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Украински дронове поразиха голяма петролна рафинерия в Тюмен - на 2 хиляди километра навътре в Русия! ВИДЕО
  Тема: Украйна

Украински дронове поразиха голяма петролна рафинерия в Тюмен - на 2 хиляди километра навътре в Русия! ВИДЕО

20 Юни, 2026 19:44, обновена 20 Юни, 2026 19:57 1 369 67

  • рафинерия-
  • тюмен-
  • удари-
  • украйна-
  • русия

Независими източници и жители съобщават за експлозии, гъст дим и аварийни пожарни екипи на обекта

Украински дронове поразиха голяма петролна рафинерия в Тюмен - на 2 хиляди километра навътре в Русия! ВИДЕО - 1
Снимка: Exilenova
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински дронове нанесоха удар по голямата петролна рафинерия в Тюмен, Западен Сибир, разположена на близо 2000 км от границата, което е една от най-далечните атаки на Киев до момента, предаде NV.ua.

Докато местните власти докладват за отбита атака без сериозни щети, независими източници и жители съобщават за експлозии, гъст дим и аварийни пожарни екипи на обекта.

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Според изявление на местния губернатор Александър Моор, руската противовъздушна отбрана е отбила нападението, персоналът е бил спешно евакуиран и няма нанесени щети по съоръженията.

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че руската ПВО е свалила два дрона при приближаването им към Москва. Това се случва непосредствено след исторически рекордната атака срещу Московската рафинерия от 18 юни.

По данни на местни мониторингови канали и медии, през нощта и сутринта на 20 юни са регистрирани серия от експлозии в окупирания Кримски полуостров, където има съобщения за поразена газова инфраструктура и стълбове дим в района на ТЕЦ „Таврийска“ в Симферопол

Руското Министерство на отбраната съобщи официално днес, че през изминалата нощ и в рамките на деня неговите сили са неутрализирали общо 177 украински дрона над различни руски региони.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    29 23 Отговор
    Русийката загина. Украйна удря здраво, а Русия дори не може да отвърне.

    Ракети няма, бензин няма, пълна скръб.

    Коментиран от #25

    19:54 20.06.2026

  • 2 баба вуна

    27 23 Отговор
    Русия гори. Военните доктрини на Русия не струват и хартията на която са написани. Оръжията им са една бутафория.

    Коментиран от #38

    19:55 20.06.2026

  • 3 Някой

    26 22 Отговор
    Факти, не ви ли омръзна да ръсите тази нелепа пропаганда.

    19:55 20.06.2026

  • 4 Европеец

    12 26 Отговор
    Чудя се докога руснаците ще търпят да бъдат унижавани от украинската хунта или пък от либералния Путин....

    Коментиран от #36

    19:56 20.06.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    24 17 Отговор
    Руснаците сме велики....пyтьoвци 😄☝️

    19:57 20.06.2026

  • 6 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    26 21 Отговор
    За да вярваш, че с подобни диверсии еврофашизма ще победи Русия. Ситуацията се решава на фронта.

    Коментиран от #17, #67

    19:57 20.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лили

    23 9 Отговор
    Време е за атака на бункера

    Коментиран от #30

    19:57 20.06.2026

  • 9 Швейк

    13 15 Отговор
    Да , ама руснаците удариха жилищен блок в Харков.Истински герои !

    Коментиран от #32

    19:58 20.06.2026

  • 10 Айше

    1 8 Отговор
    Туруруски идва прават на него и става паприкаш.

    19:58 20.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ

    14 13 Отговор
    И този терористичен акт ще го напишат на сметката на саксите.

    19:58 20.06.2026

  • 13 Йода

    15 3 Отговор
    Края наближава.

    Коментиран от #29

    19:58 20.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    16 17 Отговор
    Довечера пак са на дискотека у кииф.

    19:59 20.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Националист

    16 15 Отговор

    До коментар #6 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":

    Не бързай отмъщението се поднася студено. Режима в Кремъл да чака присъдата от СБУ

    Коментиран от #33

    20:00 20.06.2026

  • 18 Мишел

    16 16 Отговор
    В района на Тюмен няма никакви данни за удари, попадения , пожари и пушеци в града , в НПЗ също. Медиите съобщиха, че всички украински дронове са свалени и благодарение на мобилните групи .

    20:00 20.06.2026

  • 19 Софиянец

    14 16 Отговор
    Пак бандеровски глупости

    20:00 20.06.2026

  • 20 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    14 8 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #54

    20:00 20.06.2026

  • 21 Куку

    11 10 Отговор
    Пия, хапвам и чета супер новини!!! Шок и ужас таваришш ... бяло знаме ....

    20:00 20.06.2026

  • 22 Румен Радев е национален предател!

    14 14 Отговор
    Путлер да вдигне бялото знаме и да прекрати тази агония на московските монголоидни opки !

    20:00 20.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И Киев е Руски

    13 9 Отговор
    Суми и Одеса са в дим Очакват освобождение в най скоро време

    20:01 20.06.2026

  • 25 Европеец

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Е чакай, може да отвърнат нали преди три седмици предупредиха за системни и масирани удари по киевската хунта, А пък може и само да си говорят и предупреждават........ Въобще "голяма" тактика и стратегия за водене на войната показва либералния Путин , която е понятна само в неговата глава......

    20:01 20.06.2026

  • 26 Кифладжии

    13 8 Отговор
    Путин стана за смях пред целия свят

    20:01 20.06.2026

  • 27 Хихихи

    11 8 Отговор
    Още не е публикуван поредния укро пасквил, а укро тролите вече са изплякали 10 коментара, аххахах

    20:01 20.06.2026

  • 28 Жалки беZrpъбначни твapи !

    13 12 Отговор
    „Не разбирам защо Путин ги бави украинците“, питат копейките.
    Защото не може, бе, копейки. Ако можеше да направи нещо различно от това да взриви покрива на някоя църква, болница или детска градина, отдавна щеше да го е направил!
    По същата причина Румен Радев няма да подобри качеството ви на живот. Защото не може. Неговата работа не е да ви оправи живота, а да върне парите на тези, които му платиха предизборната кампания. Познайте кой ще плати сметката?
    Ако осъзнавахте защо Путин ги бави и защо Радев няма да подобри живота ви, нямаше да ви викаме копейки. Щяхте да сте част от жълтопаветниците и днес България щеше да прилича повече на Германия, а не на Беларус!

    Коментиран от #34

    20:02 20.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Лили":

    Събувай бельото, за да не го нацапаш и атакувай.

    20:02 20.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мишел

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Швейк":

    Хем го удариха с Пейтриът, за да не хабят боеприпас.

    20:04 20.06.2026

  • 33 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "Националист":

    За да си бандерфашист.

    20:04 20.06.2026

  • 34 тцъ

    4 8 Отговор

    До коментар #28 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":

    В грешка си гермяния е основен спонсор на руския тероризъм. Да не припомняме кой е Шрьодер и коя Меркел.

    20:06 20.06.2026

  • 35 БАНДЕРИТЕ ДНЕС ХВАНАХА ЗАПЕК

    9 5 Отговор
    Сега се изпуснаха на този фейк и оцапаха всичко.

    20:07 20.06.2026

  • 36 Хахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Чудя се, до кога руснаците ще търпят да бъдат използвани от кремълската хунта!

    Коментиран от #44

    20:07 20.06.2026

  • 37 1488

    7 1 Отговор
    да обобщим-във водата-"Ешерихия коли",по пясъка-нефт,храната и пиенето-почти без пари.Е,как да не полети човек към родното Черноморие !

    20:10 20.06.2026

  • 38 oЦенител

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "баба вуна":

    а не не не не съм съгласен
    Оръжията са Aнaлoговнетни
    Както всички знаем ,все още не са почнали да воюват както трябва
    Пазят цивилните

    20:10 20.06.2026

  • 39 Страшно е!

    4 11 Отговор
    Масово събират като добитък всичко живо от улиците на Русия и извършват насилствена мобилизация. Незаконна мобилизация.

    Коментиран от #43

    20:12 20.06.2026

  • 40 хахахахха

    8 2 Отговор
    евтината пропаганда не стихва,какво ли не правят западналите,за да не покажат че са в безизходица

    20:13 20.06.2026

  • 41 НАТО се смее на руските оръфляци

    4 10 Отговор
    Марк Рюте каза ,че на Путин му е трябвало разрешение от Зеленски за да си проведе мизерния парад в Москва. 😄

    Да има втора армия в света в Украйна , но не е руската .

    Слава на Украйна !

    Коментиран от #46

    20:14 20.06.2026

  • 42 Иван 1

    9 1 Отговор
    И утре ще реват и ще се жалват,че ги бият.

    Коментиран от #49

    20:14 20.06.2026

  • 43 хахахахха

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Страшно е!":

    тва да не ти е уср@йна,в Русия за СВО се записват доброволно,даже 50% ги отпращат

    20:15 20.06.2026

  • 44 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Като се позамисля може и да си прав, ама не съм чул и гледал в Русия да има бусификация, така че в Русия не виждам да има хунта.....в Русия има див олигархичен капитализъм, който не позволява Путин да прилича на Сталин и да спечели проклетата украинска война.... А пък вече Нидерландия вкара втори гол срещу Швеция...

    Коментиран от #56

    20:17 20.06.2026

  • 45 Мнение

    5 1 Отговор
    Руснаците могат и по далече, но се чудя, защо се въздържат да ги сринат тотално. Явно не искат странични жертви. Щото могат да ги попилеят.

    20:17 20.06.2026

  • 46 хахахахха

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "НАТО се смее на руските оръфляци":

    затова ли натювски дженерали редовно се прибират в чували по родните си гробища, много фантазирате евтините драскачи,срещу 2 цента ще кажете че и земята е плоска🤣

    Коментиран от #57

    20:18 20.06.2026

  • 47 Мишел

    3 4 Отговор
    Наистина се появи се инфо, че гори Тюмен, над 2500 км, няма такъв позор за бункерния страхливец, а беше уж Кииф за два сня!

    Коментиран от #51

    20:19 20.06.2026

  • 48 пацо

    3 5 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    20:19 20.06.2026

  • 49 Европеец

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "Иван 1":

    Блатарите пак щи бутнат някоя църква и училище, друго не можат самаготчиците примитивни, а на фронта още село не са взели на 1500 дена!

    20:21 20.06.2026

  • 50 Гост

    4 1 Отговор
    Ще има още Орешник, и този път ще е с руска милост, няма да е срещу хората, а срещу фашисткият режим в Украйна, подкрепян от "Цивилизацията"!🤨

    20:22 20.06.2026

  • 51 хахахахха

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    инфо от укринформ,то според тях зеления наркоман вече си пие кафето в москва,западналите така и не разбраха че с евтини и кухи драскачи като вас пропагандата не върви,а даже има обратен ефект

    Коментиран от #53, #58

    20:22 20.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гост

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "хахахахха":

    Зеленски пали мцква всяка нощ, какви кафета, там всичко е в сажди, а топливо нет!

    Коментиран от #63

    20:24 20.06.2026

  • 54 Хм Хм

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    Е сега по-горе какво чете? Или викаш четенето е за глупавите - за да поумнеят.

    Коментиран от #60

    20:24 20.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 НАТО се смее на руските оръфляци

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "хахахахха":

    Кои натовски генерали се прибраха в чували.
    Кажи поне един .

    Коментиран от #61

    20:25 20.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Мимч

    2 0 Отговор
    Абе,неутрализиране ги веднъж за винаги.Какво ги галите.Сравнете Киев със земята и няма да има ни зелен ни бандер.Стига милост.То зелен гущер милост не разбира....

    20:27 20.06.2026

  • 60 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Хм Хм":

    За да вярваш че бандерите могат да произведат оръжие с обхват 2000 километра.

    Коментиран от #64, #66

    20:28 20.06.2026

  • 61 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "НАТО се смее на руските оръфляци":

    Аз знам за поне 25 блатни, а ще 10тина са в колички, за всеки съм черпил в заведението, няма такъв срам за копейките!

    20:28 20.06.2026

  • 62 Цената

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Ама ти не си ли разбрал.Криесе при бабати в собата.Провери там....

    20:29 20.06.2026

  • 63 м даааа

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Гост":

    направо пък някой ти повярва,това само в мечтите ви го има,има си гориво в цялата Русия,дори и в крим,на места с ограничения по 30литра на човек на ден на цена 60-90 рубли за литър,така че спрете с лъжите,имайте малко достойнство и не се продавайте за няколко цента

    20:29 20.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 .....

    2 1 Отговор
    Мощта на Русия не признава граници, щом могат да си позволят да събарят дронове с рафинерии.🤡💩

    20:31 20.06.2026

  • 66 Mишел

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":

    А ни трябва да си много проzz само за да си помислиш,.че рушляците примитивни могат да произведат два еднакви пирона или тиган!

    20:31 20.06.2026

  • 67 Майор Деянов, на всеки километър

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":

    2022г Русия нахлу вероломно в Украйна с нелепата идея да победи нещо, някого.
    Рязко и внезапно се оказа, че Русията няма с какво да побеждава. Изостанала, неразвита страна от Третия Свят, чакаща някой да подхвърли банан ☝️😄

    20:33 20.06.2026