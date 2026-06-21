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Израел ликвидира командир на "Ислямски джихад" и боец на "Хамас"

Израел ликвидира командир на "Ислямски джихад" и боец на "Хамас"

21 Юни, 2026 21:34, обновена 21 Юни, 2026 21:39 617 6

  • израел-
  • хамас-
  • ислямски джихад-
  • убийства

Отделните смъртоносни удари са били нанесени в южната част на ивицата Газа

Израел ликвидира командир на "Ислямски джихад" и боец на "Хамас" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили убиха командира на подразделението „Нухба“ от бригада „Хан Юнис“ на палестинската радикална организация „Ислямски джихад“ и член на подразделението „Нухба“ на радикалното движение „Хамас“, предаде говорител на военните.

„IDF удари южната част на ивицата Газа и уби Заки Юсеф Махмуд Абу Мустафа, командир на подразделението „Нухба“ от бригада „Хан Юнис“ на групировката „Ислямски джихад“. При отделен удар беше убит Мохамед Осама Абд ал-Азиз, член на подразделението „Нухба“ на „Хамас“, който е вербувал нови бойци“, се казва в изявлението.

Според пресслужбата на Израелските отбранителни сили, убитият командир на специалните сили „Нухба“ на „Ислямски джихад“ е участвал в нападението срещу кибуц Нир Оз и отвличането на израелец на 7 октомври 2023 г.

„През последните месеци Абу Мустафа изигра значителна роля във възстановяването на военните възможности на терористичната организация в ивицата Газа, което наруши споразумението за прекратяване на огъня. Поради последните си дейности и непосредствената заплаха, която той представляваше за Израелските отбранителни сили, Абу Мустафа беше убит при прецизен удар“, заявиха от Израелските отбранителни сили.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Израел са терористи

    21:42 21.06.2026

  • 2 шизо

    6 2 Отговор
    екоактивистка Мона Халил загина при удар на Израел по Ливан,
    а и българин от оон убиха, помнете

    21:47 21.06.2026

  • 3 Отдавна

    5 4 Отговор
    Ционистите оправдават убийствата на медици, журналисти и хуманитарни работници с борба срещу тероризма. Конкретно пък за ислямска държава няма абсолютно никой да им повярва, защото Ислямска държава беше създадена от тях за да премахнат Асад, и абсолютно никога не нападнаха Израел или окупираните от Израел сирийски земи. Но пък ционистите ги лекуваха. Когато избомбиха болницата в Ивицата Gaza, първо твърдяха че не били те, а ракета на Хамас, после пък твърдяха че отдолу имало тунели. За нито едното твърдение не представиха доказателства. Тунели и до ден днешен не са показали да има.

    21:48 21.06.2026

  • 4 След посещението на

    4 3 Отговор
    Братушките от ХАМАС, ХИЗБУЛА, хусите, камиларето, чаршафете и Амуджите в кремля, Фюрера ги издокара убаво! Те ви сега Война с МИРЕН ИЗРАЕЛ!
    Сега нема а скимтите, като слушате Педофило...тва ви чека
    Хехехехехехе

    Коментиран от #5

    21:52 21.06.2026

  • 5 СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "След посещението на":

    Хамас и Хизбула случайно са се сдобили с дронове с оптични влакна, които не се влияят от заглушителите на ефира и предават ясна картина до самия момент на попадението върху ционисткия окупатор. За разлика от радиоуправляемите, които при финалния заход и гмуркането, губят картина и често има неточни попадения. Също така, след подещението бойците на Хамас и Хизбула явно са прекарали доста подробен курс по управление на тези дронове и подбиране на целите. Пусни си канала the electronic intifada и гледай как хвърчат ционистчета.

    21:58 21.06.2026

  • 6 чудно ми е

    2 0 Отговор
    Този който плеписва пропагандата не го ли е страх от Бога?

    Има смърт няма вечност. Явно страха от терористите е по гжляма отколкато от Бога?

    Странни хора ....!

    22:01 21.06.2026