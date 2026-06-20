Украински дронове поразиха голяма петролна рафинерия в Тюмен - на 2 хиляди километра навътре в Русия! ВИДЕО

Украински дронове нанесоха удар по голямата петролна рафинерия в Тюмен, Западен Сибир, разположена на близо 2000 км от границата, което е една от най-далечните атаки на Киев до момента, предаде NV.ua.
Докато местните власти докладват за отбита атака без сериозни щети, независими източници и жители съобщават за експлозии, гъст дим и аварийни пожарни екипи на обекта.
Според изявление на местния губернатор Александър Моор, руската противовъздушна отбрана е отбила нападението, персоналът е бил спешно евакуиран и няма нанесени щети по съоръженията.
Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че руската ПВО е свалила два дрона при приближаването им към Москва. Това се случва непосредствено след исторически рекордната атака срещу Московската рафинерия от 18 юни.
По данни на местни мониторингови канали и медии, през нощта и сутринта на 20 юни са регистрирани серия от експлозии в окупирания Кримски полуостров, където има съобщения за поразена газова инфраструктура и стълбове дим в района на ТЕЦ „Таврийска“ в Симферопол
Руското Министерство на отбраната съобщи официално днес, че през изминалата нощ и в рамките на деня неговите сили са неутрализирали общо 177 украински дрона над различни руски региони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Ракети няма, бензин няма, пълна скръб.
Коментиран от #25
19:54 20.06.2026
2 баба вуна
Коментиран от #38
19:55 20.06.2026
3 Някой
19:55 20.06.2026
4 Европеец
Коментиран от #36
19:56 20.06.2026
5 Владимир Путин, президент
19:57 20.06.2026
6 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
Коментиран от #17, #67
19:57 20.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Лили
Коментиран от #30
19:57 20.06.2026
9 Швейк
Коментиран от #32
19:58 20.06.2026
10 Айше
19:58 20.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ
19:58 20.06.2026
13 Йода
Коментиран от #29
19:58 20.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:59 20.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Националист
До коментар #6 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":Не бързай отмъщението се поднася студено. Режима в Кремъл да чака присъдата от СБУ
Коментиран от #33
20:00 20.06.2026
18 Мишел
20:00 20.06.2026
19 Софиянец
20:00 20.06.2026
20 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #54
20:00 20.06.2026
21 Куку
20:00 20.06.2026
22 Румен Радев е национален предател!
20:00 20.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И Киев е Руски
20:01 20.06.2026
25 Европеец
До коментар #1 от "матю хари":Е чакай, може да отвърнат нали преди три седмици предупредиха за системни и масирани удари по киевската хунта, А пък може и само да си говорят и предупреждават........ Въобще "голяма" тактика и стратегия за водене на войната показва либералния Путин , която е понятна само в неговата глава......
20:01 20.06.2026
26 Кифладжии
20:01 20.06.2026
27 Хихихи
20:01 20.06.2026
28 Жалки беZrpъбначни твapи !
Защото не може, бе, копейки. Ако можеше да направи нещо различно от това да взриви покрива на някоя църква, болница или детска градина, отдавна щеше да го е направил!
По същата причина Румен Радев няма да подобри качеството ви на живот. Защото не може. Неговата работа не е да ви оправи живота, а да върне парите на тези, които му платиха предизборната кампания. Познайте кой ще плати сметката?
Ако осъзнавахте защо Путин ги бави и защо Радев няма да подобри живота ви, нямаше да ви викаме копейки. Щяхте да сте част от жълтопаветниците и днес България щеше да прилича повече на Германия, а не на Беларус!
Коментиран от #34
20:02 20.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мишел
До коментар #8 от "Лили":Събувай бельото, за да не го нацапаш и атакувай.
20:02 20.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мишел
До коментар #9 от "Швейк":Хем го удариха с Пейтриът, за да не хабят боеприпас.
20:04 20.06.2026
33 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
До коментар #17 от "Националист":За да си бандерфашист.
20:04 20.06.2026
34 тцъ
До коментар #28 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":В грешка си гермяния е основен спонсор на руския тероризъм. Да не припомняме кой е Шрьодер и коя Меркел.
20:06 20.06.2026
35 БАНДЕРИТЕ ДНЕС ХВАНАХА ЗАПЕК
20:07 20.06.2026
36 Хахахаха
До коментар #4 от "Европеец":Чудя се, до кога руснаците ще търпят да бъдат използвани от кремълската хунта!
Коментиран от #44
20:07 20.06.2026
37 1488
20:10 20.06.2026
38 oЦенител
До коментар #2 от "баба вуна":а не не не не съм съгласен
Оръжията са Aнaлoговнетни
Както всички знаем ,все още не са почнали да воюват както трябва
Пазят цивилните
20:10 20.06.2026
39 Страшно е!
Коментиран от #43
20:12 20.06.2026
40 хахахахха
20:13 20.06.2026
41 НАТО се смее на руските оръфляци
Да има втора армия в света в Украйна , но не е руската .
Слава на Украйна !
Коментиран от #46
20:14 20.06.2026
42 Иван 1
Коментиран от #49
20:14 20.06.2026
43 хахахахха
До коментар #39 от "Страшно е!":тва да не ти е уср@йна,в Русия за СВО се записват доброволно,даже 50% ги отпращат
20:15 20.06.2026
44 Европеец
До коментар #36 от "Хахахаха":Като се позамисля може и да си прав, ама не съм чул и гледал в Русия да има бусификация, така че в Русия не виждам да има хунта.....в Русия има див олигархичен капитализъм, който не позволява Путин да прилича на Сталин и да спечели проклетата украинска война.... А пък вече Нидерландия вкара втори гол срещу Швеция...
Коментиран от #56
20:17 20.06.2026
45 Мнение
20:17 20.06.2026
46 хахахахха
До коментар #41 от "НАТО се смее на руските оръфляци":затова ли натювски дженерали редовно се прибират в чували по родните си гробища, много фантазирате евтините драскачи,срещу 2 цента ще кажете че и земята е плоска🤣
Коментиран от #57
20:18 20.06.2026
47 Мишел
Коментиран от #51
20:19 20.06.2026
48 пацо
Кой сега ще ги спасява от Украйна
20:19 20.06.2026
49 Европеец
До коментар #42 от "Иван 1":Блатарите пак щи бутнат някоя църква и училище, друго не можат самаготчиците примитивни, а на фронта още село не са взели на 1500 дена!
20:21 20.06.2026
50 Гост
20:22 20.06.2026
51 хахахахха
До коментар #47 от "Мишел":инфо от укринформ,то според тях зеления наркоман вече си пие кафето в москва,западналите така и не разбраха че с евтини и кухи драскачи като вас пропагандата не върви,а даже има обратен ефект
Коментиран от #53, #58
20:22 20.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Гост
До коментар #51 от "хахахахха":Зеленски пали мцква всяка нощ, какви кафета, там всичко е в сажди, а топливо нет!
Коментиран от #63
20:24 20.06.2026
54 Хм Хм
До коментар #20 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":Е сега по-горе какво чете? Или викаш четенето е за глупавите - за да поумнеят.
Коментиран от #60
20:24 20.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 НАТО се смее на руските оръфляци
До коментар #46 от "хахахахха":Кои натовски генерали се прибраха в чували.
Кажи поне един .
Коментиран от #61
20:25 20.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Мимч
20:27 20.06.2026
60 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
До коментар #54 от "Хм Хм":За да вярваш че бандерите могат да произведат оръжие с обхват 2000 километра.
Коментиран от #64, #66
20:28 20.06.2026
61 Последния Софиянец
До коментар #57 от "НАТО се смее на руските оръфляци":Аз знам за поне 25 блатни, а ще 10тина са в колички, за всеки съм черпил в заведението, няма такъв срам за копейките!
20:28 20.06.2026
62 Цената
До коментар #58 от "Мишел":Ама ти не си ли разбрал.Криесе при бабати в собата.Провери там....
20:29 20.06.2026
63 м даааа
До коментар #53 от "Гост":направо пък някой ти повярва,това само в мечтите ви го има,има си гориво в цялата Русия,дори и в крим,на места с ограничения по 30литра на човек на ден на цена 60-90 рубли за литър,така че спрете с лъжите,имайте малко достойнство и не се продавайте за няколко цента
20:29 20.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 .....
20:31 20.06.2026
66 Mишел
До коментар #60 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":А ни трябва да си много проzz само за да си помислиш,.че рушляците примитивни могат да произведат два еднакви пирона или тиган!
20:31 20.06.2026
67 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #6 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":2022г Русия нахлу вероломно в Украйна с нелепата идея да победи нещо, някого.
Рязко и внезапно се оказа, че Русията няма с какво да побеждава. Изостанала, неразвита страна от Третия Свят, чакаща някой да подхвърли банан ☝️😄
20:33 20.06.2026