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Axios: Вашингтон ще размрази ирански активи, ако Техеран допусне инспектори на ООН в ядрените си съоръжения

Axios: Вашингтон ще размрази ирански активи, ако Техеран допусне инспектори на ООН в ядрените си съоръжения

21 Юни, 2026 06:03, обновена 21 Юни, 2026 06:08 771 10

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  • ядрени съоръжения-
  • оон

Очаква се технически консултации между САЩ и Иран да се проведат днес в Бюргенщок. Ще участват и представители на Пакистан и Катар

Axios: Вашингтон ще размрази ирански активи, ако Техеран допусне инспектори на ООН в ядрените си съоръжения - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията във Вашингтон се надява Иран да се съгласи да допусне инспектори на ООН в ядрените си съоръжения.

В замяна САЩ са готови да предоставят на Техеран достъп до някои от замразените си преди това активи, съобщи Axios.

Според източници на медията „САЩ биха искали Иран да покани инспектори на ООН в ядрените си съоръжения, които бяха бомбардирани от САЩ и Израел, след първия кръг от преговори“. „В замяна САЩ са готови да предоставят на Иран достъп до някои от замразените си активи, започвайки със сметка от 6 милиарда долара в Катар“, уточнява Axios.

Според портала иранската страна може да използва тези средства за закупуване на стоки от първа необходимост.

Очаква се технически консултации между САЩ и Иран да се проведат в Бюргенщок на 21 юни. Ще участват и представители на Пакистан и Катар.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви по-рано, че въпроси, свързани с ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан, ще бъдат сред основните теми в предстоящите преговори.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А къде е информацията

    7 0 Отговор
    че Иран пак затвори Ормузкия проток, заради саботажа на Израел?

    06:17 21.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Щом с това си успокояваш

    0 0 Отговор
    продължавай да триеш!

    Коментиран от #5

    06:49 21.06.2026

  • 5 Лекува си

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Щом с това си успокояваш":

    Махмурлука.

    06:52 21.06.2026

  • 6 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Лъжииии. Инспекторите ще са из ссръелци, които ще разузнават къде да рушшат след година. А активите Ще, Ще, ама някой друг път. Всички ги научиха пирраттите, че думата им не струва скъсан инфлиран доларр

    06:54 21.06.2026

  • 7 Бай Хасан

    5 0 Отговор
    Никой не се върже на еврейската измет вече

    06:58 21.06.2026

  • 8 Шопо

    2 0 Отговор
    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия

    07:36 21.06.2026

  • 9 300 млрд репарации

    0 0 Отговор
    Ще ги допуснат колкото американска база чифутия ги допуска.

    08:29 21.06.2026

  • 10 Северна Корея

    0 0 Отговор
    Винаги можем да услужим на приятели.

    08:30 21.06.2026