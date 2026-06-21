Над 100 търговски кораба преминали Ормузкия проток през последните два дни

По данни на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, през последните два дни над 100 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток.

„Преди два дни 55 кораба са преминали, а вчера - 67. Що се отнася до обемите на петрола и петролни продукти, те са приблизително равни на нивата отпреди войната“, каза той в интервю за ABC News.

Райт отказа да прогнозира кога цените на бензина ще паднат в САЩ, но предположи, че те ще паднат, независимо от напредъка на преговорите между Вашингтон и Техеран. „Доставките на петрол и газ през проливите се върнаха към нормалното. Това ще остане така, независимо какво ще се случи с преговорите с Иран“, каза министърът. „Производството на енергия расте в САЩ, производството във Венецуела се увеличава и ние си сътрудничим с други производители на енергия по света. Мисля, че американците могат да очакват по-нататъшен спад в цените на енергията.“

На 20 юни Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ обяви, че Техеран затваря Ормузкия проток поради продължаващата агресия на Израел срещу Ливан, в нарушение на меморандума със Съединените щати. На 21 юни иранската информационна агенция „Тасним“, позовавайки се на източник, съобщи, че Техеран няма да отвори отново Ормузкия проток, докато в Ливан не бъде установено прекратяване на огъня и не бъдат отменени ограниченията върху продажбите на ирански петрол.