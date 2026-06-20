ЕС няма да допусне руски природен газ в споразуменията за доставки към блока през Турция

Европейският съюз няма да допусне руски природен газ да бъде включван в каквито и да е бъдещи енергийни споразумения за доставки към блока през Турция.
Това заяви германският министър на икономиката и енергетиката Катарина Райхе след поредица от официални срещи с турския си колега Алпарслан Байрактар в турската столица.
Дипломатическата офанзива идва в критичен момент, тъй като в момента Анкара преговаря с руския гигант „Газпром“ за подновяване на мащабни договори за доставка, чийто срок изтича. Същевременно Турция активно се опитва да се наложи като водещ регионален газов хъб, пренасочващ потоци към Стария континент.
"Брюксел ще бъде безкомпромисен относно изискването за неруски произход на доставките във всички бъдещи енергийни споразумения, включващи Турция“, заяви Райхе пред германска бизнес делегация в Анкара, цитирана от Bloomberg.
По думите ѝ, турските власти изцяло „разбират и приемат“ силната решимост на ЕС да затвори „задната врата“ за руските енергийни ресурси. Въпреки това, по време на преговорите Турция ясно е подчертала, че пълната замяна на руския газ е сериозно предизвикателство, което не може да се случи „за една нощ“ – както от икономическа гледна точка, така и поради ограниченията в свободните алтернативни ресурси на пазара.
Европейският съюз вече прие строг регламент (Regulation EU/261/2026), който задължава доставчиците да предоставят „недвусмислени доказателства“, че газът, влизащ в ЕС през Турция, не е руски.
Под специален надзор е разпределителната точка „Странджа 1“ на българо-турската граница, където се засичат тръбопроводите с азерска и руска суровина.Новите изисквания целят да спрат евентуално „пребоядисване“ на руския газ и смесването му с алтернативни източници.
ЕС има официална цел да прекрати изцяло вноса на руски втечнен природен газ (ВПГ) до края на 2026 г. и на тръбопроводен газ до есента на 2027 г.
Германия обаче изпрати и сигнал за партньорство, като подчерта, че Турция остава ключов и надежден търговски съюзник в региона, с когото икономическите отношения ще продължат да се разширяват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 стоян георгиев
Коментиран от #21, #45
19:41 20.06.2026
3 Европеец
19:41 20.06.2026
4 Изедници
Коментиран от #37
19:41 20.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:41 20.06.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ТРЯБВА ЛИ И НИЕ ДА СКОЧИМ С НЕГО ?
.....
ГЛАСА НА ЪГЛОШЛАЙФ - А :)
19:42 20.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 То и няма никакъв смисъл
19:42 20.06.2026
9 А нашите транзитни такси?
19:43 20.06.2026
10 az СВО Победа 81
Много се забавлявам с простотиите на ЕС! 🤣
19:44 20.06.2026
11 404
19:44 20.06.2026
12 Губим
19:45 20.06.2026
13 ЕВРОГЬОЕВЕТЕ И КЕНЕФБАНДЕРИТЕ
19:46 20.06.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
( ФРЕНСКО - ГЕРМАНСКАТА МАФИЯ)
....
Е САМО ТЕ ДА СИ ПРОДАВАТ БОКЛУЦИТЕ В ЕВРОПА - СЪС ВСИЧКИ СТОКИ Е ТАКА ...
....
КОЕТО СИ Е ИКОНОМИЧЕСКИ ФАШИЗЪМ
Коментиран от #40
19:47 20.06.2026
15 Гумен кРадев Решетников 💩
България вече явно се възприема като ненадежден партньор на ЕС и НАТО и като руско прокси в алианса на демократичните сили срещу войната в Украйна. Това е само все още сигнал. Тепърва този сигнал ще придобива плътност и ние ще ставаме свидетели на бавното, но неотклонно изолиране на страната ни от всички процеси, свързани с инвестиции в превъоръжаване. Няма да е изненада, ако Райнметал преосмисли инвестицията си в България, а продукцията на българските военни заводи бъде низвергната от военните поръчки на съюза и на самата Украйна, която вече рекламира авангардното си въоръжение на военните форуми.
България ускорено върви към своя не само политически, но и икономически провал, който вече е надвиснал над хоризонта!
19:48 20.06.2026
16 1234
Коментиран от #36
19:49 20.06.2026
17 РФ е ВЕЛИК КЕН ЕФ
Следователно трябва да блокираме ЕС.
Същата логика се прилага и към петрола. Днес сортът „Уралс“ се търгува с огромна отстъпка спрямо международните пазари именно защото Русия има ограничени възможности да го реализира. Именно заради санкциите. Това е целта на санкциите - да намалят приходите на Кремъл и способността му да финансира войната, за да бъде принуден да седне на масата за преговори.
Любопитното е, че както при газа, така и при нефта, България не само не пострада от отказа от руските доставки, а разполага с едни от най-конкурентните цени в региона. Причината е проста - диверсификация, конкуренция и засилена транзитна роля. Пазарът работи много по-добре от политическия монопол.
Коментиран от #39
19:52 20.06.2026
18 Възрожденец 🇧🇬
Едно трябва да е ясно. Румен Радев не може да бъде ефективен борец срещу корупцията по проста причина - значителна част от българската корупционна екосистема се роди, разви и забогатя именно чрез бизнеса с Русия. От десетилетия достъпът до руски енергийни проекти, посредничество и комисиони е една от най-сигурните пътеки към бързо политическо и лично забогатяване. Руският модел бе съзнателно трансплантиран у нас именно за да се превърне в мощен лост за влияние, който може да избере президенти, премиери и съдебна система.
Затова, когато слушате аргументите срещу европейските санкции, не гледайте само думите. Следвайте парите.
Коментиран от #20
19:54 20.06.2026
19 Софиянец
19:54 20.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 По какво познават какъв газ минава по
До коментар #2 от "стоян георгиев":тръбата ? Да не му приказват ?
Коментиран от #22, #33, #43
19:56 20.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хихихи
Коментиран от #30
19:58 20.06.2026
24 Баце
Мисля, че трудовете на другаря Маркс и другаря Енгелс отново ще станат извънредно актуални?!?
Коментиран от #34
20:08 20.06.2026
25 Съдията
Коментиран от #27, #28
20:12 20.06.2026
26 Ядец, копейци, тук Фатмака
Неговото вето всъщност е насочено към българите, да ги обедни, като ги противопостави на ЕС и да ги подари на Русия. Българите де.
Ще ви питам как ще живуркате в блатото ватнишко с визи за навсякъде.
20:12 20.06.2026
27 Споко,
До коментар #25 от "Съдията":преди рашките го продаваха най-скъпо на нас от всички държави.
Заради копейско-руската дружба и другарите, които не смееха гък да кажат.
Сега го подаряват на господаря си Китай.
Ти по-богат или по-умен стана от копейщината си?
Коментиран от #29
20:15 20.06.2026
28 Нищо ново
До коментар #25 от "Съдията":Преди рашките ни го продаваха на тройна спляма другите.
20:15 20.06.2026
29 Съдията
До коментар #27 от "Споко,":Да бе, ти им светиш къде и какво продават. А ти стана ли по-хубав със злобата си?
Коментиран от #31, #32
20:16 20.06.2026
30 Така е
До коментар #23 от "Хихихи":заради некъпаните копейки. Свиквай.
20:16 20.06.2026
31 Цъ, нямам нужда
До коментар #29 от "Съдията":аз съм си хубав по начало. Ти му мисли.
20:17 20.06.2026
32 Копей, това е публична тайна
До коментар #29 от "Съдията":И даже не е тайна.
Кво ти пука. Отивай в раша на евтинко.
20:19 20.06.2026
33 Научили са се
До коментар #21 от "По какво познават какъв газ минава по":Не са бягали от часовете по химия.
20:19 20.06.2026
34 Копейките
До коментар #24 от "Баце":кога сте били данъкоплатци ве? Вие живеете от социални помощи, ТЕЛКове и далавери.
20:20 20.06.2026
35 Дреме им на рашките
Коментиран от #38
20:21 20.06.2026
36 не си познал, ама нейсе!
До коментар #16 от "1234":Говорит Москва?
Не и се връзвай. Много лъже.
20:22 20.06.2026
37 Където е текло пак ще тече
До коментар #4 от "Изедници":Ще изчезнат транзитните такси от руски газ. Онези консуматори в Унгария, Австрия, Сърбия, Румъния и нашата югозападна съседка ще продължават да получават газ със друг произход през българските газопроводи. Където е текло пак ще тече. Πάντα ῥεῖ.
20:23 20.06.2026
38 Хи-хи!
До коментар #35 от "Дреме им на рашките":Верно ли си вярваш?
Да си една мнооого т.па копейка случайно?
Да? А, ясно!
20:23 20.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Отивай в Раша
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":да се нагушиш с техните "висококачествени" стоки. Никой не реве за теб.
С радиацияата ще свикнеш някак.
20:25 20.06.2026
41 Ти сериозно ли?
До коментар #39 от "0407":Там са наркомани от древни времена рашките.
Питай някой живял и работил там да ти разкаже каки треволяци пушат – бедна ти е фантазията.
Защо са увредени в главите според теб? Наследствено е.
20:27 20.06.2026
42 Споко ве, в Русия пушат от
До коментар #39 от "0407":детската градина още. Нямат стигане.
20:28 20.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Раша в талаша,
Тогава ще е хубав живот.
20:30 20.06.2026
45 Бай Араб
До коментар #2 от "стоян георгиев":Какво да чакаш зимата,купувай сега че тръбата на БОТАШ се разсъхна.От една година и буболечка не е минавала през тази тръба
20:31 20.06.2026