Захарова предложи Орденът на Белия орел, отнет от Зеленски, да бъде изпратен в Канада

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова предложи Орденът на Белия орел, който властите във Варшава отнеха от Володимир Зеленски, да бъде изпратен в Канада.
„Варшава би могла да изпрати Ордена на Белия орел и други награди, предадени от киевския режим, в Канада – на [украинския националист Ярослав] Хунка и други нацистки колаборационисти. Те биха се радвали да ги носят след Зеленски“, написа тя в своя Telegram канал.
„Някой знае ли дали [нацисткият германски лидер Херман] Гьоринг е бил лишен от това основно отличие или самият той го е отказал?“, попита още Захарова.
Ден преди това полският президент Карол Навроцки лиши Зеленски от Ордена на Белия орел, считан за най-високото отличие на страната. От канцеларията на полския лидер обясниха, че това се дължи на решението на украинските власти да нарекат едно от подразделенията на украинските въоръжени сили „Герои на УПА“ (Украинската въстаническа армия, определена като екстремистка и забранена в Русия).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #12, #33, #62
12:57 20.06.2026
2 Най
Коментиран от #37
13:01 20.06.2026
3 Анонимен
13:02 20.06.2026
4 Летец Пешеходец
13:02 20.06.2026
5 Я сие би май
Коментиран от #24, #29
13:05 20.06.2026
6 хаха
Доволно.
ХАХАХА
13:05 20.06.2026
7 Брендо
13:05 20.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хахахахаха
13:09 20.06.2026
11 Аз съм веган
Коментиран от #16, #60
13:10 20.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Коментиран от #19
13:10 20.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Лично мнение
Коментиран от #20, #22
13:11 20.06.2026
16 АсанБГ
До коментар #11 от "Аз съм веган":Обла Дай веган,пожали непълнолетните и невинни, козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо г.!
13:12 20.06.2026
17 Факт
13:12 20.06.2026
18 Защо не казвате Истината!
Кажете,че УПА е нацистката фашистка Укро-Организация,извършила ,,Волинското клане" в Полша...!
Клане,на което дори и ,,СС",са завидяли по своята жестокост над мирното полско население ...!!!
Коментиран от #21
13:13 20.06.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "az СВО Победа 81":Сибига и Буданов СА върнали полските награди, Ха-ха-ха
Това прилича на развод, не на скандал.
Поляците се сетиха колко полски дела са убити от бандеровците
Коментиран от #25
13:14 20.06.2026
20 Знаеш ли...?!
До коментар #15 от "Лично мнение":Колко такива фотомонтажи мога да ти изстипосам, чрез ИИ...?!
Мога да ти покажа и как... Майка-Тереза,се налива,с водка...!
Аре у лево,с тия гимназистки постове...!
13:16 20.06.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Защо не казвате Истината!":Поздрава "Слава Украине"-" Героям слава"
Е поздрав точно на Тази нацистка организация.
Долу бандеровците - нацисти.
Вън от България!!!!
Коментиран от #61
13:16 20.06.2026
22 Димитър Георгиев
До коментар #15 от "Лично мнение":Пука ти на е...ния г...333,ползвай си всекидневно хартията със здраве и можеш и до 100така да откараш ....
Коментиран от #54
13:17 20.06.2026
23 Бай Ставри
13:19 20.06.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Я сие би май":Първо твоята. Навсякъде. И Ти да гледаш.
13:19 20.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Луис Курвалан
Коментиран от #34, #35
13:23 20.06.2026
27 Любител на женската красота
13:23 20.06.2026
28 Иван 1
13:25 20.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Констатация
13:28 20.06.2026
31 Една мисъл не ми дава мира
Коментиран от #36, #39, #46
13:29 20.06.2026
32 Да, правилно
13:38 20.06.2026
33 Ти, постоянно
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":го правиш и показваш.
13:39 20.06.2026
34 Хахахахаха
До коментар #26 от "Луис Курвалан":Маняк, съжалявам те, хората днеска отиват на плаж, а ти си седиш у вас и издирваш някакви снимки да качваш тука, братле много тъжен живот имаш, имаш ли приятели, имаш ли семейство, живота ти мина, осъзнай се. Предполагам си яко игнориран от всички и от целия свят, наистина съчуствам ти
Коментиран от #38
13:41 20.06.2026
35 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #26 от "Луис Курвалан":Най хубавото в случая е ,че хохохолът направил колажа вече отлежава някъде за компост и облагородяване на чернозема☝️ !
Коментиран от #40
13:41 20.06.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Една мисъл не ми дава мира":Интересен въпрос. Аз отговор имам. Но няма да Ти Хареса.
А защо Българския народ не спира да обича Русия, след толкова пропаганда, след Първа, Втора световни войни и 35 г диктатура на капитала?
13:41 20.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Алексбг
До коментар #34 от "Хахахахаха":Има комерсиален партньор ,който го млати в дивия ,само когато се отчита достойно ,живот ли е да го опишеш ?!
13:43 20.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хахахахаха
До коментар #35 от "Миролюб Войнов,аналитик":Няма нищо хубаво, момчето е мега сдуу....., много е зле работата, вместо да кара мацки те на плажа, цяла България в момента е на море, нашия сети и рови в нета да качва снимки в смешните факти
Коментиран от #42, #43
13:45 20.06.2026
41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
13:48 20.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #40 от "Хахахахаха":Не го подценявай ,купил си е от бай китаец мощен пауърбаенк със соларен панел и сега може да си ползва дилл.дотто навсякъде където се сетиш.
13:50 20.06.2026
44 Ами Нети
До коментар #42 от "Ами":Заработва май .кяттии на турски тир паркинг ,но явно съботата се очертава слаба и довечера пак ще има обикаляне по кофите .
13:52 20.06.2026
45 Зло под слънцето
13:52 20.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Хахахаха
До коментар #42 от "Ами":Братле аз съм се опънал на шезлонга на едно баече на градина, пийвам си коктейл чета, хапвам си, гледам си приятелката и влизам тука да пробвам да помогна на такива като теб, не си хаби хубавите години с празни работи, отивай хваща една как и я карай на плажа
Коментиран от #58
13:59 20.06.2026
49 Някой
Коментиран от #50
14:01 20.06.2026
50 Тити
До коментар #49 от "Някой":Що описваш родата си ,кой ли се интересува от фамилията ви ?
14:04 20.06.2026
51 Тъпа ушанка
14:04 20.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Митя бонбата
14:17 20.06.2026
54 Вишис
До коментар #22 от "Димитър Георгиев":Кой е тоя костюмирания голобрад връзкар? Прилича ми на Путин цeто!
14:20 20.06.2026
55 Маша - алкаша
14:24 20.06.2026
56 Тая
14:32 20.06.2026
57 Браво
14:42 20.06.2026
58 Анонимен
До коментар #48 от "Хахахаха":Желаем ви успех!
14:48 20.06.2026
59 Маша
15:04 20.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Червен кхмер
До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Копейка изчезни към Рашистан .Там са нацистите
15:15 20.06.2026
62 си пън
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":проскубляк,ти непрекъснато се излагаш,ама няма значение
15:25 20.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.