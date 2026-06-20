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ЕС няма да допусне руски природен газ в споразуменията за доставки към блока през Турция

ЕС няма да допусне руски природен газ в споразуменията за доставки към блока през Турция

20 Юни, 2026 19:30, обновена 20 Юни, 2026 19:37 1 325 45

  • газ-
  • турция-
  • русия-
  • енергетика-
  • споразумения-
  • договори-
  • тръбопроводи

Това заяви германският министър на икономиката и енергетиката Катарина Райхе след поредица от официални срещи с турския си колега Алпарслан Байрактар в турската столица

ЕС няма да допусне руски природен газ в споразуменията за доставки към блока през Турция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз няма да допусне руски природен газ да бъде включван в каквито и да е бъдещи енергийни споразумения за доставки към блока през Турция.

Това заяви германският министър на икономиката и енергетиката Катарина Райхе след поредица от официални срещи с турския си колега Алпарслан Байрактар в турската столица.

Дипломатическата офанзива идва в критичен момент, тъй като в момента Анкара преговаря с руския гигант „Газпром“ за подновяване на мащабни договори за доставка, чийто срок изтича. Същевременно Турция активно се опитва да се наложи като водещ регионален газов хъб, пренасочващ потоци към Стария континент.

"Брюксел ще бъде безкомпромисен относно изискването за неруски произход на доставките във всички бъдещи енергийни споразумения, включващи Турция“, заяви Райхе пред германска бизнес делегация в Анкара, цитирана от Bloomberg.

По думите ѝ, турските власти изцяло „разбират и приемат“ силната решимост на ЕС да затвори „задната врата“ за руските енергийни ресурси. Въпреки това, по време на преговорите Турция ясно е подчертала, че пълната замяна на руския газ е сериозно предизвикателство, което не може да се случи „за една нощ“ – както от икономическа гледна точка, така и поради ограниченията в свободните алтернативни ресурси на пазара.

Европейският съюз вече прие строг регламент (Regulation EU/261/2026), който задължава доставчиците да предоставят „недвусмислени доказателства“, че газът, влизащ в ЕС през Турция, не е руски.

Под специален надзор е разпределителната точка „Странджа 1“ на българо-турската граница, където се засичат тръбопроводите с азерска и руска суровина.Новите изисквания целят да спрат евентуално „пребоядисване“ на руския газ и смесването му с алтернативни източници.

ЕС има официална цел да прекрати изцяло вноса на руски втечнен природен газ (ВПГ) до края на 2026 г. и на тръбопроводен газ до есента на 2027 г.

Германия обаче изпрати и сигнал за партньорство, като подчерта, че Турция остава ключов и надежден търговски съюзник в региона, с когото икономическите отношения ще продължат да се разширяват.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 стоян георгиев

    21 3 Отговор
    Ама до зимата, нали 😂

    Коментиран от #21, #45

    19:41 20.06.2026

  • 3 Европеец

    28 2 Отговор
    Какво да кажа на освен българската поговорка - луд умора няма ......

    19:41 20.06.2026

  • 4 Изедници

    14 3 Отговор
    Заминаха ни транзитните такси.

    Коментиран от #37

    19:41 20.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 21 Отговор
    през цялата си история , Руската империя се е борила за европейския пазар/ ония в бункера отрязаха всичко със замах и сразу

    19:41 20.06.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 3 Отговор
    АКО ГЕРМАНЕЦ ИСКА ДА СКОЧИ ОТ РАЙХСТАГА
    .....
    ТРЯБВА ЛИ И НИЕ ДА СКОЧИМ С НЕГО ?
    .....
    ГЛАСА НА ЪГЛОШЛАЙФ - А :)

    19:42 20.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 То и няма никакъв смисъл

    5 21 Отговор
    от руски газ. Освен това е двойно по-скъп, нямаме сметка от такива доставки. Ако го продава на половин цена, може да се помисли след войната да се подновят договорите.

    19:42 20.06.2026

  • 9 А нашите транзитни такси?

    14 2 Отговор
    Нас защо не ни питаха?

    19:43 20.06.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    26 2 Отговор
    Както и сега, така и занапред германците ще купуват най-много руски газ в ЕС....

    Много се забавлявам с простотиите на ЕС! 🤣

    19:44 20.06.2026

  • 11 404

    16 2 Отговор
    Сакън как ще работят газовите камери? .Къде ще спи евро елита?

    19:44 20.06.2026

  • 12 Губим

    15 2 Отговор
    Няколко стотин милиона губим от пропуснати транзитни такси.

    19:45 20.06.2026

  • 13 ЕВРОГЬОЕВЕТЕ И КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    16 3 Отговор
    Са мазохисти. Обичат да се самонаказват.

    19:46 20.06.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 3 Отговор
    ЦЕЛТА НА ЛЬО РАЙХА НА ЕС
    ( ФРЕНСКО - ГЕРМАНСКАТА МАФИЯ)
    ....
    Е САМО ТЕ ДА СИ ПРОДАВАТ БОКЛУЦИТЕ В ЕВРОПА - СЪС ВСИЧКИ СТОКИ Е ТАКА ...
    ....
    КОЕТО СИ Е ИКОНОМИЧЕСКИ ФАШИЗЪМ

    Коментиран от #40

    19:47 20.06.2026

  • 15 Гумен кРадев Решетников 💩

    5 21 Отговор
    Погледнете официалното лого на Европейската комисия относно новата стратегия на ЕС за защита на източния му фланг представено като карта. Но нещо липсва на тази карта, което веднага привлича внимание. Обозначени са всички страни на източната граница на ЕС с изключение на една… България. Защо ли?
    България вече явно се възприема като ненадежден партньор на ЕС и НАТО и като руско прокси в алианса на демократичните сили срещу войната в Украйна. Това е само все още сигнал. Тепърва този сигнал ще придобива плътност и ние ще ставаме свидетели на бавното, но неотклонно изолиране на страната ни от всички процеси, свързани с инвестиции в превъоръжаване. Няма да е изненада, ако Райнметал преосмисли инвестицията си в България, а продукцията на българските военни заводи бъде низвергната от военните поръчки на съюза и на самата Украйна, която вече рекламира авангардното си въоръжение на военните форуми.
    България ускорено върви към своя не само политически, но и икономически провал, който вече е надвиснал над хоризонта!

    19:48 20.06.2026

  • 16 1234

    20 3 Отговор
    Лаладжии, Белгия, Франция се скъсват да купуват руски газ, Турция ще го смеси с Азейберджански, в количество 1:99, тоест 99 части руски и ще го продаде като демократичен. Стига сте лъгали хората!

    Коментиран от #36

    19:49 20.06.2026

  • 17 РФ е ВЕЛИК КЕН ЕФ

    8 16 Отговор
    Да започнем с мита за „най-евтиния руски газ“. Това е една от най-устойчивите легенди на прехода - нещо като мита за „освободителната“ Червена армия в края на Втората световна война. Няма значение, че руският газ не е най-евтиният. Няма значение, че именно Газпром едностранно спря доставките за България. В техния разказ фактите нямат значение. Винаги могат да подхвърлят внушението, че след като не внасяме руски газ, икономиката ни губи. И санкциите и ЕС са лошите. След това се чудят отстрани как евроскепсиса у нас растял. Те нямали нищо общо с това - народът го искал.
    Следователно трябва да блокираме ЕС.
    Същата логика се прилага и към петрола. Днес сортът „Уралс“ се търгува с огромна отстъпка спрямо международните пазари именно защото Русия има ограничени възможности да го реализира. Именно заради санкциите. Това е целта на санкциите - да намалят приходите на Кремъл и способността му да финансира войната, за да бъде принуден да седне на масата за преговори.
    Любопитното е, че както при газа, така и при нефта, България не само не пострада от отказа от руските доставки, а разполага с едни от най-конкурентните цени в региона. Причината е проста - диверсификация, конкуренция и засилена транзитна роля. Пазарът работи много по-добре от политическия монопол.

    Коментиран от #39

    19:52 20.06.2026

  • 18 Възрожденец 🇧🇬

    7 9 Отговор
    Между Белене, Чирен, Турски поток и редица други проекти с руско участие има една обща нишка - успоредно с тяхното развитие рязко нараснаха богатствата на немалко български политици, посредници и приближени до властта фигури. Твърде често обществените загуби и частните ползи вървят ръка за ръка. Направо ще се изумите ако някога се направи разследване на личното състояние на тези свързани с руските енергийни интереси политици и "бизнесмени". Слагам кавички, защото не са никакви бизнесмени, защото пазар няма - има близост до Тялото.
    Едно трябва да е ясно. Румен Радев не може да бъде ефективен борец срещу корупцията по проста причина - значителна част от българската корупционна екосистема се роди, разви и забогатя именно чрез бизнеса с Русия. От десетилетия достъпът до руски енергийни проекти, посредничество и комисиони е една от най-сигурните пътеки към бързо политическо и лично забогатяване. Руският модел бе съзнателно трансплантиран у нас именно за да се превърне в мощен лост за влияние, който може да избере президенти, премиери и съдебна система.
    Затова, когато слушате аргументите срещу европейските санкции, не гледайте само думите. Следвайте парите.

    Коментиран от #20

    19:54 20.06.2026

  • 19 Софиянец

    16 2 Отговор
    Айдеее, пускайте статията за 50те хиляди съкратени работни места от VW 😂

    19:54 20.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 По какво познават какъв газ минава по

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    тръбата ? Да не му приказват ?

    Коментиран от #22, #33, #43

    19:56 20.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хихихи

    7 1 Отговор
    Кви са тия тролски есета в коментарите? Алооо факти, смърди на тролско 💩 тука

    Коментиран от #30

    19:58 20.06.2026

  • 24 Баце

    6 1 Отговор
    Коя Ес, на Кая и на Урсула с милиарди по сметките, живеещи в друга реалност, или ЕС на обикновените европейски данъкоплатци и работещи за насъщният???
    Мисля, че трудовете на другаря Маркс и другаря Енгелс отново ще станат извънредно актуални?!?

    Коментиран от #34

    20:08 20.06.2026

  • 25 Съдията

    6 1 Отговор
    Е то освен руски, друг няма. И тръбен и течен, всичко е руско. Но за либерастките пудели на двойна цена.😂

    Коментиран от #27, #28

    20:12 20.06.2026

  • 26 Ядец, копейци, тук Фатмака

    2 5 Отговор
    няма как да наложи вето.
    Неговото вето всъщност е насочено към българите, да ги обедни, като ги противопостави на ЕС и да ги подари на Русия. Българите де.
    Ще ви питам как ще живуркате в блатото ватнишко с визи за навсякъде.

    20:12 20.06.2026

  • 27 Споко,

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "Съдията":

    преди рашките го продаваха най-скъпо на нас от всички държави.
    Заради копейско-руската дружба и другарите, които не смееха гък да кажат.
    Сега го подаряват на господаря си Китай.
    Ти по-богат или по-умен стана от копейщината си?

    Коментиран от #29

    20:15 20.06.2026

  • 28 Нищо ново

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Съдията":

    Преди рашките ни го продаваха на тройна спляма другите.

    20:15 20.06.2026

  • 29 Съдията

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Споко,":

    Да бе, ти им светиш къде и какво продават. А ти стана ли по-хубав със злобата си?

    Коментиран от #31, #32

    20:16 20.06.2026

  • 30 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Хихихи":

    заради некъпаните копейки. Свиквай.

    20:16 20.06.2026

  • 31 Цъ, нямам нужда

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Съдията":

    аз съм си хубав по начало. Ти му мисли.

    20:17 20.06.2026

  • 32 Копей, това е публична тайна

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Съдията":

    И даже не е тайна.
    Кво ти пука. Отивай в раша на евтинко.

    20:19 20.06.2026

  • 33 Научили са се

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "По какво познават какъв газ минава по":

    Не са бягали от часовете по химия.

    20:19 20.06.2026

  • 34 Копейките

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Баце":

    кога сте били данъкоплатци ве? Вие живеете от социални помощи, ТЕЛКове и далавери.

    20:20 20.06.2026

  • 35 Дреме им на рашките

    3 1 Отговор
    САЩ купуват като луди руски втечнен газ от терминала в Ямал и го продават на малоумните еврогейци като американски - естествено, на петорна цена. И Урсул се радва като ци ганче на шарено!

    Коментиран от #38

    20:21 20.06.2026

  • 36 не си познал, ама нейсе!

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "1234":

    Говорит Москва?
    Не и се връзвай. Много лъже.

    20:22 20.06.2026

  • 37 Където е текло пак ще тече

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Изедници":

    Ще изчезнат транзитните такси от руски газ. Онези консуматори в Унгария, Австрия, Сърбия, Румъния и нашата югозападна съседка ще продължават да получават газ със друг произход през българските газопроводи. Където е текло пак ще тече. Πάντα ῥεῖ.

    20:23 20.06.2026

  • 38 Хи-хи!

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Дреме им на рашките":

    Верно ли си вярваш?
    Да си една мнооого т.па копейка случайно?
    Да? А, ясно!

    20:23 20.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Отивай в Раша

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    да се нагушиш с техните "висококачествени" стоки. Никой не реве за теб.
    С радиацияата ще свикнеш някак.

    20:25 20.06.2026

  • 41 Ти сериозно ли?

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "0407":

    Там са наркомани от древни времена рашките.
    Питай някой живял и работил там да ти разкаже каки треволяци пушат – бедна ти е фантазията.
    Защо са увредени в главите според теб? Наследствено е.

    20:27 20.06.2026

  • 42 Споко ве, в Русия пушат от

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "0407":

    детската градина още. Нямат стигане.

    20:28 20.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Раша в талаша,

    1 2 Отговор
    Рундьо след нея, копейките - без социални помощи.
    Тогава ще е хубав живот.

    20:30 20.06.2026

  • 45 Бай Араб

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Какво да чакаш зимата,купувай сега че тръбата на БОТАШ се разсъхна.От една година и буболечка не е минавала през тази тръба

    20:31 20.06.2026

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