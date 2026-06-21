The Telegraph: Великобритания тества успешно първото си експериментално оръжие с голям обсег за ВСУ

Министерството на отбраната на Великобритания успешно завърши първите тестове на нови ракетни системи с голям обсег, разработвани за укрепване на отбранителния потенциал на Украйна.
Според The Telegraph, експерименталното оръжие е способно да поразява цели на разстояние над 300 мили (около 500 километра), което потенциално позволява на украинските военни да достигнат стратегически цели в Руската федерация, включително Москва.
Платформите бяха тествани на полигон в Хебридските острови като част от отбранителна програма, наречена „Проект Brakestop“. Новите системи са оборудвани с 250-килограмова бойна глава.
Министерството на отбраната на Великобритания е възложило на разработчиците задачата да създадат ударно оръжие, способно да достига скорости над 370 мили в час (около 600 километра в час) при относително ниски производствени разходи – приблизително 400 000 британски лири на бройка. Ключовото изискване на проекта е възможността за производство на поне 20 такива системи на месец.
В началния етап през февруари миналата година агенцията разгледа 27 предложения от частни компании, след което шест компании получиха договори на стойност приблизително 5 милиона британски лири всяка за изграждане на прототипи. До края на годината в проекта останаха трима доставчици, включително MBDA UK, която произвежда крилата ракета Storm Shadow, и две малки и средни предприятия – MGI Engineering и Rotron Aerospace.
По време на изстрелванията на Хебридските острови всички системи работеха безпроблемно, въпреки незначителни технически проблеми, които разработчиците планират да отстранят в следващите етапи на тестване.
Втората фаза на „Проект Brakestop“ вече започна, като компаниите получиха допълнителни 15 милиона британски лири за по-нататъшни технологични подобрения.
Лондонските власти очакват да доставят първите завършени системи на Киев през следващата година. Според министъра на въоръжените сили на Великобритания Луиз Сандер-Джоунс, тези оръжия би трябвало да допълнят съществуващия арсенал на Украйна от далекобойни оръжия, като например ракетите Storm Shadow, но със значително предимство в производствените разход.
Обединеното кралство официално одобри нов пакет военна помощ за Украйна на обща стойност 752 милиона британски лири. Британският министър на отбраната Дан Джарвис обяви това в началото на среща на Контактната група по отбраната на Украйна във формат „Рамщайн“, която се провежда в централата на НАТО. Финансирането ще бъде използвано, по-специално, за да се предоставят на украинската страна 150 000 безпилотни летателни апарати, както и 350 ракети и радари за системи за противовъздушна отбрана.
Лондон също така работи с европейските си партньори, за да помогне на Украйна в разработването на собствена система за противоракетна отбрана, предназначена да се превърне в алтернатива на американските системи „Пейтриът“. Според The Telegraph необходимостта от този проект се дължи на недостиг на ракети-прехващачи PAC-3, чиито запаси са значително изчерпани поради ескалиращия конфликт в Близкия изток. НАТО в момента координира разработването на тази система, неофициално наречена „Европейски патриот“, която се очаква да бъде значително по-евтина и подходяща за масово промишлено производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Агент "Краснов" оправдава Путин за разгр
Русия можеше да сложи край на войната в Украйна още в първия ден, ако един руски генерал не беше допуснал една грешка, това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Axios. Той отбеляза, че войната е трябвало да приключи много бързо, защото Владимир Путин е имал стотици танкове, насочени към Киев по магистралата, коментира още Тръмп
„Магистралата, много добра, здрава като скала, право към Киев. И на около половината път той щеше да стигне там за три часа, движейки се с 80 км/ч, което е приблизително максималната скорост на танк“, каза президентът на САЩ. Тръмп обаче добави, че това не се е случило, защото руският генерал е решил да насочи танковете на окупационните сили през полетата и те са заседнали в калта поради рекордните валежи няколко дни по-рано.
Според американския лидер украинските войски са унищожили всички руски танкове с Javelins, които, отбеляза Тръмп, той е предоставил на Киев по-рано: "Те бяха заседнали в блато, почти като плаващи пясъци, кал, като плаващи пясъци. Не можеха да се движат“, каза той.
Според американския президент, ако руските танкове се били насочили към Киев по магистралата, щели да стигнат до украинската столица за четири часа.
Коментиран от #3
06:01 21.06.2026
2 Руснаци
06:02 21.06.2026
3 Руснаци
До коментар #1 от "Агент "Краснов" оправдава Путин за разгр":Тръмпчо да ми обясни как 4 месеца иранчите се гъбаркат с него и великата му армия хахах, американците са пълна трагедия на бойното поле, мачкани и унижавани от всички, вече дори смешното Нато няма респект към тях
06:04 21.06.2026
4 Гориил
Коментиран от #11
06:05 21.06.2026
5 Да побързат
06:08 21.06.2026
6 Маринов
Коментиран от #8, #17
06:11 21.06.2026
7 Помагат
06:11 21.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гориил
06:16 21.06.2026
11 Хм Хм
До коментар #4 от "Гориил":Ето ти малко ИИ:
"Експертите от RAND Corporation и други западни разузнавателни източници посочват цифра от около 2700 до 3000 танка, които са били директно заделени за инвазията или разположени в пограничните региони непосредствено преди атаката."
06:28 21.06.2026
12 Чудя се
Коментиран от #33
06:29 21.06.2026
13 Артилерист
06:33 21.06.2026
14 Чорбара
Коментиран от #28
06:33 21.06.2026
15 Това е пряка намеса
Русия трябва да постави тия извратеняци на мястото им.
06:33 21.06.2026
16 Мишел
Коментиран от #18, #20, #31
06:34 21.06.2026
17 Саша Грей
До коментар #6 от "Маринов":Мислиш ли, че управляващите Великобритания са глупави и не са наясно с възможностите на Русия?
Не си ли даваш сметка, че с действията си показват, че изобщо не им пука от руснаците?
06:34 21.06.2026
18 Хм Хм
До коментар #16 от "Мишел":В Русия установиха, че 1% от ЯО само на Великобритания е достатъчно да унищожи Питер и Москва.
Т.е. Русия.
Коментиран от #22
06:37 21.06.2026
19 Путлето води Русия в бездната
Коментиран от #26
06:38 21.06.2026
20 Ол1гофрен,
До коментар #16 от "Мишел":Концепцията за ответен ядрен удар.Адът ще се стовари върху Московията.Както пета година се вижда руснаците са без ПВО.
Коментиран от #45
06:41 21.06.2026
21 Уинстън Чърчил, британски премиер
И ще бъде ☝️
Коментиран от #46
06:42 21.06.2026
22 оня с коня
До коментар #18 от "Хм Хм":само дето ядренното във англия е американско и без кодовете от белия дом нищо не може да се случи
Коментиран от #24, #27
06:47 21.06.2026
23 Дон Корлеоне
06:48 21.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Крим пада!!!
06:50 21.06.2026
26 Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "Путлето води Русия в бездната":"...Това са възможностите на един бивш посредствен и некадърен агент на КГБ.."
Всеки народ заслужава управниците си !!!
10 века руснака се мъчи открие колелото и топлата вода, докато белите хора освояват Луната, Марс, Космоса ☝️ Толкоз си не могат в нищо. Нито учени, нито производители, нито войници. Просто алкаши, как да прогресират и развиват.
Коментиран от #47
06:52 21.06.2026
27 А ЯО на
До коментар #22 от "оня с коня":Франция?М?
06:52 21.06.2026
28 Пак аз
До коментар #14 от "Чорбара":Да не си бит с мотика по главата като малък?
06:53 21.06.2026
29 Клюка
Коментиран от #32, #37, #44
06:54 21.06.2026
30 У ДРИ БАЦЕ
06:54 21.06.2026
31 Кирпича
До коментар #16 от "Мишел":85 % от Руското яо е много вероятно да експлодира при изстрелването , така че и в двата случая пораженията ще са основно на Руска земя , палячовските фуражки го знаят, затова не смеят да си сложат таралеж в гащите.
Коментиран от #48
06:56 21.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Няма какво да се чудиш
До коментар #12 от "Чудя се":Исторически погледнато, грозиляците от острова, винаги са бъркали световни каши, с цел облагодетелстване.
Още от времето на викингите не са спирали.
Грозна нация, и отвън и отвътре.
07:00 21.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...
2 ДНЯ и ВСЕ!!
ПОЛТАРА ДНЯ!!!
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон!!
2 ДНЯ, та това е Украйна Господи!
А реалността е кошмарна:
13 год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и Селото ПОКРОВСК, при това САМО 2 МИЛИОНА МОНГОЛЬЯ ФИРА!
хихихихихи
07:03 21.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Гай Турий
07:26 21.06.2026
39 Тетака
Коментиран от #41
07:27 21.06.2026
40 Дзак
07:27 21.06.2026
41 Анонимен
До коментар #39 от "Тетака":Всеки с проблемите си!
07:30 21.06.2026
42 Биклуците
08:27 21.06.2026
43 Госあ
08:27 21.06.2026
44 Спокойно
До коментар #29 от "Клюка":Трол, не се напъвай, припомни си Первьй канал преди войната! И залягай на българския , че много прозира рускоезичието ти!!!!!
08:47 21.06.2026
45 Само не разбрах,
До коментар #20 от "Ол1гофрен,":От къде го извади това заключение!? Няма ПВО. Срещу дроновете, никой няма ефективна защита. Стреляш с ракета за 0.5 милиона, срещу дрон за 50 Хил? Нещо математика да си учил? С дрон само с ЕМБ става, за да ти излезе сметката.
А и аче този ти Ник ти отива...
08:48 21.06.2026
46 Този,
До коментар #21 от "Уинстън Чърчил, британски премиер":Същият пример е искал София за картофена нива? Ти сериозно ли му се възхищаваш? Твоите роднини от гроба ще подскочат! Прочети малко и после пиши глупости, неблагодарен.....
08:51 21.06.2026
47 Мале,
До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":Кои са тези"бели", които усвоиха Луната,Марс,Космоса.... Я пак. Твойте напъни за мисъл са равни на напъните в WC -то. И Ал резултат, но вони...
08:54 21.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.