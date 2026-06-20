Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова предложи Орденът на Белия орел, който властите във Варшава отнеха от Володимир Зеленски, да бъде изпратен в Канада.

„Варшава би могла да изпрати Ордена на Белия орел и други награди, предадени от киевския режим, в Канада – на [украинския националист Ярослав] Хунка и други нацистки колаборационисти. Те биха се радвали да ги носят след Зеленски“, написа тя в своя Telegram канал.

„Някой знае ли дали [нацисткият германски лидер Херман] Гьоринг е бил лишен от това основно отличие или самият той го е отказал?“, попита още Захарова.

Ден преди това полският президент Карол Навроцки лиши Зеленски от Ордена на Белия орел, считан за най-високото отличие на страната. От канцеларията на полския лидер обясниха, че това се дължи на решението на украинските власти да нарекат едно от подразделенията на украинските въоръжени сили „Герои на УПА“ (Украинската въстаническа армия, определена като екстремистка и забранена в Русия).