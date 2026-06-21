Тръмп заплаши да унищожи Иран, ако Ормузкият проток остане затворен

По време на телефонен разговор с ирански представители, президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще загубят страната си, ако Ормузкият проток не бъде отворен. Това съобщи журналистът на Fox News Трей Ингст, въз основа на разговора му с Тръмп.

Президентът Тръмп заяви пред Fox News, че е разговарял с ирански представители снощи и им е казал: „Ако го затворите (Ормузкия проток), няма да ви остане държава.“ Дори няма да можете да се върнете [там]“, каза той по Fox News.

На 20 юни Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ обяви, че Техеран затваря Ормузкия проток поради продължаващата агресия на Израел срещу Ливан, в нарушение на меморандума, подписан със Съединените щати. На 21 юни иранската информационна агенция „Тасним“, позовавайки се на източник, съобщи, че Техеран няма да отвори отново Ормузкия проток, докато в Ливан не бъде установено прекратяване на огъня и не бъдат премахнати ограниченията върху продажбите на ирански петрол.