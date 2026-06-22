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Украйна извърши нова масирана атака с десетки дронове срещу Москва, летищата са парализирани
  Тема: Украйна

Украйна извърши нова масирана атака с десетки дронове срещу Москва, летищата са парализирани

22 Юни, 2026 04:44, обновена 22 Юни, 2026 05:40 3 235 52

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  • дронове-
  • атаки

Кметът на руската столица Собянин съобщи за свалени най-малко 58 дрона към 5.00 часа тази сутрин

Украйна извърши нова масирана атака с десетки дронове срещу Москва, летищата са парализирани - 1
Снимка: YouTube - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу понеделник руската столица стана мишена на нова масирана вълна от атаки с украински безпилотни летателни апарати, предаде "Украинская правда".

Нападението доведе до парализиране на въздушното пространство над мегаполиса и спешно затваряне на основните международни летища. Това е поредният мащабен въздушен удар срещу Москва в рамките на последната седмица, бележещ сериозна ескалация в тактиката на Киев за пренасяне на конфликта дълбоко в руския тил.

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“Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в официалния си канал в Telegram, че силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са водили интензивен огън по време на среднощното нападение. Според първоначалните данни на местните власти, в небето над столицата и Подмосковието са били прехванати и унищожени 45 дрона.

В градския окръг Истра бе въведен извънреден режим на „безпилотна опасност“, а на местата на падане на отломките бяха изпратени екипи на спешните служби. За момента властите твърдят, че няма сериозни разрушения и пострадали на земята, но огледите на терен продължават.

Атаката предизвика незабавен колапс в гражданското въздухоплаване на Руската федерация.

Федералната агенция за въздушен транспорт („Росавиация“) наложи строги ограничения. Най-голямото московско летище "Шереметиево" изцяло преустанови работа. Бе задействан специалният протокол за сигурност, при който пътниците от току-що кацналите самолети бяха спешно евакуирани в укрития на терминалите.

Летищата „Домодедово“ и „Жуковски“ също спряха приемането и изпращането на самолети, пренасочвайки десетки полети към резервни летища в Нижни Новгород и Самара.

Излитанията и кацанията на летище "Внуково" бяха оставени под режим на специално военно съгласуване.

Около 5.30 часа тази сутрин работата на всички московски летища беше възстановена.

Нощната атака от 22 юни е част от засилващата се кампания на Украйна за въздушен натиск. Само преди четири дни, на 18 юни, Москва понесе най-големия удар от началото на войната с близо 200 дрона, който предизвика мащабен пожар в Московския нефтопреработвателен завод в Капотня.

Повторното нападение тази нощ показва, че Киев целенасочено атакува руската енергийна и транспортна инфраструктура в опит да изтощи системите за ПВО около руската столица.

Към 5:00 часа сутринта украинските военновъздушни сили и мониторингови канали докладват за интензивна активност по границата.

Регистрирани са излитания на дронове и разузнавателни апарати от пограничните руски области Белгородска, Курска и Брянска навътре към Украйна, което обикновено е съпроводено с ответен артилерийски и дронов обстрел по руските пускови установки в тези региони.

Местните канали за сигурност в Ростовска област съобщават, че в региона действа режим на "беспилотна опасност". Властите призовават гражданите да не доближават прозорците и да останат в затворени помещения. Губернаторът Юрий Слюсар и военните отразяват атаки, насочени предимно по трасетата на пограничните райони и градовете с критична инфраструктура (през уикенда тежки удари имаше в районите на Каменск-Шахтински и Волгодонск).

В ранните сутрешни часове (около 4:00 - 5:00 ч.) в Белгород и пограничните райони е задействана сирена за ракетна и дронова опасност. Извънредните екипи съобщават за артилерийски дуели и активност на ПВО, удържаща дронове, опитващи се да атакуват местната енергийна инфраструктура.

В Брянска област според предварителната информация на оперативните служби, дежурните разчети на ПВО и силите на групата „БАРС-Брянск“ са прехванали няколко апарата в пограничните зони още при навлизането им от територията на Украйна.

Официалната сводка на руското Министерство на отбраната, която традиционно обобщава точния брой на прехванатите дронове по всички останали области, се очаква по-късно сутринта.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    47 56 Отговор
    Тази сутрин има и втори удар по таврическата ТЕЦ в Крим. Вторият удар направи тока , че ток няма в редица големи градове в Крим. Помпите за вода не работят , така че вода няма , ток няма , горива няма , храната намалява. И по между другото украинците вчера са унищожили четири установки c 400 в Крим. Украйна направо разнищи Крим. Най - важния идват от тази война е никога да не нападаш по - умен от теб…

    Коментиран от #5, #6, #29, #42

    05:00 22.06.2026

  • 2 Анонимен

    53 41 Отговор
    Скоро пак ще има Зелени сълзи и сополи! А Русия ще се справи както винаги. Просто вече не трябва да ги жали!

    Коментиран от #9, #20

    05:01 22.06.2026

  • 3 Беки овеня

    41 22 Отговор
    Пак некви фантасмагории от факти изсмукани от нищото,дали има некой нормален да верва на факти,дъното на дъната

    05:03 22.06.2026

  • 4 хихи

    38 22 Отговор
    А по същото време не спирани от нищо ВСУ бързо напрадваха към Киев...

    05:04 22.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хихи

    41 17 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    и Гьобелс не би го написал по-хубаво

    05:05 22.06.2026

  • 7 Вервайте

    37 22 Отговор
    на "Украинская правда" !

    05:12 22.06.2026

  • 8 Рашките да отписват Крим

    31 26 Отговор
    Да се съсредоточат върху мала Токмачка.

    Коментиран от #10

    05:18 22.06.2026

  • 9 Отзад Сила

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Да идвам ли с момчетата?

    05:21 22.06.2026

  • 10 Путин гол от кръста надолу без кон

    25 22 Отговор

    До коментар #8 от "Рашките да отписват Крим":

    Ама нали щях да побеждавам?

    05:22 22.06.2026

  • 11 Али

    13 19 Отговор
    А сега следва?....Кримският м..т пзнайте!

    Коментиран от #13

    05:26 22.06.2026

  • 12 Летищата

    17 14 Отговор
    парализирани , няма да летят никъде , ще си стоят в Москва .

    Коментиран от #39

    05:35 22.06.2026

  • 13 Не бе,

    27 19 Отговор

    До коментар #11 от "Али":

    следва звучен шамар за укрите !

    Коментиран от #19

    05:39 22.06.2026

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    13 20 Отговор
    Товариш Мадяр па е тренирал пияниците да бегат бърже

    05:43 22.06.2026

  • 15 а бе..

    32 17 Отговор
    А мен ме кефи че при прочистването на константиновка,не излезе ни един бандерец от нея,,всичко лешь

    05:43 22.06.2026

  • 16 Сашо

    18 9 Отговор
    представям си,ако мексиканците или кубинците обстрелваха Вашингтон всяка нощ,какво би останало от Мексико?

    05:47 22.06.2026

  • 17 Украйна безмилостно смля клета раша

    19 32 Отговор
    Преди 5 години в "Киев за 3 днях" ,след 5 года раша гарить.. от факти -

    В отговор украинските сили проведоха една от най-мащабните си координирани атаки с дронове с голям обсег на руска територия и в окупираните региони. Руското Министерство на отбраната обяви, че е прехванало 239 украински безпилотни апарата.

    Основният удар понесе окупираният полуостров Крим, където при атаки на Керченския полуостров загинаха четирима души, а 28 бяха ранени. Поразени са ключова петролна база и радари на противовъздушната отбрана. Атаката остави големи части от полуострова, включително Севастопол, без електрозахранване. В отговор на критичната ситуация губернаторът Сергей Аксьонов обяви извънредно положение и пълно спиране на продажбата на бензин за цивилни лица и частни компании-гориво ще се отпуска единствено за нуждите на държавните и специалните служби.

    В руския Краснодарски край избухна огромен пожар в черноморския петролен терминал в селището Чушка.

    При удар срещу ферибота „Панагия“ на Керченската фериботна връзка е загинал един човек.

    Сериозни материални щети по десетки жилищни сгради са докладвани и в Белгородска област, където FPV-дронове са се врязали директно в жилищни блокове в град Строител и селището Майский.

    В окупираната част на Херсонска област трима цивилни са ранени при обстрел в град Днепряни.

    05:49 22.06.2026

  • 18 Питане

    22 21 Отговор
    "Другари" комуняги.
    Мнооого дълга тая "тридневна" бе...
    Дали на бутоксовото не му е спрял часовника ???

    Коментиран от #40

    05:53 22.06.2026

  • 19 Xи Хи Хи

    11 13 Отговор

    До коментар #13 от "Не бе,":

    Това ги слушаме вече 5 години Хи Хи Хи

    05:53 22.06.2026

  • 20 ХиХи Хи

    15 19 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Девиза на нашите кАпеи от 5 години- ЩЕ ЩЕ ЩЕ хохохохо

    Коментиран от #25

    05:54 22.06.2026

  • 21 Свободен

    18 29 Отговор
    Населението на Русия скимти и плаче!
    Народът на Украйна вече е в настроение, но зловещо!
    Тепърва ще търси отмъщение!
    Руснаците вървят точно по стъпките на фашистите!
    Дори кръемълския фюрер е същия като оригинала!
    Крие се и ръководи въображаеми армии!

    Коментиран от #28

    06:03 22.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    21 9 Отговор

    До коментар #20 от "ХиХи Хи":

    Ама границите на Украйна къде са вече и бандерите защо искат прекратяване на огъня и преговори,за да спасят 15 процента от Донбас поне:))))А какво ще стане още Бисмарк е предупредил и защо първите предложения на руснаците са най изгодни :))

    06:19 22.06.2026

  • 26 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата

    10 9 Отговор
    XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата на ПУТИН

    06:21 22.06.2026

  • 27 Пламен

    12 14 Отговор
    Гундяев да вземе иконата и да отива да пази летищата.

    Коментиран от #33

    06:21 22.06.2026

  • 28 Ами

    16 5 Отговор

    До коментар #21 от "Свободен":

    То се вижда кой върви по пътя на Хитлер с тези отчаяни терористични актове ,защото границите вече са там където Бисмарк отдавна е предупредил:)))Иначе като истински фашистите бандерите си върнаха и ордените на Полша в името на фашизма:),нищо,че цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която и днес бандерите се отричат:)А какво е станало с Бандера и последователи и защо зъбите и част от черепа на Хитлер са в Москва знаем много добре:)))

    06:25 22.06.2026

  • 29 Те нали го освободиха Крим още

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    при Големия пролетен Контранаступ с Леопардите, още когато Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу събориха керченския мост.

    06:29 22.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бомбят Русия на поразия

    11 13 Отговор
    Агресора Путин безпомощен

    Коментиран от #34

    06:30 22.06.2026

  • 32 Милена

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Путин":

    Това повече ти харесва от изтритото на 30-ти

    06:31 22.06.2026

  • 33 Абе

    12 6 Отговор

    До коментар #27 от "Пламен":

    Той Господ си знае работата и се вижда,че бандерите ще връщат подарените им руски земи ,защото и Господ няма да позволи в тях да забранят руския и папата даже го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин:)Какво значение има извратените многополови от запад кой са нарекли агент на Путин:)и ако трябва както Сталин е вдигнал на самолет Иверската Богородица на иконата над фронта всв ,така и сега с помощта Свише западните многополови безбожници ще претърпят стратегическо поражение:)))

    06:34 22.06.2026

  • 34 Абе

    8 6 Отговор

    До коментар #31 от "Бомбят Русия на поразия":

    Хем бомбата уж ,хем искат спиране на огъня и преговори поне да запазят 15 процента от Донбас:))))

    06:35 22.06.2026

  • 35 Степан

    13 5 Отговор
    Защо трябва толко да се лъже, аз съм на Внуково и няма смущения в полетите!? Вашата информация от Укринформ ли е?

    06:41 22.06.2026

  • 36 Да бе ,да ! 🤔

    11 2 Отговор
    "Украйна извърши ..." Страните , които печелят от руско-украинския конфликт са Англия , Турция и Израел . Украинците са само полезни идиоти , но си заслужават разсипията ,заради нацизма , който ги завладя .

    06:45 22.06.2026

  • 37 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    4 8 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    ЕДНА МАСКВА

    НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.

    06:50 22.06.2026

  • 38 Няма интернет, няма бензин

    3 5 Отговор
    Но пък горящи обломки дал Господ!

    06:52 22.06.2026

  • 39 ТО И БЕЗ ТОВА

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Летищата":

    НЯМА ГОРИВО.

    ЗА КЪДЕ ЩЕ ЛЕТЯТ ТИЯ

    СКАПАНИ РУСКИ ПИЯНДУРНИЦИ

    06:58 22.06.2026

  • 40 слушай

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Питане":

    защо се правите на ощипани. Не можете сами. Всичко да сеезабравило ако не са 3-4 други страни дето печелят

    06:58 22.06.2026

  • 41 Украйна удиви целия свят

    3 7 Отговор
    Вместо да исползват помощите от партньорите си, украинците вложиха пари за подобряване пройзводствения капацитет на собствения си военно-промишлен комплекс и сега имат около 50% свръхпройзводство на специална продукция, което дори изнасят в чужбина. Така нямат нужда да изкупуват боклуците на други страни, както и вече никой не може да им удря спирачката да не атакуват цели на територията на Русия.

    07:02 22.06.2026

  • 42 Шебек

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Много си вярваш, отивай да помагаш на клоуна!

    07:07 22.06.2026

  • 43 НЕ ВЕРВАТЕ ЛИ

    7 2 Отговор
    ДАНО ИЗДЪРЖАТ НЕРВИТЕ НА ПУТИН , ЗАЩОТО ЗА ВСЯКА ДЪРЖАВИЦА ОТ Т.Н.ЕС ИМА ПО САМО ЕДНА , КОЯТО Е ДИОСТАТЪЧНА ДА ГИ ЗАЛИЧИ КОЛЕКТИВНО , А ЗА ОСТРОВА ИМА СПЕЦ ТАКАВА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ ЧРЕЗ ПОТЪВАНЕ!
    С УКАИНСКИЯ НАПУШЕН БИН ЕВРОФАШАГИЯТА ЩЕ ПРЕДИЗВИКА ПОГРЕБЕНИЕТО СИ !

    Коментиран от #45

    07:10 22.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 нали?

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "НЕ ВЕРВАТЕ ЛИ":

    ЯО на СССР бе дори в срока си на годност. Къде е сега СССР? Имаше зад себе си и армиите на Варшавския договор, а и парите на СИВ....

    07:13 22.06.2026

  • 46 Бомбят Русия на поразия

    1 4 Отговор
    До къде доведе СВОто на Путин.

    Коментиран от #48

    07:14 22.06.2026

  • 47 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    1 6 Отговор
    Бомбенето на Путин не е новина
    То вече е ежедневие

    07:15 22.06.2026

  • 48 ВВП

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "Бомбят Русия на поразия":

    Все е според плана. Крим вече е пустиня. Руска пустиня. Руснаците панически го напускат.

    07:16 22.06.2026

  • 49 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    2 2 Отговор
    Добре ли спахте у метрото.

    07:19 22.06.2026

  • 50 УКРОФАШИЗМА ПАК ПОБЕЖДАВА

    2 1 Отговор
    У факти.

    07:21 22.06.2026

  • 51 Маринов

    1 2 Отговор
    С пасивното поведение на Путин към подобни съобщения се нагнетява смяната му с новия Сталин. Досега Киев трябваше да е в руини. Не могат или не искат руснаците? Такъв противоречив танц, в такова време на военни действия, е недопустимо и против всяка логика. Ако всичко за атаките на Москва е вярно, защо се чака? Смешници! Да видят Натаняху как действа и как реагира света. Просто да го копират е достатъчно. Мисля, че това време наближава.

    Коментиран от #52

    07:21 22.06.2026

  • 52 верно е

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Маринов":

    През 2023 руснаците бяха на 17 километра от Киев, когато изведнъж загубиха интерес да го превземат. не искаха, или не можаха?

    07:24 22.06.2026

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