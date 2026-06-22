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Зеленски благодари на Киър Стармър за подкрепата към Украйна след обявената му оставка
  Тема: Украйна

Зеленски благодари на Киър Стармър за подкрепата към Украйна след обявената му оставка

22 Юни, 2026 15:55, обновена 22 Юни, 2026 15:55 434 26

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  • украйна-
  • оставка

Украинският президент подчерта значението на сътрудничеството с британския премиер

Зеленски благодари на Киър Стармър за подкрепата към Украйна след обявената му оставка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на британския министър-председател Киър Стармър за подкрепата му към Украйна, след като Стармър обяви оставката си, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа X Зеленски отправи послание към британския премиер, в което благодари за сътрудничеството между двете страни.

„Киър, благодаря ви за нашето сътрудничество, вашата подкрепа и съвместните решения, които допринесоха за укрепването на нашата Европа и защитата на човешки животи“, написа украинският президент.

Изявлението на Зеленски идва след като по-рано днес Стармър съобщи, че се оттегля от поста министър-председател на Великобритания.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 3 Отговор
    Извинете, забравих как наричаха Зелю в САЩ ?! Някак си много уважително беше...

    Коментиран от #2, #4, #20

    15:56 22.06.2026

  • 2 честен ционист

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Бай Джо му викаше президента Путин.

    15:57 22.06.2026

  • 3 Затова са това, което са

    4 19 Отговор
    В Англия подкрепата за Украйна е двупартийна. Който и да е на власт ще подкрепя Украйна. Затова тази държава се нарича Велика Британия.

    Коментиран от #5, #8, #12

    15:57 22.06.2026

  • 4 🤣😂🤣😂

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Министърът на финансите на САЩ,
    Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник"🤣😀🤣😀❗"

    Коментиран от #15

    15:58 22.06.2026

  • 5 От както изгуби

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "Затова са това, което са":

    колониите си я наричат МАЛОБретания.😂🤣😂🤣

    16:00 22.06.2026

  • 6 Володимир Зеленски, президент

    4 17 Отговор
    Киър Стармър и Борис Джонсън ще имат булеварди и паркове кръстени с техните имена !!!
    В Киев, Лвов и Москва ☝️😁

    Коментиран от #11, #21

    16:00 22.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Затова са това, което са":

    Удари греда.
    Била е велика когато е била колонизатор.
    Сега Британия е колонизирана от пакистанци и индийци

    16:01 22.06.2026

  • 9 Иван

    10 2 Отговор
    Мерзавеца Кир Стармър да не търси извинения, а да продължи да дарява на юдео-нацистката Хунта в Украйна.

    Коментиран от #24

    16:02 22.06.2026

  • 10 Дориана

    10 1 Отговор
    Стармър точно за това се провали, защото подкрепяше Украйна и ЕС без да се съобразява с Националните интереси на народа си. Накрая го принудиха са напусне, защото и на него му се беше усладила властта също както при Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #25

    16:04 22.06.2026

  • 11 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Володимир Зеленски, президент":

    Ротшилд булевард на албански остров.

    16:04 22.06.2026

  • 12 Нещо не си разбрал

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Затова са това, което са":

    Англия и Великобритания май не са едно и също нещо

    16:06 22.06.2026

  • 13 Читател

    11 2 Отговор
    Който се прегръща с клоуна наркоман отива в историята наред е мерц, макарон и Урсула фон де ваксинен нацизен.

    16:07 22.06.2026

  • 14 Полша ясно обясниха на Зеленски защо

    7 0 Отговор
    Полша ясно обясниха на Зеленски защо му е отнет Орденът на Белия орел, а на бившия канцлер на Германия, не.

    В Полша ясно обясниха на Зеленски защо му е отнет Орденът на Белия орел, а на бившия канцлер на Германия — не.

    "При Шрьодер в Германия не са издигнати никакви паметници в чест на Хитлер или Химлер. Нито една от частите на бундесвера не е кръстена на "героите на СС", пише Агнешка Йенджак, министър на кабинета на полския президент.

    Тя също така отбеляза, че Шрьодер "никога не е обиждал Полша толкова открито, колкото Зеленски".

    Президентът на Полша Навроцки лиши Зеленски от наградата, след като на едно от подразделенията на ВСУ бе присвоено името "герои на УПА".

    В отговор Киев се обиди на Варшава и започна да се отказва от полските държавни награди.

    16:07 22.06.2026

  • 15 Антирашист 729

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "🤣😂🤣😂":

    Култерните хора не използват такива епитети !

    16:07 22.06.2026

  • 16 Стармър

    4 0 Отговор
    Покровителя на педофили се разделя със зеления трагикомик

    16:08 22.06.2026

  • 17 Иван

    3 0 Отговор
    Кир Стармър благодари за дупката "Украйна".

    16:08 22.06.2026

  • 18 ОграбващияСъюз

    2 0 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    16:08 22.06.2026

  • 19 Тома

    3 0 Отговор
    Даже вече си е сложил снимка от купето на влака на кийр над леглото

    16:09 22.06.2026

  • 20 Последния Софиянец

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Важното е, че Зеленски унищожи калната джамахирия за няма и 5 години с подръчни средста, а вие копейките си ревете от бунищата, не пречите на никой!

    Коментиран от #23

    16:10 22.06.2026

  • 21 123

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Володимир Зеленски, президент":

    Фантазиите на Фарятиев.

    16:11 22.06.2026

  • 22 Айляк

    1 0 Отговор
    Мда, идЬотите се подкрепят взаимно, че даже и си благодарят га гризнат дръвцето:))
    Туй загубено мошенце-жуженце мам иту изтакова не само на Украйна, но и на Европа:)
    Понякога си мисля дали тоз улав клоун не е скрит съюзник на Путин:)))
    Турчинът Боря Джонсън отгърме - Зеле е тук.
    Онуй индийче Рикша Бунак глътна водица - Зеле пак е тук.
    А сега и Стар мър-мърморко му биха камшика - а Зеле чак му благодари:)))
    Кога е било тва у Малката Индия? Никога.

    16:11 22.06.2026

  • 23 Тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Пишеш глупости.

    16:12 22.06.2026

  • 24 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    Оръжие ще се дава на Украина до пълното унищожение на блатния нужник.

    16:12 22.06.2026

  • 25 Антирашист 731

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Ако на киър стармър власта се е усладила то пусин има тежка форма на диабет

    16:13 22.06.2026

  • 26 Московските BAPBAPИ !

    0 0 Отговор
    На Путин не му трябва Украйна. Ама изобщо. На Путин му трябваше украинската армия. Както през ВСВ, 56% от армията на СССР са украинци, 18% белоруси. Плана беше за 3 дена Киев, после приднестровието, балканите, Литва, Латвия и Естония и накрая похода завършва в Берлин, с помощта на украинците. Взема Украйна, слага си негов режим и с украинците, поход към Берлин. За това украинците нямат друг избор освен да воюват. И Европа няма друг избор, освен да дава пари. А Румен Радев е руски боклyк!

    16:14 22.06.2026

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