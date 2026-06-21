Израел ликвидира командир на "Ислямски джихад" и боец на "Хамас"

Израелските отбранителни сили убиха командира на подразделението „Нухба“ от бригада „Хан Юнис“ на палестинската радикална организация „Ислямски джихад“ и член на подразделението „Нухба“ на радикалното движение „Хамас“, предаде говорител на военните.
„IDF удари южната част на ивицата Газа и уби Заки Юсеф Махмуд Абу Мустафа, командир на подразделението „Нухба“ от бригада „Хан Юнис“ на групировката „Ислямски джихад“. При отделен удар беше убит Мохамед Осама Абд ал-Азиз, член на подразделението „Нухба“ на „Хамас“, който е вербувал нови бойци“, се казва в изявлението.
Според пресслужбата на Израелските отбранителни сили, убитият командир на специалните сили „Нухба“ на „Ислямски джихад“ е участвал в нападението срещу кибуц Нир Оз и отвличането на израелец на 7 октомври 2023 г.
„През последните месеци Абу Мустафа изигра значителна роля във възстановяването на военните възможности на терористичната организация в ивицата Газа, което наруши споразумението за прекратяване на огъня. Поради последните си дейности и непосредствената заплаха, която той представляваше за Израелските отбранителни сили, Абу Мустафа беше убит при прецизен удар“, заявиха от Израелските отбранителни сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Израел са варвари
21:42 21.06.2026
2 шизо
а и българин от оон убиха, помнете
21:47 21.06.2026
3 Отдавна
21:48 21.06.2026
4 След посещението на
Сега нема а скимтите, като слушате Педофило...тва ви чека
Хехехехехехе
Коментиран от #5
21:52 21.06.2026
5 СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО
До коментар #4 от "След посещението на":Хамас и Хизбула случайно са се сдобили с дронове с оптични влакна, които не се влияят от заглушителите на ефира и предават ясна картина до самия момент на попадението върху ционисткия окупатор. За разлика от радиоуправляемите, които при финалния заход и гмуркането, губят картина и често има неточни попадения. Също така, след подещението бойците на Хамас и Хизбула явно са прекарали доста подробен курс по управление на тези дронове и подбиране на целите. Пусни си канала the electronic intifada и гледай как хвърчат ционистчета.
21:58 21.06.2026
6 чудно ми е
Има смърт няма вечност. Явно страха от терористите е по гжляма отколкато от Бога?
Странни хора ....!
22:01 21.06.2026