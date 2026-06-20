Украйна каза, че Русия е атакувала територията ѝ с 99 дрона през изминалата нощ

Противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 92 от 99-те дрона, с които руските сили са атакували територията ѝ през изминалата нощ, съобщи Укринформ, като се позова на информация на украинските военновъздушни сили в Телеграм.

От 18:00 ч. снощи украинско време (също и българско) Русия е насочила от Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск срещу украинска територия 99 бойни дрона - от моделите "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "Пародия", уточнява БТА.

Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, противовъздушната отбрана, средствата за радиоелектронна борба, безпилотните отбранителни системи и мобилните огневи групи, посочва Укринформ.

Свалени са били 92 руски дрона според предварителни данни от 8:00 ч. тази сутрин. Седем руски дрона са поразили три района.

Нападението продължава и в момента, отбелязва украинската армия.