Израел ликвидира командир на "Ислямски джихад" и боец на "Хамас"

Израелските отбранителни сили убиха командира на подразделението „Нухба“ от бригада „Хан Юнис“ на палестинската радикална организация „Ислямски джихад“ и член на подразделението „Нухба“ на радикалното движение „Хамас“, предаде говорител на военните.

„IDF удари южната част на ивицата Газа и уби Заки Юсеф Махмуд Абу Мустафа, командир на подразделението „Нухба“ от бригада „Хан Юнис“ на групировката „Ислямски джихад“. При отделен удар беше убит Мохамед Осама Абд ал-Азиз, член на подразделението „Нухба“ на „Хамас“, който е вербувал нови бойци“, се казва в изявлението.

Според пресслужбата на Израелските отбранителни сили, убитият командир на специалните сили „Нухба“ на „Ислямски джихад“ е участвал в нападението срещу кибуц Нир Оз и отвличането на израелец на 7 октомври 2023 г.

„През последните месеци Абу Мустафа изигра значителна роля във възстановяването на военните възможности на терористичната организация в ивицата Газа, което наруши споразумението за прекратяване на огъня. Поради последните си дейности и непосредствената заплаха, която той представляваше за Израелските отбранителни сили, Абу Мустафа беше убит при прецизен удар“, заявиха от Израелските отбранителни сили.