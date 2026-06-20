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Извънредно положение в Боливия

Извънредно положение в Боливия

20 Юни, 2026 13:37 1 353 3

  • родриго пас-
  • боливия-
  • извънредно положение-
  • протести-
  • икономика

Масовите протести и затваряне на пътища парализирала икономиката на страната за 50 дни

Извънредно положение в Боливия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Боливийският президент Родриго Пас обяви извънредно положение в страната поради кризата, причинена от масови протести и затваряне на пътища, които парализират икономиката на страната за 50 дни. Ройтерс съобщава това, позовавайки се на изявление на държавния глава.

Агенцията отбелязва, че това решение проправя пътя за разполагане на въоръжени сили за възстановяване на реда в страната.

Антиправителствени протести продължават в Боливия от няколко седмици, съпроводени със затваряне на пътища в различни региони. Властите обвиняват поддръжниците на бившия президент Ево Моралес за прекъсванията на доставките и безредиците.


Боливия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиква

    6 1 Отговор
    Познат сценарий на Краварите,цветни революции,майдани,и контрол.

    Коментиран от #2

    14:16 20.06.2026

  • 2 Чети

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тиква":

    статията първо, после говори глупости. Протестите са от партията на Ево Моралес комуниста. Или викаш сега като разбра че шумят комуниси ще си смениш мнението че погромите в случая всъщност са оправдани?

    15:01 20.06.2026

  • 3 Поп Кръстю

    1 1 Отговор
    Всички боливийци са емигранти във Испания и Франция . Тя е най бедната латиноамериканска държава. На три месеца може да ядат едно пиле ако има работа поминък само сеят ориз . Икономика индустрия тия думи ги няма там . Ево горе долу теглеше заеми за държавата крепеши ги сега няма кой да подържа държавата глад мизерии.

    15:35 20.06.2026