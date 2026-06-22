Партията на премиера Абий Ахмед печели убедително изборите в Етиопия

Управляващата „Партия на просперитета“ на етиопския премиер Абий Ахмед спечели огромно мнозинство на проведените парламентарни избори в страната, осигурявайки си нов петгодишен мандат на управление. Според официалните данни, представени от Националния избирателен борд на Етиопия (NEBE), партията на лауреата на Нобелова награда за мир заема 438 от общо 501 места в долната камара на парламента.

Въпреки категоричния числен триумф, легитимността на вота остава под сериозен въпрос на международната сцена и сред местната опозиция. Изборите бяха белязани от засилено напрежение, логистични проблеми и въоръжени конфликти, които оставиха милиони граждани без право на глас.

Вот в сянката на оръжията и изолацията

Най-острите критики към изборния процес са свързани с пълното изключване на северния регион Тиграй от гласуването. Избирателният борд оправда решението си с „неблагоприятни условия“ вследствие на опустошителната двугодишна гражданска война (2020–2022 г.) и продължаващата политическа нестабилност там. Това лиши региона от федерално представителство за шеста поредна година.

Освен това, сигурността беше сериозно компрометирана и в други ключови части на страната:

Регионът Амхара: Поради ожесточени сблъсъци между федералната армия и местната милиция „Фано“, изборният ден изобщо не се състоя в десетки избирателни райони.

Поради ожесточени сблъсъци между федералната армия и местната милиция „Фано“, изборният ден изобщо не се състоя в десетки избирателни райони. Регионът Оромия: Действията на сепаратистката „Армия за освобождение на Оромо“ (OLA) доведоха до затварянето или нериемането на избиратели в 143 секции.

Икономически обещания срещу обвинения в авторитаризъм

По време на кампанията си премиерът Абий Ахмед и неговите съмишленици акцентираха върху амбициозните икономически реформи. Правителството прогнозира икономически ръст от над 10%, което би превърнало Етиопия в една от най-бързо развиващите се икономики на африканския континент. Кандидатите обещаха и мащабни мерки за подобряване на продоволствената сигурност в нация, исторически измъчвана от глад.

От друга страна, опозиционните лидери и редица международни организации за защита на човешките права обвиняват Абий Ахмед в систематично отстъпление от демократичните принципи. Според техни изявления, предизборната среда е била наситена със страх и сплашване, а много от ключовите политически опоненти и независими журналисти са били арестувани, принудени да емигрират или възпрепятствани да се регистрират за вота. Мерара Гудина, професор в Университета в Адис Абеба и знаков опозиционен лидер, определи гласуването като „фарс“ и предупреди, че резултатите ще влошат допълнително крехката стабилност в страната.

Какво предстои?

Председателката на Избирателния борд, Мелатворк Хаилу, защити работата на институцията, заявявайки че е запазена пълна неутралност и законност. Наблюдателите от Африкански съюз и Междуправителствения орган за развитие (IGAD) определиха процеса в столицата като организиран, но бяха критикувани, че не са разположили достатъчно екипи в конфликтните провинции.

Новоизбраният парламент се очаква да се събере на официална сесия през октомври, когато Абий Ахмед ще бъде официално преизбран за нов 5-годишен мандат. Големият въпрос пред Адис Абеба обаче остава дали централната власт ще успее да постигне реален национален диалог и мир, или изборната победа без участието на ключови региони ще отвори нов етап на вътрешни конфликти.