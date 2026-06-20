Новини
Свят »
Полша »
Полша трябва да има равноправно участие в преговорите за войната в Украйна

Полша трябва да има равноправно участие в преговорите за войната в Украйна

20 Юни, 2026 11:53 960 45

  • полша-
  • украйна-
  • преговори-
  • мир-
  • радослав шикорски

Мнението е на външният министър на Полша

Полша трябва да има равноправно участие в преговорите за войната в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Полският външен министър Радослав Шикорски разкритикува водещата роля, която Германия, Франция и Великобритания играят „в преговорите за прекратяване на войната в Украйна“, и настоя, че Полша също трябва да заеме място „на масата на преговорите“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Агенцията цитира думите на Шикорски в негово интервю за неделния брой на германския в. „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, с текста на което се е запознала предварително.

„В Европейския съюз между Черно море, Балтийско море и Адриатическо море живеят 120 милиона души; заедно със скандинавските държави тази цифра нараства до 150 милиона души, които са изложени на много по-пряка заплаха от руската агресия, отколкото Германия“, заяви Шикорски.

„Ние сме съседи както на Русия, така и на Украйна; вие в Германия не сте“, подчерта полският външен министър.

Полша е на предната линия, каза още Шикорски, като посочи доставките на оръжие за Украйна, които постоянно преминават през страната. Полша поема рисковете, свързани с това, и затова очаква да има роля в преговорите, добави той.

Шикорски предложи „да се следва пътя, очертан в договорите на ЕС, например чрез председателя на Европейския съвет“. Като алтернатива, каза той пред германския вестник, трябва да се работи за създаването на „Коалиция на желаещите“, която да представлява европейския континент в преговорите.

Лидерите на Германия и Франция, заедно с Великобритания, която вече не е член на ЕС, засега искат да запазят водещата си роля в усилията за мир, отбелязва ДПА.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    3 39 Отговор
    Украйна е в Европа и нормално на масата за преговори да са всички страни дори и кремълското куче Радев който не знае на кой свят се намира.

    Коментиран от #3, #14, #28

    11:56 20.06.2026

  • 2 авантгард

    34 0 Отговор
    Като страни в преговори преговарят тези които воюват един срещу друг.
    Останалите не са страна в преговори, без значение дали подкрепяли някого.
    Какво могат да предложат по време на преговори тези изброени страни?
    НиЩо освен искания и претенции. ХА!
    Айдеееее пътеките.....

    Коментиран от #27

    11:58 20.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ФАКТ

    2 22 Отговор
    Западът и нато никога няма да позволят на колхозницоте да свалят многоходовия 0 ли гфрен Путин

    12:01 20.06.2026

  • 5 Дърто Бункерно Гномче

    1 20 Отговор
    Може и без преговори да минем
    Събирам си Труповете и бегом към Масква

    12:01 20.06.2026

  • 6 Защитник на православието

    24 4 Отговор
    Путин е най-умния лидер на световната сцена.

    Коментиран от #11

    12:02 20.06.2026

  • 7 пешо

    28 1 Отговор
    полша ще преговаря когато рашките влезнат във ВАРШАВА

    Коментиран от #32

    12:02 20.06.2026

  • 8 иван костов

    25 1 Отговор
    Президентът Невроцки отне най високото полски отличие , с което бе награден фюрерът на Бивша украйна!

    Коментиран от #10

    12:04 20.06.2026

  • 9 Без име

    28 2 Отговор
    Едва ли руснаците ще преговарят с пудели.

    12:04 20.06.2026

  • 10 Иван

    0 18 Отговор

    До коментар #8 от "иван костов":

    И по този случай Зеленски си го премести и подпали Крим и Москва.

    12:08 20.06.2026

  • 11 Защитник на Педофилията и Пропагандата

    3 21 Отговор

    До коментар #6 от "Защитник на православието":

    Путин е единственният Диктатор на Руспия който е молил за провеждането на Карнавала на победата в москва нападнат от него съсед

    Коментиран от #13, #16

    12:13 20.06.2026

  • 12 Ха ХаХа

    15 1 Отговор
    Поляците са помаци.

    12:13 20.06.2026

  • 13 Идиот3но

    19 1 Отговор

    До коментар #11 от "Защитник на Педофилията и Пропагандата":

    Когато съседът му нападна 8 млн.руснаци тогава Путин нападна фашисткият си съсед

    12:15 20.06.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    Да, разбира се, Польша ще бъде на масата. Доукрайна, при победените

    12:21 20.06.2026

  • 15 Гжимек

    17 1 Отговор
    Чудно ми е как от "Факти" пропуснаха да ни осведомят, че Полша отне ордена "Бял Орел" на пан Зеленски, заради официалното признание на УПА-изклала над 100 хиляди поляци по време на Втората световна война!

    Коментиран от #17, #31, #36

    12:22 20.06.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защитник на Педофилията и Пропагандата":

    Доклада на Организация Restore Britain на 219 страници, публикуван вчера на страницата на Британских парламент, показа мрачна картина. Властите на Британия, медици и полиция дълго са покривали банди, които са изнасилвали, измъчвали и убивали деца. За 15 години- 250 000 са пострадали-. Арестувани няма.
    Тези хора ни учат как да живеем

    12:24 20.06.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гжимек":

    От снощи го качвам.Няколко пъти го триха.

    Коментиран от #18

    12:25 20.06.2026

  • 18 Гжимек

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сега в 12ч го съобщиха дори по Националното радио!
    Чувате ли "Факти"?!!!!

    Коментиран от #26

    12:27 20.06.2026

  • 19 ПОЛША ЩЕ УЧАСТВА

    16 1 Отговор
    В плащането на компенсациите на Русия.

    12:28 20.06.2026

  • 20 име

    11 1 Отговор
    Много преговарящи, много нещо! Все пак, мисля, че паляците трябва да участват в преговорите, щото те ще са най-засегнати от смелото настъпване на бандераската армия към тяхната граница!

    12:29 20.06.2026

  • 21 Жорко

    10 0 Отговор
    Ама къде се врете между шамарите не разбирам,това е между Русия и Украйна,друг е въпроса ако искат да посредничат между двете страни,снешници

    12:31 20.06.2026

  • 22 Истината ли

    9 0 Отговор
    Пак ДРЪН ДРЪН,-брътвежи!А бе,Полша воюва ли с Русия,та ТРЯБВА ДА Е "РАВНОПРАВНА" В ПРЕГОВОРИТЕ С "РАШЪНИТЕ"??,Пълни глупости от официални иД..иО..ти..

    12:32 20.06.2026

  • 23 404 Е ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

    12 1 Отговор
    Ще бъде унищожена. Шляхите и англосаксите ще вземат на геврека дупката.

    12:34 20.06.2026

  • 24 Полковника

    7 1 Отговор
    Това, че по собствено желание слугувахте на бандерите не само, че не ви дава абсолютно никакви права, но ви вменява една доста сериозна ОТ-ГО-ВОР-НОСТ!!!

    12:35 20.06.2026

  • 25 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Факти пуснете видеото, информативно и интересно, за ситуацията в русия.

    12:36 20.06.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гжимек":

    Те не слушат български станции.
    Само " Дойче Зелле"

    12:36 20.06.2026

  • 27 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Така е. За това тупин да ходи да преговаря със Зеленски, а не да хленчи за договорки с тръмпоча.

    12:37 20.06.2026

  • 28 Подозрение

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    Ти да не си онзи Васил, костимбродският славей, такива разсъждения изказваш или така ти пише на лиШчето?

    12:37 20.06.2026

  • 29 Преговори ДА

    5 0 Отговор
    Обаче само между две страни. Русия и Украйна.
    Другите ДИПМ.
    Да си чакат ред. Като дойде Руснака до тяхната граница - тогава.

    12:37 20.06.2026

  • 30 Цеко Сифоня

    7 0 Отговор
    У наше село коги има каре белот от баш играчи, важи правилото: "Кибиците да мълчат!"

    12:39 20.06.2026

  • 31 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Гжимек":

    Офффф. А Сталин изби милиони! МИЛИОНИ! И украинци и руснаци и всякакви. МИЛИОНИ!

    Коментиран от #38

    12:39 20.06.2026

  • 32 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "пешо":

    Един по една. Да си чакат реда.

    12:39 20.06.2026

  • 33 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    7 1 Отговор
    И днес се сбъскаха с реалността - Дони си иска парите, еврогьоевете са скъсани кошници, а Путин ги мачка на фронта - Зеленски гледа като плъх в капан.

    12:40 20.06.2026

  • 34 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #41

    12:42 20.06.2026

  • 35 Боко

    1 1 Отговор
    Да се включи в войната и ще има място в 🪦👌

    12:42 20.06.2026

  • 36 Новосибирск

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гжимек":

    Буданов и Бондар отказались от польских наград.

    12:49 20.06.2026

  • 37 ттт

    4 0 Отговор
    Добре бе, Украйна и Русия стигат до някакво разбирателство за спиране на войната. Да, ама Полша не е съгласна. Ще продължат да се избиват за кеф на поляците ли?

    12:51 20.06.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Това е по прозападни методички и данни. Най вече английски и американски. А Джери то ъпщай го знаем как лъже.
    Като Сега за "опожарената" Москва. Кто Ти данни за "джентълмените " в Британия.

    Доклада на Организация Restore Britain на 219 страници, публикуван вчера на страницата на Британских парламент, показа мрачна картина. Властите на Британия, медици и полиция дълго са покривали банди, които са изнасилвали, измъчвали и убивали деца. За 15 години- 250 000 са пострадали-. Арестувани няма.
    Тези хора ни учат как да живеем

    Коментиран от #44

    12:53 20.06.2026

  • 39 Обективен

    3 0 Отговор
    Тези така и не разбраха,че освен воюващите страни,други участници или посредници в преговорния процес,са възможни със съгласието на двете страни,или на едната която побеждава на бойното поле.
    Шлчхтата по добре да не се бутат между шамарите.

    12:54 20.06.2026

  • 40 Що така?

    6 0 Отговор
    Аааа, ясно! И Полша иска нещо. Територия например. И те, още от ВС смятат, че са ощетени. Даааа, искат! То в Украйна най- малко украинци има. То руснаци, то поляци, то молдовци, то българи, то румънци и малко украинци. Също като е РСМ.

    12:58 20.06.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дон Корлеоне":

    Да, отдавна, нали по него в просвещавам, че укрите СА нацисти.
    Поляците Чак ме чуха и взеха Белия Орёл на Зелениянаркоман. А вие, българските европодлоги-не.

    13:03 20.06.2026

  • 42 падналия ангел

    1 1 Отговор
    Изчакайте руснаците да ударят основния натовски логистичен център-летище Жешов и тогава да станете страна по преговорите. Защото Путин ако не беше толкова мек и ви беше ударил още в началото, друга песен щяхте да пеете! Пример-Иран, ама май вече ви изпусна!

    13:06 20.06.2026

  • 43 Републиканец

    2 0 Отговор
    Полша и ЕС дължат на САЩ пари за Ленд Лиза, плана Маршал, Студената война, парите и техниката, изпратена в Европа за Украйна. Това са трилиони долари! Първо плащат парите, после разговарят за мир.

    13:07 20.06.2026

  • 44 Даааа

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Толкова е тъжно! Но за жалост, това си го избрахме! Бленувахме за великата западна демокрация, за справедливия им щастлив живот и го получихме! Вече сме тотално зависими от ЕС и Америка, нямаме икономика и селско стопанство, нищо не произвеждаме, нямаме банка и пари, но имаме елементарен народ с джендърски наклонности, без морал и ценности, мафиоти начело, дето всичко унищожиха. Каквото кажат - това. Дано се събудим, че иначе ...

    13:07 20.06.2026

  • 45 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Каква водеща роля на Британия, Германия и Франция в преговорите за войната в Украйна сънува полякът, каква маса на преговорите, ако не е тайна?

    13:09 20.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания