товар повече от 90 кг в комбинация с ракети ...само тогава щетите са трудно поправими!? Големите укрански успехи засега са най-вече в пропагандата!?

    12:50 20.06.2026

  • 47 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Фантазии. Досега Украйна не можа да нанесе нито един удар в град Москва, който е в очертания от околовръстната магистрала (МКАД) кръг с диаметър 20 км.

    13:03 20.06.2026

  • 48 Механик

    0 0 Отговор
    Не са били дронове. Лопати си били.
    Бангаранга форевър!!!

    13:35 20.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания