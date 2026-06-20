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Захарова предложи Орденът на Белия орел, отнет от Зеленски, да бъде изпратен в Канада

Захарова предложи Орденът на Белия орел, отнет от Зеленски, да бъде изпратен в Канада

20 Юни, 2026 12:55 2 377 63

  • русия-
  • украйна-
  • мария захарова-
  • ордени-
  • предаване-
  • канада

Kаградите, предадени от киевския режим, могат да бъдат прехвърлени на украинския националист Ярослав Хунка и други нацистки колаборационисти

Захарова предложи Орденът на Белия орел, отнет от Зеленски, да бъде изпратен в Канада - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова предложи Орденът на Белия орел, който властите във Варшава отнеха от Володимир Зеленски, да бъде изпратен в Канада.

„Варшава би могла да изпрати Ордена на Белия орел и други награди, предадени от киевския режим, в Канада – на [украинския националист Ярослав] Хунка и други нацистки колаборационисти. Те биха се радвали да ги носят след Зеленски“, написа тя в своя Telegram канал.

„Някой знае ли дали [нацисткият германски лидер Херман] Гьоринг е бил лишен от това основно отличие или самият той го е отказал?“, попита още Захарова.

Ден преди това полският президент Карол Навроцки лиши Зеленски от Ордена на Белия орел, считан за най-високото отличие на страната. От канцеларията на полския лидер обясниха, че това се дължи на решението на украинските власти да нарекат едно от подразделенията на украинските въоръжени сили „Герои на УПА“ (Украинската въстаническа армия, определена като екстремистка и забранена в Русия).


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 20 Отговор
    на тоя свят номера е , да се усетиш кога се излагаш

    Коментиран от #8, #12, #33, #62

    12:57 20.06.2026

  • 2 Най

    16 30 Отговор
    Добре да го дадът на Путин,за успешната денификация на 2 милионаОрк

    Коментиран от #37

    13:01 20.06.2026

  • 3 Анонимен

    26 8 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    13:02 20.06.2026

  • 4 Летец Пешеходец

    12 37 Отговор
    Това пиянде пак е фиркано. Ръси глупости, като Медведката след запой. Те двамата изчезват за известно време, след което, като изтрезнеят не знаят на кой свят се намират. Тогава изтърсят нещо и пак изчезнат в алкохолни изпарения, до следващият път.

    13:02 20.06.2026

  • 5 Я сие би май

    8 26 Отговор
    ...ката колхозна с виня

    Коментиран от #24, #29

    13:05 20.06.2026

  • 6 хаха

    7 34 Отговор
    Алкохолизираната кранта пак се плюнчи нещо там.
    Доволно.
    ХАХАХА

    13:05 20.06.2026

  • 7 Брендо

    35 6 Отговор
    Предлагам на Зелен със Ски да му дадат ордена на Белия Прах !

    13:05 20.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахахахаха

    32 4 Отговор
    На наркомана най накрая ще му вземат и прашките, тя жена му отдавна половината политици са му я взели и си я въртят на шиш, сега зеления като му вземат и наркотиците ще се осъзнае, че за 5 години укрите едно село не са си върнали хахахаха, а цената е на 3 млн убити укри от руски доброволци

    13:09 20.06.2026

  • 11 Аз съм веган

    7 26 Отговор
    Чаша захарова отново от сутринта. Дано доживее Хага

    Коментиран от #16, #60

    13:10 20.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 az СВО Победа 81

    28 4 Отговор
    Скандал в европейското неонацистко семейство!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #19

    13:10 20.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лично мнение

    13 21 Отговор
    Някои "хора" просто не могат да се погледнат отстрани ,преди да заговорят.

    Коментиран от #20, #22

    13:11 20.06.2026

  • 16 АсанБГ

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Аз съм веган":

    Обла Дай веган,пожали непълнолетните и невинни, козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо г.!

    13:12 20.06.2026

  • 17 Факт

    14 2 Отговор
    С което предизвика яростна гейбуря във факти.бг!

    13:12 20.06.2026

  • 18 Защо не казвате Истината!

    28 3 Отговор
    ,,Герои на УПА“ (Украинската въстаническа армия, определена като екстремистка и забранена в Русия)."
    Кажете,че УПА е нацистката фашистка Укро-Организация,извършила ,,Волинското клане" в Полша...!
    Клане,на което дори и ,,СС",са завидяли по своята жестокост над мирното полско население ...!!!

    Коментиран от #21

    13:13 20.06.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 8 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 81":

    Сибига и Буданов СА върнали полските награди, Ха-ха-ха
    Това прилича на развод, не на скандал.
    Поляците се сетиха колко полски дела са убити от бандеровците

    Коментиран от #25

    13:14 20.06.2026

  • 20 Знаеш ли...?!

    19 10 Отговор

    До коментар #15 от "Лично мнение":

    Колко такива фотомонтажи мога да ти изстипосам, чрез ИИ...?!
    Мога да ти покажа и как... Майка-Тереза,се налива,с водка...!
    Аре у лево,с тия гимназистки постове...!

    13:16 20.06.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 5 Отговор

    До коментар #18 от "Защо не казвате Истината!":

    Поздрава "Слава Украине"-" Героям слава"
    Е поздрав точно на Тази нацистка организация.
    Долу бандеровците - нацисти.
    Вън от България!!!!

    Коментиран от #61

    13:16 20.06.2026

  • 22 Димитър Георгиев

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Лично мнение":

    Пука ти на е...ния г...333,ползвай си всекидневно хартията със здраве и можеш и до 100така да откараш ....

    Коментиран от #54

    13:17 20.06.2026

  • 23 Бай Ставри

    11 6 Отговор
    От зеленото сопол може да стане чудесна RIF

    13:19 20.06.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Я сие би май":

    Първо твоята. Навсякъде. И Ти да гледаш.

    13:19 20.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Луис Курвалан

    6 8 Отговор
    Зеленски изстреля Путин в космоса.

    Коментиран от #34, #35

    13:23 20.06.2026

  • 27 Любител на женската красота

    10 3 Отговор
    Най ме кефят украинките по черноморието ,че не си бръснат нинджите а само ги оформят и това е вече един рядък ,даже бих казал много Ценен феномен .Мнението на епилираните джендррррляцци в случая няма никакво значение за ценители като мен 😂😂😂!

    13:23 20.06.2026

  • 28 Иван 1

    6 3 Отговор
    Браво.

    13:25 20.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Констатация

    4 5 Отговор
    Ето ви я Истината казана с половин глас (щото иначе чилякъ може да падне от некой "прозорец") от руския политолог Юрий Баранчик: "У нас больше не осталось обоснованных мотивов потянуть еще немного времени. Иначе удары по России будут рушить не только НПЗ, а Легитимность Власти." А, сега един от коментарите към статията: "Как грабить и вывозить всё за рубеж так это - элита, как воевать за эту элиту и их капиталы так это - народ. Хорошо устроились олигархи России." Цялата статия може да прочетете в руския сайт Репортер.

    13:28 20.06.2026

  • 31 Една мисъл не ми дава мира

    6 8 Отговор
    Защо всички български революционери са ненавиждали крепостните?

    Коментиран от #36, #39, #46

    13:29 20.06.2026

  • 32 Да, правилно

    7 2 Отговор
    на оня буклук канадския дърт наzzissт който бе от УПА избивал евреи, поляци с настървеност на див звяр.

    13:38 20.06.2026

  • 33 Ти, постоянно

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    го правиш и показваш.

    13:39 20.06.2026

  • 34 Хахахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Луис Курвалан":

    Маняк, съжалявам те, хората днеска отиват на плаж, а ти си седиш у вас и издирваш някакви снимки да качваш тука, братле много тъжен живот имаш, имаш ли приятели, имаш ли семейство, живота ти мина, осъзнай се. Предполагам си яко игнориран от всички и от целия свят, наистина съчуствам ти

    Коментиран от #38

    13:41 20.06.2026

  • 35 Миролюб Войнов,аналитик

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "Луис Курвалан":

    Най хубавото в случая е ,че хохохолът направил колажа вече отлежава някъде за компост и облагородяване на чернозема☝️ !

    Коментиран от #40

    13:41 20.06.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 3 Отговор

    До коментар #31 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Интересен въпрос. Аз отговор имам. Но няма да Ти Хареса.
    А защо Българския народ не спира да обича Русия, след толкова пропаганда, след Първа, Втора световни войни и 35 г диктатура на капитала?

    13:41 20.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Алексбг

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахахаха":

    Има комерсиален партньор ,който го млати в дивия ,само когато се отчита достойно ,живот ли е да го опишеш ?!

    13:43 20.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    Няма нищо хубаво, момчето е мега сдуу....., много е зле работата, вместо да кара мацки те на плажа, цяла България в момента е на море, нашия сети и рови в нета да качва снимки в смешните факти

    Коментиран от #42, #43

    13:45 20.06.2026

  • 41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 3 Отговор
    Ся последно ,успяха ли най сетне около "гаражите "да открият главата 🎃 на Сирски или все още бездомни кучета я търкалят като топка за боулинг ?Добри хора ,предварително ви благодаря за отговора и десетките дадени плюсове 👌!

    13:48 20.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Миролюб Войнов,аналитик

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахахаха":

    Не го подценявай ,купил си е от бай китаец мощен пауърбаенк със соларен панел и сега може да си ползва дилл.дотто навсякъде където се сетиш.

    13:50 20.06.2026

  • 44 Ами Нети

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Ами":

    Заработва май .кяттии на турски тир паркинг ,но явно съботата се очертава слаба и довечера пак ще има обикаляне по кофите .

    13:52 20.06.2026

  • 45 Зло под слънцето

    5 2 Отговор
    Не щеш ли да го дадат на Путин? Какъв пропуск!

    13:52 20.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #42 от "Ами":

    Братле аз съм се опънал на шезлонга на едно баече на градина, пийвам си коктейл чета, хапвам си, гледам си приятелката и влизам тука да пробвам да помогна на такива като теб, не си хаби хубавите години с празни работи, отивай хваща една как и я карай на плажа

    Коментиран от #58

    13:59 20.06.2026

  • 49 Някой

    7 3 Отговор
    Никой не се интересува от мнението на блатните прасета.

    Коментиран от #50

    14:01 20.06.2026

  • 50 Тити

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Някой":

    Що описваш родата си ,кой ли се интересува от фамилията ви ?

    14:04 20.06.2026

  • 51 Тъпа ушанка

    7 3 Отговор
    Плюещата кобра Захарова пак злобее.

    14:04 20.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Митя бонбата

    6 3 Отговор
    Тая да не се е пропила!

    14:17 20.06.2026

  • 54 Вишис

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Димитър Георгиев":

    Кой е тоя костюмирания голобрад връзкар? Прилича ми на Путин цeто!

    14:20 20.06.2026

  • 55 Маша - алкаша

    5 4 Отговор
    Тая па гнусна московска пияница къде се обажда?!

    14:24 20.06.2026

  • 56 Тая

    4 5 Отговор
    Вещица още ли е жива.Ходи по бившия соц лагер ахнала метлата като баба яга и прави пропаганда за агресора Путин.

    14:32 20.06.2026

  • 57 Браво

    2 3 Отговор
    Всичко което е свързано с нацизъм трябва да бъде унищожено!!!

    14:42 20.06.2026

  • 58 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Желаем ви успех!

    14:48 20.06.2026

  • 59 Маша

    1 1 Отговор
    Е Велика !!!

    15:04 20.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Червен кхмер

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Копейка изчезни към Рашистан .Там са нацистите

    15:15 20.06.2026

  • 62 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    проскубляк,ти непрекъснато се излагаш,ама няма значение

    15:25 20.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

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