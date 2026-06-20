Извънредно положение в Боливия

Боливийският президент Родриго Пас обяви извънредно положение в страната поради кризата, причинена от масови протести и затваряне на пътища, които парализират икономиката на страната за 50 дни. Ройтерс съобщава това, позовавайки се на изявление на държавния глава.

Агенцията отбелязва, че това решение проправя пътя за разполагане на въоръжени сили за възстановяване на реда в страната.

Антиправителствени протести продължават в Боливия от няколко седмици, съпроводени със затваряне на пътища в различни региони. Властите обвиняват поддръжниците на бившия президент Ево Моралес за прекъсванията на доставките и безредиците.