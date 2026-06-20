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В Мексико шофьор блъсна футболни фенове и рани шестима от тях

В Мексико шофьор блъсна футболни фенове и рани шестима от тях

20 Юни, 2026 14:37 587 1

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Честванията в резултат на победата са се провеждали в град Чихуахуа

В Мексико шофьор блъсна футболни фенове и рани шестима от тях - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Шестима души са ранени, трима от които са хоспитализирани, след като кола блъсна фенове, празнуващи победата на Мексико над Република Корея в мача от Световното първенство, съобщи вестник Jornada.

Честванията са се провеждали в град Чихуахуа, близо до паметника на Панчо Виля. Шофьор на пикап Chevrolet Silverado се е опитал да премине през тълпата, но е бил обграден от фенове. Вместо да спре, шофьорът е ускорил и се е блъснал в тълпата, преди да избяга от местопроизшествието.

Той е задържан няколко минути по-късно, след като се е блъснал в стълб от електропровод. Властите твърдят, че шофьорът е бил силно пиян. Задържаният е обвинен в блъскане на пешеходци, напускане на мястото на произшествието, шофиране в нетрезво състояние и евентуални искове за телесни повреди.

По-рано Мексико победи Република Корея. Тази победа гарантира преминаването на Мексико от груповата фаза и ги направи първият отбор, достигнал до 1/16-финалите на Световното първенство.


Мексико
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  • 1 Подкрепям

    1 0 Отговор
    Това е суперско

    15:18 20.06.2026

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