Украйна извърши нова масирана атака с десетки дронове срещу Москва, летищата са парализирани

В нощта срещу понеделник руската столица стана мишена на нова масирана вълна от атаки с украински безпилотни летателни апарати, предаде "Украинская правда".
Нападението доведе до парализиране на въздушното пространство над мегаполиса и спешно затваряне на основните международни летища. Това е поредният мащабен въздушен удар срещу Москва в рамките на последната седмица, бележещ сериозна ескалация в тактиката на Киев за пренасяне на конфликта дълбоко в руския тил.
“Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в официалния си канал в Telegram, че силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са водили интензивен огън по време на среднощното нападение. Според първоначалните данни на местните власти, в небето над столицата и Подмосковието са били прехванати и унищожени 45 дрона.
В градския окръг Истра бе въведен извънреден режим на „безпилотна опасност“, а на местата на падане на отломките бяха изпратени екипи на спешните служби. За момента властите твърдят, че няма сериозни разрушения и пострадали на земята, но огледите на терен продължават.
Атаката предизвика незабавен колапс в гражданското въздухоплаване на Руската федерация.
Федералната агенция за въздушен транспорт („Росавиация“) наложи строги ограничения. Най-голямото московско летище "Шереметиево" изцяло преустанови работа. Бе задействан специалният протокол за сигурност, при който пътниците от току-що кацналите самолети бяха спешно евакуирани в укрития на терминалите.
Летищата „Домодедово“ и „Жуковски“ също спряха приемането и изпращането на самолети, пренасочвайки десетки полети към резервни летища в Нижни Новгород и Самара.
Излитанията и кацанията на летище "Внуково" бяха оставени под режим на специално военно съгласуване.
Около 5.30 часа тази сутрин работата на всички московски летища беше възстановена.
Нощната атака от 22 юни е част от засилващата се кампания на Украйна за въздушен натиск. Само преди четири дни, на 18 юни, Москва понесе най-големия удар от началото на войната с близо 200 дрона, който предизвика мащабен пожар в Московския нефтопреработвателен завод в Капотня.
Повторното нападение тази нощ показва, че Киев целенасочено атакува руската енергийна и транспортна инфраструктура в опит да изтощи системите за ПВО около руската столица.
Към 5:00 часа сутринта украинските военновъздушни сили и мониторингови канали докладват за интензивна активност по границата.
Регистрирани са излитания на дронове и разузнавателни апарати от пограничните руски области Белгородска, Курска и Брянска навътре към Украйна, което обикновено е съпроводено с ответен артилерийски и дронов обстрел по руските пускови установки в тези региони.
Местните канали за сигурност в Ростовска област съобщават, че в региона действа режим на "беспилотна опасност". Властите призовават гражданите да не доближават прозорците и да останат в затворени помещения. Губернаторът Юрий Слюсар и военните отразяват атаки, насочени предимно по трасетата на пограничните райони и градовете с критична инфраструктура (през уикенда тежки удари имаше в районите на Каменск-Шахтински и Волгодонск).
В ранните сутрешни часове (около 4:00 - 5:00 ч.) в Белгород и пограничните райони е задействана сирена за ракетна и дронова опасност. Извънредните екипи съобщават за артилерийски дуели и активност на ПВО, удържаща дронове, опитващи се да атакуват местната енергийна инфраструктура.
В Брянска област според предварителната информация на оперативните служби, дежурните разчети на ПВО и силите на групата „БАРС-Брянск“ са прехванали няколко апарата в пограничните зони още при навлизането им от територията на Украйна.
Официалната сводка на руското Министерство на отбраната, която традиционно обобщава точния брой на прехванатите дронове по всички останали области, се очаква по-късно сутринта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #5, #6, #29, #42
05:00 22.06.2026
2 Анонимен
Коментиран от #9, #20
05:01 22.06.2026
3 Беки овеня
05:03 22.06.2026
4 хихи
05:04 22.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хихи
До коментар #1 от "Примати":и Гьобелс не би го написал по-хубаво
05:05 22.06.2026
7 Вервайте
05:12 22.06.2026
8 Рашките да отписват Крим
Коментиран от #10
05:18 22.06.2026
9 Отзад Сила
До коментар #2 от "Анонимен":Да идвам ли с момчетата?
05:21 22.06.2026
10 Путин гол от кръста надолу без кон
До коментар #8 от "Рашките да отписват Крим":Ама нали щях да побеждавам?
05:22 22.06.2026
11 Али
Коментиран от #13
05:26 22.06.2026
12 Летищата
Коментиран от #39
05:35 22.06.2026
13 Не бе,
До коментар #11 от "Али":следва звучен шамар за укрите !
Коментиран от #19
05:39 22.06.2026
14 Архимандрисандрит Бибиян
05:43 22.06.2026
15 а бе..
05:43 22.06.2026
16 Сашо
05:47 22.06.2026
17 Украйна безмилостно смля клета раша
В отговор украинските сили проведоха една от най-мащабните си координирани атаки с дронове с голям обсег на руска територия и в окупираните региони. Руското Министерство на отбраната обяви, че е прехванало 239 украински безпилотни апарата.
Основният удар понесе окупираният полуостров Крим, където при атаки на Керченския полуостров загинаха четирима души, а 28 бяха ранени. Поразени са ключова петролна база и радари на противовъздушната отбрана. Атаката остави големи части от полуострова, включително Севастопол, без електрозахранване. В отговор на критичната ситуация губернаторът Сергей Аксьонов обяви извънредно положение и пълно спиране на продажбата на бензин за цивилни лица и частни компании-гориво ще се отпуска единствено за нуждите на държавните и специалните служби.
В руския Краснодарски край избухна огромен пожар в черноморския петролен терминал в селището Чушка.
При удар срещу ферибота „Панагия“ на Керченската фериботна връзка е загинал един човек.
Сериозни материални щети по десетки жилищни сгради са докладвани и в Белгородска област, където FPV-дронове са се врязали директно в жилищни блокове в град Строител и селището Майский.
В окупираната част на Херсонска област трима цивилни са ранени при обстрел в град Днепряни.
05:49 22.06.2026
18 Питане
Мнооого дълга тая "тридневна" бе...
Дали на бутоксовото не му е спрял часовника ???
Коментиран от #40
05:53 22.06.2026
19 Xи Хи Хи
До коментар #13 от "Не бе,":Това ги слушаме вече 5 години Хи Хи Хи
05:53 22.06.2026
20 ХиХи Хи
До коментар #2 от "Анонимен":Девиза на нашите кАпеи от 5 години- ЩЕ ЩЕ ЩЕ хохохохо
Коментиран от #25
05:54 22.06.2026
21 Свободен
Народът на Украйна вече е в настроение, но зловещо!
Тепърва ще търси отмъщение!
Руснаците вървят точно по стъпките на фашистите!
Дори кръемълския фюрер е същия като оригинала!
Крие се и ръководи въображаеми армии!
Коментиран от #28
06:03 22.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами
До коментар #20 от "ХиХи Хи":Ама границите на Украйна къде са вече и бандерите защо искат прекратяване на огъня и преговори,за да спасят 15 процента от Донбас поне:))))А какво ще стане още Бисмарк е предупредил и защо първите предложения на руснаците са най изгодни :))
06:19 22.06.2026
26 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата
06:21 22.06.2026
27 Пламен
Коментиран от #33
06:21 22.06.2026
28 Ами
До коментар #21 от "Свободен":То се вижда кой върви по пътя на Хитлер с тези отчаяни терористични актове ,защото границите вече са там където Бисмарк отдавна е предупредил:)))Иначе като истински фашистите бандерите си върнаха и ордените на Полша в името на фашизма:),нищо,че цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която и днес бандерите се отричат:)А какво е станало с Бандера и последователи и защо зъбите и част от черепа на Хитлер са в Москва знаем много добре:)))
06:25 22.06.2026
29 Те нали го освободиха Крим още
До коментар #1 от "Примати":при Големия пролетен Контранаступ с Леопардите, още когато Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу събориха керченския мост.
06:29 22.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бомбят Русия на поразия
Коментиран от #34
06:30 22.06.2026
32 Милена
До коментар #24 от "Путин":Това повече ти харесва от изтритото на 30-ти
06:31 22.06.2026
33 Абе
До коментар #27 от "Пламен":Той Господ си знае работата и се вижда,че бандерите ще връщат подарените им руски земи ,защото и Господ няма да позволи в тях да забранят руския и папата даже го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин:)Какво значение има извратените многополови от запад кой са нарекли агент на Путин:)и ако трябва както Сталин е вдигнал на самолет Иверската Богородица на иконата над фронта всв ,така и сега с помощта Свише западните многополови безбожници ще претърпят стратегическо поражение:)))
06:34 22.06.2026
34 Абе
До коментар #31 от "Бомбят Русия на поразия":Хем бомбата уж ,хем искат спиране на огъня и преговори поне да запазят 15 процента от Донбас:))))
06:35 22.06.2026
35 Степан
06:41 22.06.2026
36 Да бе ,да ! 🤔
06:45 22.06.2026
37 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ЕДНА МАСКВА
НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.
06:50 22.06.2026
38 Няма интернет, няма бензин
06:52 22.06.2026
39 ТО И БЕЗ ТОВА
До коментар #12 от "Летищата":НЯМА ГОРИВО.
ЗА КЪДЕ ЩЕ ЛЕТЯТ ТИЯ
СКАПАНИ РУСКИ ПИЯНДУРНИЦИ
06:58 22.06.2026
40 слушай
До коментар #18 от "Питане":защо се правите на ощипани. Не можете сами. Всичко да сеезабравило ако не са 3-4 други страни дето печелят
06:58 22.06.2026
41 Украйна удиви целия свят
07:02 22.06.2026
42 Шебек
До коментар #1 от "Примати":Много си вярваш, отивай да помагаш на клоуна!
07:07 22.06.2026
43 НЕ ВЕРВАТЕ ЛИ
С УКАИНСКИЯ НАПУШЕН БИН ЕВРОФАШАГИЯТА ЩЕ ПРЕДИЗВИКА ПОГРЕБЕНИЕТО СИ !
Коментиран от #45
07:10 22.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 нали?
До коментар #43 от "НЕ ВЕРВАТЕ ЛИ":ЯО на СССР бе дори в срока си на годност. Къде е сега СССР? Имаше зад себе си и армиите на Варшавския договор, а и парите на СИВ....
07:13 22.06.2026
46 Бомбят Русия на поразия
Коментиран от #48
07:14 22.06.2026
47 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
То вече е ежедневие
07:15 22.06.2026
48 ВВП
До коментар #46 от "Бомбят Русия на поразия":Все е според плана. Крим вече е пустиня. Руска пустиня. Руснаците панически го напускат.
07:16 22.06.2026
49 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:19 22.06.2026
50 УКРОФАШИЗМА ПАК ПОБЕЖДАВА
07:21 22.06.2026
51 Маринов
Коментиран от #52
07:21 22.06.2026
52 верно е
До коментар #51 от "Маринов":През 2023 руснаците бяха на 17 километра от Киев, когато изведнъж загубиха интерес да го превземат. не искаха, или не можаха?
07:24 22.06.2026