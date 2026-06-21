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Тръмп заплаши да унищожи Иран, ако Ормузкият проток остане затворен

Тръмп заплаши да унищожи Иран, ако Ормузкият проток остане затворен

21 Юни, 2026 18:11 1 199 20

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  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • затворен

Американският лидер проведе телефонен разговор с ирански представители

Тръмп заплаши да унищожи Иран, ако Ормузкият проток остане затворен - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По време на телефонен разговор с ирански представители, президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще загубят страната си, ако Ормузкият проток не бъде отворен. Това съобщи журналистът на Fox News Трей Ингст, въз основа на разговора му с Тръмп.

Президентът Тръмп заяви пред Fox News, че е разговарял с ирански представители снощи и им е казал: „Ако го затворите (Ормузкия проток), няма да ви остане държава.“ Дори няма да можете да се върнете [там]“, каза той по Fox News.

На 20 юни Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ обяви, че Техеран затваря Ормузкия проток поради продължаващата агресия на Израел срещу Ливан, в нарушение на меморандума, подписан със Съединените щати. На 21 юни иранската информационна агенция „Тасним“, позовавайки се на източник, съобщи, че Техеран няма да отвори отново Ормузкия проток, докато в Ливан не бъде установено прекратяване на огъня и не бъдат премахнати ограниченията върху продажбите на ирански петрол.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 4 Отговор
    Излага се.Става за смях.

    Коментиран от #4, #10

    18:12 21.06.2026

  • 2 име

    18 6 Отговор
    Ами, така ще, след като вече четири месеца не се намери нито една евроатлантическа мишка с дупце и гръбнак да се качи на надуваемата НАТОвска лодка и да отиде да го отвори тоя проток!

    18:13 21.06.2026

  • 3 Хипотетично

    13 3 Отговор
    Заплахи и усмивки, но политиката на тоягата и моркова е разпозната и има слабо въздействие.

    18:15 21.06.2026

  • 4 не ве

    24 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тупа топката, че му трябва бая време да напечата 300 милиларда за репарации. Сигурно ще гледа да протака нещата докато е в Белия дом и после да тропне кашата на следващия след него.

    18:15 21.06.2026

  • 5 Ххх

    22 6 Отговор
    Иран имат топки.

    Коментиран от #17

    18:15 21.06.2026

  • 6 хехе

    33 3 Отговор
    Биби насади "миротвореца" на пачи яйца. От едната страна го работят мошетата, а от другата аятоласите и затова си променя мнението по три пъти на ден.

    Коментиран от #12, #14

    18:15 21.06.2026

  • 7 Фан Тома

    9 1 Отговор
    За пореден път пак към победата.

    Форса

    18:17 21.06.2026

  • 8 Чичо Дончо

    19 2 Отговор
    каза че вече няма смисъл да носи памперса. Иска да става мъж.

    18:18 21.06.2026

  • 9 така, така

    18 1 Отговор
    Е, чичо Дончо не може да остави и един ден света да си мисли, че е в ред. Наложително е да демонстрира своята ментална деградация, при все, че при него старческите изменения в известен смисъл дори забавляват. Поне не е скучен.

    18:23 21.06.2026

  • 10 не може да бъде

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това което става поставя много въпроси за положението на Тръмп ...всъщност какво командва и какви въпроси решава!?След като се разбра че той не може да наложи своето виждане и своя план на Зеленски сега се оказва че не може да влияе и върху Натаняху и Натаняху си прави каквото иска!?И с това се поставя под съмнение цялата дандания за мирни преговори и мир -такъв няма да има нито с Иран нито в Украйна...!?Даже да се подпише мирен договор това няма да е гаранция че бойните действия няма да се възобновят!?....май в тези случаи дипломацията не върши никаква работа ...всичко ще се реши с бой .така виждам нещата !?Много тъжно!?

    Коментиран от #15

    18:31 21.06.2026

  • 11 Уффф

    9 3 Отговор
    Жалък тип, не си ли омръзна сам на себе си?

    18:36 21.06.2026

  • 12 хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    В индустрията за възрастни го наричат "ганг-банг" или "дабъл пенетрейшън" 🤣

    18:38 21.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 бай Данью

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Ооох, и той вече се чуди какво да каже...
    Но му е доста трудно на 6-7 хиляди мили от САЩ да победи 100 милиона неподкупни

    18:41 21.06.2026

  • 15 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "не може да бъде":

    Украйна отдавна фалира Сега войната се води от Брюксел.

    18:44 21.06.2026

  • 16 НЯМА МУ НИЩО

    0 0 Отговор
    ААА КАЗАХ ВИ ДОНАЛД ДЪК👑
    ЗА ТЕЗ(🗣).
    СО КРОТЦЕ СО БЛАГО
    И МНОГО КЮТЕК...💪

    18:46 21.06.2026

  • 17 а очевидно

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ххх":

    и карти.

    18:48 21.06.2026

  • 18 Ясно е

    1 1 Отговор
    , че иранската военна хунта се опитва да изнудва на едро! Не е ясно кой я крепи и в чии интереси работи. Със сигурност не действа в интерес на иранския народ.

    18:48 21.06.2026

  • 19 Механик

    0 0 Отговор
    Рижавото ку-ку отново ще унищожава Иран. Последните няколко месеца го унищожи барем 15 пъти. И всеки път е окончателно.
    Ако не бе страшно, щеше да е много смешно.

    18:54 21.06.2026

  • 20 така е

    0 0 Отговор
    Скоро Иран пак ще си има Шах.

    18:54 21.06.2026