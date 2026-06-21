Тръмп заплаши да унищожи Иран, ако Ормузкият проток остане затворен

По време на телефонен разговор с ирански представители, президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще загубят страната си, ако Ормузкият проток не бъде отворен. Това съобщи журналистът на Fox News Трей Ингст, въз основа на разговора му с Тръмп.
Президентът Тръмп заяви пред Fox News, че е разговарял с ирански представители снощи и им е казал: „Ако го затворите (Ормузкия проток), няма да ви остане държава.“ Дори няма да можете да се върнете [там]“, каза той по Fox News.
На 20 юни Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ обяви, че Техеран затваря Ормузкия проток поради продължаващата агресия на Израел срещу Ливан, в нарушение на меморандума, подписан със Съединените щати. На 21 юни иранската информационна агенция „Тасним“, позовавайки се на източник, съобщи, че Техеран няма да отвори отново Ормузкия проток, докато в Ливан не бъде установено прекратяване на огъня и не бъдат премахнати ограниченията върху продажбите на ирански петрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #10
18:12 21.06.2026
2 име
18:13 21.06.2026
3 Хипотетично
18:15 21.06.2026
4 не ве
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тупа топката, че му трябва бая време да напечата 300 милиларда за репарации. Сигурно ще гледа да протака нещата докато е в Белия дом и после да тропне кашата на следващия след него.
18:15 21.06.2026
5 Ххх
Коментиран от #17
18:15 21.06.2026
6 хехе
Коментиран от #12, #14
18:15 21.06.2026
7 Фан Тома
Форса
18:17 21.06.2026
8 Чичо Дончо
18:18 21.06.2026
9 така, така
18:23 21.06.2026
10 не може да бъде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това което става поставя много въпроси за положението на Тръмп ...всъщност какво командва и какви въпроси решава!?След като се разбра че той не може да наложи своето виждане и своя план на Зеленски сега се оказва че не може да влияе и върху Натаняху и Натаняху си прави каквото иска!?И с това се поставя под съмнение цялата дандания за мирни преговори и мир -такъв няма да има нито с Иран нито в Украйна...!?Даже да се подпише мирен договор това няма да е гаранция че бойните действия няма да се възобновят!?....май в тези случаи дипломацията не върши никаква работа ...всичко ще се реши с бой .така виждам нещата !?Много тъжно!?
Коментиран от #15
18:31 21.06.2026
11 Уффф
18:36 21.06.2026
12 хи хи
До коментар #6 от "хехе":В индустрията за възрастни го наричат "ганг-банг" или "дабъл пенетрейшън" 🤣
18:38 21.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 бай Данью
До коментар #6 от "хехе":Ооох, и той вече се чуди какво да каже...
Но му е доста трудно на 6-7 хиляди мили от САЩ да победи 100 милиона неподкупни
18:41 21.06.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #10 от "не може да бъде":Украйна отдавна фалира Сега войната се води от Брюксел.
18:44 21.06.2026
16 НЯМА МУ НИЩО
ЗА ТЕЗ(🗣).
СО КРОТЦЕ СО БЛАГО
И МНОГО КЮТЕК...💪
18:46 21.06.2026
17 а очевидно
До коментар #5 от "Ххх":и карти.
18:48 21.06.2026
18 Ясно е
18:48 21.06.2026
19 Механик
Ако не бе страшно, щеше да е много смешно.
18:54 21.06.2026
20 така е
18:54 21.06.2026