Axios: Вашингтон ще размрази ирански активи, ако Техеран допусне инспектори на ООН в ядрените си съоръжения

Администрацията във Вашингтон се надява Иран да се съгласи да допусне инспектори на ООН в ядрените си съоръжения.

В замяна САЩ са готови да предоставят на Техеран достъп до някои от замразените си преди това активи, съобщи Axios.

Според източници на медията „САЩ биха искали Иран да покани инспектори на ООН в ядрените си съоръжения, които бяха бомбардирани от САЩ и Израел, след първия кръг от преговори“. „В замяна САЩ са готови да предоставят на Иран достъп до някои от замразените си активи, започвайки със сметка от 6 милиарда долара в Катар“, уточнява Axios.

Според портала иранската страна може да използва тези средства за закупуване на стоки от първа необходимост.

Очаква се технически консултации между САЩ и Иран да се проведат в Бюргенщок на 21 юни. Ще участват и представители на Пакистан и Катар.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви по-рано, че въпроси, свързани с ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан, ще бъдат сред основните теми в предстоящите преговори.