В Мексико шофьор блъсна футболни фенове и рани шестима от тях

Шестима души са ранени, трима от които са хоспитализирани, след като кола блъсна фенове, празнуващи победата на Мексико над Република Корея в мача от Световното първенство, съобщи вестник Jornada.

Честванията са се провеждали в град Чихуахуа, близо до паметника на Панчо Виля. Шофьор на пикап Chevrolet Silverado се е опитал да премине през тълпата, но е бил обграден от фенове. Вместо да спре, шофьорът е ускорил и се е блъснал в тълпата, преди да избяга от местопроизшествието.

Той е задържан няколко минути по-късно, след като се е блъснал в стълб от електропровод. Властите твърдят, че шофьорът е бил силно пиян. Задържаният е обвинен в блъскане на пешеходци, напускане на мястото на произшествието, шофиране в нетрезво състояние и евентуални искове за телесни повреди.

По-рано Мексико победи Република Корея. Тази победа гарантира преминаването на Мексико от груповата фаза и ги направи първият отбор, достигнал до 1/16-финалите на Световното първенство.