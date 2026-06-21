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Над 100 търговски кораба преминали Ормузкия проток през последните два дни

Над 100 търговски кораба преминали Ормузкия проток през последните два дни

21 Юни, 2026 21:16, обновена 21 Юни, 2026 21:20 582 2

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  • кораби

Данните са на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт

Над 100 търговски кораба преминали Ормузкия проток през последните два дни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По данни на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, през последните два дни над 100 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток.

„Преди два дни 55 кораба са преминали, а вчера - 67. Що се отнася до обемите на петрола и петролни продукти, те са приблизително равни на нивата отпреди войната“, каза той в интервю за ABC News.

Райт отказа да прогнозира кога цените на бензина ще паднат в САЩ, но предположи, че те ще паднат, независимо от напредъка на преговорите между Вашингтон и Техеран. „Доставките на петрол и газ през проливите се върнаха към нормалното. Това ще остане така, независимо какво ще се случи с преговорите с Иран“, каза министърът. „Производството на енергия расте в САЩ, производството във Венецуела се увеличава и ние си сътрудничим с други производители на енергия по света. Мисля, че американците могат да очакват по-нататъшен спад в цените на енергията.“

На 20 юни Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ обяви, че Техеран затваря Ормузкия проток поради продължаващата агресия на Израел срещу Ливан, в нарушение на меморандума със Съединените щати. На 21 юни иранската информационна агенция „Тасним“, позовавайки се на източник, съобщи, че Техеран няма да отвори отново Ормузкия проток, докато в Ливан не бъде установено прекратяване на огъня и не бъдат отменени ограниченията върху продажбите на ирански петрол.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    1 1 Отговор
    С поскъпването на петрола ще поскъпне и енергията и храната защото за свързани...! От големите хранителни вериги ще останат само парко -местата останало ще бъде разграбено от народа за народа и никой няма да може да спре тълпата...!

    21:23 21.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    100 кораба по два милиона са 200 млн приход за Иран.

    21:24 21.06.2026