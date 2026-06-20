Три индийски танкера преминаха Ормузкия проток, плават към родината с 860 000 тона суров петрол

Три големи индийски петролни танкера успешно преминаха през стратегическия Ормузки проток и вече са в открити води на път за Индия, съобщи официално министърът на пристанищата, корабоплаването и водните пътища Сарбананда Соновал, предаде Reuters.

Корабите „Деш Вайбхав“ (Desh Vaibhav), „Деш Вибхор“ (Desh Vibhor) и „Санмар Хералд“ (Sanmar Herald) транспортират критичен товар от над 860 000 метрични тона суров петрол. На борда им се намират общо 94 индийски моряци, като правителството в Делхи потвърди, че целият екипаж е в пълна безопасност и в добро здраве.

Това е първото голямо търговско плаване на енергийни ресурси за Индия през ключовия морски коридор, откакто в началото на седмицата Съединените щати вдигнаха своята военноморска блокада над Иран. Решението бе взето след подписването на временно споразумение за прекратяване на огъня от американския президент Доналд Тръмп. Преди това Ормузкият проток бе парализиран в продължение на месеци заради военния конфликт, избухнал на 28 февруари.

През април същите три танкера останаха повече от 45 дни блокирани в Персийския залив, като по време на ескалацията бяха подложени на обстрел от патрулни лодки на Иранската революционна гвардия (IRGC) и принудени да се върнат на котва.

Корабите се очаква да достигнат индийските брегове последователно между 24 юни и 1 юли 2026 г.:„Desh Vaibhav“ (37 души екипаж) плава към пристанище Вадинар с очаквана дата на пристигане 24 юни.„Desh Vibhor“ (27 души екипаж) се насочва към терминала в Сика.„Sanmar Herald“ изпълнява курс към източното пристанище Парадип, където трябва да акостира на 1 юли.

Успешният ход на операцията се разглежда от анализаторите като първа реална стъпка към нормализиране на глобалните енергийни доставки след месеци на рекордно високи цени на петрола на международните пазари.