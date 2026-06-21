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The Telegraph: Великобритания тества успешно първото си експериментално оръжие с голям обсег за ВСУ
  Тема: Украйна

The Telegraph: Великобритания тества успешно първото си експериментално оръжие с голям обсег за ВСУ

21 Юни, 2026 05:53, обновена 21 Юни, 2026 05:59 1 735 48

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  • украйна

Лондонските власти очакват да доставят първите завършени системи на Киев през следващата година

The Telegraph: Великобритания тества успешно първото си експериментално оръжие с голям обсег за ВСУ - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Великобритания успешно завърши първите тестове на нови ракетни системи с голям обсег, разработвани за укрепване на отбранителния потенциал на Украйна.

Според The Telegraph, експерименталното оръжие е способно да поразява цели на разстояние над 300 мили (около 500 километра), което потенциално позволява на украинските военни да достигнат стратегически цели в Руската федерация, включително Москва.

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Платформите бяха тествани на полигон в Хебридските острови като част от отбранителна програма, наречена „Проект Brakestop“. Новите системи са оборудвани с 250-килограмова бойна глава.

Министерството на отбраната на Великобритания е възложило на разработчиците задачата да създадат ударно оръжие, способно да достига скорости над 370 мили в час (около 600 километра в час) при относително ниски производствени разходи – приблизително 400 000 британски лири на бройка. Ключовото изискване на проекта е възможността за производство на поне 20 такива системи на месец.

В началния етап през февруари миналата година агенцията разгледа 27 предложения от частни компании, след което шест компании получиха договори на стойност приблизително 5 милиона британски лири всяка за изграждане на прототипи. До края на годината в проекта останаха трима доставчици, включително MBDA UK, която произвежда крилата ракета Storm Shadow, и две малки и средни предприятия – MGI Engineering и Rotron Aerospace.

По време на изстрелванията на Хебридските острови всички системи работеха безпроблемно, въпреки незначителни технически проблеми, които разработчиците планират да отстранят в следващите етапи на тестване.

Втората фаза на „Проект Brakestop“ вече започна, като компаниите получиха допълнителни 15 милиона британски лири за по-нататъшни технологични подобрения.

Лондонските власти очакват да доставят първите завършени системи на Киев през следващата година. Според министъра на въоръжените сили на Великобритания Луиз Сандер-Джоунс, тези оръжия би трябвало да допълнят съществуващия арсенал на Украйна от далекобойни оръжия, като например ракетите Storm Shadow, но със значително предимство в производствените разход.

Обединеното кралство официално одобри нов пакет военна помощ за Украйна на обща стойност 752 милиона британски лири. Британският министър на отбраната Дан Джарвис обяви това в началото на среща на Контактната група по отбраната на Украйна във формат „Рамщайн“, която се провежда в централата на НАТО. Финансирането ще бъде използвано, по-специално, за да се предоставят на украинската страна 150 000 безпилотни летателни апарати, както и 350 ракети и радари за системи за противовъздушна отбрана.

Лондон също така работи с европейските си партньори, за да помогне на Украйна в разработването на собствена система за противоракетна отбрана, предназначена да се превърне в алтернатива на американските системи „Пейтриът“. Според The Telegraph необходимостта от този проект се дължи на недостиг на ракети-прехващачи PAC-3, чиито запаси са значително изчерпани поради ескалиращия конфликт в Близкия изток. НАТО в момента координира разработването на тази система, неофициално наречена „Европейски патриот“, която се очаква да бъде значително по-евтина и подходяща за масово промишлено производство.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агент "Краснов" оправдава Путин за разгр

    21 22 Отговор
    Защо Путин не стигна до Киев за три часа? Обяснението на Тръмп

    Русия можеше да сложи край на войната в Украйна още в първия ден, ако един руски генерал не беше допуснал една грешка, това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Axios. Той отбеляза, че войната е трябвало да приключи много бързо, защото Владимир Путин е имал стотици танкове, насочени към Киев по магистралата, коментира още Тръмп
    „Магистралата, много добра, здрава като скала, право към Киев. И на около половината път той щеше да стигне там за три часа, движейки се с 80 км/ч, което е приблизително максималната скорост на танк“, каза президентът на САЩ. Тръмп обаче добави, че това не се е случило, защото руският генерал е решил да насочи танковете на окупационните сили през полетата и те са заседнали в калта поради рекордните валежи няколко дни по-рано.
    Според американския лидер украинските войски са унищожили всички руски танкове с Javelins, които, отбеляза Тръмп, той е предоставил на Киев по-рано: "Те бяха заседнали в блато, почти като плаващи пясъци, кал, като плаващи пясъци. Не можеха да се движат“, каза той.
    Според американския президент, ако руските танкове се били насочили към Киев по магистралата, щели да стигнат до украинската столица за четири часа.

    Коментиран от #3

    06:01 21.06.2026

  • 2 Руснаци

    32 26 Отговор
    Всички ги видяхме английските Фламинго хаха, англичаните стават да тестват само евтината водка в слънчака и да си лягат с дебелите си жени, стармърчо падна, така че укри недейте да разчитате много на Англия, не се знае на къде ще поемат след като стармърчомси замина, всички бягат от потъващия кораб украйна

    06:02 21.06.2026

  • 3 Руснаци

    28 22 Отговор

    До коментар #1 от "Агент "Краснов" оправдава Путин за разгр":

    Тръмпчо да ми обясни как 4 месеца иранчите се гъбаркат с него и великата му армия хахах, американците са пълна трагедия на бойното поле, мачкани и унижавани от всички, вече дори смешното Нато няма респект към тях

    06:04 21.06.2026

  • 4 Гориил

    5 11 Отговор
    През 2022 г. Русия е имала 12 танка като част от силите си за специални военни операции.

    Коментиран от #11

    06:05 21.06.2026

  • 5 Да побързат

    24 5 Отговор
    Че дотогава тази измислена държава няма да я има. Тези великопакистанци си играят с огъня.

    06:08 21.06.2026

  • 6 Маринов

    25 5 Отговор
    Окраина да не е филиал на Англия? Това, че е полигон и евентуален пазар - да. Но вече Лондон се явява като участник в тази война. Когато и Русия ги каже това на света, войната ще засегне пряко Англия. Там си мислят, че могат да играят играта на САЩ - участие далеч от тяхната територия. Вече няма такова нещо. Посейдоните са около острова. Те имат един много сериозен поддръжник - Путин, който още се прави, че не вижда това съучастие. То времето му изтича. Новият Сталин наднича зад ъгъла и след после играта ще е друга.

    Коментиран от #8, #17

    06:11 21.06.2026

  • 7 Помагат

    3 11 Отговор
    Хората.

    06:11 21.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гориил

    9 4 Отговор
    Това оръжие ще стреля в сърцето на Европа.

    06:16 21.06.2026

  • 11 Хм Хм

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Ето ти малко ИИ:
    "Експертите от RAND Corporation и други западни разузнавателни източници посочват цифра от около 2700 до 3000 танка, които са били директно заделени за инвазията или разположени в пограничните региони непосредствено преди атаката."

    06:28 21.06.2026

  • 12 Чудя се

    22 2 Отговор
    защо залязлата империя на злото Англия създаде фалшивата държава Израел, извор на непрестанни конфликти, както и поддържа фалшивата държава Украйна с още по фалшивия президент Зеленски? Като че ли Англия се много усилено се опитват да унищожат мира на земята.

    Коментиран от #33

    06:29 21.06.2026

  • 13 Артилерист

    20 3 Отговор
    Снощи руснаците са попиляли украинците по главните направления за настъпление. Голямо бомбене е паднало към Одеса, Славянск, Гуляйполе и др. Руските средства за далечно поразяване просто спират снабдяването на укроармията...

    06:33 21.06.2026

  • 14 Чорбара

    14 2 Отговор
    Все тая....Наркомана си отива!

    Коментиран от #28

    06:33 21.06.2026

  • 15 Това е пряка намеса

    14 2 Отговор
    И усамтие във войната.
    Русия трябва да постави тия извратеняци на мястото им.

    06:33 21.06.2026

  • 16 Мишел

    13 4 Отговор
    В НатО установиха, че 2% от руското ядрено оръжие е достатъчно да унищожи Франция, Англия и Германия. Сега установяват, че няма как да наваксат забавянето с поколения при стратегическите оръжия.

    Коментиран от #18, #20, #31

    06:34 21.06.2026

  • 17 Саша Грей

    3 14 Отговор

    До коментар #6 от "Маринов":

    Мислиш ли, че управляващите Великобритания са глупави и не са наясно с възможностите на Русия?
    Не си ли даваш сметка, че с действията си показват, че изобщо не им пука от руснаците?

    06:34 21.06.2026

  • 18 Хм Хм

    3 17 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    В Русия установиха, че 1% от ЯО само на Великобритания е достатъчно да унищожи Питер и Москва.
    Т.е. Русия.

    Коментиран от #22

    06:37 21.06.2026

  • 19 Путлето води Русия в бездната

    6 15 Отговор
    Това са възможностите на един бивш посредствен и некадърен агент на КГБ назначен за президент от Елцин,а не избран от руският народ.

    Коментиран от #26

    06:38 21.06.2026

  • 20 Ол1гофрен,

    2 17 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Концепцията за ответен ядрен удар.Адът ще се стовари върху Московията.Както пета година се вижда руснаците са без ПВО.

    Коментиран от #45

    06:41 21.06.2026

  • 21 Уинстън Чърчил, британски премиер

    2 15 Отговор
    Москва трябва да се разруши, таваришчи !!!
    И ще бъде ☝️

    Коментиран от #46

    06:42 21.06.2026

  • 22 оня с коня

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хм Хм":

    само дето ядренното във англия е американско и без кодовете от белия дом нищо не може да се случи

    Коментиран от #24, #27

    06:47 21.06.2026

  • 23 Дон Корлеоне

    2 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    06:48 21.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Крим пада!!!

    2 9 Отговор
    До есента русия капитулира.Бесят джуджето или го тровят!!!

    06:50 21.06.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "Путлето води Русия в бездната":

    "...Това са възможностите на един бивш посредствен и некадърен агент на КГБ.."

    Всеки народ заслужава управниците си !!!
    10 века руснака се мъчи открие колелото и топлата вода, докато белите хора освояват Луната, Марс, Космоса ☝️ Толкоз си не могат в нищо. Нито учени, нито производители, нито войници. Просто алкаши, как да прогресират и развиват.

    Коментиран от #47

    06:52 21.06.2026

  • 27 А ЯО на

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Франция?М?

    06:52 21.06.2026

  • 28 Пак аз

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Чорбара":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    06:53 21.06.2026

  • 29 Клюка

    10 3 Отговор
    Кой е казал тази измислица,че бил Путин: Киев за три дни? Сами американци (говорили сами със себе си), а сега всички го дъвчат като селски клюкарки през цялото време.Марк Мили - бывш Председател на Обединен комитет на начальнице на штабовете на брифинг (2022г.) предположил - Киев за 3 дня

    Коментиран от #32, #37, #44

    06:54 21.06.2026

  • 30 У ДРИ БАЦЕ

    2 7 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС!

    06:54 21.06.2026

  • 31 Кирпича

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    85 % от Руското яо е много вероятно да експлодира при изстрелването , така че и в двата случая пораженията ще са основно на Руска земя , палячовските фуражки го знаят, затова не смеят да си сложат таралеж в гащите.

    Коментиран от #48

    06:56 21.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Няма какво да се чудиш

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Чудя се":

    Исторически погледнато, грозиляците от острова, винаги са бъркали световни каши, с цел облагодетелстване.
    Още от времето на викингите не са спирали.
    Грозна нация, и отвън и отвътре.

    07:00 21.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...

    2 8 Отговор
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството! 24. 02. 22
    2 ДНЯ и ВСЕ!!
    ПОЛТАРА ДНЯ!!!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон!!
    2 ДНЯ, та това е Украйна Господи!
    А реалността е кошмарна:
    13 год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и Селото ПОКРОВСК, при това САМО 2 МИЛИОНА МОНГОЛЬЯ ФИРА!
    хихихихихи

    07:03 21.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гай Турий

    6 0 Отговор
    Русия има пълното право да удари заводите, които произвеждат оръжия за укравермахта. Англите нагло и безочливо са водещи агресори срещу РФ, използвайки ръцете на украфашагите и бандер- ционистите. Тия идиоти ни приближават все по-успешно до ТСВ, ликвидация с ЯО.

    07:26 21.06.2026

  • 39 Тетака

    3 0 Отговор
    История . Те бяха и с Хитлер пък после Чърчил ходеше при Сталин

    Коментиран от #41

    07:27 21.06.2026

  • 40 Дзак

    0 0 Отговор
    Времето е отлично и още е хладно!

    07:27 21.06.2026

  • 41 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тетака":

    Всеки с проблемите си!

    07:30 21.06.2026

  • 42 Биклуците

    2 0 Отговор
    Англия бомбандиране България и биваше наред, без значение дете, жена, баба или семейство.. Развиват робовладелството и потобват множество държави. Това не са човеци. Това са паразити. Няма да липсват ако бъдат премахнати от лицето на земята.

    08:27 21.06.2026

  • 43 Госあ

    1 0 Отговор
    И с какво ще ги произвеждат масово ?

    08:27 21.06.2026

  • 44 Спокойно

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Клюка":

    Трол, не се напъвай, припомни си Первьй канал преди войната! И залягай на българския , че много прозира рускоезичието ти!!!!!

    08:47 21.06.2026

  • 45 Само не разбрах,

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ол1гофрен,":

    От къде го извади това заключение!? Няма ПВО. Срещу дроновете, никой няма ефективна защита. Стреляш с ракета за 0.5 милиона, срещу дрон за 50 Хил? Нещо математика да си учил? С дрон само с ЕМБ става, за да ти излезе сметката.
    А и аче този ти Ник ти отива...

    08:48 21.06.2026

  • 46 Този,

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Уинстън Чърчил, британски премиер":

    Същият пример е искал София за картофена нива? Ти сериозно ли му се възхищаваш? Твоите роднини от гроба ще подскочат! Прочети малко и после пиши глупости, неблагодарен.....

    08:51 21.06.2026

  • 47 Мале,

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    Кои са тези"бели", които усвоиха Луната,Марс,Космоса.... Я пак. Твойте напъни за мисъл са равни на напъните в WC -то. И Ал резултат, но вони...

    08:54 21.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

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