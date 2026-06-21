The Telegraph: Великобритания тества успешно първото си експериментално оръжие с голям обсег за ВСУ

Министерството на отбраната на Великобритания успешно завърши първите тестове на нови ракетни системи с голям обсег, разработвани за укрепване на отбранителния потенциал на Украйна.

Според The Telegraph, експерименталното оръжие е способно да поразява цели на разстояние над 300 мили (около 500 километра), което потенциално позволява на украинските военни да достигнат стратегически цели в Руската федерация, включително Москва.

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Платформите бяха тествани на полигон в Хебридските острови като част от отбранителна програма, наречена „Проект Brakestop“. Новите системи са оборудвани с 250-килограмова бойна глава.

Министерството на отбраната на Великобритания е възложило на разработчиците задачата да създадат ударно оръжие, способно да достига скорости над 370 мили в час (около 600 километра в час) при относително ниски производствени разходи – приблизително 400 000 британски лири на бройка. Ключовото изискване на проекта е възможността за производство на поне 20 такива системи на месец.

В началния етап през февруари миналата година агенцията разгледа 27 предложения от частни компании, след което шест компании получиха договори на стойност приблизително 5 милиона британски лири всяка за изграждане на прототипи. До края на годината в проекта останаха трима доставчици, включително MBDA UK, която произвежда крилата ракета Storm Shadow, и две малки и средни предприятия – MGI Engineering и Rotron Aerospace.

По време на изстрелванията на Хебридските острови всички системи работеха безпроблемно, въпреки незначителни технически проблеми, които разработчиците планират да отстранят в следващите етапи на тестване.

Втората фаза на „Проект Brakestop“ вече започна, като компаниите получиха допълнителни 15 милиона британски лири за по-нататъшни технологични подобрения.

Лондонските власти очакват да доставят първите завършени системи на Киев през следващата година. Според министъра на въоръжените сили на Великобритания Луиз Сандер-Джоунс, тези оръжия би трябвало да допълнят съществуващия арсенал на Украйна от далекобойни оръжия, като например ракетите Storm Shadow, но със значително предимство в производствените разход.

Обединеното кралство официално одобри нов пакет военна помощ за Украйна на обща стойност 752 милиона британски лири. Британският министър на отбраната Дан Джарвис обяви това в началото на среща на Контактната група по отбраната на Украйна във формат „Рамщайн“, която се провежда в централата на НАТО. Финансирането ще бъде използвано, по-специално, за да се предоставят на украинската страна 150 000 безпилотни летателни апарати, както и 350 ракети и радари за системи за противовъздушна отбрана.

Лондон също така работи с европейските си партньори, за да помогне на Украйна в разработването на собствена система за противоракетна отбрана, предназначена да се превърне в алтернатива на американските системи „Пейтриът“. Според The Telegraph необходимостта от този проект се дължи на недостиг на ракети-прехващачи PAC-3, чиито запаси са значително изчерпани поради ескалиращия конфликт в Близкия изток. НАТО в момента координира разработването на тази система, неофициално наречена „Европейски патриот“, която се очаква да бъде значително по-евтина и подходяща за масово промишлено производство.