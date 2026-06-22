Зеленски благодари на Киър Стармър за подкрепата към Украйна след обявената му оставка

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на британския министър-председател Киър Стармър за подкрепата му към Украйна, след като Стармър обяви оставката си, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа X Зеленски отправи послание към британския премиер, в което благодари за сътрудничеството между двете страни.

„Киър, благодаря ви за нашето сътрудничество, вашата подкрепа и съвместните решения, които допринесоха за укрепването на нашата Европа и защитата на човешки животи“, написа украинският президент.

Изявлението на Зеленски идва след като по-рано днес Стармър съобщи, че се оттегля от поста министър-председател на Великобритания.