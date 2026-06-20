ЕС няма да допусне руски природен газ в споразуменията за доставки към блока през Турция

Европейският съюз няма да допусне руски природен газ да бъде включван в каквито и да е бъдещи енергийни споразумения за доставки към блока през Турция.

Това заяви германският министър на икономиката и енергетиката Катарина Райхе след поредица от официални срещи с турския си колега Алпарслан Байрактар в турската столица.

Дипломатическата офанзива идва в критичен момент, тъй като в момента Анкара преговаря с руския гигант „Газпром“ за подновяване на мащабни договори за доставка, чийто срок изтича. Същевременно Турция активно се опитва да се наложи като водещ регионален газов хъб, пренасочващ потоци към Стария континент.

"Брюксел ще бъде безкомпромисен относно изискването за неруски произход на доставките във всички бъдещи енергийни споразумения, включващи Турция“, заяви Райхе пред германска бизнес делегация в Анкара, цитирана от Bloomberg.

По думите ѝ, турските власти изцяло „разбират и приемат“ силната решимост на ЕС да затвори „задната врата“ за руските енергийни ресурси. Въпреки това, по време на преговорите Турция ясно е подчертала, че пълната замяна на руския газ е сериозно предизвикателство, което не може да се случи „за една нощ“ – както от икономическа гледна точка, така и поради ограниченията в свободните алтернативни ресурси на пазара.

Европейският съюз вече прие строг регламент (Regulation EU/261/2026), който задължава доставчиците да предоставят „недвусмислени доказателства“, че газът, влизащ в ЕС през Турция, не е руски.

Под специален надзор е разпределителната точка „Странджа 1“ на българо-турската граница, където се засичат тръбопроводите с азерска и руска суровина.Новите изисквания целят да спрат евентуално „пребоядисване“ на руския газ и смесването му с алтернативни източници.

ЕС има официална цел да прекрати изцяло вноса на руски втечнен природен газ (ВПГ) до края на 2026 г. и на тръбопроводен газ до есента на 2027 г.

Германия обаче изпрати и сигнал за партньорство, като подчерта, че Турция остава ключов и надежден търговски съюзник в региона, с когото икономическите отношения ще продължат да се разширяват.