Украйна извърши нова масирана атака с десетки дронове срещу Москва, летищата са парализирани

В нощта срещу понеделник руската столица стана мишена на нова масирана вълна от атаки с украински безпилотни летателни апарати, предаде "Украинская правда".

Нападението доведе до парализиране на въздушното пространство над мегаполиса и спешно затваряне на основните международни летища. Това е поредният мащабен въздушен удар срещу Москва в рамките на последната седмица, бележещ сериозна ескалация в тактиката на Киев за пренасяне на конфликта дълбоко в руския тил.

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“Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в официалния си канал в Telegram, че силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са водили интензивен огън по време на среднощното нападение. Според първоначалните данни на местните власти, в небето над столицата и Подмосковието са били прехванати и унищожени 45 дрона.

В градския окръг Истра бе въведен извънреден режим на „безпилотна опасност“, а на местата на падане на отломките бяха изпратени екипи на спешните служби. За момента властите твърдят, че няма сериозни разрушения и пострадали на земята, но огледите на терен продължават.

Атаката предизвика незабавен колапс в гражданското въздухоплаване на Руската федерация.

Федералната агенция за въздушен транспорт („Росавиация“) наложи строги ограничения. Най-голямото московско летище "Шереметиево" изцяло преустанови работа. Бе задействан специалният протокол за сигурност, при който пътниците от току-що кацналите самолети бяха спешно евакуирани в укрития на терминалите.

Летищата „Домодедово“ и „Жуковски“ също спряха приемането и изпращането на самолети, пренасочвайки десетки полети към резервни летища в Нижни Новгород и Самара.

Излитанията и кацанията на летище "Внуково" бяха оставени под режим на специално военно съгласуване.

Около 5.30 часа тази сутрин работата на всички московски летища беше възстановена.

Нощната атака от 22 юни е част от засилващата се кампания на Украйна за въздушен натиск. Само преди четири дни, на 18 юни, Москва понесе най-големия удар от началото на войната с близо 200 дрона, който предизвика мащабен пожар в Московския нефтопреработвателен завод в Капотня.

Повторното нападение тази нощ показва, че Киев целенасочено атакува руската енергийна и транспортна инфраструктура в опит да изтощи системите за ПВО около руската столица.

Към 5:00 часа сутринта украинските военновъздушни сили и мониторингови канали докладват за интензивна активност по границата.

Регистрирани са излитания на дронове и разузнавателни апарати от пограничните руски области Белгородска, Курска и Брянска навътре към Украйна, което обикновено е съпроводено с ответен артилерийски и дронов обстрел по руските пускови установки в тези региони.

Местните канали за сигурност в Ростовска област съобщават, че в региона действа режим на "беспилотна опасност". Властите призовават гражданите да не доближават прозорците и да останат в затворени помещения. Губернаторът Юрий Слюсар и военните отразяват атаки, насочени предимно по трасетата на пограничните райони и градовете с критична инфраструктура (през уикенда тежки удари имаше в районите на Каменск-Шахтински и Волгодонск).

В ранните сутрешни часове (около 4:00 - 5:00 ч.) в Белгород и пограничните райони е задействана сирена за ракетна и дронова опасност. Извънредните екипи съобщават за артилерийски дуели и активност на ПВО, удържаща дронове, опитващи се да атакуват местната енергийна инфраструктура.

В Брянска област според предварителната информация на оперативните служби, дежурните разчети на ПВО и силите на групата „БАРС-Брянск“ са прехванали няколко апарата в пограничните зони още при навлизането им от територията на Украйна.

Официалната сводка на руското Министерство на отбраната, която традиционно обобщава точния брой на прехванатите дронове по всички останали области, се очаква по-късно сутринта.