Полша трябва да има равноправно участие в преговорите за войната в Украйна

Полският външен министър Радослав Шикорски разкритикува водещата роля, която Германия, Франция и Великобритания играят „в преговорите за прекратяване на войната в Украйна“, и настоя, че Полша също трябва да заеме място „на масата на преговорите“, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Агенцията цитира думите на Шикорски в негово интервю за неделния брой на германския в. „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, с текста на което се е запознала предварително.
„В Европейския съюз между Черно море, Балтийско море и Адриатическо море живеят 120 милиона души; заедно със скандинавските държави тази цифра нараства до 150 милиона души, които са изложени на много по-пряка заплаха от руската агресия, отколкото Германия“, заяви Шикорски.
„Ние сме съседи както на Русия, така и на Украйна; вие в Германия не сте“, подчерта полският външен министър.
Полша е на предната линия, каза още Шикорски, като посочи доставките на оръжие за Украйна, които постоянно преминават през страната. Полша поема рисковете, свързани с това, и затова очаква да има роля в преговорите, добави той.
Шикорски предложи „да се следва пътя, очертан в договорите на ЕС, например чрез председателя на Европейския съвет“. Като алтернатива, каза той пред германския вестник, трябва да се работи за създаването на „Коалиция на желаещите“, която да представлява европейския континент в преговорите.
Лидерите на Германия и Франция, заедно с Великобритания, която вече не е член на ЕС, засега искат да запазят водещата си роля в усилията за мир, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Васил
Коментиран от #3, #14, #28
11:56 20.06.2026
2 авантгард
Останалите не са страна в преговори, без значение дали подкрепяли някого.
Какво могат да предложат по време на преговори тези изброени страни?
НиЩо освен искания и претенции. ХА!
Айдеееее пътеките.....
Коментиран от #27
11:58 20.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ФАКТ
12:01 20.06.2026
5 Дърто Бункерно Гномче
Събирам си Труповете и бегом към Масква
12:01 20.06.2026
6 Защитник на православието
Коментиран от #11
12:02 20.06.2026
7 пешо
Коментиран от #32
12:02 20.06.2026
8 иван костов
Коментиран от #10
12:04 20.06.2026
9 Без име
12:04 20.06.2026
10 Иван
До коментар #8 от "иван костов":И по този случай Зеленски си го премести и подпали Крим и Москва.
12:08 20.06.2026
11 Защитник на Педофилията и Пропагандата
До коментар #6 от "Защитник на православието":Путин е единственният Диктатор на Руспия който е молил за провеждането на Карнавала на победата в москва нападнат от него съсед
Коментиран от #13, #16
12:13 20.06.2026
12 Ха ХаХа
12:13 20.06.2026
13 Идиот3но
До коментар #11 от "Защитник на Педофилията и Пропагандата":Когато съседът му нападна 8 млн.руснаци тогава Путин нападна фашисткият си съсед
12:15 20.06.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Васил":Да, разбира се, Польша ще бъде на масата. Доукрайна, при победените
12:21 20.06.2026
15 Гжимек
Коментиран от #17, #31, #36
12:22 20.06.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Защитник на Педофилията и Пропагандата":Доклада на Организация Restore Britain на 219 страници, публикуван вчера на страницата на Британских парламент, показа мрачна картина. Властите на Британия, медици и полиция дълго са покривали банди, които са изнасилвали, измъчвали и убивали деца. За 15 години- 250 000 са пострадали-. Арестувани няма.
Тези хора ни учат как да живеем
12:24 20.06.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "Гжимек":От снощи го качвам.Няколко пъти го триха.
Коментиран от #18
12:25 20.06.2026
18 Гжимек
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сега в 12ч го съобщиха дори по Националното радио!
Чувате ли "Факти"?!!!!
Коментиран от #26
12:27 20.06.2026
19 ПОЛША ЩЕ УЧАСТВА
12:28 20.06.2026
20 име
12:29 20.06.2026
21 Жорко
12:31 20.06.2026
22 Истината ли
12:32 20.06.2026
23 404 Е ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ
12:34 20.06.2026
24 Полковника
12:35 20.06.2026
25 Хахахаха
12:36 20.06.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Гжимек":Те не слушат български станции.
Само " Дойче Зелле"
12:36 20.06.2026
27 Хахахаха
До коментар #2 от "авантгард":Така е. За това тупин да ходи да преговаря със Зеленски, а не да хленчи за договорки с тръмпоча.
12:37 20.06.2026
28 Подозрение
До коментар #1 от "Васил":Ти да не си онзи Васил, костимбродският славей, такива разсъждения изказваш или така ти пише на лиШчето?
12:37 20.06.2026
29 Преговори ДА
Другите ДИПМ.
Да си чакат ред. Като дойде Руснака до тяхната граница - тогава.
12:37 20.06.2026
30 Цеко Сифоня
12:39 20.06.2026
31 Хахахаха
До коментар #15 от "Гжимек":Офффф. А Сталин изби милиони! МИЛИОНИ! И украинци и руснаци и всякакви. МИЛИОНИ!
Коментиран от #38
12:39 20.06.2026
32 Точно така
До коментар #7 от "пешо":Един по една. Да си чакат реда.
12:39 20.06.2026
33 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
12:40 20.06.2026
34 Дон Корлеоне
Коментиран от #41
12:42 20.06.2026
35 Боко
12:42 20.06.2026
36 Новосибирск
До коментар #15 от "Гжимек":Буданов и Бондар отказались от польских наград.
12:49 20.06.2026
37 ттт
12:51 20.06.2026
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Хахахаха":Това е по прозападни методички и данни. Най вече английски и американски. А Джери то ъпщай го знаем как лъже.
Като Сега за "опожарената" Москва. Кто Ти данни за "джентълмените " в Британия.
Доклада на Организация Restore Britain на 219 страници, публикуван вчера на страницата на Британских парламент, показа мрачна картина. Властите на Британия, медици и полиция дълго са покривали банди, които са изнасилвали, измъчвали и убивали деца. За 15 години- 250 000 са пострадали-. Арестувани няма.
Тези хора ни учат как да живеем
Коментиран от #44
12:53 20.06.2026
39 Обективен
Шлчхтата по добре да не се бутат между шамарите.
12:54 20.06.2026
40 Що така?
12:58 20.06.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "Дон Корлеоне":Да, отдавна, нали по него в просвещавам, че укрите СА нацисти.
Поляците Чак ме чуха и взеха Белия Орёл на Зелениянаркоман. А вие, българските европодлоги-не.
13:03 20.06.2026
42 падналия ангел
13:06 20.06.2026
43 Републиканец
13:07 20.06.2026
44 Даааа
До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Толкова е тъжно! Но за жалост, това си го избрахме! Бленувахме за великата западна демокрация, за справедливия им щастлив живот и го получихме! Вече сме тотално зависими от ЕС и Америка, нямаме икономика и селско стопанство, нищо не произвеждаме, нямаме банка и пари, но имаме елементарен народ с джендърски наклонности, без морал и ценности, мафиоти начело, дето всичко унищожиха. Каквото кажат - това. Дано се събудим, че иначе ...
13:07 20.06.2026
45 Тити на Кака
13:09 20.06.2026