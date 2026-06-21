Навроцки: Зеленски превиши прага на болката, който поляците могат да понесат

Полският президент Карол Навроцки обяви решението си да отнеме на Володимир Зеленски Ордена на Белия орел, защото той е превишил „прага на болката“ на полската общественост, като е кръстил едно от подразделенията на украинските въоръжени сили на „Героите на УПА“.

„Ние сме горда полска нация и имаме свой собствен праг на болка. Прагът на болката е превишен, ето защо отнех Ордена на Белия орел на Зеленски“, каза Навроцки по време на публично събитие в Южна Полша, според TVP World.

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Решението на Навроцки предизвика безпрецедентна дипломатическа криза между Варшава и Киев, която доведе до масово връщане на полски държавни отличия от страна на украинското ръководство.

Конфликтът е породен от дълбок исторически спор. В края на май 2026 г. Зеленски подписа указ за именуване на специално военно подразделение от въоръжените сили на Украйна на името на „Героите на УПА“ (Украинската бунтовническа армия). За Полша УПА е пряко отговорна за Волинското клане (1943–1945 г.), официално признато от Варшава за геноцид, при който са брутално избити до 100 000 полски цивилни, предимно жени и деца.

Президентът Навроцки заяви, че орденът изисква уважение към ценностите на полското общество и че „историческата истина не може да бъде разменна монета“.

В Украйна УПА се разглежда основно като символ на борбата за национална независимост срещу нацистка Германия и съветския болшевизъм. От Киев подчертаха, че войниците не са имали никакви антиполски намерения.

Вместо да изчака официалната процедура по отнемане, Володимир Зеленски върна ордена на Полша по пощата. В официално изявление той отбеляза с ирония, че щом това висше отличие може да остане притежание на исторически фигури като Екатерина II, Бенито Мусолини и Герхард Шрьодер, то Украйна няма да спори за него.

В безпрецедентен акт на солидарност, трима бивши президенти на Украйна — Леонид Кучма, Виктор Юшченко и Петро Порошенко — също се отказаха от своите Ордени на Белия орел и ги върнаха на Полша.

По същия начин постъпиха и други ключови украински фигури, които върнаха своите полски държавни отличия в знак на протес - :Андрий Сибига - външен министър на Украйна, Кирило Буданов - шеф на каинета на президента, Васил Боднар - посланик на Украйна в Полша, Ихор Жовква - заместник-ръководител на президентската канцелария.

Украинският външен министър Сибига нарече акта на Навроцки „стратегическа грешка“ и добави твърдо: „Никой президент на друга държава няма да ни диктува нашата история“.

Полският премиер Доналд Туск, който е политически съперник на консервативния президент Навроцки, разкритикува решението на Зеленски да почете УПА, но призова за спешно успокояване на емоциите. Туск предупреди в платформата X, че подобен раздор „радва Путин и шокира нашите съюзници“, като напомни, че истинската фронтова линия е на друго място.Въпреки острата дипломатическа реторика, президентът Карол Навроцки изрично подчерта две важни неща - решението му не е насочено срещу украинския народ. Това няма да промени стратегическата политика за сигурност на Полша — Варшава ще продължи да оказва военна и логистична подкрепа на Украйна срещу руската агресия, тъй като Москва остава заплаха за цяла Европа.

Конфликтът обаче заплашва да помрачи предстоящата голяма международна конференция за възстановяване на Украйна в полския град Гданск, като се предполага, че Зеленски може да откаже да присъства лично. Навроцки също така отправи остро предупреждение, че Полша няма да допусне интеграцията на Украйна в Европейския съюз, докато Киев не се откаже от "културата на насилие" и не преосмисли отношението си към историческите събития.