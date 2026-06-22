Зеленски благодари на Киър Стармър за подкрепата към Украйна след обявената му оставка

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на британския министър-председател Киър Стармър за подкрепата му към Украйна, след като Стармър обяви оставката си, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В публикация в социалната мрежа X Зеленски отправи послание към британския премиер, в което благодари за сътрудничеството между двете страни.
„Киър, благодаря ви за нашето сътрудничество, вашата подкрепа и съвместните решения, които допринесоха за укрепването на нашата Европа и защитата на човешки животи“, написа украинският президент.
Изявлението на Зеленски идва след като по-рано днес Стармър съобщи, че се оттегля от поста министър-председател на Великобритания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2, #4, #20
15:56 22.06.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Пич":Бай Джо му викаше президента Путин.
15:57 22.06.2026
3 Затова са това, което са
Коментиран от #5, #8, #12
15:57 22.06.2026
4 🤣😂🤣😂
До коментар #1 от "Пич":Министърът на финансите на САЩ,
Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник"🤣😀🤣😀❗"
Коментиран от #15
15:58 22.06.2026
5 От както изгуби
До коментар #3 от "Затова са това, което са":колониите си я наричат МАЛОБретания.😂🤣😂🤣
16:00 22.06.2026
6 Володимир Зеленски, президент
В Киев, Лвов и Москва ☝️😁
Коментиран от #11, #21
16:00 22.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 оня с коня
До коментар #3 от "Затова са това, което са":Удари греда.
Била е велика когато е била колонизатор.
Сега Британия е колонизирана от пакистанци и индийци
16:01 22.06.2026
9 Иван
Коментиран от #24
16:02 22.06.2026
10 Дориана
Коментиран от #25
16:04 22.06.2026
11 Иван
До коментар #6 от "Володимир Зеленски, президент":Ротшилд булевард на албански остров.
16:04 22.06.2026
12 Нещо не си разбрал
До коментар #3 от "Затова са това, което са":Англия и Великобритания май не са едно и също нещо
16:06 22.06.2026
13 Читател
16:07 22.06.2026
14 Полша ясно обясниха на Зеленски защо
В Полша ясно обясниха на Зеленски защо му е отнет Орденът на Белия орел, а на бившия канцлер на Германия — не.
"При Шрьодер в Германия не са издигнати никакви паметници в чест на Хитлер или Химлер. Нито една от частите на бундесвера не е кръстена на "героите на СС", пише Агнешка Йенджак, министър на кабинета на полския президент.
Тя също така отбеляза, че Шрьодер "никога не е обиждал Полша толкова открито, колкото Зеленски".
Президентът на Полша Навроцки лиши Зеленски от наградата, след като на едно от подразделенията на ВСУ бе присвоено името "герои на УПА".
В отговор Киев се обиди на Варшава и започна да се отказва от полските държавни награди.
16:07 22.06.2026
15 Антирашист 729
До коментар #4 от "🤣😂🤣😂":Култерните хора не използват такива епитети !
16:07 22.06.2026
16 Стармър
16:08 22.06.2026
17 Иван
16:08 22.06.2026
18 ОграбващияСъюз
16:08 22.06.2026
19 Тома
16:09 22.06.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Пич":Важното е, че Зеленски унищожи калната джамахирия за няма и 5 години с подръчни средста, а вие копейките си ревете от бунищата, не пречите на никой!
Коментиран от #23
16:10 22.06.2026
21 123
До коментар #6 от "Володимир Зеленски, президент":Фантазиите на Фарятиев.
16:11 22.06.2026
22 Айляк
Туй загубено мошенце-жуженце мам иту изтакова не само на Украйна, но и на Европа:)
Понякога си мисля дали тоз улав клоун не е скрит съюзник на Путин:)))
Турчинът Боря Джонсън отгърме - Зеле е тук.
Онуй индийче Рикша Бунак глътна водица - Зеле пак е тук.
А сега и Стар мър-мърморко му биха камшика - а Зеле чак му благодари:)))
Кога е било тва у Малката Индия? Никога.
16:11 22.06.2026
23 Тошо
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Пишеш глупости.
16:12 22.06.2026
24 Пич
До коментар #9 от "Иван":Оръжие ще се дава на Украина до пълното унищожение на блатния нужник.
16:12 22.06.2026
25 Антирашист 731
До коментар #10 от "Дориана":Ако на киър стармър власта се е усладила то пусин има тежка форма на диабет
16:13 22.06.2026
26 Московските BAPBAPИ !
16:14 22.06.2026